Финансы
Маша Цепелева

InDriver, «Делимобиль» и VisionLabs стали самыми успешными российскими стартапами 2021 года по версии Inc Статьи редакции

Журнал составил рейтинг по объёму инвестиций, оценке и росту выручки за год.

  • В рейтинг российского Inc вошли 100 стартапов с российскими основателями в различных категориях — искусственный интеллект, образование, медтех и другие.
  • Стартапы оценивали по сумме привлеченных инвестиций, оценке, росту выручки за год. В рейтинг не попали компании, основанные больше 10 лет назад или неработающие в России.
  • За год прошло 217 публичных сделок, в 2020 году было 180. Объём составил $1,8 млрд, это в шесть раз больше, чем год назад. Если учитывать сделки российских основателей на зарубежных рынках, то общий объём привлечённых средств составил $3,3 млрд, сделок — 262.
  • Первое место в рейтинге занял такси-сервис из Якутска InDriver. В 2021 году он привлёк $150 млн при оценке в $1,2 млрд, а его среднемесячная выручка за 2021 год выросла на 162%.
  • В топ-10 также вошли каршеринг «Делимобиль», разработчик решений на базе искусственного интеллекта VisionLabs, маркетплейс KazanExpress и другие.
  • HR-платформа Skipp вошла в первую десятку при инвестициях всего в $635 тысяч, потому что её среднемесячная выручка за год выросла на 2500%.
Слева направо указан объём инвестици в млн долларов, рост выручки в млн долларов и процентах, оценка в млн долларов  Inc

#новость #рейтинг #стартапы

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Антон Храмченко

Какие-же это стартапы, Делимобилю уже 8ой год скоро пойдёт

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Anton Prikhodko

InDriver примерно столько же, если не больше

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Roman Nenznaskiy

В среднем путь до IPO стартап проходит за 10-11 лет и это условно считается точкой, когда стартап переходит в фазу "бизнес", но иногда и после IPO этого не происходит и компания все еще ориентируется на рост, а не на прибыль. До этого момента он в чистом виде стартап.

Поэтому в этом рейтинге и не учитывались компании, основанные более 10-ти лет назад.

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