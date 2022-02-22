{"id":12250,"title":" \u0418\u0433\u0440\u0430 \u0432 \u0441\u043d\u0435\u0436\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0434\u043e\u043c\u043e\u0441\u0435\u0434\u043e\u0432. \u041f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430, \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0443\u043c\u043d\u044b\u0445 \u0434\u043e\u043c\u043e\u0441\u0435\u0434\u043e\u0432\u2026","url":"\/redirect?component=advertising&id=12250&url=https:\/\/vc.ru\/special\/snowfight&placeBit=1&hash=ee747fcd76797f95931384138dd8f2adce07041b5f4df97ca0054d0d4e494210","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Маша Цепелева

Главные новости про экономику после признания ДНР и ЛНР: рубль и российские акции немного падают, санкции не ввели Статьи редакции

Собираем в одном месте события по теме и реакцию бизнеса.

56 56 комментариев
3264 просмотров
Путин подписал документы о признании ДНР и ЛНР 21 февраля. Фото администрации президента

Фондовый рынок

Курс рубля 22 февраля продолжил падать. Впервые с апреля 2021 года курс евро поднялся выше 91 рубля, но после рост замедлился — до 90,6 рубля. Доллар стоит 79,6 рубля на московской бирже.

22 февраля к 12:00 мск индекс РТС снизился на 5,3%, индекс Мосбиржи — почти на 4% на фоне новостей о том, что Россия может признать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей. Накануне индекс Мосбиржи упал на 15%.

Акции крупнейших российских технологических и финансовых компаний продолжили падать. Например, «Сбербанк» — на 6%, «Яндекс» — на 5%, TCS Group — на 9%, VK — на 6%. При этом акции добывающих компаний выросли в цене на 2-3%.

Котировки по данным на 12:40 мск

Иностранцы, владеющие акциями компаний, будут продолжать продавать их, даже несмотря на высокие дивиденды, рассказал директор инвестиционного департамента «РСХБ Управление Активами» Александр Присяжнюк. Акции продолжат падать. Если западные санкции не будут значительны, то возможен рост котировок.

Присяжнюк считает, что ситуация похожа на 2014 год — тогда иностранцы продавали российские акции, но в 2015 году вернулись на рынок. Но нельзя сказать, что сценарий полностью повторится. Он прогнозирует курс в 78-82 рублей за доллар на ближайшую неделю.

Санкции

Экономические санкции против России обещали ввести ЕС, Великобритания и США, но пока не ввели. Неназванный чиновник ЕС рассказал Reuters, что санкции введут не сразу — чиновники хотят посмотреть на дальнейшие шаги России после признания ЛНР и ДНР.

Власти США ввели санкции против ДНР и ЛНР — запретили американцам любые инвестиции в экономику областей, ввоз в США товаров и технологий из этих регионов и их экспорт.

Власти Японии обсуждают санкции против РФ — запрет на экспорт полупроводников, товар и программ с использованием искусственного интеллекта.

Купить рекламу Отключить

На величину западных санкций может повлиять размер признаваемых территорий. Фактически ДНР и ЛНР занимают около трети территории Донецкой и Луганской областей, остальную контролируют власти Украины. По Конституции, ДНР и ЛНР считают своей всю территорию этих областей, пишет The Bell.

Банки

ЦБ разрешил банкам до 1 октября 2022 года банки не учитывать падение курса рубля и стоимости акций российских компаний в своей отчётности. В документах они смогут указывать уровень 18 февраля. Так курс будет меньше влиять на показатели банков. Например, в январе 2022 года банки сообщили об убытках в 50 млрд рублей на фоне падения курса.

Реакция

Основатель Focus Calendar Иван Замесин написал в своём Telegram-канале, что поменяет юрисдикцию компаний, планирует получить другое гражданство и помочь команде сделать это.

Я аполитичен и не обсуждаю все сложные темы, в которых я не шарю, и тем более не могу собрать информацию, чтобы сформировать полную картинку. Поэтому у меня нет позиции относительно того правильно или неправильно поступают сейчас правительства России, Украины, ООН и все участники конфликта, я могу только реагировать, что правильно делать в контексте этих событий для меня и моей семьи. Я не вижу возможность более-менее безопасно для себя и моих близких влиять на эти события, мне страшно, что если я буду проявлять гражданскую позицию, моя семья и мои команды будут под угрозой.

