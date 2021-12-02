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Финансы
Евгения Евсеева

Холдинг Алишера Усманова выйдет из VK — продаст «Согазу» долю во владельце 57% голосов в группе Статьи редакции

Теперь структурам «Газпрома» принадлежит большая часть голосов в компании.

89 89 комментариев
6315 просмотров

Совет директоров «Согаза» одобрил «45% участие в капитале АО „МФ Технологии“, контролирующего 57,3% голосов VK», сообщается на сайте группы.

Сумма сделки не раскрывается, но исходя из продажи «Сбером» 36% доли за 12,8 млрд рублей, её можно оценить в 16 млрд рублей.

Эта доля раньше принадлежала холдингу USM через «Мегафон».

Акционерное участие в VK Group во многом определило развитие и стало важной частью истории нашего холдинга. Наш подход — максимальная свобода действий для молодого и энергичного менеджмента, поэтому еще три года назад я и мои партнёры передали право голосовать нашими акциями VK Group её руководству.

Сегодня мы выходим из капитала компании, оставляя её на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам, что вселяет уверенность в ее будущем.

Алишер Усманов
основатель USM

«Согаз» — один из крупнейших страховщиков в России. Среди его акционеров ООО «Аквила» с долей 32,3%, «Газпром» с 21,2% и «СГ-Инвест» с 16,5%. Еще 10% — у ВТБ.

Мы рассматриваем участие в капитале АО «МФ Технологии» как перспективную стратегическую инвестицию. В результате сделки между акционерами «МФ Технологии» не возникает одного контролирующего юридического лица, все действия нового акционера будут осуществляться на сугубо рыночных принципах.

Алексей Миллер
председатель совета директоров «Согаза»

«МФ Технологии» создали в 2018 году «Мегафон», «Газпромбанк», «Ростех» и USM. В 2019 году «Сбер» приобрёл 36% компании за 11,3 млрд рублей. В итоге доли распределились так:

  • «Мегафон» — 45%.
  • «Сбер» — 36%.
  • «Ростех» — 10%.
  • USM — 9%.

С октября 2018 года долями «Мегафона» и USM в МФТ управлял гендиректор VK Борис Добродеев. В ноябре 2021 года «Сбер» продал свою долю обратно «Газпромбанку».

«МФ Технологии» контролирует 57,3% голосующих акций VK. Ещё 12,3% голосующих акций принадлежат Prosus, 4,5% — Alibaba и 3,3% — Tencent.

#новость #vk

89 89 комментариев
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89 комментариев
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Aleksei Shtein

Классика VC: Кто то пользуется ВК?

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35
Raimond Vladimirov

Вы чего у них же "стабильный рост аудитории" :)

Ответить
36
Denis Ramzaev

у них стабильный рост ботов, каждый Вася регает их тысячами. Реальные пользователи закрывают аккаунты наглухо.

Ответить
17
Вадим Омелин

Я не закрывал)

Ответить
1
Old Nick

за 2021 я получил от них пушей на телефон больше чем за всю прошлую жизнь.

Ответить
1
Андрей

Вы не поняли, видать. Продали не ВКонтакте как сайт, а бывшую Mail.Ru Group. С кучей активов: Деливери Клаб, Почта, Самокат, Ситимобил, Одноклассники и прочее.

Ответить
15
Nesterov Igor

То есть мэйл ру по сути теперь нет?

Ответить
0
Андрей

Нет Mail.Ru Group. Вместо неё теперь VK и экосистема.

https://vc.ru/design/304279-mail-ru-group-pereimenovala-gruppu-v-vk-i-obnovila-logotip

Mail.ru Group переименовала группу в VK и…
Все сервисы из экосистемы переименовывать не будут, но свяжут их единым стилем.
vc.ru
Ответить
0
Михаил Стерлин

Кто пользуется, а кто развивает.

Ответить
5
Виртуальный дым

Развивают гораздо меньшее количество людей, чем пользуются.

Ответить
0
Виртуальный дым

И каждый раз находятся люди, кто отвечает - да.

Ответить
0
Dima

"...на пике показателей"

Ответить
24
Nikita Zhukov

А если так?

Ответить
37
Alexander Steblina

все равно сверху вниз идет

Ответить
35
Nikita Zhukov

А если так?

