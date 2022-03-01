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Финансы
Евгения Евсеева

Главное в экономике на фоне войны на Украине, день 6: студии отменяют прокат фильмов, автопроизводители — поставки Статьи редакции

Собираем новости и события шестого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

159 159 комментариев
8314 просмотров
Источник: kremlin.ru

Валюта и рынок

Мосбиржа отменила утренние и вечерние торги с 1 по 5 марта. ЦБ объявил, что торги на Московской бирже 1 марта отменяются, кроме валютных — они начнутся в 10:00 мск. Режим работы на следующий день объявят до 9:00 мск 2 марта.

Курс доллара на рынке Forex к 8:40 мск — 104 рубля, евро — 117 рублей.

Сбербанк с 1 марта повысил минимальные ставки по потребительским кредитам с 6,9% (ставка на первый месяц для клиентов с подпиской «СберПрайм+») до 21,9%, значение максимальной ставки выросло с 21,7 до 29,9%. Также банк повысил ставки по ипотеке на 7,3 п.п. — до 18,6% годовых.

Транспорт

Росавиация провела совещание по организации полётов российских авиакомпаний в Европу на фоне закрытого неба. Пассажиров перевозят спомощью авиакомпаний-партнёров либо возвращают деньги, организацию гуманитарных рейсов пока только прорабатывают.

Россия запретила полёты для авиакомпаний Швейцарии.

«Авиасейлс»

Санкции

Япония ввела санкции против МФТИ, ФСБ, «Сухого» и еще 46 организаций. Им запрещены поставки японских товаров. Также Япония запретила поставки в Россию товаров общего назначения, которые могут способствовать укреплению оборонного потенциала страны. В санкционный список также попали глава Минобороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Патрушев и начальник Генштаба Герасимов.

Первая страна отказалась от закупок российской нефти — это Канада. О таком решении объявил её премьер Джастин Трюдо.

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Канада — один из крупнейших экспортеров нефти в мире, доля импортируемой нефти из России для неё менее 1%. В 2020-2021 годах сырую нефть из России Канада не покупала и импортировала только нефтепродукты — на $132 млн и $277 млн соответственно.

Сервисы

Netflix отказался транслировать 20 российских федеральных телеканалов, обязательное вещание которых требуется по закону, начиная с 1 марта. Об этом представитель компании сообщил журналу Variety.

Регистратор доменов Namecheap сообщил, что прекратит обслуживать пользователей из России. Им нужно перенести домены верхнего уровня к другим провайдерам до 6 марта 2022 года.

Реакция бизнеса

Производитель мотоциклов Harley-Davidson приостановил продажи в России, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании. В 2021 году на долю Европы и Ближнего Востока приходился 31% её продаж. Такое же решение приняли General Motors, Volvo, Volkswagen и Ericsson.

Disney и Sony Pictures временно прекратят выпускать свои фильмы в российский прокат. Warner Bros. приостановила релиз «Бэтмена» — он должен был выйти в России 2 марта.

Mastercard отключила несколько российских банков от своей платежной системы, следуя «санкционным распоряжениям». Банки под блокирующими санкциями США — ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» и «Новикомбанк».

Visa заявила, что предпринимает «оперативные меры» для соблюдения санкций против России. Также компания сообщила, что готова к возможным новым ограничениям, если их введут.

Рестораны начали вынужденно отказываться от некоторых импортных продуктов из-за падения рубля и нарушения цепочек поставок, рассказали опрошенные «Коммерсантом» рестораторы.

#новость #днрилнр

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159 159 комментариев
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159 комментариев
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Nuke 7s

Ну говорили же, не война это, а специальная операция. (сарказм)

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35
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Новорег здорового человека

Так и получилось. Комплексная специальная операция по демонтажу вообще всех достижений страны. Во всех мировых учебниках истории теперь дети будут проходить: "как просрать вообще всё за неделю на ровном месте"

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69
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Иль Гизамов

Возможно это начало конца нашего повителя, кто знает..
Будем верить в лучшее

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24
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Абырвалг Абырвалг

Не.
Это многоходовочка:
Дали вате вяличие, те рады
У не ваты отобрали забугорию и доходы извне
Итог:
Не вата теперь сидит за забором и не выеживается, потому что г..измена и прочие атрибуты счастливой жизни (подождите еще чутка, устаканится активная фаза там и начнется тут)
А кто выеживается, тот уже не выеживается но без почки.

