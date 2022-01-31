Карибский ЦБ две недели не может восстановить работоспособность первой в мире официальной цифровой валюты DCash Статьи редакции
Когда всё снова заработает, неизвестно.
Система транзакций официальной электронной версии карибского доллара DCach, используемой семью странами Карибского бассейна, не работает с 14 января. Восточно-карибский центральный банк совместно с поставщиком услуг начал работу над восстановлением, сообщает Bloomberg со ссылкой на сотрудника регулятора Карину Джонсон.
По словам Джонсон, представители Центробанка «круглосуточно» прорабатывают вопрос с компанией Bitt, «чтобы в кратчайшие сроки полностью восстановить возможности [проведения] транзакций». В регуляторе отметили, что архитектура и все приложения DCash «защищены и в безопасности». Когда работу системы восстановят, неизвестно.
Восточно-карибский ЦБ запустил электронную версию местного доллара в марте 2021 года. DCash стал первой официальной цифровой валютой. За функционирование системы отвечает барбадосская компания Bitt. Проект не вышел из фазы «пилотного», но его уже запустили в Доминике, Монтсеррате, Сент-Люсии, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Винсенте и Гренадинах, Гренаде, Антигуа и Барбуде.
- В октябре 2020 года Банк России объявил о создании цифрового рубля. Он сочетает свойства наличных и безналичных рублей, его можно использовать без доступа к интернету и хранить на специальном электронном кошельке. Разработку прототипа платформы ЦБ планировал завершить в декабре 2021 года, а в январе 2022 года начать тестирование в несколько этапов.
- На первом этапе ЦБ протестирует эмиссию цифрового рубля и другие операции. После — увеличит количество участников пилотного проекта. По результатам теста регулятор составит дорожную карту для внедрения системы.
А биткоин как работал, так и работает.
Удачи вам с цифровым рублем )
Стабильней пока ничего нет.
Самая стабильная валюта была и будет довольно простой - человеко-часы.
И попробуйте доказать, что это результат труда, а не меновой эквивалент
Какой блокчейн они использовали для DCash?
грефовский
Одни шутеечки на vc в комментах, никаких серьезных обсуждений. Ничего не меняется.
Пикабу и тот лучше.
Спасибо, ты делаешь этот мир лучше
А обязательно на блокчейн? Может, какие-то свои технологии.
ДБcash
Ох не завидую сейчас команде разработки Bitt.
Абсолютно ожидаемо. Блин, ну не будет вся эта криптошляпа никаким платежным средством :)
А в чем принципиальная разница у этой штуки с обычными безналичными платежами? Почему она первая в мире-то?
Вот он ваш технический прогресс. Обратно на натуральный обмен переходить надо. Пойду запасаться бусами.
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