Финансы
Маша Цепелева

Мосбиржа 24 марта возобновит торги акциями 33 российских компаний Статьи редакции

Короткие продажи запрещены.

  • Торги пройдут с 9:50 до 14:00 мск. Торги на срочном рынке контрактами на индекс Московской биржи и отдельные акции, входящие в индекс, пройдут с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме.
  • В числе компаний, акциями которых можно торговать — «Аэрофлот», «Газпром», «Детский мир», «Магнит», ВТБ, «Сбер» и другие.
  • Мосбиржа не проводила торги акциями с 25 февраля. 21 марта торги частично возобновились — с облигаций федерального займа.

#новость #мосбиржа

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Canis lupus

Список 33 акций, входящих в IMOEX:

AFKS
AFLT
ALRS
CBOM
CHMF
DSKY
ENPG
FEES
GAZP
GMKN
HYDR
IRAO
LKOH
MAGN
MGNT
MOEX
MTSS
NLMK
NVTK
PHOR
PIKK
PLZL
ROSN
RTKM
RUAL
SBER
SBERP
SNGS
SNGSP
TATN
TATNP
TRNFP
VTBR

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21
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Иван Поварёшкин

Индекс PZDC

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29
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Цкуро Бесцветный

А куда делись VK и YNDX?
Ах, ну да))))

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3
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Цкуро Бесцветный

Тинькова тоже не вижу.
Похоже всех иноэмитентов "временно" отстранили)))

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2
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Αлексей Μихеев

Иноэмпотентов

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1
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Roman

Они на насдаке торгуются, а не на московской бирже

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1
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Цкуро Бесцветный

в Москве тоже.

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0
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Roman

Через прокладку рублевую, эмитент все ровно в США/Лондоне - пока там не разбанят, торгов по ним не будет.

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2
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Евгений Дроздов

В поисках нового дна.

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16
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Тимур Петров

Меняю пакет акции на пакет из пятерочки.

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13
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Vladimir Medvedev

А ценные бумаги на чистые а4

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6
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Renat

Вот это ближе к истине, упаковка бумаги на 1 акцию Фосагро

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1
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Мимопрохожий

щаз бы переживать за производителей удобрений в эти веселые времена :)

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0
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Renat

Много переживаний у меня в тексте?

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2
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Мимопрохожий

уравнивание по цене акции Фосагро с пачкой бумаги я расценил как пессимистичный настрой в отношении этой компании, пардон если ошибся.

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0
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Konstantin Grishko

Прощайте нерезиденты. Здравствуй доллар по 150.

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3
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Эксперт во всем

Их завтра ЦБ и не допустят к торгам

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14
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Konstantin Grishko

Дело времени, ведь есть еще внебиржевые сделки. Главное, что можно продать.

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0
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Артем П.

Надеюсь двух стаканов не будет)

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Иван Лезгинов

Видимо получу сейчас пачку минусов, но для себя решил оставить немного заявочек. MOEX закрылся, когда доллар улетал в небеса, а сейчас рынок чуть-чуть подуспокоился. Да и просто интересней будет наблюдать открытие биржи. Это почти как попкорна в кинотеатре закупить к сеансу:)

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8
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Mishka

Там вроде шорт по этим акциям запрещен. Че наблюдать? Будет дроч аля ОФЗ 2.0, где ЦБ и ММ будет изображать рыночек и стабильность. Какой смысл от неконвертируемого рубля, если на черном рынке рубль конвертируемый идет с дисконтом 12+%?

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3
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Цкуро Бесцветный

Сейчас там будут лудоманы/спекули с одной стороны, и гос-во + эмитенты с другой.

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3
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MedievalRain

Действительно рынок подуспокоился, он прямо был мертвым, ведь торги акциями были закрыты.
Не стоит надеяться, что желающих продать сейчас сильно меньше, чем до закрытия.

