Финансы
Евгения Евсеева

Криптобиржа Binance купила долю в американском Forbes за $200 млн Статьи редакции

По словам источников, в результате сделки Binance станет одним из крупнейших акционеров издания.

Обновлено в 19:06. Forbes подтвердил, что Binance инвестирует $200 млн в издателя журнала в США. Представитель криптобиржи отметил, что редакционная независимость Forbes «останется неприкосновенной и полностью независимой» от Binance.
  • Binance вложила $200 млн в обмен на нераскрытую долю, пишет CNBC со ссылкой на источники. Сделка поможет Forbes завершить приготовления к выходу на биржу через SPAC в первом квартале 2022 года. Она будет торговаться под тикером FRBS.
  • По словам источников, инвестиции Binance станут частью из $400 млн, которые Forbes должна была привлечь от частых инвесторов. В результате криптобиржа станет одним из крупнейших акционеров издания.
  • В августе 2021 года Forbes Media объявила о слиянии с Magnum Opus Acquisition — компанией-«пустышкой», созданной для выхода других на биржу, вместо предложения GSV. Оценка объединённой компании должна составить около $630 млн.
  • В декабре Axios сообщал, что вместо выхода на биржу Forbes Media может продать компанию инвесторам за $620 млн. CNBC ничего про возможную продажу не уточняет.
  • В 2014 году гонконгская компания Integrated Whale Media Investments купила 95% акций Forbes, тогда компанию оценили в $475 млн. Оставшаяся часть принадлежала семье Форбс.
  • По данным Forbes, журнал читают 6 млн человек старше 18 лет каждый месяц. Цифровая платформа охватывает 140 млн пользователей ежемесячно.
Истории
Полина Лааксо
Битые монеты, побеги из страны в страну и никакой штаб-квартиры: прошлое и будущее криптобиржи Чанпэна Чжао Binance Статьи редакции

Работавший в McDonald's основатель Чжао, возможно, богаче Цукерберга, а биржа — самая быстрорастущая финансовая мекка в мире с гипотетической оценкой $300 млрд. Как он пришёл к идее, что получилось за первые 45 дней работы и почему его отношения с регуляторами так противоречивы.

Источник: NDTV Gadgets

#новость #forbes #binance

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Eduard Mirchev

Это все ради объективной журналистики я полагаю

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Denis G
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Jonathan Lynn

WP давно известная продажная помойка, ничего удивительного

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Максим Бонов

Конечно, всё только ради этого и делается)

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Dudka Trubnik

Вся суть криптухи это шум в медиа, привлекающий новых хомячков. Умно. Несколько хвалебных статей про крипту от форбс окупят все инвестиции.

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Евгений Зыскинд

Первый толковый камент

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Илья Шишкунов

Правильный заголовок - инвестиционные фонды переложили деньги из кармана для мошенничества в карман для массового обмана

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Murat Oshroev
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Илья Шишкунов

Ой, чего это я душнить начал, давайте порадуемся за лучшую в мире платформу по торговле инновационными формами имущества и самый любимый журнал!

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СлавалС

тоже самое хотел сказать. Торгуют вообще хрен пойми чем, но на прибыль купили издательство - красавцы, че еще сказать )

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Lemoon Exchange

Мосбиржа, Nasdaq и пр. торгуют тем же.
Всякого рода ЦБ еще и фантики печатают.

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Dudka Trubnik

Любая национальная валюта подкреплена экономикой своей страны. Это контракт что на фантики можно взамен получить товары и услуги внутри это страны. Чем подкреплена крипта? Единственный ее уникальный юз кейс это чёрный рынок

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Nick

Теперь будет больше статей успешного успеха брокеров на бирже 🥴

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8
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Минувший татарин

Пока всякие Coca Cola с гигантскими бюджетами покупают рекламу, "криптоэнтузиастам" этого оказалось мало и решили покупать рекламодателей.

Похоже криптовладельцы действительно настроены захватить мир, начали с блэкаутов городов из-за майнинга, теперь взялись за СМИ.

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Vladimir Chyorniy

РБК-Крипто почитай и одновременно 2miners и найди отличая) в России уже СМИ «настроены» как надо. (Имхо)

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Igor Kachura

Coinmarketcap они норм развили. Посмотрим что из форбса удастся сделать. Но стратегия у бинанса крутая. The winners take it all.

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Евгений Зыскинд

Коинмаркеткап принадлежит бинансу?

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Igor Kachura

Да, пару лет назад купили.

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Евгений Зыскинд

Крутейшая контора

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G8Law

Какой потенциал человечеству дают крипты ?

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Igor Kachura

Свободу

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G8Law

Хорошо. А в какой части ?

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Юрий Другач

Да как так они на биржу выходят и не раскрывают долю

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Nikita Rogatov
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Егор Овчаров

Да, это вам не в телеге посты за 40 тыщ заказывать

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G8Law

А вот это уже колокол и фундамент -
теперь все эти крипты будут всеми
правдами и неправдами крепчать
Но Китай с его цифровым юанем не спит.
Оружие современного Запада - пороки,
Востока - добродетели.
А то и другое выходит - Инь и Янь )

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–2
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Vladimir Chyorniy

Рукоплещу!

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Минувший татарин

Ждём появления как минимум сотни новых монет и свыше 1.000.000 NFT. Forbes coin, Forbes coin light, Forbes coin alternative, Forbes coin Special Edition, Forbes coin stable, Forbes биткоин, Forbes эфир, Forbes Dogecoin и т.д.

Вместо NFT обезъян будет раскрашенная туалетная бумага в партнерстве с Макдональдсом. Который запустит Маккоин и Макнагетскоин, а также ETF на ICO Макбургеркоин индекса NFT логотипа этой криптобургерной компании.

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Pavel Loginov

Ну все, до встречи на луне

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