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1
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Sergey Ilyin

Чувак сильно хотел в учебники истории. Попал так попал.

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14
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Новорег здорового человека

Интересно, в ближайшие 50 лет на западе выйдет хоть одна военная компьютерная игра, где играть нужно будет НЕ против агрессивных русских

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9
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leonid levitskiy

Это врятли... Wolfenstein - теперь будет по разоружению нашей страны

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1
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Новорег здорового человека

По демилитаризации и денацификации России

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3
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Эдуард Чистяков

Спецоперация по возвращению в 20 век

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36
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Vladislav Stan

хорошо если не в каменный.

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16
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Genio Genio

Ну а кто виноват? , обменивали ресурсы на товары, продукты с технологиями, так удобней, отправляли все умы за границу, вернее они сами уезжали, так как за ними приглядывали и приплачивали им степендии, отдавали первенство везде и во всем, кто то продавал ресурс, а кто то ресурс обернутый технологиями за дорого, часть сверх прибыли можно было пускать на удушение неразвитых экономик, нас и других стран, что бы не нарушать цепочку и всегда быть на первом месте во всем, теперь будем пожинать плоды, сами в том числе виноваты к сожалению. Личное мнение

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–3
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Mishka

Какой блядь 20? Тут 19 (в лучшем случае).

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10
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Максим Чистяков

Думаешь на паровые машины перейдём, все таки?

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1
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Mishka

На бурлаков

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2
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Алексей Максимов

Средневековье.

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3
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Новорег здорового человека

Принял Россию с атомной бомбой, а оставил с сохой

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1
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evilnw

Шел 6 день войны. путин всё ещё не выступил перед нацией. Поступки настоящего "сильного" лидера.

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30
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Vladislav Stan

Он очень мужественно зато сидит за километр по другую сторону стола от своих же министров. Настоящий подвиг совершает. Не то что Зеленский в каске и вместе со своим народом.

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35
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Роман Тютюнов

И это на фоне Зеленского, который остался в Киеве со своим народом

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12
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Вадим Демидов

Сильный лидер ищет комнату с камерами для выступлений, а таблетки всё не подвозят...

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4
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evilnw

"Забавно" смотреть, как у моего ватного отца мир рухнул. Он лет 14 твердил, что путин сильный лидер и пусть лучше стабильность, а не война. Теперь сожалеет.

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19
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Юлия Сударикова

У вашего хоть рухнул. Мой «ну жили же в 80х, в дефицитах и тд, и сейчас выживем, что делать то» и продолжает верить в «спецоперацию»…

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20
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Мирослав Вселюд

Стабильность, а не революция. Не хотели как в Украине 2014, но получили те же проблемы: падение курса и обязательная продажа валютной выручки

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2
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Daniil Gladchenko

Повезло что ваш отец такой. Моя девушка прекратила общение с родителями на фоне происходящего, так как их восторженную реакцию и мнение изменить ничем не удалось.

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1
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Антон piter

Путин выступил в первый же день. Дальше пошла работа военных. А то, что некоторым истеричным гражданам, требуются ежедневные сеансы психотерапии - это их проблемы...

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–12
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LuNature

это их проблемы.
Но так делать не правильно. Вы же понимаете это?

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4
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Антон piter

Как так? Все ответы обществу были даны в первом и втором обращении президента. Это не его проблема, что поколение тиктока не может осилить два ролика примерно на полтора часа. (Это смешно, мне пока не попался ни один противник военных действий из знакомых, который дал бы себе такой труд).
Следующее обращение будет тогда, когда задача будет выполнена. Для социальной психотерапии в стране полно других специалистов.

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–9
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LuNature

Но настоящий лидер должен заботится о своем народе разве нет?

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2
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madkliq

судя по курсу рубля и буквально ограбления россиян, такой задачи у президента нет.

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0
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Ed M

Каждый день происходит много всего нового, что ухудшает жизнь рядовых граждан. И выглядит это как "что-то пошло не по плану". Это ли не повод объясниться, хотя бы в духе "мы предусматривали этот вариант и у нас есть планы выхода"? Выступления министров, для данного случая, не достаточно.

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1
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Ковтун Максим

Ну раз бетмена отменили я б послушал фантастические сказки как мы всех наебем и будем жить лучше прежнего.
Судя по вчерашнему виду Набиулиной она уже заебалась выбирать сценарии, один лучше другого.
Если что я вступление и урок истории прослушал. Эту часть можно не повторять.

