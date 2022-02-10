Криптобиржа Binance купила долю в американском Forbes за $200 млн Статьи редакции
По словам источников, в результате сделки Binance станет одним из крупнейших акционеров издания.
- Binance вложила $200 млн в обмен на нераскрытую долю, пишет CNBC со ссылкой на источники. Сделка поможет Forbes завершить приготовления к выходу на биржу через SPAC в первом квартале 2022 года. Она будет торговаться под тикером FRBS.
- По словам источников, инвестиции Binance станут частью из $400 млн, которые Forbes должна была привлечь от частых инвесторов. В результате криптобиржа станет одним из крупнейших акционеров издания.
- В августе 2021 года Forbes Media объявила о слиянии с Magnum Opus Acquisition — компанией-«пустышкой», созданной для выхода других на биржу, вместо предложения GSV. Оценка объединённой компании должна составить около $630 млн.
- В декабре Axios сообщал, что вместо выхода на биржу Forbes Media может продать компанию инвесторам за $620 млн. CNBC ничего про возможную продажу не уточняет.
- В 2014 году гонконгская компания Integrated Whale Media Investments купила 95% акций Forbes, тогда компанию оценили в $475 млн. Оставшаяся часть принадлежала семье Форбс.
- По данным Forbes, журнал читают 6 млн человек старше 18 лет каждый месяц. Цифровая платформа охватывает 140 млн пользователей ежемесячно.
Это все ради объективной журналистики я полагаю
WP давно известная продажная помойка, ничего удивительного
Конечно, всё только ради этого и делается)
Вся суть криптухи это шум в медиа, привлекающий новых хомячков. Умно. Несколько хвалебных статей про крипту от форбс окупят все инвестиции.
Первый толковый камент
Правильный заголовок - инвестиционные фонды переложили деньги из кармана для мошенничества в карман для массового обмана
Ой, чего это я душнить начал, давайте порадуемся за лучшую в мире платформу по торговле инновационными формами имущества и самый любимый журнал!
тоже самое хотел сказать. Торгуют вообще хрен пойми чем, но на прибыль купили издательство - красавцы, че еще сказать )
Мосбиржа, Nasdaq и пр. торгуют тем же.
Всякого рода ЦБ еще и фантики печатают.
Любая национальная валюта подкреплена экономикой своей страны. Это контракт что на фантики можно взамен получить товары и услуги внутри это страны. Чем подкреплена крипта? Единственный ее уникальный юз кейс это чёрный рынок
Теперь будет больше статей успешного успеха брокеров на бирже 🥴
РБК-Крипто почитай и одновременно 2miners и найди отличая) в России уже СМИ «настроены» как надо. (Имхо)
Coinmarketcap они норм развили. Посмотрим что из форбса удастся сделать. Но стратегия у бинанса крутая. The winners take it all.
Коинмаркеткап принадлежит бинансу?
Да, пару лет назад купили.
Крутейшая контора
Какой потенциал человечеству дают крипты ?
Свободу
Хорошо. А в какой части ?
Да как так они на биржу выходят и не раскрывают долю
Да, это вам не в телеге посты за 40 тыщ заказывать
А вот это уже колокол и фундамент -
теперь все эти крипты будут всеми
правдами и неправдами крепчать
Но Китай с его цифровым юанем не спит.
Оружие современного Запада - пороки,
Востока - добродетели.
А то и другое выходит - Инь и Янь )
Рукоплещу!
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Ждём появления как минимум сотни новых монет и свыше 1.000.000 NFT. Forbes coin, Forbes coin light, Forbes coin alternative, Forbes coin Special Edition, Forbes coin stable, Forbes биткоин, Forbes эфир, Forbes Dogecoin и т.д.
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