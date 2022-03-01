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Финансы
Маша Цепелева

Пользователи из России пожаловались на проблемы с PayPal — они не могут привязать к счёту карты российских банков Статьи редакции

Причина пока неизвестна.

39 39 комментариев
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С 28 февраля пользователи в Twitter пишут о проблемах с PayPal.

Редактор otaku.ru Валерий Корнеев написал, что попробовал подтвердить личность через «Связной», но в службе поддержки рассказали, что PayPal расторг договор с ними. Редакция vc.ru отправила вопросы о ситуации в «Связной».

Valery Korneev @valk0rn
PayPal потребовал подтвердить личность до 28 апреля 2022, без подтверждения ограничит аккаунт. Но со Связным отношения разорвал, другого способа не предоставляет.

Пользователи также пишут о проблемах с привязкой карт российских банков к счетам. Например, редакторы vc.ru не смогли привязать карты «Тинькофф» и «Сбера» на разных счетах. Банки пока не прокомментировали ситуацию.

Stessi @din_alt1
PayPal заморозил возможность выводить деньги на карты российских банков
riosan @rio08043924
Спасибо, @paypal, но теперь я безработная благодаря вашим запретам тем, кто просто желает обычной жизни, кто просто хочет мира
UkraineEnglishUpdates @EnglishUkraine
PayPal has frozen the ability to put on the cards of Russian banks.
Thank you @PayPal !
PayPal заморозил возможность привязывать карты российских банков.
Alpha Prime @alphaprimedx
Уже несколько дней нельзя привязать любые карты любых российских банков к Paypal.
#visa #mastercard #paypal

28 февраля пользователи сообщали, что в поддержке PayPal опровергли изменения в работе платёжной системы.

мемк | #нетвойне @mekuum
❗ инфа для российских художниц/ков принимающих оплату на paypal ❗

в общем написала я в поддержку пейпала и мне сказали что НА ДАННЫЙ МОМЕНТ нам ничего не блокируют
если людям из рф ограничат переводы на карты то пейпал об этом уведомит
так что пашем как раньше и не паникуем 🚬
PayPal Support @AskPayPal
@revoly4 Здравствуйте! В данный момент мы не получали информацию о возможных изменениях в функционировании платёжной системы. В связи с этим, услуги сервиса PayPal остаются доступными пользователям. В случае внесения изменений в работе наших сервисов мы уведомим наших пользователей.

Но ситуация могла измениться. Через несколько часов 28 февраля Путин подписал указ о запрете переводить валюту на счета за рубежом. Запрет коснется PayPal и других сервисов для фрилансеров, например, Paysera, Paysend, Cardpay, Payoneer, прокомментировал РБК старший советник юридической компании Hill Consulting Сергей Нестеренко.

На момент публикации PayPal не ответил на вопросы vc.ru о ситуации.

#новость #paypal

39 39 комментариев
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39 комментариев
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Egor Komarov

А на что вы рассчитываете? Вы действительно не понимаете, что сейчас происходит?

Все, еще немного и если Путин не остановит военно-террористические атаки на территории Украины, вы окончательно потеряете связь с миром, экономику и любые политические отношения. Неужели сознание до сих пор спит?

Можете меня банить. Я сейчас в Киеве, и все вижу своими глазами, что происходит.

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3
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oleg nemoi

смирись с тем что украина это пирог который сейчас пытаются делить. такой же пирог как все неразвитые страны в которые америка несла свою демократию начиная с атомных бомб

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5
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Vladimir Kadalashvili

нет дорогой. ты и твой сумасшедший диктатор нифига еще не понимают, пирог - это Татарстан и другие богатые на ресурсы регионы россии, у которых много нефти и нет желания страдать за глупые необоснованные амбиции карлика-психопата. Этот пирог сейчас будут делить. А Украинцы - Герои. Ты бы побеспокоился где ваш солнцеликий, все ли в порядке с физическим здоровьем у него? Весь мир хочет наблюдать за судебным процессом над ним, самоубийство Пу ( на которое у него НЕ хватит смелости ) или дворцовый переворот никого до конца не устроит.

