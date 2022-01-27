Разработчик метавселенной Zepeto выделит $100 млн на поддержку авторов для неё Статьи редакции
Компания будет вкладываться в авторов, создающих виртуальные миры и приложения на основе Zepeto.
- Фонд на $100 млн запустила Naver Z, дочерняя компания Naver, которая разрабатывает мессенджер Line и похожее на Snapchat приложение Snow, пишет TechCrunch.
- Naver Z выпускает 3D-игру Zepeto — в ней пользователи могут создать цифровую версию себя по фотографии, а затем проводить время в виртуальном мире — общаться друг с другом и перемещаться по виртуальным пространствам.
- Компания будет выделять деньги разработчикам, которые при помощи плагина на базе Unity создают виртуальные миры на основе Zepeto и предметы, которые можно в них использовать. Naver будет как выдавать вознаграждения авторам, так и покупать доли в перспективных игровых студиях.
- По данным Naver, около 70% пользователей сервиса — девочки и женщины от 13 до 24 лет. Количество активных пользователей в месяц — около 20 млн, всего в приложении зарегистрировано 290 млн человек.
- В Zepeto независимые разработчики и бренды могут торговать виртуальными товарами — с момента запуска платформы в 2018 году количество проданных вещей достигло 2 млрд.
пиздец куда катится этот мир
в жепето
в пездэто
кстати вангую что в виртуальном мире скоро начнут штрафовать реальными деньгами за мат в "публичном месте" например. и хомячки схавают!
Тут встаёт вопрос что такое реальность , и как ее определить ? И чем виртуальное общественное месте в плане ненормативной лексики отличается от реального ?
где моя аська шестизнак.. integer логин и пароль, без привязки смс, аватаров, верификаций...
"около 70% пользователей сервиса — девочки и женщины от 13 до 24 лет. Количество активных пользователей в месяц — около 20 млн, всего в приложении зарегистрировано 290 млн человек"
Откуда в Корее столько девочек и женщин от 13 до 24 лет? Это чо там, около 200 миллионов?
там корейцев меньшинство между прочим
А кто все эти девочки?
Опять, опять это метавселенная - которой не существует, нет никаких метавселенных, а те поделки для vr которые сейчас существуют это ужасно, это как оказаться в майнкрафте. Люди фантазируют о какой то аналоговой жизни в альтернативной вселенной)) но текущее состояние vr бесконечно далеко от этого.
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