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0
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Valeryi

Судя по ответным санкциям и "мерам поддержки" ИТ - это все придумывалось буквально за 10 минут до анонса, на коленке, даже листочек не дали.

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0
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Ed M

Проблемы болельщиков это проблемы болельщиков, да?

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1
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Джон Картошкин

"ребят, я и сам охуел" не стали выпускать в эфир

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1
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Alexandr Brovin

Терять деньги, вымещая злобу на детях РФ, не показывая мультики. Это уже не истерика, это уже шиза.
Хотя после такого же вымещения злобы на Российских онкобольных, через отключение сотрудничества РФ с международной сетью онкологов OncoAlert, я уже не удивляюсь.

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17
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Alexandr Shkuriin

Согласен с вашими словами

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3
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Андрей Поляков

В Украине по детям с градов стреляют. А Вы из за мультиков расстоились.

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18
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Dennis Gooddeni

8 лет стреляют, все молчали, Югославию утюжили всем хором, Ирак, Ливию, Сирию – это можно, дружить против одного у этих лицемеров хорошо получается!

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–7
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Vladislav Stan
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10
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Андрей Поляков

Вообще то 33й год , голодомор и геноцид Украины. Это дело рук тоже Москвы. Поэтому это даж не 8лет совсем, а основная "братская" политика.

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0
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Dennis Gooddeni

33 трети год был у всех в ссср, а не только на Украине и прекращайте думать, что лишь одна точка верна и лишь одни могут быть правые

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5
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Иван Шеметов

Как будто в России люди не страдали во время совка

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0
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Dennis Gooddeni

Ой хохмач, погладь себя по головке, картинку он вставил 👍

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1
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Андрей Поляков

Никто не молчал. Морочил голову Кремль с Минскими договоренностями. Искали пути разрешения конфликта мирный вариант. Много раз было прекращение огня. Но только Украиной к сожалению. А сейчас думаю что доходит ЕС что Польша следующая, после Украины увидит "Русский мир" что ее земли некода принадлежали великой русской имерии и. т. д. Это же вызов цивилизованному миру. И он сплотился, пусть и со своими целямии, но это хорошо.

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6
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Сергей

Так выж и молчали. Сгоняй в любой из городов бывшей Югославии и спроси, кто мудак и стрелял, а кто п*ид* не помог и бросил, когда их ждали.

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1
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John Doe

А Чечню почему не вспоминаете? Лет 10 утюжили суммарно. Десятки тысяч погибших гражданских, использование запрещеного вооружения со стороны ВСР. Но РФ, и лично ВВ, ничего за это не было. Тк дьявол-то в деталях. И попытки сейчас переводить стрелки что "8 лет" выглядят глупо. Хотя для плебса сойдёт наверно.

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1
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Игорь Протасов

Вы полностью пишите. Кто стоял за образованием днр. Кто потом туда оружие поставлял.
Это уже не секрет

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0
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Vladimir Kadalashvili

Истерика у вас судя по вашему тону. А это нормальный процесс отгораживания циыилизованного мира от России. Вы же в Сомали с мультиками не едете? или в Йемен? Забудьте про потребительство вообще на долгие годы, Россия без резервов вообще. Даже если кто-то захочет вам что-то поставлять, вы платить чем собираетесь?

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3
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Max

Смотри, какой мультик из Харькова. В Харькове детей не бывает?

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2
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Владимир Дорофеев

Думаю они тестирую санкции, что-то оставят, что то изменят. Многострадальная Россия стала плацдармом для тестирования санкций.

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–5
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Андрей Поляков

Думаю надо перестать думать и начать делать. Смена власти власти , чистка аппарата и пойдет потихоньку улучшения. Все в руках Ваших граждане РФ. Вы хозяева своей страны а не полоумный царь.

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3
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Андрей Поляков

Ну а вообще попробуйте перевезти детей в Украину если ситуация такая. В центр какой то и здесь их лечите. Только у нас как Вы понимаете в больницу прям прилететь может и это другой уровень проблем. Переговорите с Украинскими волонтерами обьясните ситуацию. Я на связи. Дам контакты нужные если что. Украинцы добрейший народ.

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0
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nambavan

Санкции вводят не для того чтобы народ из-за отмены Бэтмена взбунтовался, а чтобы полностью разрушить экономику и у государства не было денег на дальнейшее ведение военных действий. Поэтому Россию и изолируют от всего, что может в виде налогов, пошлин, акциз и прочего пополнить бюджет страны. С пустыми карманами особо не повоюешь.

