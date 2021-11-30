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Финансы
Nazigul Jusupova

Путин поручил разработать вариант налогового вычета для частных инвесторов при долгосрочных вложениях в российские акции Статьи редакции

Фондовый рынок должен не только финансировать инвестиционные проекты, но и приносить доход гражданам, считает президент.

  • Президент на пленарной сессии форума «Россия зовёт» поручил правительству подготовить меры поддержки розничных инвесторов.
  • Также Путин отметил, что из-за колебаний и спадов на фондовом рынке нужно «защитить интересы граждан и гарантировать сбережения». Президент предложил разработать механизм аналогичный системе страхования банковских вкладов.
  • Путин предложил предоставлять налоговые вычеты (НДФЛ) частным инвесторам при долгосрочном вложении средств в российские ценные бумаги, а также рассмотреть вариант софинансирования таких накоплений.
  • За девять месяцев с начала 2021 года объём вложений в российский фондовый рынок вырос более чем на четверть, сообщил Путин. По его словам, это делает рынок ценных бумаг более устойчивым и привлекательным.

Этот ресурс должен не только стать серьезным источником финансирования инвестиционных проектов, но и надежно работать на самих граждан — приносить стабильный доход тем, кто готов «вдолгую» вкладывать средства в российскую экономику.

Владимир Путин
президент

#владимирпутин #новости #налоговыйвычет

1530 просмотров
79 79 комментариев
4
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79 комментариев
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Николай Климов

Да какой смысл от вычета, если от вложений в рос акции дохода не будет...

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14
Мой Финансовый консультант

Доходность российского рынка за последние 5 лет равна доходности рынка США, даже с учётом валютной переоценки

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–3
Митя Мурасов

А потом ты проснулся.

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10
Мой Финансовый консультант

Возьмите индекс РТС с 16 года и сравните с инлексом сп500.

РТС 743-> 1645 =+120%
Сп500 1935->4655=+140%

Разбег совсем не большой. Но лучше ведь кидаться словами, чем проверять)

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10
Николай Климов

Это было в 2016

При этом в 2008 он стоил 2450, т.е. вы считаете его от максимальной просадки которая даст вам -70%

И нет никаких оснований полагать, что через год после очередного КрымНаша не будет такой же

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13
Мой Финансовый консультант

вы изначально написали мне на конкретный комментарий, где я писал про последние 5 лет, а сейчас вы мне про 2008 говорите, который был бог знает когда.

Когда джентельмен проигрывает, он меняет правила игры. Так и вы меняете точку отсчета.

Да, до этого было так, но с +- 2015 года наш рынок растет очень недурно.

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2
Николай Климов

Так по лубой бумаге можно взять срез на которой она показывает максимальный рост и сказать что это офигенное вложение. И да, обратное правило тоже верно.

Можете с таким же успехом приводить микрокомпании с ростом 9000% в день и говорить что это самые лучшие инвестиции.

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0
Мой Финансовый консультант

Вот именно, что можно взять кусок, где СП500 падает и сказать, что америка - г-но, потому что в этот период падает. Но вы же будете оспаривать это? Я изначално писал про посдение 5 лет. Вы начали спорить, не разобравшись в вопросе. Я хоть слово написал по типу "рынок России всегда растет"? Вот и поищите

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2
EugeneT

А вы лукавите и изворачиваетесь прям как настоящий финансовый консультант ;).

Вы правы, что вы писали только про пять лет. Однако в любом сообщении есть не только текст, но ещё и контекст и подтекст.

Вы своё сообщение написали в ответ на другое, где @Николай заметил что смысла от вычета нет так-как доходов не будет.
Очевидно что подтекст вашего высказывания - это что "будут доходы не хуже чем в америке".

Для иллюстрации вы взяли удобный timeframe. А когда вам начали отвечать что "блин. будет же очердной крым и хана", то вы начинаете в уши дуть про проигрывающего джентельмена...

