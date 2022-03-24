Финансы
Громадный американец

Приставы стали блокировать платежи в пользу коллекторов и банков с иностранным участием Статьи редакции

Они воспринимают такие компании как нерезидентов и «жёстко» трактуют контрсанкционные указы президента, говорит источник.

  • Банки и коллекторские агентства с иностранным участием столкнулись с проблемой взыскания долгов через Федеральную службу судебных приставов (ФССП), рассказали три источника РБК на рынке.
  • В письмах, которые служба рассылает регионам (их копия есть у издания), говорится, что «до особого указания» должны быть приостановлены перечисления денег в пользу компаний-нерезидентов. ФССП руководствуется указами президента России о контрсанкциях, пояснил один из собеседников.
  • Среди них есть, например, «дочки» иностранных банков — «Райффайзенбанк», «Росбанк» и «Юникредит», а также крупнейшие коллекторы в России — ЭОС («дочка» немецкой EOS Group), «Первое коллекторское бюро» (контролируется фондом Baring Vostok), ID Collect (входит в группу IDF Eurasia) и другие. Большая часть участников списка не ответили или отказались от комментариев.
  • В Национальном совете финансового рынка подтвердили, что получали такие жалобы от банков и готовят обращения в ФССП. Ассоциация банков России также знает о проблеме. В службе приставов пока не ответили на запрос издания.
  • По словам источника, из-за проблемы коллекторы фактически отрезаны от значительной части операционных доходов: обычно 80-90% в месяц приходит компаниям от ФССП. Те, кто столкнулся с проблемой, уже обсуждают смену акционеров или создание российских «компаний-прокладок», рассказал другой собеседник.

#новость #днрилнр

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22 комментария
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Маленький велосипед

Устраивать проблемы банкам, которые решили остаться, несмотря на внешнее давление — бредятина несусветная.

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27
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Sergei Zotov

Зачем нужны иностранные банки, когда есть Сбер и ВТБ?!

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0
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Александр

Зачем нужны трактора, если есть вилы и лопата?

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7
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Sergei Zotov

Зачем нужны вилы и лопаты, когда есть руки и ногти?

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0
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Александр

Но мы лучше обезьяны, верно? Тогда должно быть орудие труда.
А у вас только руки, ногти и хвост.

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0
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Sergei Zotov

Это уж товарищ прапорщик решит, кто лучше обезьяны, а кто - нет :)

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Ленин-гриб

Лучше обезьяны... Первый, кто так считает, обычно плетется в самом конце

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0
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Ленин-гриб

Поддержка электората сейчас в десятки раз важнее.

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1
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Ленин-гриб

Мне сейчас минусы наставят за то, что я указал на реальность, но долбики скажут, что это я выражаю свою позицию. Почему население такое тупое?

Вчера переходил перекресток, не менее 30-40 человек ждут перехода, загорелся зелёный, едет пожарная с сигналами и мигалкой, я и ещё пара человек стоим, чтобы пропустить, остальные идут и пожарной пришлось резко оттормаживаться. Форменные бараны ведь.

Ну, ставьте минусы, мне от них не больно, мне больно от того, что никто вокруг не хочет думать и не хочет принимать мнение другого, даже не принимать, а поразмыслить немного: как, почему, зачем и т. д.

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2
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Александр

У нас так пожарные за пивом ездили. Поэтому их на перекрестках никто уже не пропускает. Хотя давно это было. Не знаю, стало ли порядка больше...

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0
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Russian lives matter

Ещё одна приятная новость

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1
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Я не программист, но

Так эти банки просто уйдут с расии тогда, просто всех поувольняют и все. Это тоже приятно, или патриоты только на один шаг вперед смотрят?

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–1
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Sergey

«Не отдадим врагу ничего, только у него всё заберём!» 300 Спартанцев

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0
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Александр Привалов

300 депутатов госдумы

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6
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Денис Антонов

Можно отправить такой ответ - спишите из незаконно заблокированных резервов РФ, сумма, число.

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0
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Я не программист, но

Т.е. ты считаешь, что в резервах есть часть твоих денег(или денег должника)?
Вот это наивность. Это как бездомный будет думать, что ему ночлег во дворце анапском предоставят.

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1
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Денис Антонов

Нет, не обязательно моих. Но это деньги которые должны быть отправлены из РФ в ЕС.
А зачем отправлять если они уже там лежат? Возьмите оттуда, чтоб лишний раз голубей почтовых не гонять...

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0
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cepera

Гы!! Приставы поднимают свой рейтинг в глазах населения 😏😁

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Андрей Вороненко

А когда колекторы творили что хотели где были приставы, вообще надо не только иностраных но и местных марадеров линчевать за беспредел.. Ю

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0
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Я никто и звать меня никак

Как можно так издеваться над родным языком?

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2
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Евгений Кузнецов

Что творится, что творится)

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0
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TLGM x Event

...

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0
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Личный опыт
PavelPK
Украли (сам дурак) канал в Telegram

Потеря канала , сугубо мой косяк, доверился б..ть гаранту. Я пошел на этот риск осознавая чем может кончиться, т.е. морально для меня это не стало супер-потерей. Риск реализовался. Теперь это наука и опыт мне, надеюсь кому-то тоже поможет.

11
Трибуна
Дмитрий
Раздам бесплатно читателям vc.ru лицензии CMS для интернет-магазина

без смс и регистраций)

19
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Источник: kremlin.ru
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