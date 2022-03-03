Но тогда они считали самым «жёстким сценарием» признание ДНР и ЛНР, а не войну.

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ЦБ, представители «Сбера» и ВТБ оценивали возможные последствия военного конфликта для экономики за месяц до событий на Украине. Они спрогнозировали ущерб от самых жестких санкций. Об этом сообщает Frank Media со ссылкой на четыре источника, знакомых с содержанием материалов.

Авторам доклада важно было показать властям экономические последствия от дальнейшей эскалации конфликта с Украиной, сказали сразу три источника издания.

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Тогда худшим вариантом развития событий было признание независимости ДНР и ЛНР. Ни в одном сценарии не рассматривались санкции против ЦБ, говорят источники.

Какой прогноз представили банки:

Падение ВВП — от 10% и более.

Рост безработицы на 4-12% и снижение доходов населения.

Необходимость докапитализации банков на 5-6 трлн рублей.

Рост ключевой ставки до 20-30%.

Рост курсов валют до 150-200 рублей.

Задержка развития страны из-за технологического эмбарго.

Оценка докапитализации — это заблокированные за рубежом активы с корректировкой на ожидаемое изменение валютного курса, пояснил один из источников. Не учтены кредитные потери, которые «спрогнозировать невозможно». Другой сказал, что «объём заблокированных активов ЦБ гораздо больше» и потери от санкций сложно оценить, пока не приняты все пакеты.

Санкции против ЦБ из-за войны на Украине ввели США, ЕС и Япония. Они заблокировали все операции с Банком России. Фактически это означает, что регулятор не может использовать международные резервы в валютах и в золоте.