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Лев Коптев

На деньги госбюджета откупят как раз, выстявят плиту , чтобы ценник вниз не ушел

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0
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Svetlana Ivanova

Мне тоже интересно. Жаль пока не все акции допустили.

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TLGM x Event

...

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Роман Милованов

Почему всех так негативно на это смотрят? По-идее отскок должен быть, особенно если туда действительно были влиты деньги ФНБ

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5
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Цкуро Бесцветный

1 трлн. рублей - это по нынешнему курсу меньше 10 млрд. долл. Копейки.

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2
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Артём Палённый

Так и рынок сильно просел, так что не копейки.

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8
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Иван Иванович

При цене акций сбера в 20 рублей?)))) Это вся стоимость сбера

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1
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Мимопрохожий

Жаль что те у кого есть акции сбера вряд ли продадут их по такой фантазийной цене :(

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Цкуро Бесцветный

Смысл брать этот Сбер без дивов? Только бабки морозить, неизвестно еще что дальше будет.

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Renat

Ещё не влиты, рынок закрыт

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0
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Цкуро Бесцветный

ОФЗ уже 3 дня торгуются.

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Renat

Прочитайте заголовок, пожалуйста, здесь про акции компаний

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Цкуро Бесцветный

Внебиржевые сделки с акциями давно проводятся и на самом деле неизвестно сколько уже бабла из ФНБ потрачено на эти бумаги.

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1
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Renat

А смысл вне? Деньги вливают, чтобы убить шортистов и панику, так что средства потекут когда рынок откроется, втихую это просто сжечь бабки

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Цкуро Бесцветный

Шорты будут запрещены, внебиржа - чтобы спокойно перераспределить бумаги из одних рук в другие.

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1
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Pavel Loginov

Потому что идёт *****.

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Лев Коптев

Деньги фнб влиты, чтобы акции не откатились еще на 40-50%.
Чтобы рядовые инвесторы несколько иксов не сделали.
У всех паникеров скупят по нужной цене и потом акции эти с рынка выведут (до нужного момента) . Дефицит акций в обороте или будет толкать ценник вверх или зафиксирует на определенном уровне, но минус 40% уже не сделают акции, так как не будет такого объема продаж

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–1
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ROME

Ну умники и диванные аналитики, завтра у Вас практическое занятие намечается.

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7
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Андрей Арутюнян

Если цены будут маленькие , думаю можно юмора ради тысяч 100 закинуть в условный сбер 😆

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4
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Сам Такой

А в чем юмор потери этих 100тыс? На чем может зарабатывать банк, если все кругом нищие и дорогие кредиты?

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1
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Мимопрохожий

Например сейчас сделают очередную "льготную ипотеку", а дельту между реальной ставкой и той смешной что объявят - компенсирует опять гос-во.
Недайбох, конечно :(

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0
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Сам Такой

У государства нет этих денег. А смысл этой льготы в том и заключается, что банк на этом мало чего заработает, иначе обнищавшее население просто ничего не сможет купить.

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1
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Мимопрохожий

У государства нет этих денег.
 печатный станок никто не отменял несмотря на оптимистичные заявления ВВП о том что с бюджетом всё норм :)
А смысл этой льготы в том и заключается, что банк на этом мало чего заработает, иначе обнищавшее население просто ничего не сможет купить.
 главное - заработает. А сколько - вопрос уже десятые в эти тяжелые времена, кмк. Правда за это косвенно заплатим все мы-простые граждане как и за прошлую "льготную" :)

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0
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Птиц

Не дадут. Купит кто надо, а простой народ прокатится на буях.

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1
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Лев Коптев

Ну 100к это не много акций, а вот на 5-10млн уже закупиться сложнее будет. По крайней мере по самой выгодной цене

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0
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Evgeniy Zorin

хороший повод узнать, кого на данный момент больше: акций или идиотов

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1
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Мимопрохожий

вчера в каком-то треде тут мелькал опрос , 57% планируют покупать.
Кого считать идиотами, тех кто готов вкинуть денег или тех кто поостережется - вопрос дискуссионный :)

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7
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MedievalRain

Так этот процент ни о чем не говорит. Важна доля этих акций в портфеле. Если это 2-3%, то почему бы и нет? Да, риск большой, но в случае чего убыток будет маленьким.

