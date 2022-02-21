Официальный оборот похоронного рынка в 2021 году вырос на 12,5% до 80,4 млрд рублей — это максимальный рост с 2013 года Статьи редакции
Но с учётом теневой выручки рост был ещё больше — на 20–25%, до 300 млрд рублей, считает участник рынка.
- Предыдущий максимум был в 2013 году, когда рост составил 14,3%, приводит «Коммерсантъ» данные Росстата. При этом смертность повысилась на 15,1% до 2,44 млн человек. Разница в 2,6% с ростом смертности объясняется тем, что россияне экономят на погребении, считают участники рынка.
- Наибольший рост отрасли наблюдается в Подмосковье — в 2021 году общая выручка похоронных компаний выросла на 53% до 6,3 млрд рублей. В других регионах рост был 5-15%.
- По мнению московской похоронной службы «ЮОО ВОИ Вектор», рост обусловлен более низкими ценами на ритуальные услуги по сравнению с другими регионами. Например, место на кладбище в Москве стоит от 200 тысяч рублей, а в области — от 70 тысяч рублей.
- Официальные данные «не отражают истинного положения», заявил изданию глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов. Оборот похоронной отрасли за 2021 год с учётом теневой выручки вырос на 20-25% до 300 млрд рублей.
Ну вот, а либерахи ноют, что в рф кризис.
суть и участь такая — на вентилятор лучи поноса раскидывать
Это еще левую выручку от продажи мест на кладбище и сопутствующих услуг не посчитали
похоронный бизнес это игра в "царя горы" только по настоящему,а проигравший скатывается в могилу )
похоронный бизнес = бандиты
NFT надо внедрять!
В будущем сервис будет доступен и для сторонних приложений.
Гендиректор Масаёси Сон вкладывал сотни миллионов в стартапы без бизнес-плана и прибыли. Просто верил в харизматичных основателей — или в чудо. Коллег восхищала его интуиция, пока проекты не стали публично проваливаться, а сам SoftBank нести миллиардные убытки.
Деньги потратят на удвоение парка, развитие в новых городах, разработку b2b-сервисов и другое.