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0
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Max

Можешь детям 11к дюрублей на мультики заработать, Шойгу семье за твой труп заплатит. Вот это мультик будет

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0
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Alex Petrov

Дальше будет хуже, пока , те начиная с 2012 года когда произошла рокировочка, " как по нотам" реализуется худший сценарий.

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19
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Vladislav Stan

Скоро дед нанесет либо ядерный удар, либо очередной удар по Воронежу. Его сумасшествие остановит только серьезное вмешательство врачей разве что.

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10
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Allestor Krei

Либо все кончится ударом в спину от своих же

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16
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Vladislav Stan

Да можно и в лицо. Никто не осудит в любом случае

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12
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Роман Тютюнов

Идеальный вариант

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8
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Daniil Gladchenko

А вы думаете свои же не такие же, как он?

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0
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leonid levitskiy

Как странно что всего одна смерть может решить все проблемы. Средневековье не иначе.

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1
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Artem Bobtsov

Роисся вперде!

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16
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Vladislav Stan

День седьмой будет последним судя по тенденции. Дед окончательно поехал кукухой и его лично ничего не остановит от ядерного удара

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7
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Hln_ Sokol

Даже как-то по библейски выходит !
7 дней на сотворение мира , 7 дней на уничтожение.
"Мы в рай " (с) сами знаете кто

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21
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Владимир Дорофеев

Дед стал слишком не предсказуем для всех: для врагов, для друзей, для граждан, для своих друзей из правительства. Логика его действий в отсутствии логики :(

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6
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Сам Такой

Так выглядит, если не понимать конечной цели. Но если взглянуть на все происходящее с точки зрения демонтажа 21века во всем мире, то его действия становятся логичными, понятными и предсказуемыми. И даже весь идиотизм коронакризиса по всему миру становится объясним.

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1
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Новорег здорового человека

Не будет никакого ядерного удара (во всяком случае превентивного). На моей памяти он уже третий раз говорит о готовности применить ядерное оружие. Для него это как для мальчика бегать по детскому саду и трясти перед всеми пиписькой. Трясти пиписькой и есть основа внешней политики РФ.

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3
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Владимир Дорофеев

Вы наверное заметили, что он немного не системно ведет себя.

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6
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Dmitry No Name

Победа каждый день, ура ура ура 🤡🤡🤡

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16
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Alexandr Shkuriin

Спасибо Владимир Владимирович за светлое будущее... 😢

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14
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Анастасия Семенчинская

Вот вчера я так и сказала своим детям: Мы тут вам великое будущее построили, и теперь вам с ним жить...

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7
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Дамир Загитов

А я так хотел посмотреть на Бэтмена в исполнении Патиссона…

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11
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Max

Обидно вышло

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2
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Миша Божко

Хахаха ну я скажу так iPhone 14 і нових бмв тоже не будет хахаха

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1
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MAKSIM DYACHENKO

Прелестно, господа! Просто прелестно! Народ то при чем? Тупоголовые пиндосы..

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–22
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Сергей С.

А народ выбирал и поддерживал этого лидера. Дружно радовался про Крым наш и писал на авто "можем повторить". Потому для всего мира сейчас русские - агрессоры, которые убивают. А с убийцами никто не хочет вести никаких дел.

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15
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Линар

ни разу не писал про "крым наш" и про "можем повторить". Даже вслух такое не говорил:
1) крым мне нахрен не сдался, как и россии, никакой выгоды, кроме кучи санкций я не увидел до сих пор
2) война - всегда страшное дело
А про выборы. Посмотрите как прошло голосование по поправкам в конституцию. На пеньках голосовали. И кого бы я не спрашивал из знакомых - либо голосовали против, либо не ходили. Но государство на любых выборах нарисует что хочет.
Да, если весь народ единовременно встанет против власти, может это сработает. Но все боятся за себя и своих родных. Плюс есть часть людей(не самая большая) которая реально верит и любит Путина. Власть жестко реагирует на все демонстрации, даже не одиночные пикеты. Куда я должен выйти один? Или как мне людей заставить со мной пойти? Так что это не рабочий вариант в текущих реалиях.
Я лично считаю, что ВВ засиделся. Если в первые 2 срока он что то реально сделал для улучшения жизни(тогда нефть приносила огромные бабки и они чуток поделились с народом), то потом началась деградация всех сфер страны, кроме военной. Но что я один сделаю.

