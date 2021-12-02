Холдинг Алишера Усманова выйдет из VK — продаст «Согазу» долю во владельце 57% голосов в группе Статьи редакции
Теперь структурам «Газпрома» принадлежит большая часть голосов в компании.
Совет директоров «Согаза» одобрил «45% участие в капитале АО „МФ Технологии“, контролирующего 57,3% голосов VK», сообщается на сайте группы.
Сумма сделки не раскрывается, но исходя из продажи «Сбером» 36% доли за 12,8 млрд рублей, её можно оценить в 16 млрд рублей.
Эта доля раньше принадлежала холдингу USM через «Мегафон».
«Согаз» — один из крупнейших страховщиков в России. Среди его акционеров ООО «Аквила» с долей 32,3%, «Газпром» с 21,2% и «СГ-Инвест» с 16,5%. Еще 10% — у ВТБ.
«МФ Технологии» создали в 2018 году «Мегафон», «Газпромбанк», «Ростех» и USM. В 2019 году «Сбер» приобрёл 36% компании за 11,3 млрд рублей. В итоге доли распределились так:
- «Мегафон» — 45%.
- «Сбер» — 36%.
- «Ростех» — 10%.
- USM — 9%.
С октября 2018 года долями «Мегафона» и USM в МФТ управлял гендиректор VK Борис Добродеев. В ноябре 2021 года «Сбер» продал свою долю обратно «Газпромбанку».
«МФ Технологии» контролирует 57,3% голосующих акций VK. Ещё 12,3% голосующих акций принадлежат Prosus, 4,5% — Alibaba и 3,3% — Tencent.
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