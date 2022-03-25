Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 30: новые санкции Японии, возможная остановка поездов «Аллегро» Статьи редакции
Собираем новости и события тридцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
Официальные курсы валют на 25 марта: доллар — 96,04 рублей, евро — 105,46 рублей.
Мосбиржа снова проведёт торги акциями 33 российских компаний с 9:50 до 14:00 мск. Как и накануне, короткие продажи запрещены. ОФЗ можно будет торговать с 9:50 до 18:50 мск.
«СПБ Биржа» увеличит количество иностранных бумаг, которыми можно торговать в режиме основных торгов с 14:30 мск, с 15 до 50. С 16:00 мск станут доступны ещё 1604 ценные бумаги международных компаний.
Транспорт
Российские авиакомпании предупредили о проблемах с ремонтом моторов Ан-24 и Ан-26 из-за закрытия завода в Ростове-на-Дону. Это может привести к остановке полетов на этих самолетах. Они используются для перевозок минимум в десяти регионах, пишет РБК.
Санкции
Япония объявила об очередном расширении санкций против России: под них попали 25 физ- и 80 юрлиц. Среди них — Алексей Мордашов, глава ВЭБа Игорь Шувалов, разработчик процессоров «Байкал Электроникс» и другие.
США могут ввести вторичные санкции против России, сообщила газета Washington Post.
Реакция бизнеса и правительства
ЦБ разрешил страховым организациям и обществам взаимного страхования заключать сделки и перечислять средства страховщикам и страховым брокерам, контролируемым лицами из недружественных стран, если компании имеют российские лицензии.
Американская фармкомпания Gilead приостановила часть бизнес-операций в России. Исключение — для жизненно важных лекарств.
Кризис подтолкнул 40% компаний заморозить строительство по всей России жилья, офисов и логопарков. Причина в резком подорожании стройматериалов и финансирования, пишет «Ъ». По мнению опрошенных экспертов, объёмы строительства жилья в стране могут сократиться на 20% в 2022 году, а коммерческой недвижимости — на 40%.
Производители продуктов попросили Генпрокуратуру оставить на упаковках логотипы Facebook и Instagram (их материнская компания Meta признана экстремистской в России). Бизнес опасается, что от него могут потребовать изымать товары из обращения.
«АвтоВАЗу» может потребоваться несколько месяцев, чтобы вернуться к выпуску оригинальных Granta и Niva — для этого нужно провести сертификацию машин с новыми поставщиками компонентов. Но сборку в максимально упрощенной версии компания может начать в конце апреля. Автопроизводитель зависел от основного акционера, французской Renault, которая объявила о приостановке производства.
Движение поездов «Аллегро», связывающих Хельсинки и Санкт-Петербург, может прекратиться 26 марта, пишет ТАСС со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.
Агентство Moody's отзовёт кредитные рейтинги российских компаний.
События предыдущего дня, 24 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Чтобы эти условия выполнялись, они должны быть прописаны в договорах.
Команда Datanomix.pro, партнер Qlik в Казахстане, разработала систему для аудиторов, проверяющих прозрачность госзакупок в стране.
Александр Ким назначен руководителем Школы управления СКОЛКОВО и сменит Юрия Левина, который руководил Школой с ноября 2020 года и принял решение продолжить карьеру вне СКОЛКОВО. Такое решение принял Совет директоров Школы СКОЛКОВО 23 марта 2022 года.
В онлайн-ритейле отзывы играют ключевую роль как для покупателей, так и для продавцов. Как показало исследование СберМегаМаркета, более 93% покупателей смотрят отзывы перед принятием решения о покупке товара. Рассказываем, почему отзывы так важны и как с ними работает СберМегаМаркет.
Бизнес опасается, что от него могут потребовать изымать товары из обращения — в условиях высокого спроса и сложностей с материалами это грозит сбоем поставок.
Что за максимально упрощенная версия Ladы?
Это как у флинстонов?
Granta Original
Ваз2106 в скине Гранты
Упрощенная Гранта это на гусеницах, в зелёном цвете хаки, с прикуривателем в салоне и с палкой такой длинной спереди
с карбюратором и без компуктера
На многих наших легковых, грузовых и автобусах, российское только кузов.
Ребят подскажите пожалуйста. Может кто знает, где проследить статистику по количеству людей, оставшихся без работы, уровень покупательной способности в сфере развлекательных услуг? И тому подобное. Такие штуки существуют? Просто моё небольшое дело конкретно так «встало» и я хотел бы проанализировать рынок, что бы понимать, форсировать или применять антикризисные меры и менять срочно направление своей деятельности. А то чет прям депрессия нормальная такая образуется.
нельзя говорить "оставшиеся без работы"
надо говорить "высвободившиеся"
Высвободившиеся на отрицательном росте экономики, в которой произошел хлопок из-за спецоперации.
альтернативно занятые
Ну а чо, я две недели ищу работу. Это тоже работа, только не оплачиваемая.
Посмотрел насчёт отсрочки налогов ИП, начинается со стопки БУМАЖНЫХ справок из банков. Ну да, счазз мне Тинькофф бумажные справки предоставит, я с них только полторы недели декларацию УСН выбивал.
Это государственная тайна.
Зато вот есть оптимистическая информация:
"Минобороны России: за время спецоперации на Украине уничтожено 2 119 объектов военной инфраструктуры" . Информация на 5 марта.