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4
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leonid levitskiy

Ты не один, на так то 150 млн. Все думают точно так же

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1
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Александр Гладких

Я не знаю как на самом деле, но верю, что большинство не разделяет вашу точку зрения. Никогда не был в Крыму, от того что он наш вроде тоже выгоды не получил. Но если в моем регионе что-то случится, я бы хотел чтобы кто-то вступился за интересы народа, который в нем живет.

Не помню точно, но вроде первые два срока не голосовал за Путина, хотя в первый раз у меня еще не было такого права ))) Было ощущение обмана, когда случилась рокировка, но я открыл конституцию (специально старенькую, чтобы не могли перепечатать) и увидел, что там было слово "подряд" и понял, что не прав. В 2018 голосовал за Путина, голосовал за поправки в конституцию. Если 2024 он пойдет, проголосую за него. Какие-то проблемы?

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–6
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Max

Ты ебучий пидор, вот какие проблемы. Но это твои проблемы. А вам пиздец и «хорошим» и «плохим» россиянам:) Хорошего настроения

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3
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Александр Гладких

Не нервничай) Специально не буду призывать админа, смотрите кто ненависть разжигает. ;)

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–1
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Владислав Д.

После 24 февраля у меня просто снова вернулось доверие к ВВП. Зауважал, как в первые годы правления. Если Россия молчит в трубочку, то с ней делай, что хочешь. Санкциями и так обложили, а от новых пострадают реально только олигархи и то не все. Может деревни вторую молодость обретут. Земли много заброшенной. Раздать всем по заброшенному дому - вот и решение продовольственной и жилищной программы.

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–4
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Max

Можешь попросить у Украины разбитый ваш танк, достанешь оттуда останки своих вонючих соотечественников и будешь переживать вторую молодость там

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2
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Игорь Протасов

Вместо трактора использовать

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0
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Kador

Новая методичка в работе? Чел тебе не противно работать на такой работе, это же песец полный, нахера ты живёшь вообще? Чтобы писать херню за пару копеек?

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2
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Линар

не хотел конечно вообще ничего писать, но накипело. В большинстве тут сейчас отвечает либо кремлеботы, либо националисты(с обеих сторон). Большинство, я уверен, думают как и я, и просто не хотят вступать в полемику

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0
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SilanseR

Были офферы от банков, а щас даже и не охото туда, явно будут сокращения… в Магните-Пятерочке еще не все места заняли?)

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8
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Dmitriy Lobanov

Пока таксовать ещё можно, у людей запасы на передвижение ещё есть

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1
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Александр Гладких

Есть такая русская поговорка: "Друг познается в беде". Специально пишу это отдельным комментарием, потому что это смело можно писать под каждым... Так вот сегодня прекрасно видно, кто есть кто. Если вы живете здесь, пожалуйста, не срите где едите. Если вы живете не здесь, займитесь своими делами. А теперь фас, минусите, бань меня админ;) Я - ватник, я - колорад!

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–5
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Ясно Понятно

👍

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0
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Сергей С.

Срут здесь как раз те, кто поддерживает лидера, который решил похоронить Россию

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10
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Александр Гладких

Дорогой мой миролюбец, я бы посмотрел сколько дней ты бы проработал в google не разделяя видение компании. Поэтому если ты не разделяешь видение компании под названием Россия Матушка, поищи себе другую. Я не знаю как еще объяснить людям которые только категориями ЗП все измеряют. Поэтому уж как смог, сорян, братуха)

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–7
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Сергей С.

А с чего ты "братуха" решил, что именно ты выражаешь мнение жителей этой страны? Я думаю будет гораздо лучше если вот такие "патриоты" и пойдут по маршруту чемодан-вокзал-Северная Корея

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5
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Александр Гладких

А с чего ты решил, что ты выражаешь? ) Ведь ты думаешь, что прав, или ты хоть на йоту допускаешь, что можешь ошибаться? )

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0
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Vladimir Ivanov

В гугл я не рождался.

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0
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Александр Гладких

Это очень верное замечание. Мы родились здесь. В этой стране, у которой есть своя история Княжеская, Царская, Имперская, Советская и теперь сегодняшняя. Нравится нам это или нет, та культура и те ценности, что у нас есть они есть только благодаря этой истории и той власти, которая была. И о ужас, то что у вас есть сегодня тоже есть благодаря той власти, которая есть сегодня, а не вопреки ей)

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–1
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Vladimir Kadalashvili

оставшиеся адекватные жители россии просто не разделяют мнение спрятавшегося куда-то "руководителя". Где ваш пу?

