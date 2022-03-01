❗ инфа для российских художниц/ков принимающих оплату на paypal ❗



в общем написала я в поддержку пейпала и мне сказали что НА ДАННЫЙ МОМЕНТ нам ничего не блокируют

если людям из рф ограничат переводы на карты то пейпал об этом уведомит

так что пашем как раньше и не паникуем 🚬