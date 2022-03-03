{"id":12415,"title":"\u0427\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 REIT \u0438 \u043a\u0430\u043a \u043d\u0430 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c","url":"\/redirect?component=advertising&id=12415&url=https:\/\/vc.ru\/finex_etf\/363102-skolko-mozhno-zarabotat-na-vlozheniyah-v-reit&placeBit=1&hash=9d31d1118844d495b8956de23bbf506722fd520789e36d919c29e0ee99ef4025","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Маша Цепелева

Frank Media: до войны с Украиной банки предупреждали Путина о рисках для экономики и росте курсов валют до 200 рублей Статьи редакции

Но тогда они считали самым «жёстким сценарием» признание ДНР и ЛНР, а не войну.

45 45 комментариев
8124 просмотров

ЦБ, представители «Сбера» и ВТБ оценивали возможные последствия военного конфликта для экономики за месяц до событий на Украине. Они спрогнозировали ущерб от самых жестких санкций. Об этом сообщает Frank Media со ссылкой на четыре источника, знакомых с содержанием материалов.

Авторам доклада важно было показать властям экономические последствия от дальнейшей эскалации конфликта с Украиной, сказали сразу три источника издания.

Тогда худшим вариантом развития событий было признание независимости ДНР и ЛНР. Ни в одном сценарии не рассматривались санкции против ЦБ, говорят источники.

Какой прогноз представили банки:

  • Падение ВВП — от 10% и более.
  • Рост безработицы на 4-12% и снижение доходов населения.
  • Необходимость докапитализации банков на 5-6 трлн рублей.
  • Рост ключевой ставки до 20-30%.
  • Рост курсов валют до 150-200 рублей.
  • Задержка развития страны из-за технологического эмбарго.

Оценка докапитализации — это заблокированные за рубежом активы с корректировкой на ожидаемое изменение валютного курса, пояснил один из источников. Не учтены кредитные потери, которые «спрогнозировать невозможно». Другой сказал, что «объём заблокированных активов ЦБ гораздо больше» и потери от санкций сложно оценить, пока не приняты все пакеты.

Санкции против ЦБ из-за войны на Украине ввели США, ЕС и Япония. Они заблокировали все операции с Банком России. Фактически это означает, что регулятор не может использовать международные резервы в валютах и в золоте.

Из-за санкций заблокированы иностранные активы ВТБ, «Промсвязьбанка», «Совкомбанка», «Открытия», они отключены от SWIFT.

#новость #цб #санкции

45 45 комментариев
29
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
45 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Стэнли Штейгенбергер

Вот это и есть измена родине, знать и пойти на такое

Ответить
79
Развернуть ветку
Василий Степанофф

И пусть потом на Лобном месте не говорит, что его не предупреждали

Ответить
22
Развернуть ветку
Руслан Лысенко

ни наДа минусАв

Ответить
–14
Развернуть ветку
Василий Степанофф

Читай, пока не закрыли
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE

Лобное место
Лобное место — памятник средневекового русского зодчества, расположенный в Москве на Красной…
ru.wikipedia.org
Ответить
4
Развернуть ветку
Gutal1n

гугл в помощь чтобы узнать что такое Лобное место. Пока не забанили еще гугл

Ответить
1
Развернуть ветку
Руслан Лысенко

Я не из РФ, так что не нужно так бомбить))

Ответить
0
Развернуть ветку
Gutal1n

а РФ тут при чем?

Ответить
0
Развернуть ветку
Руслан Лысенко

Уроки истории не затрагивали это в моей стране, сложно догнать?

Ответить
0
Развернуть ветку
Ярослав Яшин

Боюсь, что вы оттуда.

Ответить
0
Развернуть ветку
Викторович

Лобное место, это памятник в самом центре Москвы. А не часть тела (с уклоном на женское), как вы подумали. Такое чувство, что ни одной серии ДОМ-2 не пропустили.

