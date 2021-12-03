Российский сервис для онлайн-записи к врачу «НаПоправку» привлёк $5 млн на запуск новых продуктов в 2022 году Статьи редакции
Также компания планирует развивать маркетинг и продвижение в регионах.
- В раунде участвовали шведский инвестиционный фонд VNV Global, российский инвестиционный холдинг «Авенир» и основатель рекрутингового сайта JobStreet Марк Чанг, пишет Rusbase со ссылкой на гендиректора компании Александра Печерского.
- Эти же инвесторы вложили в сервис $2,25 млн в сентябре 2020 года.
- Новые средства стартап направит на маркетинг, развитие в регионах и запуск новых продуктов в 2022 году. За последние шесть месяцев через приложение стали записываться к врачам в пять раз чаще, отметил Печерский, но не назвал точное количество пользователей сервиса.
- Сервис «НаПоправку» работает с 2014 года. Он позволяет записаться на приём к врачу, сравнить цены и акции от частных клиник, государственных медцентров, выбрать специалиста по отзывам других пациентов. «НаПоправку» встроен в приложение банка «Тинькофф», сервисы «Яндекса», «2ГИС».
- Сервис зарабатывает на привлечении клиентов в медицинские организации. Как следует из базы «Контур.Фокуса», в 2020 году выручка компании составила 69,9 млн рублей, чистый убыток — 100,1 млн рублей.
Записывался несколько раз и искал врачей там много раз.
То же самое, что и любой маркетплейс или сервис доставки еды или такси. Не было никаких причин не пользоваться, наоборот это благо для клиента. Как и вышеперечисленное.
Если не записываться к врачам через сервисы, тогда уж может и такси местное по телефону заказывать..
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