Ну-ну. Одним словом, финансовый консультант ;)

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–1
Sergey Freedman

Николай, надеюсь вы в доход не забыли включить дивиденды тех же голубых фишек?

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0
Old Nick

а с 2008 -800%
а SP500 + 380% ред.

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5
Мой Финансовый консультант

выше уже ответил другому человеку: Когда джентельмен проигрывает, он меняет правила игры. Так и вы меняете точку отсчета.
Я писал четко о последних 5 годах, когда российский рынок очень хорошо развивался. Вы меняете точку отсчета, чтобы переубедить меня в этом? Хоть с крещения Руси считайте, всё равно доходность за последние 5 лет останется такой же

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1
Old Nick

Я с вами в дисскусию до этого не вступал.
Просто указал, что выбирать удобную точку отсчета для аналитики это глупость.

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2
Никита Ташев

За эти 5 лет можно было заработать? Суть вся в первом комментарии человека, вы вступили в дискуссию по факту оспаривая факт заработка за последние 5 дет на российской бирже

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3
EugeneT

Друг, если утрировать довод нашего финансового консультанта, то он выглядит примерно так (на исторических данных):

1. покупаем 12-го октября, продаём 16-го
2. покупаем 20 октября, продаём 27-го
..
..
..
38. покупаем 1го февраля, продаём 16-го.

Вот посмотрите - каждый раз, покупая на минимуме и продавая на максимуме, вы можете заработать дофигища.

И вроде бы всё верно человек написал, но ведь чувствуется какая-то наёбка в его словах. Разве нет?

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2
Мой Финансовый консультант

это так делаете вы, манипулируя числами) Я ни слова не сказал про то, когда надо было покупать. Не надо додумывать за меня, окей?) Мой коммент был четкий про 5 лет. Вы начали мериться, доказывая, не понимая, что вы не докажете тот факт, что за те 5 лет, про которые я написал, рынок России падал)

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0
EugeneT

Контекст-контекст-контекст.
Вы отвечали на сообщение где человек сказал что заработать в россии нельзя!!! При этом вы выбрали _САМЫЙ ЛУЧШИЙ_ период!!!

Не просто в потолок написали сообщение, а В ОТВЕТ на что-то.

Поэтому ваш ДОВОД сродни доводу человека, который на следующий день после розыгрыша говорит что на спортлото можно заработать. Вот же. Нужно было вчера зачеркнуть цифры: 15, 25, 37, 45 и 56.

И то что вы этого не понимаете и прям начинаете спорить с уже, наверное, десятком людей которые вам примерно это же и говорят это прям веселит.

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0
work tasks

Главное почаще покупать-продавать. Тогда брокер точно заработает на комиссионных (ведь они берутся независимо от прибыльности сделки).

Ответить
0
Old Nick

ну а за 12 потерять.
Суть в долгосрочных инвестициях. Ты бросил деньги в акции (твой пенсионный фонд) и спокойно ждешь старости.

А там раз и -800% к вложению. Зашибись?
Или у вас есть календарик от Павла Глобы где перечислены все удачные дни вложений согласно астрологического прогноза?

Ответить
1
Никита Ташев

А с 90-ых годов представьте на ваучерах сколько можно было заработать?
Вы видели просадки сп500? Да они тоже бывают и если не соблюдать элементарный риск менеджмент, особенно крупному инвестору, то бабки можно просрать где угодно, на любой бирже и да, я говорю именно про лонг

Ответить
0
Old Nick

именно. первая здравая мысль в этом потоке. так и есть.

П.с. на ваучерах 90% потеряли. Что бы на них заработать должен был быть еще админ ресурс.

Ответить
0
Мой Финансовый консультант

это не аналитика, это констатация факта про состояние рынка в последние 5 лет.

Ответить
1
Old Nick

ну ок. последние 5 можно было заработать, а последние 12 потерять.

Ответить
1
Мой Финансовый консультант

Теперь согласен. Вопрос закрыт.