Похоже по количеству военной инфраструктуры Украина обогняла не только Россию, но и все страны НАТО вместе взятые.
работаю в общепите, выручка упала на 15-20%, но теперь мы экономим абсолютно на всем
все очень грустно
Это только начало. Ждите роста на минус 30-40%
я пережила на работе начало ковида, тогда выручка упала на 50-55%, вот это было действительно страшно. сейчас наша сеть думает сократить заведения в области, потому что до всех благ человечества мы(точка в области спб) кое-как выходили в плюс, но с 19го года здесь просто крах и ужас
миниатюра: план на день - 12к, фактически выходит 5к, оплата моей смены - 3к, списание - 3к, про свет/воду/премию, которую я получаю, вообще молчу
я пережила на работе начало ковида
Те деньки скоро мы будем вспоминать с теплотой в душе. Вы зря думаете, что тогда было "страшно")) Просто сейчас не резкий эффект будет, а размазанный на месяцы и годы.
да, поэтому в целом уже все неважно, главное - не увольняют, стараются помочь и продолжают финансово поддерживать. но черт знает, как долго эта акция продолжится
все дошло до того, что на обеде мы носим свои вилки/ложки, вместо того, чтобы брать одноразовые рабочие. лишний раз не предлагаем сахар и не даем крышки для кофе, только по просьбе гостя
но радует, что все это в целях того, чтобы нам не урезать смены- сохранять бюджет компании соответственно
А когда вы не экономили?
когда я могла положить продукт в пакет, а не молча отдать коробочку без пакета и уйти. себестоимость пакета 0.8р, учитывая нынешние цены бумаги, это явно в 3 раза больше
Тебе эти цифры вряд-ли оптимизма прибавят - это раз,
а два, у других же тоже депрессия - не хотят развлекаться. По разрухе в голове - нет статистики.
Чем занимаетесь?
А что произошло?
Росстат публикует когда хочет и что хочет, официальной статистики нет и не будет, это не выгодно текущему режиму, иначе можно будет патриотизмом захлебнуться.
Ничего нового, ждём доллар по 60 и бумагу по 3000.
Скажи мне полтора месяца назад, что доллар по 96 будет будет почти облегчением, я бы покрутил у виска
Не забывайте только про комиссию 12% на покупку.
Не забывайте только, что их нельзя вывести со счета.
И даже природный газ на них не купить. Сказал бы "Резаная бумага, а не доллар", но бумажный вариант тоже не дадут. Так цифирки на мониторе.
И про невозможность получить наличные доллары.
Сейчас по 95+12% продаётся не доллар, а рублёвые обязательства российских банков. Это очень большая разница.
доллар по 96
Но доллар не по 96, а дай бог по 110-120. По 96 вы покупаете только циферки на своем электронном счету, которые использовать вы никак не можете, и которые в любой момент могут быть конвертированы в фантики (уже проходили это).
Могу продать бумажные... Лежат в загажнике...
30 день, моя кукуха ещё со мной.
Судя по фотке даже Вова охуел от санкций.
Хотя из жизненно важных лекарств ему вроде ж только ботокс нужен
и краска для волос
Из жизненно важных ему нужна табакерка
Парафрени́ческий синдро́м, или парафре́нный синдро́м — бредовый синдром, который характеризуется сочетанием фантастических бредовых идей, чаще всего величия и преследования, а также явлениями психического автоматизма и галлюцинациями или псевдогаллюцинациями. Тяжёлая форма бредового синдрома, более тяжёлая, чем паранойя (паранойяльный синдром) и параноид (параноидный синдром).
Лечится то, лечится чем?!
Подписать что нужно? Я не понял, что я должен подписать?
Как тебе такое, @Логомашина ?
А почему не ДАДЯ ВОВА?
О, бывший мак на "Московской")))
Дубль конечно, но
Когда человек перестает удивляться, ему пора на кладбище (с) Владимир Путин
Если семь лет быть президентом, то с ума можно сойти (с) Владимир Путин
Украина для нас - братская страна, в сложной ситуации мы всегда готовы поддержать братский народ.
Владимир Путин
Мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут (с) Владимир Путин
Блицкриг в 30 дней:
Телевизор: у нас все идёт по плану
Холодильник: Чего ты в меня смотришь, все вопросы к телевизору.
Зарплата: Смысли на меня можно купить только 10 пачек офисной бумаги?о.О
А всего-то нужно судить одного преступника.
Согласен, Байдену место в камере!
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Русские - это отдельная раса? ;)
P.S. Сообщенице подредактировали? Ню-ню, маладца.
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Не надо врать, ты написал сначала просто - "расисты".
У граммарли Украинские фаундеры, чего вы ждали?
основатели Grammarly украинцы, чему тут удивляться.
Частным инвесторам руки не развяжут, а то развалят)
Главное - ноги им не развязывать, а то сбегут, проклятые!
https://youtu.be/DFpc7IFFAsk
Тут ругают нас за упаднические настроения, но решил я почитать телеграмм Медведева
Я напомню, что после войны Советский союз отменил применение смертной казни. Продолжалось это недолго. Достаточно быстро смертная казнь была восстановлена. Связано это было с высоким ростом насильственных преступлений, в том числе убийств. Что будет в будущем, я не знаю»
уже удалил пост...
Японцы все не унимаются, за Курилы мстят.
Главное в экономике
Каждый день в голос с этой надписи, учитывая что в РФ уже не осталось никакой этой вашей экономики.