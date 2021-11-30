История о том, как я привез в Россию самые продвинутые детские клюшки для хоккея. И чем они такие продвинутые

Привет! Меня зовут Александр Тягалов, очень рад нашему «заочному» знакомству. Расскажу вам о создании особенного бизнеса. Три года назад мы с Владимиром Тронько привезли в Россию и продаем (с каждым годом все успешнее) детские клюшки финской марки VIKKELA. У этих клюшек нет аналогов на Российском и Европейском хоккейном рынке, так что, с одной…