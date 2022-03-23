Мосбиржа 24 марта возобновит торги акциями 33 российских компаний Статьи редакции
Короткие продажи запрещены.
- Торги пройдут с 9:50 до 14:00 мск. Торги на срочном рынке контрактами на индекс Московской биржи и отдельные акции, входящие в индекс, пройдут с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме.
- В числе компаний, акциями которых можно торговать — «Аэрофлот», «Газпром», «Детский мир», «Магнит», ВТБ, «Сбер» и другие.
- Мосбиржа не проводила торги акциями с 25 февраля. 21 марта торги частично возобновились — с облигаций федерального займа.
Юристы проекта получили уже 300 обращений.
На фоне заявления Путина о переходе на расчёты за газ в рублях для иностранцев.
Сейчас картами этих платёжных систем, выпущенных в России, нельзя расплатиться в иностранных интернет-магазинах и сервисах.
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Всем привет! Меня зовут Павел Стенюшин, я продакт-маркетолог в Albato.
До недавнего времени мы запускали таргетированную рекламу в Facebook (признан запрещённой экстремистской организаций в России) и настраивали её на Европу и аудиторию РФ, а в начале марта начали оперативно переносить все кампании в ВКонтакте.
Список 33 акций, входящих в IMOEX:
AFKS
AFLT
ALRS
CBOM
CHMF
DSKY
ENPG
FEES
GAZP
GMKN
HYDR
IRAO
LKOH
MAGN
MGNT
MOEX
MTSS
NLMK
NVTK
PHOR
PIKK
PLZL
ROSN
RTKM
RUAL
SBER
SBERP
SNGS
SNGSP
TATN
TATNP
TRNFP
VTBR
Индекс PZDC
А куда делись VK и YNDX?
Ах, ну да))))
Тинькова тоже не вижу.
Похоже всех иноэмитентов "временно" отстранили)))
Иноэмпотентов
Они на насдаке торгуются, а не на московской бирже
в Москве тоже.
Через прокладку рублевую, эмитент все ровно в США/Лондоне - пока там не разбанят, торгов по ним не будет.
В поисках нового дна.
Меняю пакет акции на пакет из пятерочки.
А ценные бумаги на чистые а4
Вот это ближе к истине, упаковка бумаги на 1 акцию Фосагро
щаз бы переживать за производителей удобрений в эти веселые времена :)
Много переживаний у меня в тексте?
уравнивание по цене акции Фосагро с пачкой бумаги я расценил как пессимистичный настрой в отношении этой компании, пардон если ошибся.
Прощайте нерезиденты. Здравствуй доллар по 150.
Их завтра ЦБ и не допустят к торгам
Дело времени, ведь есть еще внебиржевые сделки. Главное, что можно продать.
Надеюсь двух стаканов не будет)
Видимо получу сейчас пачку минусов, но для себя решил оставить немного заявочек. MOEX закрылся, когда доллар улетал в небеса, а сейчас рынок чуть-чуть подуспокоился. Да и просто интересней будет наблюдать открытие биржи. Это почти как попкорна в кинотеатре закупить к сеансу:)
Там вроде шорт по этим акциям запрещен. Че наблюдать? Будет дроч аля ОФЗ 2.0, где ЦБ и ММ будет изображать рыночек и стабильность. Какой смысл от неконвертируемого рубля, если на черном рынке рубль конвертируемый идет с дисконтом 12+%?
Сейчас там будут лудоманы/спекули с одной стороны, и гос-во + эмитенты с другой.
Действительно рынок подуспокоился, он прямо был мертвым, ведь торги акциями были закрыты.
Не стоит надеяться, что желающих продать сейчас сильно меньше, чем до закрытия.
На деньги госбюджета откупят как раз, выстявят плиту , чтобы ценник вниз не ушел
Мне тоже интересно. Жаль пока не все акции допустили.
...
Почему всех так негативно на это смотрят? По-идее отскок должен быть, особенно если туда действительно были влиты деньги ФНБ
1 трлн. рублей - это по нынешнему курсу меньше 10 млрд. долл. Копейки.
Так и рынок сильно просел, так что не копейки.
При цене акций сбера в 20 рублей?)))) Это вся стоимость сбера
Жаль что те у кого есть акции сбера вряд ли продадут их по такой фантазийной цене :(
Смысл брать этот Сбер без дивов? Только бабки морозить, неизвестно еще что дальше будет.
Ещё не влиты, рынок закрыт
ОФЗ уже 3 дня торгуются.
Прочитайте заголовок, пожалуйста, здесь про акции компаний
Внебиржевые сделки с акциями давно проводятся и на самом деле неизвестно сколько уже бабла из ФНБ потрачено на эти бумаги.
А смысл вне? Деньги вливают, чтобы убить шортистов и панику, так что средства потекут когда рынок откроется, втихую это просто сжечь бабки
Шорты будут запрещены, внебиржа - чтобы спокойно перераспределить бумаги из одних рук в другие.
Потому что идёт *****.