Ответить
34
Arthur Niazyan

Вот теперь можно брать 😀

Ответить
33
Oleg Oleg

Брать на пИке?
Вот первый график это надо брать

Ответить
1
Arthur Niazyan

Просто вы не успели закупиться в левой части графика, вот и не выкупаете стёб.

Ответить
0
Виртуальный дым

Самое время регаться)

Ответить
0
Andrew Stepanov

Вот так пойдёт?

Ответить
16
Anton Salimov

но вот-вот, буквально завтра, будет вот так. Это спланированное падение.

Ответить
0
Alexey QuQu

Я бы сказал "на пиках точеных"

Ответить
7
Пётр Сдобин

на пике отрицательного роста

Ответить
3
Всвиторе

На графике видно что произошёл отскок и цена снова пошла в рост. Внимательней надо быть.

Ответить
1
A.A. Rayskiy

Надо было выбрать период - последняя неделя. Там вроде пик :)

Ответить
0
Тарас Шабанов

Не на, а в

Ответить
0
Андрей Геращенко

на бутылке

Ответить
0
Philipp Novikov
Ответить
24
Виртуальный дым

Впечатляет. Не подумываете продавать?

Ответить
10
Green Base

Даже Усманов понял, что вк капздец

Ответить
11
Павел Корчагин

Поздравляю всех пользователей ВК. Теперь страховщики будут спамить Вам и во время просмотра порнухи. Найс.

Ответить
7
Семен Переделкин

А ты застраховал свои ладошки, юзернейм?

Ответить
7
ИгорьOK

Застрахуй хуй хуй

Ответить
7
Илья Петраков

«ломаем жору, еб альбатрос»

Ответить
2
Denis Ramzaev

в очередь!

Ответить
0
Denis Ramzaev

Рассылку по "Павел Корчагин" запустить!

Ответить
0
Alex Shokhin

Бегут с тонущего корабля? Или это много ходов очка? Ждём с нетерпением комментарии местных экспертов.

Ответить
7
Поджог Сараев

В стране уже есть две экосистемы (более мощные). Стагнирующий ВК не помог вытянуть третью.
Лучшим вариантом для Мейла было продаться Сберу несколько лет назад, но что-то пошло не так.

Ответить
0
Raimond Vladimirov

Новое название не понравилось

Ответить
–1
Arthur Niazyan

Це зрада чi перемога?

Ответить
7
Nesterov Igor

Ну вот, вк вернулся питерским, только не тем :) Пашка, они все просрали

Ответить
7
Цкуро Бесцветный

Газпром начал строить свою экосистему?

Ответить
1
Роман Александров

Метавселенную

Ответить
13
Виртуальный дым

Газовую туманность )

Ответить
19
Роман Александров
Ответить
0
Alex Alexeev

Теперь интеграция с рутубом и премьером) и походу у нас еще один кинотеатр появится на базе вк видео😊надеюсь они хоть название поменяют

Ответить
0
Дед Велосипед

Анекдот:

Приходит как-то один подданый к луноликому владыке и спрашивает:

-Слышал, Ваше сиятельство, Вы интернет закрывать собираетесь, правда?

-Брешут, но вк продавай ред.

Ответить
5
роман долгополов

Курилы это российская земля,мы территориями не торгуем,так и передайте японцам!Кстати,сколько они там предлагают?

Ответить
3
Дед Велосипед

Даже не знаю, лайкать или нет, опааасно, стало…

Ответить
4
Vadim Aptrakhmanov

После таких шуток VC скоро признают иноагентом

Ответить
1
badResistor

Потенциальная лазейка на ВЦ- кинуть донат с забугорной карты на 3 евро)

Ответить
0
Kesha Pazzy

Вконтакте приплыл в озеро)))
В кооператив Озеро.
Ковальчук основной владелец Согаз. ред.

Ответить
3
Shoxruz Elboev

Они хотят продать VK чтобы купить Telegram ?)

Ответить
3
Alexey Belov

а план хорош! 😁

Ответить
0
Pixel Lens

это политическое самоубийство для телеги)

Ответить
0
Яся Зайцев

надеюсь статья дополняется суммой актива млр$

Ответить
3
ivan krapivin

По крайней мере в экосистеме VK теперь можно будет платить за газ без комиссии.