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–1
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Max

Друг, как дела?

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–1
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Александр Гладких

Присылай еще, чтобы все видели кто-ты такой и что из себя представляешь

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0
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Max

Расскажи мне, кто я такой и что представляю, а то не знаю и понять не могу

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0
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Антон piter

Все верно. Ситуация много пены вынесет в ближайшие несколько недель. И это хорошо...

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–2
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Oleg Solovev

Это еще западу аукнеца и сильно развяжет руки РФ по подрывной деятельности. Они чо Сунь Цзы не читали, что нельзя загонят противника в угол. Просто пидарасы.

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–6
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Ivan Demidov

Сколько зарплата в рублях грозный ты наш? На мясо то хватит теперь или придется одной гречей питаться? Агрессивные дебилы понимают только силу. Так что терпи теперь.

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5
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Oleg Solovev

Зачем терпеть? Просто придеться перестроиться, ныть точно не собираюсь. Про гречку толкай речи другим, правденик.

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–1
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Ivan Demidov

Ну перестраивайся. Удачи. Твой уровень жизни упадет в два раза за месяц и все из-за деда, который сошел с ума в свои 70 лет. В общем удачи, что еще сказать.

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3
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Oleg Solovev

Вот инфантил. Это то же самое, что обвинять родителей, что тебе квартиру на 18-тие не подарили. В нашей стране правителей не выбирают. Приходиться подстраиваться. При каждой политической конъюктуре своя стратегия выживания. А нытиков везде не любят, так как от них пользы всегда ноль.

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–4
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Ivan Demidov

Так чья это вина, что в России правителей не выбирают? Не твоя ли в том числе, что думаешь? И так-то я россиянин. Ну точнее был до недавнего времени. И наблюдателем на выборы ходил и оппозицию максимально поддерживал и пытался сделать все, чтобы не дать диктатору захватить власть.

Если ты считаешь, что от тебя ничего в этой жизни не зависит (хотя это не так), то действительно остается только терпеть. Ну терпи.

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5
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Андрей Иванов

И наблюдателем на выборы ходил и оппозицию максимально поддерживал и пытался сделать все, чтобы не дать диктатору захватить власть.
ну и как, помогло?

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0
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Ivan Demidov

Проблемы такого масштаба в одиночку не решить.

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1
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Oleg Solovev

Говорю же, я не терплю. Терпят те, кто отрицает объективную реальность, моя стратегия - подстраиваться. Зачем отвергать действительность. Это опять же, как в детском саду, еще про права человека и гуманность вспомни. В каждом климате выживают разные растения. твои высказвания деструктивны, и ничего толкового не несут, а стресса и так всем хватает.

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–2
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Ivan Demidov

Подстройка состоит в том, чтобы не обращать внимание на проблемы? Охеренно подстроился. Красавчик.

А знаешь, что сделал я? Видел, что Путин пытается узурпировать власть, что это приведет к ужасным последствиям. И пытался как мог этого не допустить. Но к сожалению большинству населения (таким как ты) было пофигу и у нас ничего не получилось. Когда в 2014 я понял, что кирдык и что Путин сходит с ума и закручивает гайки, то я через месяц после Крым взял и уехал из России. В более развитую и свободную страну.

И теперь я хотя бы не думаю о том, что мое состояние упадет в два раза за 1 день завтра. Что меня могут призвать воевать за деда. Я знаю, что мой сын вырастет в свободной стране. А что сделал ты? Ничего(?).

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0
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Vladimir Medvedev

А вы очередь уже заняли?

Как в старом анекдоте:

Во Франции, Великобритании и России приняли закон об обязательном групповом анальном изнасиловании граждан по субботам.

В Великобритании правительство отправлено в отставку.

Во Франции начались гражданские беспорядки, приведшие к революции.

В России люди начали записываться в очередь в пятницу, чтобы в субботу пораньше освободиться.

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0
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Oleg Solovev

выши предложения?

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Vladimir Medvedev

Сейчас: Протест против войны.
В бижайшее время: Требование отставки Путина.

На фоне тотального кризиса и безработицы это поддержат многие граждане. Если не прямо сейчас, то в течении месяца точно. После пригрыша в войне и осознания военных потерь (которые засекречены), а также увольнений из сотен компаний (мерс, бмв, рено, аэрофлот и тд), падения рубля и уровня жизни.