Моя зона ответственности заканчивается периметром моей семьи и близких мне людей, моих команд и компаний. И для этих ячеек я вижу решение поменять юрисдикцию компаний [Focus Calendar уже американская компания], получить другое гражданство и помочь команде и близким сделать это.

Я люблю Россию, но считаю что текущий конфликт опасен для моей семьи, команд и компаний, поэтому выбираю защитить их от этого конфликта, голосуя налоговым рублём.

Иван Замесин

Основатель магазина техники Madrobots Николай Белоусов построил со своей командой план: поднять цены, где есть возможность, а если нужно заплатить за товар, не дожидаться отката курса.

Привыкаем к курсу 80 рублей за $1.

Николай Белоусов

#фондовыйрынок #новость

Статья дополняется
56 56 комментариев
20
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
56 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Dzan Yang

Если абстрагироваться от человека, который вчера выступал перед народом РФ с посланием и просто послушать выступление, то у меня лично складывается впечатление что у выступающего какое-то психическое заболевание вызванное глубокой обидой на Украину.

Ответить
34
Развернуть ветку
badResistor

психическое заболевание вызванное глубокой обидой на Украину.
 такое же впечатление

Ответить
8
Развернуть ветку
Albert Aimakhanov

Нет тут никакой обиды

Ответить
5
Развернуть ветку
Неее Неее

Мне кажеться правильно сделал, давно пора было, а то так и продолжат в х,,, не ставить страну

Ответить
–6
Развернуть ветку
MadRat96

А вы готовы за повседневные товары и услуги платить в полтора-два-два с половиной раза больше?

Ответить
8
Развернуть ветку
Типун Понос

Все самое интересное впереди! Теперь мы законно можем помогать дружеским республикам.

Ответить
–9
Развернуть ветку
evilnw

А можно начать помогать собственным регионам? А то Путин вчера такой монолог выдал про отсутствие независимых судов, олигархов и т.д., что я даже не сразу понял, что он про Украину.

Ответить
50
Развернуть ветку
badResistor

у меня есть несколько знакомых у которых большие проблемы в общении. Так вот они когда впадают в истерику сразу начинают сыпать на других обвинения в том что не умеют сами, то что им до этого говорили. Мне кажется дед из таких же истеричек.

Ответить
1
Развернуть ветку
Pink Pinkus

Свои подождут!

3 года и 1,5 трлн рублей — столько потребуется на восстановление инфраструктуры Донбасс. Об этом заявил сенатор Сергей Рябухин.

По его словам, в российском бюджете достаточно средств для помощи Донбассу, в частности в Фонде национального благосостояния.

Ответить
0
Развернуть ветку
MedievalRain

Все это время можно было отправлять деньги в благотворительные фонды, хоть отпомогайся. Правда, только добровольно, а сейчас заставят.

Ответить
1
Развернуть ветку
evilnw

Надо иметь настоящий талант, чтобы загнать Россию в такую жопу и разругаться почти со всеми соседними странами.

Ответить
15
Развернуть ветку
badResistor

нет тут таланта, обычный бездарь-гопник или алкаш справится

Ответить
1
Развернуть ветку
Ilya Shubenok

Они, собственно и справились

Ответить
0
Развернуть ветку
Andrey Gordeev

Основатель Иван Замесин написал в своём Telegram-канале, что поменяет юрисдикцию компаний, планирует получить другое гражданство и помочь команде сделать это.
Зачем это здесь? Какой-то ноунейм "основатель" пересрался и заводит трактор. Ненужное нагнетание ситуации.

Ответить
9
Развернуть ветку
hakhagmon

На карте земли теперь официально появились еще одни непризнанные государства по типу Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии из которой уезжает молодежь, нет работы и тотальный беспредел. Чему тут радоваться?

Ответить
7
Развернуть ветку
Dr. Horrible

Бандеровцы, гитлер, большевики, подарки, исторические земли. У дедов окончательно закончились таблетки.
На дворе 2022 год, а люди живут в каком то своем манямирке.

Ответить
6
Развернуть ветку
Игорь Протасов

Вот про исторические земли, вообще лучше б не заикались.
Нам тоже могут припомнить "исторические земли". Тот же калининград

Ответить
3
Развернуть ветку
Dr. Horrible

стрелочка работает только в одном направлении. в противном случае это сепаратизм и экстремизм.

Ответить
1
Развернуть ветку
Ян Зовём

А что Калининград?

