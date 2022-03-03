Компания опубликовала результаты за 2021 год на Лондонской бирже.

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Совокупная сегментная выручка компании за год выросла на 18,2% и достигла 125,8 млрд рублей. Совокупный сегментный показатель EBITDA компании вырос на 18,2% год к году и составил 31,8 млрд рублей.

Совокупная чистая прибыль от консолидированных дочерних компаний выросла на 24,7% год к году и составила 12,4 млрд рублей. Совокупный чистый убыток компании с учетом ключевых стратегических ассоциированных компаний и совместных предприятий составил 6,4 млрд рублей против 1,9 млрд рублей в 2020 году. В том числе:

СП со «Сбером» в сфере транспорта и еды — 14,4 млрд рублей против 10,5 млрд рублей в 2020 году.

СП с «AliExpress Россия» — 4,3 млрд рублей против 1,3 млрд рублей в 2020 году.

Образовательная платформа «Учи.ру» — 66 млн рублей.

Образовательная платформа «Умскул» — 34 млн рублей.

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Совокупная сегментная выручка компании за четвёртый квартал выросла на 12,4%, до 37 млрд рублей. Совокупная чистая прибыль от консолидированных дочерних компаний выросла на 152,1% год к году и составила 4,3 млрд рублей за квартал.

Совокупный чистый убыток компании с учетом ключевых стратегических ассоциированных компаний и совместных предприятий составил 1,18 млрд рублей против 2,6 млрд рублей чистого убытка в четвёртом квартале 2020 года.

СП со «Сбером» в сфере транспорта и еды — 3,25 млрд рублей против 3,7 млрд рублей в четвёртом квартале 2020 года.

СП с «AliExpress Россия» — 2,21 млрд рублей против 655 млн рублей в третьем квартале 2020 года.

Образовательная платформа «Учи.ру» — 26 млн рублей прибыли.

Образовательная платформа «Умскул» — 34 млн рублей.



Выручка от рекламы выросла на 14,7% год к году и составила 14,6 млрд рублей, большую часть принесла «ВКонтакте». Выручка от пользовательских платежей внутри социальных сервисов снизилась на 2,9%, до 5,04 млрд рублей. Прочая выручка выросла на 74,9%, до 2,32 млрд рублей.

Прогноз и планы компания представит после того, как завершится «текущий стратегический анализ и улучшатся возможности прогнозирования».

Выручка сегмента «Социальные сети и коммуникационные сервисы» («ВКонтакте» и «Одноклассники») в четвёртом квартале выросла на 10,2%, до 17,9 млрд рублей — в основном благодаря рекламе.

Выручка «ВКонтакте» в четвёртом квартале выросла на 12%, до 8,1 млрд рублей, за год — на 21,9%, до 27,9 млрд рублей. Средняя месячная аудитория «ВКонтакте» в России составила 72,5 млн пользователей. Дневная аудитория в стране — 47 млн.



Средняя аудитория «Одноклассников» составила 38 млн пользователей в месяц, выручка от рекламного кабинета выросла на 38% год к году.



Игровая выручка от My.Games в четвёртом квартале увеличилась на 5,1%, до 11,6 млрд рублей. На игровое направление пришлось 27% выручки всей компании за квартал.



Выручка от образовательного холдинга Skillbox Holding Limited (входят Skillbox, GeekBrains, SkillFactory, Mentorama и Lerna) за квартал увеличилась на 38,1%, до 3,6 млрд рублей. Выручка от направления за год — 10,4 млрд, компания прогнозировала 10 млрд.

В четвёртом квартале выручка «Юлы» выросла на 11% год к году, до 1,1 млрд рублей, за год выручка составила 3,8 млрд рублей.

Выручка Delivery Club выросла на 60% и составила 16,2 млрд рублей. Число заказов увеличилось на 45% год к году, до 87 млн.

Число продавцов на AliExpress из России в сентябре выросло на 69% год к году, превысило 400 тысяч, при этом количество российских продавцов увеличилось на 193% год к году до 102 тысяч.