Ответить
0
Nikolay Vavilov

Чеж ты голубчик с 16 сравниваешь? давай сравни с 14 годом, до знаменитого "мне жалко людей, купивших доллар по 42"

Ответить
0
Мой Финансовый консультант

Ещё один... Я выше написал "ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ российский рынок растет так же, как и рынок США". Я не прав? Предоставьте другие данные за ПОСЛЕДНИЕ 5 лет. Я не говорю про 10, 15, 40 лет. Читайте внимательно

Ответить
0
Nikolay Vavilov

5 лет это долгосрок что-ли?
Любой долгосрок в доллар выгоднее рубля на любом промежутке времени, не считая времен Российской империи.

Ответить
1
Мой Финансовый консультант

А я хоть слово про долгосрок писал? Покажите.
Любой промежуток - это хоть день, хоть неделя, хоть 20 лет? Тогда не на любом.
с 2013 года выгодно, с января 2016 не выгодно, с 2017 выгодно, с марта 2020 не выгодно. Можно как угодно измерять

Ответить
–1
EugeneT

Вам не странно что столько людей говорят одно и то же?

Ответить
0
Мой Финансовый консультант

Да, в сумашедшем доме тоже много людей говорят, что они наполеоны, и от этого страшно) Хотя там их лечат, а тут нет

Ответить
0
Принятый супер_стар

Блин, народ..) Вы вообще его ник то видели?! Классический же консультант. Это хлеб подобных паразитов: выбирать удобные периоды, хороший уровень курса, растущий рынок и пр., а потом как не в себя тыкать вам в лицо что он то не при делах, он то с самого начала вам все карты раскрыл (на самом деле нет конечно)

Ответить
0
Alex Petrov

Почему вы берете такой маленький горизонт? Налицо подмена и выбор выгодного тайм-фрейма. Почему с 16, почему не 19 или 14? Правильно брать от кризиса до кризиса, российский рынок не восстановился после 2008 года .

Ответить
1
Мой Финансовый консультант

а чего не с 1950? Я четко сказал "ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ" российский рвнок растёт. Люди начали спорить, я доказал то, что это так и есть. Вы пытаетесь сейчас в свою сторону перевесить за счет изменения условий. Условие было - 5 лет. Сейчас вы вменяете 15...

Ответить
0
Alex Petrov

Вы манипулируете и выбираете удобный тайм -фрейм. Пять лет это не долгосрочка. Любой кто непредвзято будет оценивать рост с 2015 скажет что этот рост имеет характер коррекционного и начиная с 2020 еще и учитывает возросшую инфляцию, те рост этот нездоровый.

Ответить
0
Мой Финансовый консультант

я манипулирую?)) весело. Вот только я изначально констатировал факт про последние 5 лет. Я бы мог написать хоть про последний год, хоть последнюю неделю, хоть день. Из-за того, что вы не хотите соглашаться с фактическими пятилетними данными вы и крутите (манипулируете) данными, предлагая считать от 2008 года.

Если бы вы написали не в ответ мне, что я не правильно считаю, что "с 2008 года российский рынок еще не выбрался из ж", я бы вообще вам слова ни сказал, потому что согласен. А вы спорите про 5 лет, где доказательства налицо

Ответить
0
EugeneT

Жесть. Вы прям вообще не улавливаете проблемы в своих словах хотя вам уже со всех сторон кричат, а вы про джентельмена меняющего условия... Прям огонь.

Ответить
0
Мой Финансовый консультант

У меня проблем нет) Проблемы у вас, потому что вы читать не умеете) Речь шла о 5 последних годах. Я не претендовал на период дальше. Вы это смогли прочитать? Если бы смогли, но не писали бы

Ответить
0
EugeneT

Блин, да что же с вами не так.
Вы своё сообщение о пяти последних годах в ОТВЕТ НА ЧТО НАПИСАЛИ????????

Ответить
0
Николай Климов

Это как вы посчитали так?

Ответить
0
Мой Финансовый консультант

Выше ответил

Ответить
2
EugeneT

Вот ещё один сказал. Это я кручу вниз тред и вижу как вам всё больше и больше людей говорят что вы какую-то не относящуюся к вопросу фигню невпопад сказали, а вы сражаетесь...
Зря.

