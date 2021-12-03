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Финансы
Nazigul Jusupova

Российский сервис для онлайн-записи к врачу «НаПоправку» привлёк $5 млн на запуск новых продуктов в 2022 году Статьи редакции

Также компания планирует развивать маркетинг и продвижение в регионах.

  • В раунде участвовали шведский инвестиционный фонд VNV Global, российский инвестиционный холдинг «Авенир» и основатель рекрутингового сайта JobStreet Марк Чанг, пишет Rusbase со ссылкой на гендиректора компании Александра Печерского.
  • Эти же инвесторы вложили в сервис $2,25 млн в сентябре 2020 года.
  • Новые средства стартап направит на маркетинг, развитие в регионах и запуск новых продуктов в 2022 году. За последние шесть месяцев через приложение стали записываться к врачам в пять раз чаще, отметил Печерский, но не назвал точное количество пользователей сервиса.
  • Сервис «НаПоправку» работает с 2014 года. Он позволяет записаться на приём к врачу, сравнить цены и акции от частных клиник, государственных медцентров, выбрать специалиста по отзывам других пациентов. «НаПоправку» встроен в приложение банка «Тинькофф», сервисы «Яндекса», «2ГИС».
  • Сервис зарабатывает на привлечении клиентов в медицинские организации. Как следует из базы «Контур.Фокуса», в 2020 году выручка компании составила 69,9 млн рублей, чистый убыток — 100,1 млн рублей.

#новости #напоправку

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11 комментариев
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Виктор Якунин

Первый раз с 2014 года слышу про этот сервис. Видимо реально популярный.

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12
тима махотлов

Видимо все кто пользовался так и не поправились)

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6
Стас Иванов

Пользуюсь два месяца сервисом.
Очень удобно

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2
Stas Kokin

Та же мысль) почти на 100% отмыв бабла, кто в России вообще с нашей ментальностью в плане недоверия будет записываться куда-то через хуй-пень-колоду-ноунейм-сервис ко врачу? 😂

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0
Петр Каросанидзе

Записывался несколько раз и искал врачей там много раз.
То же самое, что и любой маркетплейс или сервис доставки еды или такси. Не было никаких причин не пользоваться, наоборот это благо для клиента. Как и вышеперечисленное.
Если не записываться к врачам через сервисы, тогда уж может и такси местное по телефону заказывать..

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1
Террористический месяц

В смысле кто станет?
Через продокторов часто записываюсь, например. Ни разу ещё проблем не было.

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0
Роман Аванесов

На какую ещё поправку?!

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0
Zumonn

В конституцию, конечно же

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11
Роман Аванесов

А, тогда всё ок. Я думал что-то со здоровьем связанное.

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1

Комментарий удален

Дмитрий О

В наше время более популярным будет сервис "Назакопку"

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0
Феттучини с Креветкой

НаОтсидку

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