Собираем новости и события шестого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

Мосбиржа отменила утренние и вечерние торги с 1 по 5 марта. ЦБ объявил, что торги на Московской бирже 1 марта отменяются, кроме валютных — они начнутся в 10:00 мск. Режим работы на следующий день объявят до 9:00 мск 2 марта.

Курс доллара на рынке Forex к 8:40 мск — 104 рубля, евро — 117 рублей.

Сбербанк с 1 марта повысил минимальные ставки по потребительским кредитам с 6,9% (ставка на первый месяц для клиентов с подпиской «СберПрайм+») до 21,9%, значение максимальной ставки выросло с 21,7 до 29,9%. Также банк повысил ставки по ипотеке на 7,3 п.п. — до 18,6% годовых.

Транспорт

Росавиация провела совещание по организации полётов российских авиакомпаний в Европу на фоне закрытого неба. Пассажиров перевозят спомощью авиакомпаний-партнёров либо возвращают деньги, организацию гуманитарных рейсов пока только прорабатывают.

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Россия запретила полёты для авиакомпаний Швейцарии.

Санкции

Япония ввела санкции против МФТИ, ФСБ, «Сухого» и еще 46 организаций. Им запрещены поставки японских товаров. Также Япония запретила поставки в Россию товаров общего назначения, которые могут способствовать укреплению оборонного потенциала страны. В санкционный список также попали глава Минобороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Патрушев и начальник Генштаба Герасимов.

Первая страна отказалась от закупок российской нефти — это Канада. О таком решении объявил её премьер Джастин Трюдо.

Канада — один из крупнейших экспортеров нефти в мире, доля импортируемой нефти из России для неё менее 1%. В 2020-2021 годах сырую нефть из России Канада не покупала и импортировала только нефтепродукты — на $132 млн и $277 млн соответственно.

Сервисы

Netflix отказался транслировать 20 российских федеральных телеканалов, обязательное вещание которых требуется по закону, начиная с 1 марта. Об этом представитель компании сообщил журналу Variety.

Регистратор доменов Namecheap сообщил, что прекратит обслуживать пользователей из России. Им нужно перенести домены верхнего уровня к другим провайдерам до 6 марта 2022 года.

Реакция бизнеса

Производитель мотоциклов Harley-Davidson приостановил продажи в России, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании. В 2021 году на долю Европы и Ближнего Востока приходился 31% её продаж. Такое же решение приняли General Motors, Volvo, Volkswagen и Ericsson.

Disney и Sony Pictures временно прекратят выпускать свои фильмы в российский прокат. Warner Bros. приостановила релиз «Бэтмена» — он должен был выйти в России 2 марта.

Mastercard отключила несколько российских банков от своей платежной системы, следуя «санкционным распоряжениям». Банки под блокирующими санкциями США — ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» и «Новикомбанк».

Visa заявила, что предпринимает «оперативные меры» для соблюдения санкций против России. Также компания сообщила, что готова к возможным новым ограничениям, если их введут.

Рестораны начали вынужденно отказываться от некоторых импортных продуктов из-за падения рубля и нарушения цепочек поставок, рассказали опрошенные «Коммерсантом» рестораторы.