Приставы стали блокировать платежи в пользу коллекторов и банков с иностранным участием Статьи редакции
Они воспринимают такие компании как нерезидентов и «жёстко» трактуют контрсанкционные указы президента, говорит источник.
- Банки и коллекторские агентства с иностранным участием столкнулись с проблемой взыскания долгов через Федеральную службу судебных приставов (ФССП), рассказали три источника РБК на рынке.
- В письмах, которые служба рассылает регионам (их копия есть у издания), говорится, что «до особого указания» должны быть приостановлены перечисления денег в пользу компаний-нерезидентов. ФССП руководствуется указами президента России о контрсанкциях, пояснил один из собеседников.
- Среди них есть, например, «дочки» иностранных банков — «Райффайзенбанк», «Росбанк» и «Юникредит», а также крупнейшие коллекторы в России — ЭОС («дочка» немецкой EOS Group), «Первое коллекторское бюро» (контролируется фондом Baring Vostok), ID Collect (входит в группу IDF Eurasia) и другие. Большая часть участников списка не ответили или отказались от комментариев.
- В Национальном совете финансового рынка подтвердили, что получали такие жалобы от банков и готовят обращения в ФССП. Ассоциация банков России также знает о проблеме. В службе приставов пока не ответили на запрос издания.
- По словам источника, из-за проблемы коллекторы фактически отрезаны от значительной части операционных доходов: обычно 80-90% в месяц приходит компаниям от ФССП. Те, кто столкнулся с проблемой, уже обсуждают смену акционеров или создание российских «компаний-прокладок», рассказал другой собеседник.
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🤔 Как действовать, когда откроется Мосбиржа?
Сегодня, 24 марта возобновляются торги российскими акциями на Мосбирже. Как инвестор с 12ти летним опытом хочу высказать свои предположения на этот счет и предостеречь новичков. Сразу скажу, что я никогда не сталкивался со столь откровенным «регулированием» рынков, но все же постараюсь интерпретировать факты исходя из здравого смысла.
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Статья дополняется
Устраивать проблемы банкам, которые решили остаться, несмотря на внешнее давление — бредятина несусветная.
Зачем нужны иностранные банки, когда есть Сбер и ВТБ?!
Зачем нужны трактора, если есть вилы и лопата?
Зачем нужны вилы и лопаты, когда есть руки и ногти?
Но мы лучше обезьяны, верно? Тогда должно быть орудие труда.
А у вас только руки, ногти и хвост.
Это уж товарищ прапорщик решит, кто лучше обезьяны, а кто - нет :)
Лучше обезьяны... Первый, кто так считает, обычно плетется в самом конце
Поддержка электората сейчас в десятки раз важнее.
Мне сейчас минусы наставят за то, что я указал на реальность, но долбики скажут, что это я выражаю свою позицию. Почему население такое тупое?
Вчера переходил перекресток, не менее 30-40 человек ждут перехода, загорелся зелёный, едет пожарная с сигналами и мигалкой, я и ещё пара человек стоим, чтобы пропустить, остальные идут и пожарной пришлось резко оттормаживаться. Форменные бараны ведь.
Ну, ставьте минусы, мне от них не больно, мне больно от того, что никто вокруг не хочет думать и не хочет принимать мнение другого, даже не принимать, а поразмыслить немного: как, почему, зачем и т. д.
У нас так пожарные за пивом ездили. Поэтому их на перекрестках никто уже не пропускает. Хотя давно это было. Не знаю, стало ли порядка больше...
Ещё одна приятная новость
Так эти банки просто уйдут с расии тогда, просто всех поувольняют и все. Это тоже приятно, или патриоты только на один шаг вперед смотрят?
«Не отдадим врагу ничего, только у него всё заберём!» 300 Спартанцев
300 депутатов госдумы
Можно отправить такой ответ - спишите из незаконно заблокированных резервов РФ, сумма, число.
Т.е. ты считаешь, что в резервах есть часть твоих денег(или денег должника)?
Вот это наивность. Это как бездомный будет думать, что ему ночлег во дворце анапском предоставят.
Нет, не обязательно моих. Но это деньги которые должны быть отправлены из РФ в ЕС.
А зачем отправлять если они уже там лежат? Возьмите оттуда, чтоб лишний раз голубей почтовых не гонять...
Гы!! Приставы поднимают свой рейтинг в глазах населения 😏😁
А когда колекторы творили что хотели где были приставы, вообще надо не только иностраных но и местных марадеров линчевать за беспредел.. Ю
Как можно так издеваться над родным языком?
Что творится, что творится)
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