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0
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Oleg Solovev

Какой бред.. У нас по факту война, а это значит любой протест будут так гасить, что просто мало не покажется. Раскол элит в любом случае будет, это очевидно. Сейчас врядли кто-то выйдет против. Ваше предложение сродни тому, что когда идет перестрелка, стоять на месте и ныть, как все стало плохо, вместо того, что бы искать бомбоубежище, провизию и тд. Я это хочу донести, а то меня уже в сторонники войны записывают. Не делите мир на черное и белое. Хотя во время паники всегда такая хрень.

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0
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Vladimir Medvedev

Искать пути решения своих проблем никак не отменяет протест против войны и против путина. Не надо на баррикады идти, но надо как минимум говорить о том, кто виновен в наших бедах.

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0
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Oleg Solovev

да все виновны, и наша власть, и власть на Украине, что с западом заигрывала, прекрасно зная кто у нас во власти, и сам запад, да и мы с вами. сейчас все против всех. это уже видно.

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0
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Vladimir Medvedev

Ага, и дочка виновата, что юбку надела красивую, и насильник тоже виноват.

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Vladimir Kadalashvili

Про лишнюю хромосому мединский был прав видимо

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0
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Евгений Кузнецов

Ты веришь в Путина?

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Oleg Solovev

Да причем тут он? Вот на сайте часто пишут, мирных бомбят на Украине. А запад сейчас мирных жителей РФ не бомбит? Они же всех гасят. Это чисто объективно, потому и пидарасы.

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–8
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Сергей

Вы бы хоть писали "бомбят" в кавычках. Там бомбят и тут "бомбят" все же по разному.

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2
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leonid levitskiy

Найди причино следственные связи. И возможно многое в твоей голове прояснится

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0
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Vladimir Kadalashvili

всех не гасят, а уже загасили. Проснись Олег, у росии резервов нет вообще. Британский премьер вам экономику разрушить пообещал, он не пу и его слова имеют ценность

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–1
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Oleg Solovev

время покажет, хотя я воздушные замки не строю. ну загасили, что теперь в окно прыгать? паниковать смысла нет, так как еще хуже будет. придеться выживать, куда деваться.

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0
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Anton K

Про Сунь Цзы в точку!

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0
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Матюнин

Похоже россиянину, компаниям и рекламодателям предстоит хорошенько так переформатироваться под нынешние реалии, особенно что касается интернета. Похоже вопрос ввода чебурнета в скором времени будет решён, и благо если он будет как китайский фаервол - у них хотя бы впн можно использовать, а если тотальный отруб - то это минус все площадки, которыми мы привыкли с вами пользоваться.
Думаю россиянин привыкнет платить и использовать впнку, по крайней мере среднестатистический

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3
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Strawberry Domestos

Ну это при условии что впн не будут резать, вроде как технически это возможно. Учитывая сколько во всяких амазоновских облаках работает привычных всем приложений, то сразу кабздец настанет

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1
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Keivorit Keivor

Новости 28 дней спустя. Сюжет вы сами знаете какой там(

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3
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Ясно Понятно

Какой ?

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0
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Юности вольная птица

Оборвали всю <петрушку> у казахской границы и на людей кидаются.

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1
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R-Globus

"петрушка" безобидная в этом плане, вот афганские "подарки" - то да.

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0
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Maxim Medvedev

Вангую - следущим зверским санкционным шагом будет отключение доступа россиян к pornhub'у

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1
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Ясно Понятно

Тут мы можем сделать импортозамещение, так что проблем нет.

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1
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Алексей Владимирович

прежде чем писать глупости про "отключение" доступа к сайту, почитайте, что такое VPN.

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0
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Ясно Понятно

Какой VPN я щас уже с тапка пишу, процессор уже негде купить.

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0
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Denis Nizhelskiy

Вот это да, сколько же здесь политотов и историков. Пора в госдуму с такими советами)))

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2
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Ясно Понятно

Не надо воспринимать, все что тут написано в серьёз, политологов тут нет, историков тоже, каждый делится мнением, а мнение может меняться, по сто раз на день.

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–1
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Ясно Понятно

Хотел купить себе процессор в DNS, а раздел вообще пропал, пойду картошку в огороде садить, кто знает петрушку или укроп ближе к лету лучше садить ? Или уже щас можно ?

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2
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LuNature

Сади всё подряд. Актуально на долгие годы ещё

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2
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Антон piter

В России правильно писать "сажать", а не "садить". Как правильно это писать на Украине не знаю.