Деньги фнб влиты, чтобы акции не откатились еще на 40-50%.
Чтобы рядовые инвесторы несколько иксов не сделали.
У всех паникеров скупят по нужной цене и потом акции эти с рынка выведут (до нужного момента) . Дефицит акций в обороте или будет толкать ценник вверх или зафиксирует на определенном уровне, но минус 40% уже не сделают акции, так как не будет такого объема продаж
Ну умники и диванные аналитики, завтра у Вас практическое занятие намечается.
Если цены будут маленькие , думаю можно юмора ради тысяч 100 закинуть в условный сбер 😆
А в чем юмор потери этих 100тыс? На чем может зарабатывать банк, если все кругом нищие и дорогие кредиты?
Например сейчас сделают очередную "льготную ипотеку", а дельту между реальной ставкой и той смешной что объявят - компенсирует опять гос-во.
Недайбох, конечно :(
У государства нет этих денег. А смысл этой льготы в том и заключается, что банк на этом мало чего заработает, иначе обнищавшее население просто ничего не сможет купить.
У государства нет этих денег.
печатный станок никто не отменял несмотря на оптимистичные заявления ВВП о том что с бюджетом всё норм :)
А смысл этой льготы в том и заключается, что банк на этом мало чего заработает, иначе обнищавшее население просто ничего не сможет купить.
главное - заработает. А сколько - вопрос уже десятые в эти тяжелые времена, кмк. Правда за это косвенно заплатим все мы-простые граждане как и за прошлую "льготную" :)
Не дадут. Купит кто надо, а простой народ прокатится на буях.
Ну 100к это не много акций, а вот на 5-10млн уже закупиться сложнее будет. По крайней мере по самой выгодной цене
хороший повод узнать, кого на данный момент больше: акций или идиотов
вчера в каком-то треде тут мелькал опрос , 57% планируют покупать.
Кого считать идиотами, тех кто готов вкинуть денег или тех кто поостережется - вопрос дискуссионный :)
Так этот процент ни о чем не говорит. Важна доля этих акций в портфеле. Если это 2-3%, то почему бы и нет? Да, риск большой, но в случае чего убыток будет маленьким.
Идиоты будут покупать по двойному ценнику у тех, кто посуетится сейчас)
Будет интересно
Путин: "Россия переведет расчеты за поставки газа в Европу в рубли." Интересная новость.
Потом окажется, что не сейчас, а через полгода и по новым контрактам.
Поставил задачу правительству, дал срок неделю.
расстрелы обещал облажавшимся? Просто торговлю энергоресурсами ВВП предлагал сделать за рубли на питерской площадке еще году в 17м емнип, воз и ныне понятно где :(
мгновенно вряд ли возможно, конечно и даже пол-года весьма оптимистично. Но новость-то хорошая, позитивная?
Вопрос, где они будут брать рубли, если торги на бирже для иностранных резидентов закрыты? )))
А что это значит? Можете объяснить не экономистам
Наконец-то, а это ситуация "котик Шрёдингера" вместо пакета акций как-то напрягала.
З.Ы. какие свежие новости по поводу некоего триллиона из ФНБ , который хотели в акции вкинуть? Будет ли завтра рост, интересно :)
Фигура "падение дохлой кошки"
Ждём-с
Медведь пришел!
Интересно, связано ли как-то с этим укрепление рубля? и что завтра будет?)
Будет весело. Соберут завтра всех хомяков разом )
Сценариев много. Смотря какая установка будет у крупняка.
Могут дальше продолжить куканить народ и загнать акции еще ниже, чтобы откупить подешевле.
Так как кто решился продавать - продаст с любыми убытками.
Кого-то, наоборот, падение отпугнет продавать, если кто-то колебался.
Говорят за акции российских компаний завтра будут давать по морде.
когда Мечел дадите скинуть?
Его вообще не стоило покупать
почему? Банки, нефть, газ - стремно было брать не для спекуляций день в день. А на среднесрок Русал взял и Мечел. Тогда еще в феврале США сказали, что не будут метталургию давить.
Фундаментально слабая компания, Русал - хороший выбор
ок, брал тоже скорее из-за того, что его пампят хорошо на нашей бирже.
хз-хз, там же Дерипаска фигурирует, а он сейчас в конкретных контрах с Кремлем.
Хорошо. Так или иначе надо запускать фондовый рынок. Скорее всего, по политическим причинам, ему не дадут упасть ниже 10%. Иначе получится плохая картинка.
Судя по тому, что доллар пошел на снижение на данной новости, то интерес у покупателей разместиться в бумаги очевидно будет. Ну и газ за рубли решили продавать, то есть их же ещё купить надо будет.
не считал но обсуждаю
Смысл запрещать торги... дайте уже развязке случиться. Рынок есть рынок.
Псевдорыночная экономика, очень интересно как пройдут торги. Продавцов много а покупатель один, и будет стоять он страже этой псевдобиржи. Хотя и другие найдутся наверно покупатели
Не биржа, а магазин. Хлеб и яйца купил, а сам продать в магазине не можешь.