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0
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oleg nemoi

послушай я сам нифига не рад от происходящего и особенно от курса доллара не меньше остальных. но читать жалкие высеры о том что "комуто стыдно быть русским" мне в 100 раз противнее

я тут недавно собирался сесть на трактор но так вопрос уже не стоит. тут либо неандертальцы будут собирать первобытные орудия труда из говна и палок через сотни тысяч лет

либо украина прогнется.

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Fred Han

Ну нечего с Западом заигрывать, это тебе не в КВНе выступать, тут можно и в ящик сыграть.

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–1
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Ян Полянский

Украина в ЕС экспрес-режимом попадает, заиграв с западом. Россия падает в пропасть, где дна не видно. Что выбираешь ты? Впрочем тебе никто выбора не давал :(

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0
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Фрау Мюллер

Увы, понимают происходящее единицы. простите нас, если сможете

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3
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Egor Komarov

Такое кровопролитие, к сожалению, Россиянам не отмыть десятилетиями. Давайте будем реалистами. Я знаю, многие не разделяют войну, но большинство, к сожалению, поддерживают режим своим молчанием, бездействием или просто служению.

Вы столкнулись не просто с санкциями, а с экономической войной против всей Европы и Америки.

Поймите же, ну нет той иллюзорной мощи России. Ни в военной сфере, ни в экономической. Киев до сих пор стоит, при том, что Украина держит атаку практически двух государств. Беларуси и России.

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2
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Олег

Ты правильно написал - "не отмыть десятилетиями". И это было актуально даже задолго до спецоперации. Я неоднократно слышал от гражданок кое-какой страны, что они ненавидят кое-какую страну... Я думаю, вам понятно о чем они говорили. Тут как бы терять нечего, даже если спецоперация сейчас закончится или через год. Итог будет один и тот же. Точнее даже лучше затянуть, чтобы разменять перемирие на отмену абсолютно всех санкций.

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Егор Корницкий

У нас тоже родственники на Украине. Сначала 8 лет переживали за Донбасс, сейчас за вас. Но блин… ваше правительство вынудило это.

По видео:
1. Говорят это площадь Свободы, Харьков, а не Киев;
2. Ракета РСЗО «Смерч» выпущена с Северо-западного направления, где нет подразделений ВС РФ.

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–4
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Igor

ой блеять, тебе РИА новости это сказали?

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1
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Illia Yakymchuk

Байден из крыши Белого Дома запустил, а Обама огонь корректировал

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Vladimir Kadalashvili

сильно переживали? почему не приютили бедных жителей донбасса?

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Igor
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–2
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Олег

На видео не Киев, а главная площадь Харькова.

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1
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Egor Komarov

Я и не говорил, что это Киев.

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Стас Николаев

Если б Вас истребить хотели, то расстреливали всех и вся, но нет, в сети полно видео, на которых украинское население ху..сит солдат, а те молчиливт стоят, так как исполняют приказ. Вы головой подумайте, а не эмоциями, и ответьте на вопросы - кто расздал неуправляемой толпе автоматы? Кому выгоден этот хаос и страх?

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1
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Egor Komarov

Так истребляют. Стариков даже не жалеют. А стоят солдаты, потому, что боятся, и не знают что делать. Их бросают как пушечное мясо.

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Сергей Я

ВСУ опять промазали? Да-да, за такой коммент меня тут заминусят. Но где пруфы, что это российская ракета?

Если вы действительно думаете, что у ВСУ или кто там ещё воюет на украинской стороне нет причин для таких манёвров - вы очень глупый человек.

