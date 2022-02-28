Зачем снимают доллары и евро в банкоматах, стоят в очередях и ждут, пока подвезут наличные Статьи редакции
В кризисные моменты деньги обесцениваются одинаково — как на счёте в банке, так и «под подушкой», говорит финансовый консультант.
24 февраля клиенты российских банков начали массово снимать валюту в банкоматах на фоне новости о начале военной операции в Украине и падении курса рубля. К 13 часам мск в соцсетях появились жалобы на нехватку наличных.
«Альфа-банк» подтвердил, что наличные снимает «много» людей и пообещал пополнить запасы — компания перевела инкассаторов в повышенный режим работы. О нехватке валюты заявил и «Тинькофф».
Объясняем, зачем клиенты российских банков снимают валюту и что с ней можно будет сделать.
Могут ли пропасть деньги со счетов
Массовое снятие наличных началось, когда Евросоюз и США пригрозили России жёсткими санкциями. Cреди ожидаемых санкций были те, которыми США уже угрожали России: блокировка активов, то есть корреспондентских счетов, крупнейших российских банков в США, через которые банки проводят операции в иностранной валюте.
Вечером 24 февраля президент США Джо Байден действительно анонсировал новые санкции. Под ограничения попали ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», «Новикомбанк» и «Промсвязьбанк». Из-за блокировки корреспондентских счетов в США банки не смогут проводить любые трансграничные платежи в долларах — как клиентские, так и собственные операции.
Скорее всего клиенты российских банков боятся, что:
- Теперь у банков не хватит наличных, включая рубли и доллары, для возврата вкладов.
- Возврат валюты конвертируют по невыгодному курсу ниже рынка.
В любой непонятной ситуации клиенты снимают деньги — это естественная реакция на кризис, считает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов.
Деньги со счетов никуда пропасть не могут, подтверждает независимый финансовый консультант Алексей Осипов. Возврат по невыгодному курсу не реален: в такой ситуации внутренние волнения, связанные со сбережениями, правительству точно не нужны, заявил он vc.ru.
Кроме того, в кризисные моменты деньги обесцениваются одинаково — как на счёте в банке, так и «под подушкой», говорит Осипов.
«Опасения потери валютных вкладов и счетов беспочвенны. Попавшие под санкции банки могут ограничить ряд операций в валюте, но уже имеющиеся на счету деньги никуда не денутся — их выдадут», — говорит вице-президент по Южному и Северо-Кавказскому округам в «Фора-Банк» Сергей Бондаренко.
Кроме того, ЦБ поможет банкам, если потребуется, соглашаются эксперты. «Банки России еще в декабре начали рекордную закупку валютного нала. Они заранее запаслись, ожидая ажиотаж», — говорит Бондаренко.
В феврале правительство заявляло, что накопило достаточно валюты, чтобы обеспечить расчёты с вкладчиками в случае санкций. Как следовало из материалов ЦБ, по состоянию на 1 декабря 2018 года регулятор и российские банки хранили запасы наличности в иностранной валюте в эквиваленте $44 млрд. После этого ЦБ перестал публиковать такие данные.
Может ли наличная валюта пригодиться сейчас
В России запрещено расплачиваться в валюте за некоторыми исключениями вроде оплаты международных перевозок, покупки ценных бумаг и так далее.
«Если эти люди опасаются, что валютные банковские счета будут заблокированы или конфискованы, то странно ожидать, что в такой ситуации оборот наличной валюты не будет запрещен», — заявил vc.ru Виктор Шахурин, генеральный директор УК «Универ Сбережения».
На вопрос, что тогда можно сделать с наличной валютой, Осипов ответил, что сохранять деньги в валюте никто не запрещал.
Чего ещё могут опасаться вкладчики
С конца 2021 года США обсуждают новый пакет на случай вторжения России на территорию Украины, в крайнем случае отключат от международной платежной системы SWIFT, сообщало CNN со ссылкой на источники. Однако такое отключение не повлияет прямо на граждан, так как это система межбанковских коммуникаций.
Кроме того, 21 февраля депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев заявил, что правительство может наложить арест на вклады населения, если западные страны заблокируют все средства, находящиеся за рубежом.
Однако вклады — это частная собственность, которая отчуждается только по ФЗ «Об исполнительном производстве» против конкретного человека — например, при принудительном исполнении требования суда.
Осипов думает, что такой сценарий невозможен. ЦБ «разложил» все свои активы: они не находятся в одном месте или даже в одной политической зоне влияния, частично активы есть в Китае, так что регулятор готов к таким действиям, поясняет эксперт.
"Деньги со счетов никуда пропасть не могут, подтверждает независимый финансовый консультант Алексей Осипов."
Расскажите это клиентам сбербанка образца СССР.
Пропасть не могут, но народ считает по другому - если 700 тысяч рублей сегодня эквивалентен к 10000 долларам и завтра может стать 5 000, то появляется естественный вопрос - что делать?
USDT? Или любая другая крипта?
Про то, что власти испугаются волнений - смешно
Ну, они станут эквиваленты 5к независимо от того, где будут лежать.
Ждать отката, когда 5к вновь приблизятся к 10к.
Другой вопрос, если 1кк рублей станут 500к рублей...
" 1 Теперь у банков не хватит наличных, включая рубли и доллары, для возврата вкладов.
* 2 Возврат валюты конвертируют по невыгодному курсу ниже рынка."
Ну как бы два из двух - да.
1. Если все ринутся снимать накопления - всем не хватит это точно.
2. Не далее чем вчера были курсы покупка 170 продажа 100
Кроме того (теоретически) могут просто заморозить или конфисковать в счет государства.
" 1 Теперь у банков не хватит наличных, включая рубли и доллары, для возврата вкладов.
* 2 Возврат валюты конвертируют по невыгодному курсу ниже рынка."
Ну как бы два из двух - да.
1. Если все ринутся снимать накопления - всем не хватит это точно.
2. Не далее чем вчера были курсы покупка 170 продажа 100
Кроме того (теоретически) могут просто заморозить или конфисковать в счет государства.
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