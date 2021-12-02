Акционерное участие в VK Group во многом определило развитие и стало важной частью истории нашего холдинга. Наш подход — максимальная свобода действий для молодого и энергичного менеджмента, поэтому еще три года назад я и мои партнёры передали право голосовать нашими акциями VK Group её руководству.

Сегодня мы выходим из капитала компании, оставляя её на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам, что вселяет уверенность в ее будущем.