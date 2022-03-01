Пользователи из России пожаловались на проблемы с PayPal — они не могут привязать к счёту карты российских банков Статьи редакции
Причина пока неизвестна.
С 28 февраля пользователи в Twitter пишут о проблемах с PayPal.
Редактор otaku.ru Валерий Корнеев написал, что попробовал подтвердить личность через «Связной», но в службе поддержки рассказали, что PayPal расторг договор с ними. Редакция vc.ru отправила вопросы о ситуации в «Связной».
Пользователи также пишут о проблемах с привязкой карт российских банков к счетам. Например, редакторы vc.ru не смогли привязать карты «Тинькофф» и «Сбера» на разных счетах. Банки пока не прокомментировали ситуацию.
28 февраля пользователи сообщали, что в поддержке PayPal опровергли изменения в работе платёжной системы.
Но ситуация могла измениться. Через несколько часов 28 февраля Путин подписал указ о запрете переводить валюту на счета за рубежом. Запрет коснется PayPal и других сервисов для фрилансеров, например, Paysera, Paysend, Cardpay, Payoneer, прокомментировал РБК старший советник юридической компании Hill Consulting Сергей Нестеренко.
На момент публикации PayPal не ответил на вопросы vc.ru о ситуации.
А на что вы рассчитываете? Вы действительно не понимаете, что сейчас происходит?
Все, еще немного и если Путин не остановит военно-террористические атаки на территории Украины, вы окончательно потеряете связь с миром, экономику и любые политические отношения. Неужели сознание до сих пор спит?
Можете меня банить. Я сейчас в Киеве, и все вижу своими глазами, что происходит.
смирись с тем что украина это пирог который сейчас пытаются делить. такой же пирог как все неразвитые страны в которые америка несла свою демократию начиная с атомных бомб
нет дорогой. ты и твой сумасшедший диктатор нифига еще не понимают, пирог - это Татарстан и другие богатые на ресурсы регионы россии, у которых много нефти и нет желания страдать за глупые необоснованные амбиции карлика-психопата. Этот пирог сейчас будут делить. А Украинцы - Герои. Ты бы побеспокоился где ваш солнцеликий, все ли в порядке с физическим здоровьем у него? Весь мир хочет наблюдать за судебным процессом над ним, самоубийство Пу ( на которое у него НЕ хватит смелости ) или дворцовый переворот никого до конца не устроит.
послушай я сам нифига не рад от происходящего и особенно от курса доллара не меньше остальных. но читать жалкие высеры о том что "комуто стыдно быть русским" мне в 100 раз противнее
я тут недавно собирался сесть на трактор но так вопрос уже не стоит. тут либо неандертальцы будут собирать первобытные орудия труда из говна и палок через сотни тысяч лет
либо украина прогнется.
Ну нечего с Западом заигрывать, это тебе не в КВНе выступать, тут можно и в ящик сыграть.
Украина в ЕС экспрес-режимом попадает, заиграв с западом. Россия падает в пропасть, где дна не видно. Что выбираешь ты? Впрочем тебе никто выбора не давал :(
Увы, понимают происходящее единицы. простите нас, если сможете
Такое кровопролитие, к сожалению, Россиянам не отмыть десятилетиями. Давайте будем реалистами. Я знаю, многие не разделяют войну, но большинство, к сожалению, поддерживают режим своим молчанием, бездействием или просто служению.
Вы столкнулись не просто с санкциями, а с экономической войной против всей Европы и Америки.
Поймите же, ну нет той иллюзорной мощи России. Ни в военной сфере, ни в экономической. Киев до сих пор стоит, при том, что Украина держит атаку практически двух государств. Беларуси и России.
Ты правильно написал - "не отмыть десятилетиями". И это было актуально даже задолго до спецоперации. Я неоднократно слышал от гражданок кое-какой страны, что они ненавидят кое-какую страну... Я думаю, вам понятно о чем они говорили. Тут как бы терять нечего, даже если спецоперация сейчас закончится или через год. Итог будет один и тот же. Точнее даже лучше затянуть, чтобы разменять перемирие на отмену абсолютно всех санкций.
