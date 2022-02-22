Главные новости про экономику после признания ДНР и ЛНР: рубль и российские акции немного падают, санкции не ввели Статьи редакции
Собираем в одном месте события по теме и реакцию бизнеса.
Фондовый рынок
Курс рубля 22 февраля продолжил падать. Впервые с апреля 2021 года курс евро поднялся выше 91 рубля, но после рост замедлился — до 90,6 рубля. Доллар стоит 79,6 рубля на московской бирже.
22 февраля к 12:00 мск индекс РТС снизился на 5,3%, индекс Мосбиржи — почти на 4% на фоне новостей о том, что Россия может признать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей. Накануне индекс Мосбиржи упал на 15%.
Акции крупнейших российских технологических и финансовых компаний продолжили падать. Например, «Сбербанк» — на 6%, «Яндекс» — на 5%, TCS Group — на 9%, VK — на 6%. При этом акции добывающих компаний выросли в цене на 2-3%.
Иностранцы, владеющие акциями компаний, будут продолжать продавать их, даже несмотря на высокие дивиденды, рассказал директор инвестиционного департамента «РСХБ Управление Активами» Александр Присяжнюк. Акции продолжат падать. Если западные санкции не будут значительны, то возможен рост котировок.
Присяжнюк считает, что ситуация похожа на 2014 год — тогда иностранцы продавали российские акции, но в 2015 году вернулись на рынок. Но нельзя сказать, что сценарий полностью повторится. Он прогнозирует курс в 78-82 рублей за доллар на ближайшую неделю.
Санкции
Экономические санкции против России обещали ввести ЕС, Великобритания и США, но пока не ввели. Неназванный чиновник ЕС рассказал Reuters, что санкции введут не сразу — чиновники хотят посмотреть на дальнейшие шаги России после признания ЛНР и ДНР.
Власти США ввели санкции против ДНР и ЛНР — запретили американцам любые инвестиции в экономику областей, ввоз в США товаров и технологий из этих регионов и их экспорт.
Власти Японии обсуждают санкции против РФ — запрет на экспорт полупроводников, товар и программ с использованием искусственного интеллекта.
На величину западных санкций может повлиять размер признаваемых территорий. Фактически ДНР и ЛНР занимают около трети территории Донецкой и Луганской областей, остальную контролируют власти Украины. По Конституции, ДНР и ЛНР считают своей всю территорию этих областей, пишет The Bell.
Банки
ЦБ разрешил банкам до 1 октября 2022 года банки не учитывать падение курса рубля и стоимости акций российских компаний в своей отчётности. В документах они смогут указывать уровень 18 февраля. Так курс будет меньше влиять на показатели банков. Например, в январе 2022 года банки сообщили об убытках в 50 млрд рублей на фоне падения курса.
Реакция
Основатель Focus Calendar Иван Замесин написал в своём Telegram-канале, что поменяет юрисдикцию компаний, планирует получить другое гражданство и помочь команде сделать это.
Основатель магазина техники Madrobots Николай Белоусов построил со своей командой план: поднять цены, где есть возможность, а если нужно заплатить за товар, не дожидаться отката курса.
Если абстрагироваться от человека, который вчера выступал перед народом РФ с посланием и просто послушать выступление, то у меня лично складывается впечатление что у выступающего какое-то психическое заболевание вызванное глубокой обидой на Украину.
психическое заболевание вызванное глубокой обидой на Украину.
такое же впечатление
Нет тут никакой обиды
Мне кажеться правильно сделал, давно пора было, а то так и продолжат в х,,, не ставить страну
А вы готовы за повседневные товары и услуги платить в полтора-два-два с половиной раза больше?
Все самое интересное впереди! Теперь мы законно можем помогать дружеским республикам.
А можно начать помогать собственным регионам? А то Путин вчера такой монолог выдал про отсутствие независимых судов, олигархов и т.д., что я даже не сразу понял, что он про Украину.
у меня есть несколько знакомых у которых большие проблемы в общении. Так вот они когда впадают в истерику сразу начинают сыпать на других обвинения в том что не умеют сами, то что им до этого говорили. Мне кажется дед из таких же истеричек.
Свои подождут!
3 года и 1,5 трлн рублей — столько потребуется на восстановление инфраструктуры Донбасс. Об этом заявил сенатор Сергей Рябухин.
По его словам, в российском бюджете достаточно средств для помощи Донбассу, в частности в Фонде национального благосостояния.
Все это время можно было отправлять деньги в благотворительные фонды, хоть отпомогайся. Правда, только добровольно, а сейчас заставят.
Надо иметь настоящий талант, чтобы загнать Россию в такую жопу и разругаться почти со всеми соседними странами.