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–1
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Ясно Понятно

Благодарю)) Реально ошибочка вышла, буду знать. Пойду саженцы клубники покупать.

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0
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LuNature

9 мая будет интересным

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0
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Egor Komarov

В России покончил с собой финансовый директор "Газпрома"

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0
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Илья Казьмин

Такое ощущение, что запад уже перегибает с санкциями. Я с самого начала был в шоке от того, что творит наш режим, но теперь мне начинает казаться, что кругом во власти одни пидорасы, лицемерные мрази и ублюдки.

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0
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Pavel Petel

Они ещё не доводили санкции, светит или полный бан нефтегаза или нефть в обмен на продовольствие. И тут даже не дело в Украине, они за собственные страны испугались.

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0
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Владислав Д.

Один вариант, который перевесит все ИХ санкции: ПОЛНОСТЬЮ заблокировать в РФ: Ютуб, фейсбук, Инстаграм, тик-ток, телеграмм и все забугорные онлайн кинотеатры, а также ебей, амазон. Какого рожна, спрашивается, они получают доходы от нас? И не нужно лишних слов, тут доля в доходах не важна. Важен принцип: не кусай руку тебя кормящую.
Также поможет минимизация поставок сырья за бугор: только по минимальным законтрактованным объёмам.
Следующие контракты заключать с оплатой только в рублях. С Китаем наконец-то перейти на взаиморасчеты в национальных валютах.
Заблокировать Яндекс, как нидерландский иноагент, который платит там основные налоги по своей головной компании. Аналогично поступить со всеми псевдороссийскими компаниями, платящими налоги в оффшорах, но получающими прибыли и дотации в РФ.

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–3
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Pavel Petel

Уйдут сами и добровольно. Потому что и так не особо богатое население РФ беднеет в несколько раз.

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0
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Юности вольная птица

.

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0
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Андрей Поляков

При организации доната для ЗСУ https://www.zsu.gov.ua/ мы поражены колличеству промытых мозгов. Реально многие верят что в Украине никаких военных РФ нет. И хлопают путлеру после того как целуют его икону. Десятилетия информационного колпака.

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0
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Евгений Кузнецов

Интересные декорации)

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0
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leonid levitskiy

Бляха муха, за что все это говно гражданам России, они то войну не кому не объявляли.... Запреты все кидайте на Пу и его шайку...

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Андрей Поляков

Леонид. Бывают ситуации когда бездействие стоит дорого. Многие считаю и заявляют о статусе кво, типо я вне политики. Но так не бывает. Всего то нужно 3-4 миллионый митинг. Поддержка военных и переворот. Хороший лидер конечно. Свежий не из совковой шайки лейки. И контроль людей работы власти. А не просто выбрали и все, снова на чиле. Не тянет, идет словно русский корабль. Именно поэтому майданы были в Киеве. Люди контролят власть кто че делает. Этои есть дэмос кратос!

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–1
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Lady Rain

Ау ФСБ тут подстрекатель. Я надеюсь, большой брат за вами следит. Суки, в такой ситуации за перевороты строчить в интернетах. Валите из страны, через турцию в гейропу

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0
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Александр Курбатов

я вот еще читаю указ...
http://kremlin.ru/events/president/news/67881
"Разрешить публичным акционерным обществам до 31 декабря 2022 г. включительно приобретать размещенные ими акции (за исключением приобретения размещенных акций в целях сокращения их общего количества) при наличии в совокупности следующих условий"
"приобретаемые акции допущены к организованным торгам"
"акции приобретаются на организованных торгах на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов"
типо теперь компании смогут выкупать свои акции, только если инвестор выставил заявку на продажу или наоборот теперь смогут скупать акции через байбек когда захотят...
не пойму никак.... что думаете

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Anton Shevczov

Деду давно пора пить таблетки. Лучше всего цианид.

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Oleg Boliuk

Подскажите люди добрые. Как vc держится в РФ? Пишет что война. Я конечно благодарен, просто там РПН и прочее дело.

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Александр Пайпер

Ахахахах. Боже, здесь прекрасно все. Когда немцев шеймили после первой мировой и версаля - случилась вторая мировая. Ждем теперь зарождения крайнего национализма снизов большими группами. Кхм кхм, слава роду!

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Max

А типа до этого рашка была адекватной? А теперь чего-то бояться? Чего? Вас обычные мирные жители в Украине уничтожают. Вот где реально страна нацистов-бандеровцев. А вы вши бестолковые

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