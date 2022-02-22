Финансы
Богдан Музыченко

Volkswagen запланировала IPO производителя автомобилей Porsche — так компания хочет упростить корпоративную структуру Статьи редакции

Капитализация Porsche после IPO может достичь $96 млрд, подсчитал Bloomberg.

  • Volkswagen и Porsche заключили рамочное соглашение, но его должны подписать руководство и наблюдательный совет Volkswagen, окончательное решение ещё не приняли, пишет Bloomberg.
  • Так Volkswagen хочет упросить корпоративную структуру, чтобы усиленно конкурировать с Tesla.
  • По оценкам издания, капитализация Porsche после выхода на биржу может достичь $96 млрд. На фоне новости акции Volkswagen и Porsche выросли на 10%.
  • Впервые финдиректор Porsche Лутц Мешке начал обсуждать выход компании на биржу в 2018 году, но тогда предложение «не получили поддержки» со стороны Volkswagen.

#porsche #volkswagen #ipo #новость

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Superposition

Эксперты есть? Взлетит?

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Петербургский татарин

Ну со сбытом продукции у них нет проблем, народ в очередях стоит.

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Тарас Шабанов

Если хотят увеличить, значит сначала увеличат, но рэзко - дэрзко потом обвалился 🤷‍♂️

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lakoros

Они хотят торговать отдельно Porsche и Volkswagen?

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Вася Пражкин

Они и сейчас торгуются отдельно, обе публичные компании.
Здесь речь идет о продаже части акций, но пока еще не решили, кто будет продавать и сколько.

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Александр А.

А были славные времена, когда Porsche чуть не купил VAG )

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Vadim Medvedev

Сегодня днём на общей панике купил ваген по 170. Свезло.

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Вася Пражкин

Так Volkswagen хочет упросить корпоративную структуру, чтобы усиленно конкурировать с Tesla.
 Тем временем:
VW trades on a lowly 2.1x 2023 EV/Ebitda, representing an 89% discount to Ferrari and 94% discount to Tesla

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