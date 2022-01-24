Blackwells Capital, владеющий долей Peloton в 5%, обвиняет её гендиректора Джона Фоли в «стратегических ошибках», которые привели к резкому падению акций компании. Об этом пишет WSJ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В январе 2021 года капитализация Peloton была около $50 млрд, а стоимость её акций составляла $160 за штуку — это был максимум. В январе 2022 года капитализация снизилась до $8 млрд, а стоимость акций упала почти в шесть раз, до минимума в $27.