Ответить
0
Развернуть ветку
Руслан Лысенко

Так и есть, смотря прямо сейчас новую серию сразу на 3х устройствах, чтоб ничего не упустить из виду!

Ответить
–2
Развернуть ветку
Pavel Ivanov

Джон Миршаймер с тобой не согласится, а он в Чикагском университете преподаёт – я ему склонен больше доверять ;-)

Миршаймер, Джон
Джон Джозеф Миршаймер (англ. John Joseph Mearsheimer; род. 14 декабря 1947 года, Бруклин…
ru.wikipedia.org
Ответить
0
Развернуть ветку
madkliq

Владимир Путин молодец, политик лидер и пиздец

Ответить
51
Развернуть ветку
evilnw

Если банки предсказывали такие адские последствия при более мягких санкциях, то чего же ждать сейчас?

Ответить
15
Развернуть ветку
badResistor

Крупнейшая геополитическая катастрофа России как страны и народа со временем падения союза.

Ответить
13
Развернуть ветку
Gutal1n

Щас дед психанет и нажмет кнопку и окажется, что ракеты которыми запад пугали не существуют. Будет много маленьких стран поменьше на карте...

Ответить
1
Развернуть ветку
Фрау Мюллер

Захарова и Лавров так уверяли, что никаких операций на Украине не будет. И теперь Путин и Лавров так трясут своими ядерными головками, что да. То ли их не существует, то ли головки эти протухли

Ответить
0
Развернуть ветку
Adam Christ

Об этом уже история у них умолчала)

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Порожняков

Какой прогноз представили кошки:

- ввод бесплатной нормы выдачи элитного корма каждому представителю кошачьих.

Ответить
15
Развернуть ветку
Дмитрий Порожняков

Какой прогноз представили банки:

"Необходимость докапитализации банков на 5-6 трлн рублей."

просто удивительно.

Ответить
14
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
SilanseR

И что он сказал на это?🤣 видимо мне похуй, раз плана поддержки пишется на коленке, импровизируй хули

Ответить
7
Развернуть ветку
Василий Степанофф

Он позвонил своему карманному бухгалтеру и держателю общака с вопросом сколько у них сейчас денег и после ответа сказал "ну мне и моим внукам хватит на безбедное существование. Кужегетыч, агонь, пли!

Ответить
12
Развернуть ветку
Αлексей Μихеев

Ещё нужны доказательства по поводу того, что это какой-то антироссийский агент?

Ответить
5
Развернуть ветку
Danil Kan

Если бы оставил все как есть , лучше было бы? Господа, ну раскиньте вы мозгами откуда что и куда

Ответить
–2
Развернуть ветку
Alexander Bezborodov

Ну конечно же давно пора было всё менять. Но немного в другую сторону

Ответить
0
Развернуть ветку
Mike Wishnevski

Просто лобные доли не у всех хорошие. И предиктивное мышление как следствие.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Αлексей Μихеев

Навального наоборот запад спонсировал, деньги в страну поступали. </сарказм> А здесь напротив, денег не будет больше. Доколе?

Ответить
1
Развернуть ветку
Danil Kan

Нужны

Ответить
–3
Развернуть ветку
Oleg Zhuravlev

Видимо они облажались с прогнозами ;(

Ответить
1
Развернуть ветку
evilnw

Скорее расчитывали на здравый смысл "великого" геополитика, который сейчас отправил Россию в каменный век.

Ответить
9
Развернуть ветку
Oleg Zhuravlev

Здравый смысл у деда которому под 70 ;) самое время для маразма ;)

Ответить
1
Развернуть ветку
Alex Petrov

Так получается какой курс будет рубля и какая безработица? То что первый будет трехзначной цифрой, а вторая двузначной , понятно, но какая цифра будет первая 1 или 2 или вообще не дай бог 3?

Ответить
1
Развернуть ветку
Казенный Никита
Ответить
3
Развернуть ветку
Tok Allen

Какая теперь разница, ЦБ на народ всегда было по хрену, теперь может и вспомнят.

