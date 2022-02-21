«Поцелуй смерти»: почему портфель акций SoftBank напоминает кладбище, а его основателя больше не считают

Гендиректор Масаёси Сон вкладывал сотни миллионов в стартапы без бизнес-плана и прибыли. Просто верил в харизматичных основателей — или в чудо. Коллег восхищала его интуиция, пока проекты не стали публично проваливаться, а сам SoftBank нести миллиардные убытки.