Финансы
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Карибский ЦБ две недели не может восстановить работоспособность первой в мире официальной цифровой валюты DCash Статьи редакции

Когда всё снова заработает, неизвестно.

Система транзакций официальной электронной версии карибского доллара DCach, используемой семью странами Карибского бассейна, не работает с 14 января. Восточно-карибский центральный банк совместно с поставщиком услуг начал работу над восстановлением, сообщает Bloomberg со ссылкой на сотрудника регулятора Карину Джонсон.

По словам Джонсон, представители Центробанка «круглосуточно» прорабатывают вопрос с компанией Bitt, «чтобы в кратчайшие сроки полностью восстановить возможности [проведения] транзакций». В регуляторе отметили, что архитектура и все приложения DCash «защищены и в безопасности». Когда работу системы восстановят, неизвестно.

Восточно-карибский ЦБ запустил электронную версию местного доллара в марте 2021 года. DCash стал первой официальной цифровой валютой. За функционирование системы отвечает барбадосская компания Bitt. Проект не вышел из фазы «пилотного», но его уже запустили в Доминике, Монтсеррате, Сент-Люсии, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Винсенте и Гренадинах, Гренаде, Антигуа и Барбуде.

  • В октябре 2020 года Банк России объявил о создании цифрового рубля. Он сочетает свойства наличных и безналичных рублей, его можно использовать без доступа к интернету и хранить на специальном электронном кошельке. Разработку прототипа платформы ЦБ планировал завершить в декабре 2021 года, а в январе 2022 года начать тестирование в несколько этапов.
  • На первом этапе ЦБ протестирует эмиссию цифрового рубля и другие операции. После — увеличит количество участников пилотного проекта. По результатам теста регулятор составит дорожную карту для внедрения системы.

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Основной кот
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Kinolog

А биткоин как работал, так и работает.

Удачи вам с цифровым рублем )

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Вадим Трушин

Стабильней пока ничего нет.

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Илья Шишкунов

Самая стабильная валюта была и будет довольно простой - человеко-часы.
И попробуйте доказать, что это результат труда, а не меновой эквивалент

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Алексей К
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Andrey Gordeev

Какой блокчейн они использовали для DCash?

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Kinolog

грефовский

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Andrey Gordeev

Одни шутеечки на vc в комментах, никаких серьезных обсуждений. Ничего не меняется.
Пикабу и тот лучше.

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Основной кот

Hyperledger Fabric enterprise blockchain
P.S. Я не знал, я нагуглил, мимо проходил, ваша крипта пофиг, просто комменты ниже почитал и за VC обидно стало(

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Andrey Gordeev

Спасибо, ты делаешь этот мир лучше

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Kostya Maers

А обязательно на блокчейн? Может, какие-то свои технологии.

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Sergey Ilyin

ДБcash

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Alexander Ivanov

Ох не завидую сейчас команде разработки Bitt.

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Ли Си Цын

Абсолютно ожидаемо. Блин, ну не будет вся эта криптошляпа никаким платежным средством :)

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Ukuri Itsi

А в чем принципиальная разница у этой штуки с обычными безналичными платежами? Почему она первая в мире-то?

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Igor Kowalski

Вот он ваш технический прогресс. Обратно на натуральный обмен переходить надо. Пойду запасаться бусами.

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