Ответить
–8
Развернуть ветку
Dennis Gooddeni

Тут интересно про действия ЦБ и отказа закупки золота
https://youtu.be/5honN5jLAKc?t=943

Ответить
0
Развернуть ветку
Василий Степанофф

еще один болтун..
Он и еще Гуцириев.. Про жидомасонов там говорит или нет?

Ответить
–1
Развернуть ветку
Dennis Gooddeni

нет без этого обошлось

Ответить
0
Развернуть ветку
Василий

Del

Ответить
1
Развернуть ветку
Alexandr Bilozor

//Сарказм о пропоганде
Не знаю о чем Вы, у нас по телевизору и новостях показывают что в России все хорошо и экономика процветает
//Сарказм

Ответить
1
Развернуть ветку
Anderson Silva

спасибо путину, теперь то точно зажиыём... (нет!)

Ответить
1
Развернуть ветку
Никита Кашонков

Путин: "А мне все по-х** я сделан из мяса"

Ответить
0
Развернуть ветку
LuNature

Задержка развития страны из-за технологического эмбарго.
 Сука надо же такое придумать было

Ответить
0
Развернуть ветку
Alan Kalaev

Еб..л.ни.и стяните, господа.

Ответить
0
Развернуть ветку
Фрау Мюллер

Сгорит сарай? спросил Путин. И добавил: Гори и хата.
Это как надо любить соседа, чтобы принести ему в жертву всю свою экономику, браво

Ответить
0
Развернуть ветку
qwerty

Всех предупреждали.

Ответить
–2
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 45 комментариев
Мнения
Евгения Евсеева
«Каждый час этой войны забирает жизни и будущее у живых»: основатели igooods потребовали прекращения боёв на Украине Статьи редакции

Призыв отображается на сайте сервиса и в приложении.

61 61 комментарий
50
Банк «Открытие»
Мы знаем, как защитим ваши деньги

В новой реальности нам особенно важно надежно защитить и сохранить свои сбережения. Банк «Открытие» поможет защитить ваши деньги

1 1 комментарий
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Versus.legal
Влияние текущих ограничений на IT и Gamedev бизнес в России

Бесплатный вебинар

1 1 комментарий
1
Торговля
Евгения Евсеева
IKEA приостановила работу в России и Белоруссии Статьи редакции

Все магазины закроют 4 марта, производство прекратят.

325 325 комментариев
52
Медиа
Таня Боброва
Совет директоров «Эха Москвы» решил ликвидировать радио и сайт издания Статьи редакции

1 марта радиостанцию отключили от эфира из-за «фейков о войне с Украиной».

189 189 комментариев
51
Право
Василий Черепанов
Что делать если Ваш предоплаченный заказ был отменен Продавцом в одностороннем порядке

Привет! Это Василий Черепанов, юрист организации по защите прав потребителей Пермского края. Такого массового нарушения прав потребителей, которое творится сейчас не было никогда. В этой статье поговорим о том, что делать и какие есть риски, если ваш заказ был в одностороннем порядке отменен Продавцом несмотря на получение им предоплаты.

37 37 комментариев
57
Involta
Состоится первая в истории воздушная гонка с участием летающих автомобилей
Источник: involta.media
0 Обсудить
2
Миграция
Alexandra Kopelyan
Как обезопасить данные при пересечении границ: инструкция Baseсamp Статьи редакции

Компания-разработчик одноимённого сервиса для управления проектами Basecamp составила для своих работников гайд по путешествиям, однако он подойдёт всем, кто пересекает границы. В нём — чек-листы по основным документам и этапам поездки, которые помогут сохранить личную и рабочую информацию конфиденциальной.

Автор: Michał Parzuchowski
0 Обсудить
28
Медиа
Alex Petrov
3 марта газета «Все для вас» в Якутске вышла с черной обложкой «Нет войне»
105 105 комментариев
140
Involta
Импланты от рака
Источник: involta.media
0 Обсудить
1
Больше статей
null