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1
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Egor Komarov

Приезжай к нам, посмотри на постановочный "спектакль" по твоему мнению, как мы сами себя бомбим. Тут же одни русские люди, которые тебя с хлебом и солью встретят. Очень ждут твоего освобождения.

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Ян Полянский

Они действительно не понимают. Это ты следишь за новостями, а они "обычные люди далекие от политики" делегировали политику царю и живут себе, пока политика выломав дверь не потрошит их кошельки. Не интересоваться политикой как и на героине сидеть - роскошь, большинство не могут себе это позволить. Когда кончаются средства - начинается мука.

95% населения России такие, они искренне отдали заботы о политике царю, и будут на тебя огрызаться, зачем ты ломаешь их картину мира.

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Egor Komarov

Нифига себе "следишь за новостями", у меня из окна все видно. ))) Сирены, БТР по Оболони, взрывы непрекращающиеся

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Стас Николаев

А что Вы видите своими глазами? Вы прикрепили взрыв, там написано при разрыве бомбы "РФ" ? Какие доказательства того, что она является Российской? Или в современном мире уже докпзательсва не катируются и тот кто громче орет, тот и прав?

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0
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Vitaly Tolstykh

А что это за здание на видео?

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0
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Egor Komarov

Погугли, что с Харьковом стало.

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Роман Александров

Скоро заголовки будут такими:
Вражеская западная капиталистическая организация Пэйпал предательски нанесла удар по кошельку нашим гражданам. Трудящиеся страны выражают категорический протест!

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6
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Blackrock

А от того что они сейчас звучат "Мы заблокировали жителям вражеского государства вывод средств" что то меняется? Где все те комментаторы кто говорил что простых людей санкции не коснутся?

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0
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Aik Music

Paypal говно!
Месяц назад заблокировали мой счет НАВСЕГДА без объяснения причин. И отказались возвращать 300 баксов остатка на счёте.

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3
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oleg nemoi

через 180 дней заберешь

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0
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Sergei Timofeyev

Угу, не нашёл сейчас как привязать карту. Была там ПСБ (под санкциями нынче).Плюнул и оплатил через GPay прикинувшись веником (нидерландцем).

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0
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Владимир Чекняев

В ведомостях написали, что:

"Mastercard и Visa заблокировали несколько российских банков"
https://www.vedomosti.ru/finance/news/2022/03/01/911395-mastercard-rossii-sanktsii

По идее, все еще должны работать карты банков, которые не попали под санкции.

Mastercard отключила несколько российских банков…
Международная платежная система Mastercard из-за санкций заблокировала доступ к своей системе…
www.vedomosti.ru
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0
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Georgy Frolov

Переходите на крипту

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0
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Игорь Крафт

Крипта как рубль скачет ... так что тоже не вариант

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0
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Insider Key

Не вся крипта скачет. Прочитайте про стейблкоин https://vc.ru/finance/372809-vysokiy-spros-na-btc-i-usdt-v-usloviyah-neopredelennosti-i-ogranicheniy

Высокий спрос на BTC и USDT в условиях…
Объем торгов биткоином к рублю вырос до 9-месячного максимума за несколько дней. Показатель…
vc.ru
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0
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Юности вольная птица

Когда мне начнут за крипту кофе продавать, тогда и перейду.

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Игорь Крафт

Хз чё написать то уже ...живём дальше ...

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Кирилл Далинин

Господа, давайте так.
Пейпал под вопросом, какие есть альтернативы, которые устроят и нас, и наших клиентов?

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nbnnnn

С 27 февраля успешно вывожу деньги на карту Сбербанка, третий день. Приходят в течении 24 часов. Никто ничего не замораживал, пока что. Никакой официальной информации нет. Сервис работает штатном режиме для старых, как я полагаю, пользователей. Не наводите смуту и не вводите людей в заблуждение, комментаторы.

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Явный танк88

указ о запрете переводить валюту на счета за рубежом
 А что на счет переводить валюту из этих сервисов на российские счета?

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