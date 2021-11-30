Путин поручил разработать вариант налогового вычета для частных инвесторов при долгосрочных вложениях в российские акции Статьи редакции
Фондовый рынок должен не только финансировать инвестиционные проекты, но и приносить доход гражданам, считает президент.
- Президент на пленарной сессии форума «Россия зовёт» поручил правительству подготовить меры поддержки розничных инвесторов.
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- Путин предложил предоставлять налоговые вычеты (НДФЛ) частным инвесторам при долгосрочном вложении средств в российские ценные бумаги, а также рассмотреть вариант софинансирования таких накоплений.
- За девять месяцев с начала 2021 года объём вложений в российский фондовый рынок вырос более чем на четверть, сообщил Путин. По его словам, это делает рынок ценных бумаг более устойчивым и привлекательным.
вы изначально написали мне на конкретный комментарий, где я писал про последние 5 лет, а сейчас вы мне про 2008 говорите, который был бог знает когда.
Когда джентельмен проигрывает, он меняет правила игры. Так и вы меняете точку отсчета.
Да, до этого было так, но с +- 2015 года наш рынок растет очень недурно.
Вот именно, что можно взять кусок, где СП500 падает и сказать, что америка - г-но, потому что в этот период падает. Но вы же будете оспаривать это? Я изначално писал про посдение 5 лет. Вы начали спорить, не разобравшись в вопросе. Я хоть слово написал по типу "рынок России всегда растет"? Вот и поищите
А вы лукавите и изворачиваетесь прям как настоящий финансовый консультант ;).
Вы правы, что вы писали только про пять лет. Однако в любом сообщении есть не только текст, но ещё и контекст и подтекст.
Вы своё сообщение написали в ответ на другое, где @Николай заметил что смысла от вычета нет так-как доходов не будет.
Очевидно что подтекст вашего высказывания - это что "будут доходы не хуже чем в америке".
Для иллюстрации вы взяли удобный timeframe. А когда вам начали отвечать что "блин. будет же очердной крым и хана", то вы начинаете в уши дуть про проигрывающего джентельмена...
Ну-ну. Одним словом, финансовый консультант ;)
выше уже ответил другому человеку: Когда джентельмен проигрывает, он меняет правила игры. Так и вы меняете точку отсчета.
Я писал четко о последних 5 годах, когда российский рынок очень хорошо развивался. Вы меняете точку отсчета, чтобы переубедить меня в этом? Хоть с крещения Руси считайте, всё равно доходность за последние 5 лет останется такой же
Друг, если утрировать довод нашего финансового консультанта, то он выглядит примерно так (на исторических данных):
1. покупаем 12-го октября, продаём 16-го
2. покупаем 20 октября, продаём 27-го
..
..
..
38. покупаем 1го февраля, продаём 16-го.
Вот посмотрите - каждый раз, покупая на минимуме и продавая на максимуме, вы можете заработать дофигища.
И вроде бы всё верно человек написал, но ведь чувствуется какая-то наёбка в его словах. Разве нет?
Контекст-контекст-контекст.
Вы отвечали на сообщение где человек сказал что заработать в россии нельзя!!! При этом вы выбрали _САМЫЙ ЛУЧШИЙ_ период!!!
Не просто в потолок написали сообщение, а В ОТВЕТ на что-то.
Поэтому ваш ДОВОД сродни доводу человека, который на следующий день после розыгрыша говорит что на спортлото можно заработать. Вот же. Нужно было вчера зачеркнуть цифры: 15, 25, 37, 45 и 56.
И то что вы этого не понимаете и прям начинаете спорить с уже, наверное, десятком людей которые вам примерно это же и говорят это прям веселит.
Блин, народ..) Вы вообще его ник то видели?! Классический же консультант. Это хлеб подобных паразитов: выбирать удобные периоды, хороший уровень курса, растущий рынок и пр., а потом как не в себя тыкать вам в лицо что он то не при делах, он то с самого начала вам все карты раскрыл (на самом деле нет конечно)
я манипулирую?)) весело. Вот только я изначально констатировал факт про последние 5 лет. Я бы мог написать хоть про последний год, хоть последнюю неделю, хоть день. Из-за того, что вы не хотите соглашаться с фактическими пятилетними данными вы и крутите (манипулируете) данными, предлагая считать от 2008 года.
Если бы вы написали не в ответ мне, что я не правильно считаю, что "с 2008 года российский рынок еще не выбрался из ж", я бы вообще вам слова ни сказал, потому что согласен. А вы спорите про 5 лет, где доказательства налицо
Напомню, как за последние пару лет "поддерживали" длинные деньги частников в России:
- ввели налог на вклады свыше 1 млн. рублей.
- отменили льготы по НДФЛ в части дохода от ОФЗ.
- ограничили налоговый вычет по ИИС только поступлениями от зарплаты (раньше можно было с любых доходов, в т.ч. и на фин.рынках).
Ну да, три плюшки убрали, а теперь заменят одним пряником.
Новичок на бирже (3+ года) с небольшим портфелем (100.000+ долл).
Смысл вложений в российские бумаги есть, если вы понимаете, зачем их берете, и в какой пропорции. И, какая доля их в портфеле укладывается в ваш риск-менеджмент.
Про "долгосрочные вложения". Ну, если у вас пенсионный портфель, который еще кормить лет 40, то, наверное, я бы ограничил долю российских бумаг в нем долей ВВП России в мире (что-то около 2%).
Опять таки, по какой цене вы берете бумаги. К примеру, я набрал АЛРОСУ по 67. Теперь она в моем портфеле "навсегда" по её дивидендной доходности. Если бы взял газпром по 120-150, тоже бы держал.
Ну, и надо понимать, что вкинув в российские бумаги миллионов 12-15, можно тупо жить на дивиденды (да, я осознаю риски!). С американскими бумагами такая фишка не проходит.
И с 2015 нет и в с 2021 нет, потому что в российской экономике принципиально ничего не изменилось, такое же качество управления, такие же политические риски, все та же "стабильность" . Динамика российского фондового рынка повторяет динамику цен на нефть и другое сырье, те индекс ртс есть производная от цен на нефть, причем индекс ртс несет и другие риски присущее стране с авторитарным управлением.
Я не беру частные случаи, всегда есть бумаги которые в моменте будут лучше рынка, речь про рынок в целом. В тех же Штатах таких бумаг сотни , если не тысячи. И вы делаете очень большую ошибку когда оперируете ценой активов в рублях. Следующий обвал рубля это лишь вопрос времени, и вся стратегия основанная на рублевой доходности отправится в утиль.
Alex, у долгосрочников, которые формируют пенсионный портфель иная логика. Я, все же попробую её объяснить.
(Как Вы заметили, риски я понимаю).
Портфель мой на 27% российский. Остальное - в основном, США и, чуть-чуть Европа.
Сейчас дивидендами Россия (27%) дает мне 180.000 руб./год, а США (72%) - 125.000 рублей в год.
В месяц выходит, примерно 25.500 руб.
Рубль падает - ну, Ок, пусть он будет стоить, 100 руб/доллар. У меня получится 29.000 руб./год дивидендов.
В общем, все не так уж и плохо выходит. В любом случае, я уже не сдохну от голода с этим портфелем.
(Как показал март 2020, у меня только Дисней отказался выплачивть дивиденды. Остальные "американцы" платили норм).
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