Ответить
0
Развернуть ветку
badResistor

Прорыв экономики случился. Великий геополитик всех переиграл...
Вот скажите мне на кой черт эти территории? Ладно бы там Казахстан, Киргизия или Крым - там хоть смысл какой то есть. А тут реально дыра дырой(которую наши деятели и создали). Зачем стране это?1

Ответить
5
Развернуть ветку
Albert Aimakhanov

ДНР и ЛНР территории с крупнейшими объемами залежей угля на Украине

Ответить
–2
Развернуть ветку
badResistor

и че ты с этим углем делать то будешь? у нас и так залежей угля жри не хочу... На кой черт территория с разбомбленной экономикой...

Ответить
5
Развернуть ветку
Albert Aimakhanov

Ну ты же спросил на кой нам эти территории, я тебе ответил, плюс к этому, никто не хочет присваивать эти территории, мы просто признали их независимость, также как и Южную Осетию и Абхазию в своё время

Ответить
0
Развернуть ветку
badResistor

никто не хочет присваивать эти территории
 Эти территории вообще ничего не имеют. Куда они денутся? Для чего весь этот сыр-бор? Ответ как бы сам напрашивается — показать какой же дед "собиратель русских земель", вот только вместо реальности — у них получается ик пук среньк.

Ответить
1
Развернуть ветку
Albert Aimakhanov

Да мы не присваиваем эти территории, мы не собираемся забирать их, это просто такой же ответ как и размещение войск и оружия НАТО на территории Украины, мы им сказали, не нужно к нам под нос завозить оружие, они наоборот, публично его завозят, вливают сотни миллионов $ в оружие на Украине. Они готовятся к войне, также и мы, эти территории нам нужны для «законного» формального ввода войск на приграничную территорию Украины. Чтоб в случае атаки по воздуху или по земле мы могли противостоять им и не допустить бомбардировки наших территорий.

Ответить
0
Развернуть ветку
Владимир Пивульский

Акции немного падают каждый день с января…

Ответить
0
Развернуть ветку
badResistor

а ты переверни экран...

Ответить
10
Развернуть ветку
Артём Палённый

И свечки перекрасить.

Ответить
3
Развернуть ветку
Игорь Протасов

Это уже компании в отчетах делают

Ответить
4
Развернуть ветку
Deniss Karpak

ДНР И ЛНР ВАШ. Поздравляю снова!

Ответить
3
Развернуть ветку
Albert Aimakhanov

Мы их не присваивали

Ответить
1
Развернуть ветку
Dimitri

Ещё де юра не присвоили. Но это может в любой момент измениться.

Ответить
0
Развернуть ветку
Кирилл Сорокин

+15

Ответить
0
Развернуть ветку
MedievalRain

Ты не ту методичку выбрал, эта только в будущем будет. Сегодня без премии.

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Pushin

14 дней на возврат есть, плюсом отдадим Крым обратно и Чечню пусть забирают

Ответить
0
Развернуть ветку
Викторович

О курсе $1=80 рублей, скоро будем тоскливо вспоминать.

Ответить
4
Развернуть ветку
Артём Палённый

Не придется, нефть дорожает, рубль просядет максимум к 85. Адских санкций не введут, иначе потом совсем нечем пугать будет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Викторович

Добавил ваш ответ в закладки, время нас рассудит

Ответить
1
Развернуть ветку
Марат

немного падают?

Ответить
2
Развернуть ветку
Шизоидная обезьяна

Что сделал Зеленский, чтобы урегулировать вопрос Донбасса?

Нахуя они подписывали эти соглашения и спустя столько лет — блядь, нам они не нравятся. Ну заебись. Там была Франция, Германия, не только Россия, составляли соглашение вместе. И как они вопрос хотели решать?

Украинские чиновники довели свою страну до пиздеца и соседние страны тянут за собой, прикрываясь демократией. А страдают рядовые граждане.

Ответить
–5
Развернуть ветку
Mik Petrov

Ну как не обижаться, если бы ты вложил в стартап 250 млрд а движения ни какого, не обиделся бы ?

Ответить
1
Развернуть ветку
Pink Pinkus

Ненадёжная система - диктатура. Если диктатор дурак, то пиши пропало. Каким-нибудь голосованием шансов натворить дел все-таки меньше.

