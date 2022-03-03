Отчёт VK за год: выручка достигла 125,8 млрд рублей, прогнозы компания пока не делает Статьи редакции
Компания опубликовала результаты за 2021 год на Лондонской бирже.
Совокупная сегментная выручка компании за год выросла на 18,2% и достигла 125,8 млрд рублей. Совокупный сегментный показатель EBITDA компании вырос на 18,2% год к году и составил 31,8 млрд рублей.
Совокупная чистая прибыль от консолидированных дочерних компаний выросла на 24,7% год к году и составила 12,4 млрд рублей. Совокупный чистый убыток компании с учетом ключевых стратегических ассоциированных компаний и совместных предприятий составил 6,4 млрд рублей против 1,9 млрд рублей в 2020 году. В том числе:
- СП со «Сбером» в сфере транспорта и еды — 14,4 млрд рублей против 10,5 млрд рублей в 2020 году.
- СП с «AliExpress Россия» — 4,3 млрд рублей против 1,3 млрд рублей в 2020 году.
- Образовательная платформа «Учи.ру» — 66 млн рублей.
- Образовательная платформа «Умскул» — 34 млн рублей.
Совокупная сегментная выручка компании за четвёртый квартал выросла на 12,4%, до 37 млрд рублей. Совокупная чистая прибыль от консолидированных дочерних компаний выросла на 152,1% год к году и составила 4,3 млрд рублей за квартал.
Совокупный чистый убыток компании с учетом ключевых стратегических ассоциированных компаний и совместных предприятий составил 1,18 млрд рублей против 2,6 млрд рублей чистого убытка в четвёртом квартале 2020 года.
- СП со «Сбером» в сфере транспорта и еды — 3,25 млрд рублей против 3,7 млрд рублей в четвёртом квартале 2020 года.
- СП с «AliExpress Россия» — 2,21 млрд рублей против 655 млн рублей в третьем квартале 2020 года.
- Образовательная платформа «Учи.ру» — 26 млн рублей прибыли.
- Образовательная платформа «Умскул» — 34 млн рублей.
Выручка от рекламы выросла на 14,7% год к году и составила 14,6 млрд рублей, большую часть принесла «ВКонтакте». Выручка от пользовательских платежей внутри социальных сервисов снизилась на 2,9%, до 5,04 млрд рублей. Прочая выручка выросла на 74,9%, до 2,32 млрд рублей.
Прогноз и планы компания представит после того, как завершится «текущий стратегический анализ и улучшатся возможности прогнозирования».
- Выручка сегмента «Социальные сети и коммуникационные сервисы» («ВКонтакте» и «Одноклассники») в четвёртом квартале выросла на 10,2%, до 17,9 млрд рублей — в основном благодаря рекламе.
- Выручка «ВКонтакте» в четвёртом квартале выросла на 12%, до 8,1 млрд рублей, за год — на 21,9%, до 27,9 млрд рублей. Средняя месячная аудитория «ВКонтакте» в России составила 72,5 млн пользователей. Дневная аудитория в стране — 47 млн.
- Средняя аудитория «Одноклассников» составила 38 млн пользователей в месяц, выручка от рекламного кабинета выросла на 38% год к году.
- Игровая выручка от My.Games в четвёртом квартале увеличилась на 5,1%, до 11,6 млрд рублей. На игровое направление пришлось 27% выручки всей компании за квартал.
- Выручка от образовательного холдинга Skillbox Holding Limited (входят Skillbox, GeekBrains, SkillFactory, Mentorama и Lerna) за квартал увеличилась на 38,1%, до 3,6 млрд рублей. Выручка от направления за год — 10,4 млрд, компания прогнозировала 10 млрд.
- В четвёртом квартале выручка «Юлы» выросла на 11% год к году, до 1,1 млрд рублей, за год выручка составила 3,8 млрд рублей.
Выручка Delivery Club выросла на 60% и составила 16,2 млрд рублей. Число заказов увеличилось на 45% год к году, до 87 млн.
- Число продавцов на AliExpress из России в сентябре выросло на 69% год к году, превысило 400 тысяч, при этом количество российских продавцов увеличилось на 193% год к году до 102 тысяч.
Актуально. Нет.
В течение 3-5 месяцев из России уедет армия айтишников. Компании, которые работали на западного клиента, переедут в Грузию, Сербию и т.д. и туда же увезут сотрудников. В этих странах будет настоящий взрывной рост IT.
Смешно. Что мешает из России работать? А, да, российский паспорт. Если эмиграция, то не спорю, а банальный переезд это вам не квартиру снять. Сейчас из России выгоднее будет работать айтишникам, получающим зп в долларах. Они будут местным бомондом. Девочки будут подтекать при слове "программист". Ну и послабления налоговые, а так же гранты для айтишников в определенных сферах, но это не точно, зная корявость исполнения всех предписаний.
Вы шутите или правда не понимаете, в чем проблема работы IT в России?
1. Компании не смогут получать деньги от иностранных клиентов. Значит они в любом случае свалят.
2. Какому ITишнику будет нужна ЗП в долларах, если ему за всю технику придется платить +30% в долларах из-за проблем ввоза, не будет нормальных сервисов и никуда не слетать без геморроя.
3. Зачем разработчику от нашего государства какие-то гранды для ипотеки в 5%, если он может уехать в условную Канаду, где она 1.8-2%.
4. Да и кто сейчас захочет жить в России, когда у руля человек, с манией преследования. Он завтра объявит, что все беды от ITишников и надо у них всё конфисковать, а самих расстрелять. Кажется бредом, но посмотрите на путина. Он боится даже собственных генералов. Такого нет даже в Северной Корее.
первый пункт должен быть таким
Кто будет работать с компаниями из России?
В РФ запрещено выдавать ЗП в долларах
+1 за девочек )))
Пристанище для бездарностей не умеющих создавать конкурентные продукты. Вангую кратное увеличение рублёвой выручки, тк кроме них толком никого и не останется.
вк 0
Вдохновившись такими показателями, кто то влил 50 млн. рублей в акции Вк) эпик!
Так в целом компания прибыльна или нет?
А мне пофиг.
Украинцы и россияне скупают «цифру», боясь краха банков. А западные власти переживают, что Россия с помощью крипты продолжит торговать за границей, несмотря на запреты. Правда, их страхи мало оправданы, ведь биткоин в финансовой системе РФ пока ничего не значит.
Собираем новости и события восьмого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.
Комиссия выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, заявил регулятор.
Ни один тип банковской карты на данный момент не принимается.
Сервис пока остаётся доступным российским пользователям.