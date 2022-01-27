Финансы
Евгения Евсеева

Разработчик метавселенной Zepeto выделит $100 млн на поддержку авторов для неё Статьи редакции

Компания будет вкладываться в авторов, создающих виртуальные миры и приложения на основе Zepeto.

  • Фонд на $100 млн запустила Naver Z, дочерняя компания Naver, которая разрабатывает мессенджер Line и похожее на Snapchat приложение Snow, пишет TechCrunch.
  • Naver Z выпускает 3D-игру Zepeto — в ней пользователи могут создать цифровую версию себя по фотографии, а затем проводить время в виртуальном мире — общаться друг с другом и перемещаться по виртуальным пространствам.
  • Компания будет выделять деньги разработчикам, которые при помощи плагина на базе Unity создают виртуальные миры на основе Zepeto и предметы, которые можно в них использовать. Naver будет как выдавать вознаграждения авторам, так и покупать доли в перспективных игровых студиях.
  • По данным Naver, около 70% пользователей сервиса — девочки и женщины от 13 до 24 лет. Количество активных пользователей в месяц — около 20 млн, всего в приложении зарегистрировано 290 млн человек.
  • В Zepeto независимые разработчики и бренды могут торговать виртуальными товарами — с момента запуска платформы в 2018 году количество проданных вещей достигло 2 млрд.

#новость #zepeto

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Anton Ilabanau

пиздец куда катится этот мир

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Джон Картошкин

в жепето

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Роберт Госпарян

в пездэто

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Anton Ilabanau

кстати вангую что в виртуальном мире скоро начнут штрафовать реальными деньгами за мат в "публичном месте" например. и хомячки схавают!

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Илья Рогаткин

Тут встаёт вопрос что такое реальность , и как ее определить ? И чем виртуальное общественное месте в плане ненормативной лексики отличается от реального ?

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Anton Ilabanau

где моя аська шестизнак.. integer логин и пароль, без привязки смс, аватаров, верификаций...

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Семен Переделкин

"около 70% пользователей сервиса — девочки и женщины от 13 до 24 лет. Количество активных пользователей в месяц — около 20 млн, всего в приложении зарегистрировано 290 млн человек"

Откуда в Корее столько девочек и женщин от 13 до 24 лет? Это чо там, около 200 миллионов?

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Максим Горький

там корейцев меньшинство между прочим

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Семен Переделкин

А кто все эти девочки?

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Ревизор

Опять, опять это метавселенная - которой не существует, нет никаких метавселенных, а те поделки для vr которые сейчас существуют это ужасно, это как оказаться в майнкрафте. Люди фантазируют о какой то аналоговой жизни в альтернативной вселенной)) но текущее состояние vr бесконечно далеко от этого.

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