У нас тоже родственники на Украине. Сначала 8 лет переживали за Донбасс, сейчас за вас. Но блин… ваше правительство вынудило это.
По видео:
1. Говорят это площадь Свободы, Харьков, а не Киев;
2. Ракета РСЗО «Смерч» выпущена с Северо-западного направления, где нет подразделений ВС РФ.
ой блеять, тебе РИА новости это сказали?
Байден из крыши Белого Дома запустил, а Обама огонь корректировал
сильно переживали? почему не приютили бедных жителей донбасса?
На видео не Киев, а главная площадь Харькова.
Я и не говорил, что это Киев.
Если б Вас истребить хотели, то расстреливали всех и вся, но нет, в сети полно видео, на которых украинское население ху..сит солдат, а те молчиливт стоят, так как исполняют приказ. Вы головой подумайте, а не эмоциями, и ответьте на вопросы - кто расздал неуправляемой толпе автоматы? Кому выгоден этот хаос и страх?
Так истребляют. Стариков даже не жалеют. А стоят солдаты, потому, что боятся, и не знают что делать. Их бросают как пушечное мясо.
ВСУ опять промазали? Да-да, за такой коммент меня тут заминусят. Но где пруфы, что это российская ракета?
Если вы действительно думаете, что у ВСУ или кто там ещё воюет на украинской стороне нет причин для таких манёвров - вы очень глупый человек.
Приезжай к нам, посмотри на постановочный "спектакль" по твоему мнению, как мы сами себя бомбим. Тут же одни русские люди, которые тебя с хлебом и солью встретят. Очень ждут твоего освобождения.
Они действительно не понимают. Это ты следишь за новостями, а они "обычные люди далекие от политики" делегировали политику царю и живут себе, пока политика выломав дверь не потрошит их кошельки. Не интересоваться политикой как и на героине сидеть - роскошь, большинство не могут себе это позволить. Когда кончаются средства - начинается мука.
95% населения России такие, они искренне отдали заботы о политике царю, и будут на тебя огрызаться, зачем ты ломаешь их картину мира.
Нифига себе "следишь за новостями", у меня из окна все видно. ))) Сирены, БТР по Оболони, взрывы непрекращающиеся
А что Вы видите своими глазами? Вы прикрепили взрыв, там написано при разрыве бомбы "РФ" ? Какие доказательства того, что она является Российской? Или в современном мире уже докпзательсва не катируются и тот кто громче орет, тот и прав?
А что это за здание на видео?
Погугли, что с Харьковом стало.
Скоро заголовки будут такими:
Вражеская западная капиталистическая организация Пэйпал предательски нанесла удар по кошельку нашим гражданам. Трудящиеся страны выражают категорический протест!
А от того что они сейчас звучат "Мы заблокировали жителям вражеского государства вывод средств" что то меняется? Где все те комментаторы кто говорил что простых людей санкции не коснутся?
Paypal говно!
Месяц назад заблокировали мой счет НАВСЕГДА без объяснения причин. И отказались возвращать 300 баксов остатка на счёте.
через 180 дней заберешь
Угу, не нашёл сейчас как привязать карту. Была там ПСБ (под санкциями нынче).Плюнул и оплатил через GPay прикинувшись веником (нидерландцем).
В ведомостях написали, что:
"Mastercard и Visa заблокировали несколько российских банков"
https://www.vedomosti.ru/finance/news/2022/03/01/911395-mastercard-rossii-sanktsii
По идее, все еще должны работать карты банков, которые не попали под санкции.
Переходите на крипту
Крипта как рубль скачет ... так что тоже не вариант
Не вся крипта скачет. Прочитайте про стейблкоин https://vc.ru/finance/372809-vysokiy-spros-na-btc-i-usdt-v-usloviyah-neopredelennosti-i-ogranicheniy
Когда мне начнут за крипту кофе продавать, тогда и перейду.
Хз чё написать то уже ...живём дальше ...
Господа, давайте так.
Пейпал под вопросом, какие есть альтернативы, которые устроят и нас, и наших клиентов?
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