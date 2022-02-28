В кризисные моменты деньги обесцениваются одинаково — как на счёте в банке, так и «под подушкой», говорит финансовый консультант.

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24 февраля клиенты российских банков начали массово снимать валюту в банкоматах на фоне новости о начале военной операции в Украине и падении курса рубля. К 13 часам мск в соцсетях появились жалобы на нехватку наличных.

ТЦ «Афимолл Сити». Фото: Rb.ru

«Альфа-банк» подтвердил, что наличные снимает «много» людей и пообещал пополнить запасы — компания перевела инкассаторов в повышенный режим работы. О нехватке валюты заявил и «Тинькофф».

Объясняем, зачем клиенты российских банков снимают валюту и что с ней можно будет сделать.

Могут ли пропасть деньги со счетов

Массовое снятие наличных началось, когда Евросоюз и США пригрозили России жёсткими санкциями. Cреди ожидаемых санкций были те, которыми США уже угрожали России: блокировка активов, то есть корреспондентских счетов, крупнейших российских банков в США, через которые банки проводят операции в иностранной валюте.

Вечером 24 февраля президент США Джо Байден действительно анонсировал новые санкции. Под ограничения попали ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», «Новикомбанк» и «Промсвязьбанк». Из-за блокировки корреспондентских счетов в США банки не смогут проводить любые трансграничные платежи в долларах — как клиентские, так и собственные операции.

Скорее всего клиенты российских банков боятся, что:

Теперь у банков не хватит наличных, включая рубли и доллары, для возврата вкладов.

Возврат валюты конвертируют по невыгодному курсу ниже рынка.

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В любой непонятной ситуации клиенты снимают деньги — это естественная реакция на кризис, считает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов.

Деньги со счетов никуда пропасть не могут, подтверждает независимый финансовый консультант Алексей Осипов. Возврат по невыгодному курсу не реален: в такой ситуации внутренние волнения, связанные со сбережениями, правительству точно не нужны, заявил он vc.ru.

Кроме того, в кризисные моменты деньги обесцениваются одинаково — как на счёте в банке, так и «под подушкой», говорит Осипов.

«Опасения потери валютных вкладов и счетов беспочвенны. Попавшие под санкции банки могут ограничить ряд операций в валюте, но уже имеющиеся на счету деньги никуда не денутся — их выдадут», — говорит вице-президент по Южному и Северо-Кавказскому округам в «Фора-Банк» Сергей Бондаренко.

Кроме того, ЦБ поможет банкам, если потребуется, соглашаются эксперты. «Банки России еще в декабре начали рекордную закупку валютного нала. Они заранее запаслись, ожидая ажиотаж», — говорит Бондаренко.

В феврале правительство заявляло, что накопило достаточно валюты, чтобы обеспечить расчёты с вкладчиками в случае санкций. Как следовало из материалов ЦБ, по состоянию на 1 декабря 2018 года регулятор и российские банки хранили запасы наличности в иностранной валюте в эквиваленте $44 млрд. После этого ЦБ перестал публиковать такие данные.

Может ли наличная валюта пригодиться сейчас

В России запрещено расплачиваться в валюте за некоторыми исключениями вроде оплаты международных перевозок, покупки ценных бумаг и так далее.

«Если эти люди опасаются, что валютные банковские счета будут заблокированы или конфискованы, то странно ожидать, что в такой ситуации оборот наличной валюты не будет запрещен», — заявил vc.ru Виктор Шахурин, генеральный директор УК «Универ Сбережения».

На вопрос, что тогда можно сделать с наличной валютой, Осипов ответил, что сохранять деньги в валюте никто не запрещал.

Чего ещё могут опасаться вкладчики

С конца 2021 года США обсуждают новый пакет на случай вторжения России на территорию Украины, в крайнем случае отключат от международной платежной системы SWIFT, сообщало CNN со ссылкой на источники. Однако такое отключение не повлияет прямо на граждан, так как это система межбанковских коммуникаций.

Финансы Лиана Липанова вчера SWIFT Статьи редакции Что будет, если банк отключат от Внутренние переводы в рублях не пострадают, а международные расчёты подорожают и замедлятся. Платежные поручения повышенной важности могут обрабатываться более оперативно усилиями иностранной стороны, но в остальных случаях (малые суммы, несущественные сделки, нежелание иностранных банков брать на себя риски) возникает вероятность больших задержек, особенно для частных лиц и малого и среднего бизнеса. Джордж Волошин директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence

Кроме того, 21 февраля депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев заявил, что правительство может наложить арест на вклады населения, если западные страны заблокируют все средства, находящиеся за рубежом.

Однако вклады — это частная собственность, которая отчуждается только по ФЗ «Об исполнительном производстве» против конкретного человека — например, при принудительном исполнении требования суда.