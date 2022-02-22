Я аполитичен и не обсуждаю все сложные темы, в которых я не шарю, и тем более не могу собрать информацию, чтобы сформировать полную картинку. Поэтому у меня нет позиции относительно того правильно или неправильно поступают сейчас правительства России, Украины, ООН и все участники конфликта, я могу только реагировать, что правильно делать в контексте этих событий для меня и моей семьи. Я не вижу возможность более-менее безопасно для себя и моих близких влиять на эти события, мне страшно, что если я буду проявлять гражданскую позицию, моя семья и мои команды будут под угрозой.

Моя зона ответственности заканчивается периметром моей семьи и близких мне людей, моих команд и компаний. И для этих ячеек я вижу решение поменять юрисдикцию компаний [Focus Calendar уже американская компания], получить другое гражданство и помочь команде и близким сделать это.

Я люблю Россию, но считаю что текущий конфликт опасен для моей семьи, команд и компаний, поэтому выбираю защитить их от этого конфликта, голосуя налоговым рублём.