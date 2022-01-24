Один из инвесторов Peloton потребовал увольнения гендиректора и продажи компании на фоне резкого падения акций — WSJ Статьи редакции
Disney, Apple, Sony или Nike могут быть заинтересованы в покупке Peloton, считает инвестор.
Blackwells Capital, владеющий долей Peloton в 5%, обвиняет её гендиректора Джона Фоли в «стратегических ошибках», которые привели к резкому падению акций компании. Об этом пишет WSJ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
В январе 2021 года капитализация Peloton была около $50 млрд, а стоимость её акций составляла $160 за штуку — это был максимум. В январе 2022 года капитализация снизилась до $8 млрд, а стоимость акций упала почти в шесть раз, до минимума в $27.
Чтобы подтолкнуть компанию к изменениям, инвесторам нужно оказать большое давление, потому что у Джона Фоли и других сотрудников есть акции класса B — они контролируют 80% всех голосов в совете директоров.
В ноябре 2021 года Blackwells Capital успешно добился продажи Monmouth Real Estate Investment Corporation за $4 млрд. Инвестор также заставил Colony Capital уволить гендиректора Тома Баррака и реорганизовать бизнес, подчеркнуло издание — Blackwells Capital был владельцем доли в этих компаниях.
- В 2020 году популярность Peloton резко выросла на фоне ограничений из-за пандемии Covid-19, но продажи стали ниже. Компания не угадала с объёмом производства, и теперь у неё остались тысячи тренажёров на складах. В августе 2021 года Peloton снизил цены на некоторые велотренажёры на 20%.
- В декабре 2021 года акции Peloton упали на 17% после перезапуска «Секса в большом городе», где тренажёр связан со смертью одного из героев. В январе 2022 года Peloton заявила, что не давала согласие на использование тренажёра в сериале «Миллиарды» от HBO, в котором персонаж переносит сердечный приступ после тренировки.
- 18 января 2022 года Peloton отменила бесплатный сервис и сообщила, что клиенты компании должны будут платить $250 и $350 за доставку и установку велотренажёров и беговых дорожек соответственно.
- 20 января Джон Фоли отчитался о предварительной выручке за второй квартал — она составила $1,14 млрд. В тот же день из-за сообщения о прекращении производстве тренажёров акции Peloton рухнули на 25% — из-за резкого падения торги дважды приостанавливали. 21 января основатель компании опровергнул эту информацию.
а все дело в новом эпизоде "И просто так.." , мы-то знаем
Требую выкупа AMD и NVIDIA, они тоже сильно упали за последние недели.
владеющий долей Peloton в 5%, обвиняет её гендиректора Джона Фоли
они контролируют 80% всех голосов в совете директоров
Удачи на голосовании 😂
гендера уволить, а остальное распродать
Вот примерно такая картина
А CEO то чем виноват, продукт говно же
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