Frank Media: до войны с Украиной банки предупреждали Путина о рисках для экономики и росте курсов валют до 200 рублей Статьи редакции
Но тогда они считали самым «жёстким сценарием» признание ДНР и ЛНР, а не войну.
ЦБ, представители «Сбера» и ВТБ оценивали возможные последствия военного конфликта для экономики за месяц до событий на Украине. Они спрогнозировали ущерб от самых жестких санкций. Об этом сообщает Frank Media со ссылкой на четыре источника, знакомых с содержанием материалов.
Авторам доклада важно было показать властям экономические последствия от дальнейшей эскалации конфликта с Украиной, сказали сразу три источника издания.
Тогда худшим вариантом развития событий было признание независимости ДНР и ЛНР. Ни в одном сценарии не рассматривались санкции против ЦБ, говорят источники.
Какой прогноз представили банки:
- Падение ВВП — от 10% и более.
- Рост безработицы на 4-12% и снижение доходов населения.
- Необходимость докапитализации банков на 5-6 трлн рублей.
- Рост ключевой ставки до 20-30%.
- Рост курсов валют до 150-200 рублей.
- Задержка развития страны из-за технологического эмбарго.
Оценка докапитализации — это заблокированные за рубежом активы с корректировкой на ожидаемое изменение валютного курса, пояснил один из источников. Не учтены кредитные потери, которые «спрогнозировать невозможно». Другой сказал, что «объём заблокированных активов ЦБ гораздо больше» и потери от санкций сложно оценить, пока не приняты все пакеты.
Санкции против ЦБ из-за войны на Украине ввели США, ЕС и Япония. Они заблокировали все операции с Банком России. Фактически это означает, что регулятор не может использовать международные резервы в валютах и в золоте.
Из-за санкций заблокированы иностранные активы ВТБ, «Промсвязьбанка», «Совкомбанка», «Открытия», они отключены от SWIFT.
Вот это и есть измена родине, знать и пойти на такое
И пусть потом на Лобном месте не говорит, что его не предупреждали
ни наДа минусАв
гугл в помощь чтобы узнать что такое Лобное место. Пока не забанили еще гугл
Я не из РФ, так что не нужно так бомбить))
а РФ тут при чем?
Уроки истории не затрагивали это в моей стране, сложно догнать?
Боюсь, что вы оттуда.
Лобное место, это памятник в самом центре Москвы. А не часть тела (с уклоном на женское), как вы подумали. Такое чувство, что ни одной серии ДОМ-2 не пропустили.
Так и есть, смотря прямо сейчас новую серию сразу на 3х устройствах, чтоб ничего не упустить из виду!
Джон Миршаймер с тобой не согласится, а он в Чикагском университете преподаёт – я ему склонен больше доверять ;-)
Владимир Путин молодец, политик лидер и пиздец
Если банки предсказывали такие адские последствия при более мягких санкциях, то чего же ждать сейчас?
Крупнейшая геополитическая катастрофа России как страны и народа со временем падения союза.
Щас дед психанет и нажмет кнопку и окажется, что ракеты которыми запад пугали не существуют. Будет много маленьких стран поменьше на карте...
Захарова и Лавров так уверяли, что никаких операций на Украине не будет. И теперь Путин и Лавров так трясут своими ядерными головками, что да. То ли их не существует, то ли головки эти протухли
Об этом уже история у них умолчала)
Какой прогноз представили кошки:
- ввод бесплатной нормы выдачи элитного корма каждому представителю кошачьих.
Какой прогноз представили банки:
"Необходимость докапитализации банков на 5-6 трлн рублей."
просто удивительно.
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И что он сказал на это?🤣 видимо мне похуй, раз плана поддержки пишется на коленке, импровизируй хули
Он позвонил своему карманному бухгалтеру и держателю общака с вопросом сколько у них сейчас денег и после ответа сказал "ну мне и моим внукам хватит на безбедное существование. Кужегетыч, агонь, пли!
Ещё нужны доказательства по поводу того, что это какой-то антироссийский агент?
Если бы оставил все как есть , лучше было бы? Господа, ну раскиньте вы мозгами откуда что и куда
Ну конечно же давно пора было всё менять. Но немного в другую сторону
Просто лобные доли не у всех хорошие. И предиктивное мышление как следствие.
Навального наоборот запад спонсировал, деньги в страну поступали. </сарказм> А здесь напротив, денег не будет больше. Доколе?
Нужны
Видимо они облажались с прогнозами ;(
Скорее расчитывали на здравый смысл "великого" геополитика, который сейчас отправил Россию в каменный век.
Здравый смысл у деда которому под 70 ;) самое время для маразма ;)
Так получается какой курс будет рубля и какая безработица? То что первый будет трехзначной цифрой, а вторая двузначной , понятно, но какая цифра будет первая 1 или 2 или вообще не дай бог 3?
Какая теперь разница, ЦБ на народ всегда было по хрену, теперь может и вспомнят.
Тут интересно про действия ЦБ и отказа закупки золота
https://youtu.be/5honN5jLAKc?t=943
еще один болтун..
Он и еще Гуцириев.. Про жидомасонов там говорит или нет?
нет без этого обошлось
Del
//Сарказм о пропоганде
Не знаю о чем Вы, у нас по телевизору и новостях показывают что в России все хорошо и экономика процветает
//Сарказм
спасибо путину, теперь то точно зажиыём... (нет!)
Путин: "А мне все по-х** я сделан из мяса"
Задержка развития страны из-за технологического эмбарго.
Сука надо же такое придумать было
Еб..л.ни.и стяните, господа.
Сгорит сарай? спросил Путин. И добавил: Гори и хата.
Это как надо любить соседа, чтобы принести ему в жертву всю свою экономику, браво
Всех предупреждали.
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