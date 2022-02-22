«У 99% команд старый код и коробочные решения, нет бюджетов и DevOps, а мы слушаем инфлюенсеров из

«Технари» из крупных компаний обещают найти высокотехнологичные решения проблем, с которыми малый бизнес, возможно, никогда не столкнётся. Но на его потребности мало кто обращает внимание. О том, какие мифы возникли из-за этого в индустрии, — в конспекте.