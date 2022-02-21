Финансы
Богдан Музыченко

Официальный оборот похоронного рынка в 2021 году вырос на 12,5% до 80,4 млрд рублей — это максимальный рост с 2013 года Статьи редакции

Но с учётом теневой выручки рост был ещё больше — на 20–25%, до 300 млрд рублей, считает участник рынка.

  • Предыдущий максимум был в 2013 году, когда рост составил 14,3%, приводит «Коммерсантъ» данные Росстата. При этом смертность повысилась на 15,1% до 2,44 млн человек. Разница в 2,6% с ростом смертности объясняется тем, что россияне экономят на погребении, считают участники рынка.
  • Наибольший рост отрасли наблюдается в Подмосковье — в 2021 году общая выручка похоронных компаний выросла на 53% до 6,3 млрд рублей. В других регионах рост был 5-15%.
  • По мнению московской похоронной службы «ЮОО ВОИ Вектор», рост обусловлен более низкими ценами на ритуальные услуги по сравнению с другими регионами. Например, место на кладбище в Москве стоит от 200 тысяч рублей, а в области — от 70 тысяч рублей.
  • Официальные данные «не отражают истинного положения», заявил изданию глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов. Оборот похоронной отрасли за 2021 год с учётом теневой выручки вырос на 20-25% до 300 млрд рублей.

#новость #похороны

102 просмотров
5 5 комментариев
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку
Mesye Sharl-Maximilyen

Ну вот, а либерахи ноют, что в рф кризис.

Ответить
1
Развернуть ветку
Anatoly Ivanov

суть и участь такая — на вентилятор лучи поноса раскидывать

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Дымов

Это еще левую выручку от продажи мест на кладбище и сопутствующих услуг не посчитали

Ответить
0
Развернуть ветку
СлавалС

похоронный бизнес это игра в "царя горы" только по настоящему,а проигравший скатывается в могилу )
похоронный бизнес = бандиты

Ответить
0
Развернуть ветку
bloger

NFT надо внедрять!

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
Дизайн
Embacy
Как мы начали заниматься интерфейсами

Интерфейс растет из стиля.

2 2 комментария
9
Транспорт
Таня Боброва
«2ГИС» добавил в приложение функцию оплаты заправки без выхода из машины на собственном SDK Статьи редакции

В будущем сервис будет доступен и для сторонних приложений.

56 56 комментариев
9
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Финансы
Полина Лааксо
«Поцелуй смерти»: почему портфель акций SoftBank напоминает кладбище, а его основателя больше не считают провидцем Статьи редакции

Гендиректор Масаёси Сон вкладывал сотни миллионов в стартапы без бизнес-плана и прибыли. Просто верил в харизматичных основателей — или в чудо. Коллег восхищала его интуиция, пока проекты не стали публично проваливаться, а сам SoftBank нести миллиардные убытки.

Основатель SoftBank Масаёси Сон. Источник: Japan Times
1 1 комментарий
13
Право
Гражданский единорожек88
Тренды структурирования венчурных фондов

В этой заметке рассмотрены несколько трендов структурирования венчурных фондов и их аналогов: Rolling Funds, фонды-ячейки, RIA и пр.

Структура классического венчурного фонда
0 Обсудить
2
Транспорт
Таня Боброва
Сервис аренды электросамокатов «Юрент» привлёк более 2 млрд рублей от МТС, фондов VPE Capital и VEB Ventures Статьи редакции

Деньги потратят на удвоение парка, развитие в новых городах, разработку b2b-сервисов и другое.

15 15 комментариев
20
Больше статей
null