Ответить
0
Oleg Nikolenko

А теперь посчитайте с 2007 или хотя бы с 2013?)

Ответить
0
Ринат Хафизов

А риски сравните. ;-)

Ответить
0
Ilya Ilchenko

... ред.

Ответить
0
Николай Климов

Зачем ты сам с собой разговариваешь?

Ответить
–3
Никита Ташев

Сразу видно, чел далёк от биржы. Выйди из профиля, удали его и зайди в вк покрутить мемы и фотки сисек

Ответить
3
Николай Климов

Для меня биржа второй по величине источник дохода

А ваш способ самодеградации мне не интересен

Ответить
–1
Никита Ташев

Тогда просто глупый высер сл вашей стороны, графики не врут, советую открывать иногда

Ответить
1
Николай Климов

Покажите мне график который опровергнет мои слова.

До тех пор, глупым высером можете считать свои комментарии.

Ответить
0
Никита Ташев

Там выше есть график, уже скидывали. Листайте

Ответить
0
NihlistNif .

А работая баристой и имея счет в БКС с акциями яндекс на 5000 рублей, биржа тоже будет вторым по величине источником дохода?

Ответить
1
Николай Климов

Что-же вы по себе все так судите то. Подкрепить свою точку зрения не можете - переходите на оскорбления?

Ответить
0
Wall Street Shadow

например, в США вы можете подавать убытки в вычет общей налоговой базы

Ответить
0
Цкуро Бесцветный

Напомню, как за последние пару лет "поддерживали" длинные деньги частников в России:
- ввели налог на вклады свыше 1 млн. рублей.
- отменили льготы по НДФЛ в части дохода от ОФЗ.
- ограничили налоговый вычет по ИИС только поступлениями от зарплаты (раньше можно было с любых доходов, в т.ч. и на фин.рынках).

Ну да, три плюшки убрали, а теперь заменят одним пряником.

Ответить
11
Николай Климов

Еще не понятно что с новыми законами про квалов будет, тоже очередное закручивание гаек.

Ответить
1
Цкуро Бесцветный

Понятно одно: легальными способами быть рантье в России вряд ли получится)))

Ответить
0
Николай Климов

Если голова есть то везде получится

Правда где-то легче, где-то сложнее

И тут проблема в том, что за такие головы бороться надо, а не отпугивать их

Ответить
0
Ruslan Sinyavin

Новичок на бирже (3+ года) с небольшим портфелем (100.000+ долл).
Смысл вложений в российские бумаги есть, если вы понимаете, зачем их берете, и в какой пропорции. И, какая доля их в портфеле укладывается в ваш риск-менеджмент.
Про "долгосрочные вложения". Ну, если у вас пенсионный портфель, который еще кормить лет 40, то, наверное, я бы ограничил долю российских бумаг в нем долей ВВП России в мире (что-то около 2%).
Опять таки, по какой цене вы берете бумаги. К примеру, я набрал АЛРОСУ по 67. Теперь она в моем портфеле "навсегда" по её дивидендной доходности. Если бы взял газпром по 120-150, тоже бы держал.
Ну, и надо понимать, что вкинув в российские бумаги миллионов 12-15, можно тупо жить на дивиденды (да, я осознаю риски!). С американскими бумагами такая фишка не проходит.

Ответить
3
Volodya

А в чем проблема американских бумаг?

Ответить
0
Taras Halturin

доходность ниже, очевидно

Ответить
0
Alex Petrov

Низкой дивидендной доходности, но и уповать как Руслан на высокую дивидендную доходность российских бумаг и в будущем, я бы тоже не стал. Те тупо, жить на дивиденды, на 200 000 USD вложений, точно не получится.

Ответить
0
Роман Рабочий

Давайте посчитаем
200K в год пусть генерят 6% годовых, это 12 тысяч USD
В переводе на наши это миллион в год.