Ответить
3
Виртуальный дым

Ну все, теперь контактик официально принадлежит конторе. Упрощают логистику.

Ответить
2
Blackrock

Это получается Усманов больше не лоббирует АлиЭкспресс?)

Ответить
2
Arthur Niazyan

Через структуры Мегафона. Аж лобок весь отбил, как лоббирует.

Ответить
0
Gen Tech

Конечно, лучше в биток вложиться, зачем нужен мертвый актив

Ответить
0
Гуманитарный бинокль

Комментарий удален по просьбе пользователя ред.

Ответить
2
Эдуард Лиринг

А между прочем Набиуллина неплохо выполняет свою работу, просто материал ей не очень попался, но даже с ним она неплохо работает.

Ответить
5
Гуманитарный бинокль

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
0
Эдуард Лиринг

Ну Вы просто её так обозвали. А насчёт биткоина, может она всё таки знает больше чем обычные люди, которые судят по важности биткоина только из-за его роста?

Ответить
2
Гуманитарный бинокль

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
0
Эдуард Лиринг

Насчёт высказывания про биток я уже написал, время рассудит как говорится. А другие её высказывания, тем более где она считает граждан дебилами я не слышал. Тут уж каждый сам интерпретирует её слова как посчитает нужным.

Ответить
2
Цкуро Бесцветный

«45-процентное участие в капитале АО „МФ Технологии“, контролирующего 57,3 процента голосов VK»
—--—--—--—--—-
в переводе с финансового на русский получаем 25% пакета VK под контролем.

Ответить
1
Матяс

*очень смешная шутка, что в вк только боты, а все давно в тг и инсте смотрят рилсы*

Ответить
1
Чит Чат

Кому вообще нужно это м.говно? Это венчурный фонд который удачно вложился в несколько проектов, но выйти из них не может. И интегрировать их не во что. Ходячии зомби!

Акции Mail.ru пробили историческое дно — Финансы…
С выхода на Московскую биржу, акции Mail.ru стремительно катятся вниз и уже просели на 36…
vc.ru
Ответить
0
fffggg gggfff

Не надо паники, просто IT отдел товарища майора передали другой конторке для финансирования, предыдущая похоже сдулась.

Ответить
0
p0st

с чего бы, операторы связи, активы в металлургии и ИТ.гос компании, в которые теперь вливает весь бизнес страны. Нормально там всё, было бы иначе, основной держатель акций бы не дал.

Ответить
0
Константин Яломов

Вк популярен?

Ответить
0
ϏϙηαϟϮ

дык VK это ж Mail.ru весь

Ответить
0
Superposition

Вместо денег заплатил голосами вк?

Ответить
0
Sasha Bor

Я верю в чудеса, слышу все голоса... давно в этой помойке не был. Они как музыку ограничили со сматрфонов по странам вообще бесполезным стал. Там «голос» это токен какой-то? ред.

Ответить
0
Вадим Омелин

Муызку там даже в бесплатном виже никогда не слушал) Это только для извращенцев без слуха

Ответить
0
Виртуальный дым

то что usm продает активы vk это хорошая новость по мне, но то что это согаз - ну такое себе))

Ответить
0
Товарищ

С тонущего кораблика кто-то побежал первым...

Переживаю за смузи школьников-сотрудников из ВК. Будет ли хватать... или на водичку придется перейти.

Ответить
0
Александр Курбатов

Пустили по кругу ВК...

Ответить
0
Pavel Loginov

Акции Мейлру в поисках второго дна...

Ответить
0
Игорь Бадибилдер

блин, я рассчитывал, что на vc-то уж объяснят смысл этой сделки

Ответить
0
Break_in

теперь какой-то СберГаз получается

Ответить
0
Neo

Тьфу на тебя, Алишер ещё раз!

Ответить
0
Антон Штадлер

Завел аккаунт в ФБ, Мете?

Ответить
0
Alexander Volkov

Facebook триллион стоит, а VK меньше $500 млн.

Ответить
0
Руслан Черных

кручу верчу запутать хочу

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0
Oleg Dergilev

Лошадь сдохла - слазь

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0
Тимур Петров

Странно что акции растут, я бы продавал.

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