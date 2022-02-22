Volkswagen запланировала IPO производителя автомобилей Porsche — так компания хочет упростить корпоративную структуру Статьи редакции
Капитализация Porsche после IPO может достичь $96 млрд, подсчитал Bloomberg.
- Volkswagen и Porsche заключили рамочное соглашение, но его должны подписать руководство и наблюдательный совет Volkswagen, окончательное решение ещё не приняли, пишет Bloomberg.
- Так Volkswagen хочет упросить корпоративную структуру, чтобы усиленно конкурировать с Tesla.
- По оценкам издания, капитализация Porsche после выхода на биржу может достичь $96 млрд. На фоне новости акции Volkswagen и Porsche выросли на 10%.
- Впервые финдиректор Porsche Лутц Мешке начал обсуждать выход компании на биржу в 2018 году, но тогда предложение «не получили поддержки» со стороны Volkswagen.
Эксперты есть? Взлетит?
Если хотят увеличить, значит сначала увеличат, но рэзко - дэрзко потом обвалился 🤷♂️
Они хотят торговать отдельно Porsche и Volkswagen?
Они и сейчас торгуются отдельно, обе публичные компании.
Здесь речь идет о продаже части акций, но пока еще не решили, кто будет продавать и сколько.
А были славные времена, когда Porsche чуть не купил VAG )
Сегодня днём на общей панике купил ваген по 170. Свезло.
Так Volkswagen хочет упросить корпоративную структуру, чтобы усиленно конкурировать с Tesla.
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