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4
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Roman

Идиоты будут покупать по двойному ценнику у тех, кто посуетится сейчас)

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1
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Yury Kotov

Будет интересно

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3
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Артём Палённый

Путин: "Россия переведет расчеты за поставки газа в Европу в рубли." Интересная новость.

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2
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Цкуро Бесцветный

Потом окажется, что не сейчас, а через полгода и по новым контрактам.

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0
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Артём Палённый

Поставил задачу правительству, дал срок неделю.

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1
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Мимопрохожий

расстрелы обещал облажавшимся? Просто торговлю энергоресурсами ВВП предлагал сделать за рубли на питерской площадке еще году в 17м емнип, воз и ныне понятно где :(

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0
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Мимопрохожий

мгновенно вряд ли возможно, конечно и даже пол-года весьма оптимистично. Но новость-то хорошая, позитивная?

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0
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Цкуро Бесцветный

Вопрос, где они будут брать рубли, если торги на бирже для иностранных резидентов закрыты? )))

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Виталий Жуков

А что это значит? Можете объяснить не экономистам

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Мимопрохожий

Наконец-то, а это ситуация "котик Шрёдингера" вместо пакета акций как-то напрягала.
З.Ы. какие свежие новости по поводу некоего триллиона из ФНБ , который хотели в акции вкинуть? Будет ли завтра рост, интересно :)

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2
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Макс Уайт

Фигура "падение дохлой кошки"
Ждём-с

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2
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Artemy

Медведь пришел!

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1
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Александр Соколов

Интересно, связано ли как-то с этим укрепление рубля? и что завтра будет?)

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1
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Эксперт во всем

Будет весело. Соберут завтра всех хомяков разом )

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Лев Коптев

Сценариев много. Смотря какая установка будет у крупняка.
Могут дальше продолжить куканить народ и загнать акции еще ниже, чтобы откупить подешевле.
Так как кто решился продавать - продаст с любыми убытками.
Кого-то, наоборот, падение отпугнет продавать, если кто-то колебался.

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0
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Sergey Kolenkin

Говорят за акции российских компаний завтра будут давать по морде.

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Дмитрий Журавлев

когда Мечел дадите скинуть?

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Роман Милованов

Его вообще не стоило покупать

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Дмитрий Журавлев

почему? Банки, нефть, газ - стремно было брать не для спекуляций день в день. А на среднесрок Русал взял и Мечел. Тогда еще в феврале США сказали, что не будут метталургию давить.

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Роман Милованов

Фундаментально слабая компания, Русал - хороший выбор

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Дмитрий Журавлев

ок, брал тоже скорее из-за того, что его пампят хорошо на нашей бирже.

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Цкуро Бесцветный

хз-хз, там же Дерипаска фигурирует, а он сейчас в конкретных контрах с Кремлем.

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Антон Ефимов

Хорошо. Так или иначе надо запускать фондовый рынок. Скорее всего, по политическим причинам, ему не дадут упасть ниже 10%. Иначе получится плохая картинка.

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Alex Lee

Судя по тому, что доллар пошел на снижение на данной новости, то интерес у покупателей разместиться в бумаги очевидно будет. Ну и газ за рубли решили продавать, то есть их же ещё купить надо будет.

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cindy katss

не считал но обсуждаю

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Алексей Ковалев

Смысл запрещать торги... дайте уже развязке случиться. Рынок есть рынок.

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tadassana

Псевдорыночная экономика, очень интересно как пройдут торги. Продавцов много а покупатель один, и будет стоять он страже этой псевдобиржи. Хотя и другие найдутся наверно покупатели

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Сергей

Не биржа, а магазин. Хлеб и яйца купил, а сам продать в магазине не можешь.

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