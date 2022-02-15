Минфин, ЦБ и участники рынка позволят инвесторам без опыта ещё два года покупать сложные инструменты после сдачи тестов Статьи редакции
Доступные на таких условиях инструменты могут расширить.
Минфин, ЦБ и НАУФОР на совещании в Госдуме 14 февраля договорились продлить текущие правила для неквалицифрованных инвесторов при покупке структурных финансовых продуктов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников встречи.
Доход по таким ценным бумагам определяется динамикой ограниченного круга базовых активов, которыми могут выступать отдельные индексы, ценные бумаги, валюты, драгметаллы. Сейчас и до 1 апреля неквалифицированные инвесторы могут покупать подобные инструменты после тестирования. Эти правила предлагают сохранить ещё на два года.
НАУФОР согласилась с продлением ограничений при условии, что количество доступных неквалифицированным инвесторам структурных продуктов будет расширено. Ассоциация предлагает дополнить перечень разрешенных базовых активов такими индикаторами:
- Изменение индекса, рассчитываемого российской биржей.
- Изменение цены пая ETF, соответствующего критериям для допуска к обращению на российской бирже.
- Изменение цены пая биржевого или открытого ПИФа.
- Изменение иного индекса, соответствующего критериям, установленным базовым стандартом.
Минфин проработает вопрос «расширения линейки простых инструментов, доступных неквалифицированным инвесторам», сообщили в ведомстве.
Чтобы принять изменения, внесут два законопроекта. Глава Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассчитывает, что документ по продлению условий будет принят до 1 апреля, а расширение перечня инструментов может потребовать больше времени.
Да, только большинство инвесторов теряет деньги, а не приобретает их. Теперь знаем, кого благодарить.
Отсутствие здравого смысла?
С чего бы это?) Минфин, ЦБ, Тинькоф и прочие сели за стол и договорились популяризировать инвестиции, как легкий способ обогатится. Народ вытащил свои заначки, инвестировался и потерял свои деньги в большинстве. Потому как акции голубых фишек стоили дороже в прошлом году, чем сейчас. Результат: Минфин и ЦБ выполнил цель - народ вытащил свои заначки и потратил, Тинькоф и прочие брокеры - обогатились за счет комиссий. Все довольно, кроме инвесторов :)
Про стоимость голубых фишек сами придумали, или кто подсказал? Тот же Газпром за год вырос больше чем на 40%.
Хорошо, что анализы ещё не нужно сдавать, но и это будут рассматривать.
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