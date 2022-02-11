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Финансы
Маша Цепелева

Стоимость акций финтех-стартапа Affirm Макса Левчина упала на 21% после публикации отчётности раньше срока Статьи редакции

В нём компания раскрыла рост выручки, но не указала убыток и прогноз ниже ожиданий аналитиков.

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Affirm опубликовала отчёт за второй квартал финансового года в Twitter на несколько часов раньше срока, запланированного на 1:00 по мск, сообщает CNBC. Позже компания удалила твит и написала, что «небольшая часть результатов была опубликована случайно из-за человеческой ошибки» и добавила полный квартальный отчёт.

Affirm @Affirm
Due to human error, a small portion of Affirm’s fiscal Q2 results were inadvertently tweeted from Affirm’s official Twitter account earlier today. Affirm has since issued its complete fiscal Q2 results, which are available at

В первом опубликованном твите раскрывалось, что выручка Affirm выросла на 77% год к году, и превзошла прогнозы аналитиков, они ожидали роста на 61%. Также говорилось об увеличении количества активных клиентов на 150%. После публикации акции выросли в цене на 10%.

Stock Market News @StockMKTNewz
Affirm $AFRM just tweeted this than quickly deleted it

В полном отчёте кроме роста прибыли компания раскрыла данные об убытке на акцию в $0,57. Прогноз Affirm на год оказался ниже ожиданий аналитиков. Компания ожидает выручки от $1,16 млрд до $1,19 млрд за следующий квартал. Это меньше консенсус-прогноза в $1,27 млрд.

После публикации акции Affirm упали на 21,42%, до $58,68 за штуку. На постмаркете падение увеличилось ещё на 7,29 %, упав до $54,4. В комментариях в Twitter инвесторы грозят компании судебными исками и спрашивают, куда им обращаться за компенсацией из-за потерянных денег.

  • Компания вышла на биржу в январе 2021 года. IPO Affirm сделало миллиардером его основателя, уроженца Украины Макса Левчина. Американский Forbes тогда оценил его состояние в $2,7 млрд. По сравнению с пиком в ноябре цена акций Affirm упала почти в три раза, с $168,52 до $58,68.
  • Левчин запустил Affirm в 2012 году. До этого он был одним из сооснователей PayPal и создал компанию Slide для разработки социальных приложений. Её купил Google в 2010 году за $182 млн.
  • Affirm — это сервис онлайн-рассрочки. Он предлагает низкие проценты при покупках онлайн. Большую часть доходов компании приносят выплаты продавцов. В 2021 году Affirm объявила о партнерстве с Amazon.
Котировки Affirm за пять дней
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#новость #affirm

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Dennis Gerasimov

"после публикации отчётности в твиттере"

А чего не в тиктоке? Онлифанс опять же может дать неожиданный результат

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Платон Щукин

Зашёл в неё посмотреть, очень стремно покупать.

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Sergei Timofeyev

Берите акции ВТБ! Стабильный отрицательный рост на долгие годы!

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