Ответить
1
Развернуть ветку
Алексейка

Жалко конечно же американцев,они так хотели видеть на прилавках магазинов палёную водку с Луганска или Донецка,а теперь её нельзя ввозить в США,да и для инвесторов это большая потеря,они же хотели новый Дубай построить в разбомбленных регионах

Ответить
1
Развернуть ветку
Nikolay Ganin

*пока не ввели

Ответить
0
Развернуть ветку
Дед Велосипед

⤵️

Ответить
–1
Развернуть ветку
BadDaytrader ∞

*Пока не ввели

Ответить
–2
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
MadRat96

Видимо сейчас начнется следующая волна эмиграции

Ответить
0
Развернуть ветку
Владимир Пивульский

Она и не прекращалась, сейчас только усилится!

Ответить
0
Развернуть ветку
Albert Aimakhanov

За эти выходные в РФ приехало более 61 тысячи людей

Ответить
0
Развернуть ветку
MadRat96

И как это отменяет мой тезис?

Ответить
0
Развернуть ветку
Albert Aimakhanov

Я не отменял твой тезис

Ответить
0
Развернуть ветку
Вадим Демидов

"Основатель Иван Замесин" - чего основатель-то?

Ответить
0
Развернуть ветку
Paul Denisevich

Немного падают? Это крупнейшее падение с 2008 года, вроде как. Немного, ага.

Ответить
0
Развернуть ветку
Строганов Иван

Главные новости про экономику после признания ДНР и ЛНР: ей ......

Ответить
0
Развернуть ветку
Dimitri

Санкции не за 5 минут вводятся, но они безусловно будут. Немцы вот уже официально сертификацию NS2 остановили.

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexander Zinovkin

акции немного падают
 Вроде же писали о крупнейшем падении с 2008 года, не?

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 56 комментариев
Разработка
Полина Лааксо
«У 99% команд старый код и коробочные решения, нет бюджетов и DevOps, а мы слушаем инфлюенсеров из Facebook» Статьи редакции

«Технари» из крупных компаний обещают найти высокотехнологичные решения проблем, с которыми малый бизнес, возможно, никогда не столкнётся. Но на его потребности мало кто обращает внимание. О том, какие мифы возникли из-за этого в индустрии, — в конспекте.

Источник: Flexware Innovation
1 1 комментарий
12
Дизайн
Логомашина
«Логомашина» бесплатно исправляет логотипы читателям vc.ru

Привет! Мы — брендинговое агентство «Логомашина», сегодня бесплатно переделываем логосы для проектов читателей vc.ru.

131 131 комментарий
31
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
eBay
Вакансия: Менеджер по развитию бизнеса (Москва)
0 Обсудить
1
Сервисы
Богдан Музыченко
Mediascope назвала приложения, в которых россияне проводят больше всего времени в день — игра PUBG, YouTube и TikTok Статьи редакции

Оценивали аудиторию от 12 лет и старше с августа 2021 года по январь 2022 года.

Таблица Mediascope
41 41 комментарий
17
Selectel
Стоимость видеокарты Tesla T4 снизилась на 40%

Аренда облачного сервера с этой GPU — 576 рублей в день. Об этом, а также о других изменениях в облачной платформе Selectel рассказываем в дайджесте.

2 2 комментария
4
Qiwi
QIWI мотивировала школьников изучать технологии

Мы стали партнером конкурса для учащихся — объясняем, почему это важно для нас.

4 4 комментария
4
КРОК
Как выпустить стажеров на работу готовыми сразу проходить огонь, воду и ИТ-трубы

Через двухмесячную образовательную программу потенциальные сотрудники погрузились в новые проекты и проверили свой скилл командной работы, решая реальные кейсы компании.

1 1 комментарий
0
Право
Маша Цепелева
ФАС возбудила дело на МТС из-за «необоснованного» роста цен на услуги связи Статьи редакции

Оператор не доказал службе, что его расходы выросли настолько, чтобы повышать тарифы.

152 152 комментария
44
BestDoctor
Эволюция позиционирования: почему BestDoctor стал экосистемой медицинских сервисов. Глава 2

Ключевым продуктом BestDoctor остается ДМС. Но теперь его окружают другие наши сервисы: Виртуальная клиника с собственным штатом врачей-экспертов, умная запись, консультации с психологом, чекапы, сервис второго мнения и другие. Дальше — больше: мы купили страховую компанию и теперь сможем разрабатывать новые нестандартные продукты и покорять…

0 Обсудить
1
Финансы
Богдан Музыченко
ЦБ объявил о мерах поддержки банков — в отчётности можно учитывать курс рубля до обвала Статьи редакции

Из-за отражения отрицательной переоценки ценных бумаг банки несут убытки.

103 103 комментария
13
Больше статей
null