Ответить
0
Alex Petrov

Сомневаюсь что несколько лет и уж тем более 10 и более, будет сохранятся такая фантастическая дивидендная доходность, ну и разумеет я никогда не поверю что у кого то есть способность, каждый год выбирать бумаги вкладывать 200K и получать 6%

Ответить
0
Николай Климов

На заметку ботам выше, вот комментарий здорового человека, который аргументирует свою позицию владения российскими бумагами вместе со всеми +/- :)

А кто в итоге окажется прав/неправ - рассудит сам рынок на длинной дистанции.

Ответить
0
Василий Степанофф

17 декабря ЦБ повысит ставку на 100 пп и ставки по вкладам дойдут до 10%. Закинув 12-15 млн. можно так же жить на процент по депозитам. Без рисков.

Ответить
0
Alex Petrov

Нет никакого разумного смысла вкладываться в российский фондовый рынок в долгосрочную. Динамика после 2008 года показывает наглядно что это даже с учетом дивидендов будут убытки.

Ответить
1
Ruslan Sinyavin

Ну, то есть с 2008 года нет разумного смысла. А с 2015 года есть разумный смысл?

Ответить
2
Alex Petrov

И с 2015 нет и в с 2021 нет, потому что в российской экономике принципиально ничего не изменилось, такое же качество управления, такие же политические риски, все та же "стабильность" . Динамика российского фондового рынка повторяет динамику цен на нефть и другое сырье, те индекс ртс есть производная от цен на нефть, причем индекс ртс несет и другие риски присущее стране с авторитарным управлением.

Ответить
1
Ruslan Sinyavin

Все зависит от цены. Я набрал АЛРОСЫ по 67, к примеру.

Ответить
–1
Alex Petrov

Я не беру частные случаи, всегда есть бумаги которые в моменте будут лучше рынка, речь про рынок в целом. В тех же Штатах таких бумаг сотни , если не тысячи. И вы делаете очень большую ошибку когда оперируете ценой активов в рублях. Следующий обвал рубля это лишь вопрос времени, и вся стратегия основанная на рублевой доходности отправится в утиль.

Ответить
0
Ruslan Sinyavin

Alex, у долгосрочников, которые формируют пенсионный портфель иная логика. Я, все же попробую её объяснить.
(Как Вы заметили, риски я понимаю).
Портфель мой на 27% российский. Остальное - в основном, США и, чуть-чуть Европа.
Сейчас дивидендами Россия (27%) дает мне 180.000 руб./год, а США (72%) - 125.000 рублей в год.
В месяц выходит, примерно 25.500 руб.
Рубль падает - ну, Ок, пусть он будет стоить, 100 руб/доллар. У меня получится 29.000 руб./год дивидендов.
В общем, все не так уж и плохо выходит. В любом случае, я уже не сдохну от голода с этим портфелем.
(Как показал март 2020, у меня только Дисней отказался выплачивть дивиденды. Остальные "американцы" платили норм).

Ответить
0
Цкуро Бесцветный

Цитата: "Путин отметил, что из-за колебаний и спадов на фондовом рынке нужно «защитить интересы граждан и гарантировать сбережения»"
Про доходы он и не говорит ничего)))

Ответить
1
Forgotten Games

Поставят поручение в очередь. И, наверное, выполнят. Сразу после реализации пресловутых майских указов.

Ответить
2
Мой Финансовый консультант

Очень круто++

Ответить
1
Александр Сорокин

Еще жив, подождем...

Ответить
1
Иван Шеметов

Во что вкладываемся господа? Энел Россия? Газпром? Кб?

Ответить
0
Николай Владимирович Грудинин

тинькофф пульс в другом окне)

Ответить
0
Илья Шишкунов

Так пусть делают им вычеты, как инвалидам с нарушением функции работы нервной системы

Ответить
0
Василий Степанофф

Когда правительство начинает заботиться об интересах граждан, то ничего хорошего не жди. Как-бы ради такой заботы не запретили торговать иностранными инструментами.

Ответить
0
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