нет тут таланта, обычный бездарь-гопник или алкаш справится
Они, собственно и справились
Основатель Иван Замесин написал в своём Telegram-канале, что поменяет юрисдикцию компаний, планирует получить другое гражданство и помочь команде сделать это.
Зачем это здесь? Какой-то ноунейм "основатель" пересрался и заводит трактор. Ненужное нагнетание ситуации.
На карте земли теперь официально появились еще одни непризнанные государства по типу Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии из которой уезжает молодежь, нет работы и тотальный беспредел. Чему тут радоваться?
Бандеровцы, гитлер, большевики, подарки, исторические земли. У дедов окончательно закончились таблетки.
На дворе 2022 год, а люди живут в каком то своем манямирке.
Вот про исторические земли, вообще лучше б не заикались.
Нам тоже могут припомнить "исторические земли". Тот же калининград
стрелочка работает только в одном направлении. в противном случае это сепаратизм и экстремизм.
А что Калининград?
Прорыв экономики случился. Великий геополитик всех переиграл...
Вот скажите мне на кой черт эти территории? Ладно бы там Казахстан, Киргизия или Крым - там хоть смысл какой то есть. А тут реально дыра дырой(которую наши деятели и создали). Зачем стране это?1
ДНР и ЛНР территории с крупнейшими объемами залежей угля на Украине
и че ты с этим углем делать то будешь? у нас и так залежей угля жри не хочу... На кой черт территория с разбомбленной экономикой...
Ну ты же спросил на кой нам эти территории, я тебе ответил, плюс к этому, никто не хочет присваивать эти территории, мы просто признали их независимость, также как и Южную Осетию и Абхазию в своё время
никто не хочет присваивать эти территории
Эти территории вообще ничего не имеют. Куда они денутся? Для чего весь этот сыр-бор? Ответ как бы сам напрашивается — показать какой же дед "собиратель русских земель", вот только вместо реальности — у них получается ик пук среньк.
Да мы не присваиваем эти территории, мы не собираемся забирать их, это просто такой же ответ как и размещение войск и оружия НАТО на территории Украины, мы им сказали, не нужно к нам под нос завозить оружие, они наоборот, публично его завозят, вливают сотни миллионов $ в оружие на Украине. Они готовятся к войне, также и мы, эти территории нам нужны для «законного» формального ввода войск на приграничную территорию Украины. Чтоб в случае атаки по воздуху или по земле мы могли противостоять им и не допустить бомбардировки наших территорий.
Акции немного падают каждый день с января…
а ты переверни экран...
И свечки перекрасить.
Это уже компании в отчетах делают
ДНР И ЛНР ВАШ. Поздравляю снова!
Мы их не присваивали
Ещё де юра не присвоили. Но это может в любой момент измениться.
+15
Ты не ту методичку выбрал, эта только в будущем будет. Сегодня без премии.
14 дней на возврат есть, плюсом отдадим Крым обратно и Чечню пусть забирают
О курсе $1=80 рублей, скоро будем тоскливо вспоминать.
Не придется, нефть дорожает, рубль просядет максимум к 85. Адских санкций не введут, иначе потом совсем нечем пугать будет.
Добавил ваш ответ в закладки, время нас рассудит
немного падают?
Что сделал Зеленский, чтобы урегулировать вопрос Донбасса?
Нахуя они подписывали эти соглашения и спустя столько лет — блядь, нам они не нравятся. Ну заебись. Там была Франция, Германия, не только Россия, составляли соглашение вместе. И как они вопрос хотели решать?
Украинские чиновники довели свою страну до пиздеца и соседние страны тянут за собой, прикрываясь демократией. А страдают рядовые граждане.
Ну как не обижаться, если бы ты вложил в стартап 250 млрд а движения ни какого, не обиделся бы ?
Ненадёжная система - диктатура. Если диктатор дурак, то пиши пропало. Каким-нибудь голосованием шансов натворить дел все-таки меньше.
Жалко конечно же американцев,они так хотели видеть на прилавках магазинов палёную водку с Луганска или Донецка,а теперь её нельзя ввозить в США,да и для инвесторов это большая потеря,они же хотели новый Дубай построить в разбомбленных регионах
*пока не ввели
⤵️
*Пока не ввели
Комментарий удален
Видимо сейчас начнется следующая волна эмиграции
Она и не прекращалась, сейчас только усилится!
За эти выходные в РФ приехало более 61 тысячи людей
И как это отменяет мой тезис?
Я не отменял твой тезис
"Основатель Иван Замесин" - чего основатель-то?
Немного падают? Это крупнейшее падение с 2008 года, вроде как. Немного, ага.
Главные новости про экономику после признания ДНР и ЛНР: ей ......
Санкции не за 5 минут вводятся, но они безусловно будут. Немцы вот уже официально сертификацию NS2 остановили.
акции немного падают
Вроде же писали о крупнейшем падении с 2008 года, не?
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