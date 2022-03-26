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Финансы
Маша Цепелева

Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 31: транспортные санкции против Олега Тинькова отменили Статьи редакции

Собираем новости и события тридцать первого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

Официальные курсы валют на 26-28 марта: доллар — 95,66 рубля, евро — 105,27 рубля.

На рынке Forex доллар стоит 102 рубля, евро — 112,09 рубля.

Санкции

Великобритания отменила транспортные санкции против Олега Тинькова и партнера Романа Абрамовича Евгения Швидлера. Им было запрещено заводить яхты в британские порты.

Японские банки Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho решили приостановить долларовые операции со «Сбербанком» из-за санкций США, пишет газета The Sankei News. «Сбер» нарушает американские правила, связанные с транзакциями в долларах. Это может повлиять на расчеты по энергетическим и другим торговым операциям между японскими компаниями и Россией.

Сервисы

Google приостановила работу над подключением карт «Мир» к Google Pay, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Национальной системы платежных карт».

Реакция бизнеса и правительства

Глобальная ассоциация операторов связи и производителей оборудования GSMA исключила «Мегафон», пишут «Ведомости». GSMA определяет технические стандарты связи и другое. Из российских компаний помимо «Мегафона» в ассоциации состоят МТС, «Билайн» и Tele2.

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X5 Group сократила часть работников «X5 Медиа», которые занимались развитием food.ru, рассказали vc.ru в компании. Группа определила «приоритетные проекты, направленные на обеспечение непрерывности бизнеса и доступности товара на полке». Сотрудникам предложили перейти на новые должности в компании или уйти «со всеми необходимыми выплатами по ТК».

Путин подписал закон о налоговых льготах из-за западных санкций. По нему ИТ-компании могут не платить налог на прибыль до 2024 года, отменяется налог на проценты со вкладов и другое.

События предыдущего дня, 24 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

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64 комментария
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Базослав Кринжеборец

Украинцы, братья, выходите на улицы с плакатами «Нет санкциям против России!»

Не будьте равнодушными!

Только ВЫ можете спасти мировую экономику.

Да, вам сейчас непросто, но кому сейчас легко?

Посмотрите какие сейчас цены в Европе и США. Люди на западе и востоке сейчас страдают из-за вас!

Спасите мировую экономику!

Прошу максимально распространить.

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Никита Грачёв

Тоненько...)

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как-то так

Толсто что псец

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Tatiana M.

Да ладно. С 24.02 свои украинские корни вспомнили даже те, кто к Украине не имел никакого отношения. И рот у этих людей, далёких от всех проблем, не закрывается уже месяц. Так что когда новые мигранты в Европе увидят расчету за ЖКХ не удивлюсь, что выйдут требовать льготы за оплату и т.д., что в принципе одно и тоже с вашим текстом

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Alexey

Видал одного такого в Питнерском метро. Стоял в вагоне, бубнел под нос про ветеранов донбасса, неуважение, как там три пули и бла-бла-бла. А сам пьяный в говно.
Зато я понял как выглядят диванные войска)

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- -

Сотрудники "Музея Новороссии" привезли в Петербург папаху погибшего командира ополчения ДНР Арсения Павлова, известного под позывным Моторола. Позже в Петербург должны доставить боевое знамя батальона бойца ДНР.

Как рассказали представители музея ИА "Росбалт", когда команда возвращалась из Донбасса около двух часов ночи, неподалеку от деревни Зизино Торжовского района Тверской области автомобиль попал в аварию. По словам представителей музея, их машину подрезала фура. Автомобиль влетел в дорожный отбойник и начал крутиться по трассе, едва не вылетев на встречку.

"Придя в себя мы его догнали и у деревни Зизино остановили, вину свою злоумышленник не признал, скрылся в кабине машины ударил по газам и уехал", — рассказали сотрудники музея.

Уточняется также, что папаха подарена и. о. обязанности батальона "Спарта" Ваха и боевым командиром Матросом.

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как-то так

Вагонные войска

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как-то так

Специального пахмельного подразделения

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Isaac Asimov

вот щас прям все из бомбоубежищ побежали

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Боря Бро

- Русские, выходите на акции протеста, свергните Путина, чтобы мы перестали прятаться в метро!
- Мы не можем, мы на гиляках болтаемся🤷🏻‍♂️

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Alfa Sierra

после общения с несколькими своими родственниками на тему происходящего уже второй месяц п-ца все больше желания забыть всех этих родственников и поехать волонтером в Украину

и таких в провинции 90%, призывать к чему-либо таких бесполезно

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Tatiana M.

О, обожаю призывателей. И особенно доставило - "хочется поехать волонтером". Как всегда, только языком молоть.

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Сергей Кашин

Обязательно пришлите фото волонтерства. Люблю таких людей, которые сразу не словом, а делом!

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Анна Каренина

Так хотя бы про "братский норот" стоит перестать звездеть тогда.

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Сидор

А можно новости от «операции» для народа.
Каким олигархам и что там запретили/разрешили не интересно.
Уверен, что они смогут перетерпеть этот кризис.

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Андрей Николаев

Операция проходит успешно. С 18 марта цены выросли. Если морковь немытая 18 марта стоила 35 рублей, а белокочанная капуста 65, то сегодня эта же самая морковь стоит 54 рубля, а капуста 92. Так что все идет успешно, а главное практически так и предсказывали. Помните ЦБ говорил, что инфляция будет 20%? Только они забыли упомянуть, что это еженедельная инфляция.

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- -

Вам жалко что ли? Если бы не начали спецоперацию моркови и капусты вообще бы не было, все бы сгрызли нацисты из биолабораторий или солдаты НАТО.

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Сергей Р.

А потом прибежали бы печенеги и половцы и оставшуюся ботву сожрали бы.

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Leo Uvarov

реальный заголовок из новостей мылру сейчас:
"За три недели спецоперации огурцы в РФ подешевели почти на 9%"

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Andrey P.

цену на огурцы надо держать, там сила земли, а силы сейчас нужны как никогда

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Андрей Николаев

Угу, пожухлые со склада. А все остальное на 90% взлетело))

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Сергей Р.

А что вы хотели? Все верно, министерство правды работает.

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Mishka

Капустный фронт наступает с опережением плана!

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Щитпостер на зарплате

🤔

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Сергей Я

Ну как сказать. У народа вот проблемы с сахаром и бананами, а у олигархов миллиарды заморожены!1

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Андрей Николаев

Согласен, олигархам сегодня сложнее всего. Давайте скинемся им, пусть хоть икры купят...

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Сергей Я

Или помочь им с оплатами через Apple Pay, как-то.

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Сергей Р.

Так и будет, всех поддержим, особенно друзей самизнаетекого, можете в этом не сомневаться.

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Василий П

Тогда надо ИТ грант просить для организации фонда помощи олигархам🤣

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как-то так

Чтоб все полученные гранты им направили

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Сергей Галкин

Ну или уборщицу себе в зАмок

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- -

И вот на фоне этого нам так любят втирать, что НАТО это прям волки, оплот зла в мире, прям день и ночь видят как бы подползти к нашим границам, вооруженные до зубов самым ужасным оружием.

Такая же беззубая и бесполезная контора, как и ООН, которая помимо "мы выступаем с осуждением" может еще прислать 100 касок и 500 пар теплых носков.

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Сидор

Зачем НАТО воевать за страну, которая никогда не было в ее составе ?
Она не беззубая, а вполне себе прагматичная. Оружие поставляет. Если выгорит - получит еще плюшки.
А не выгорит дело - хотя оружием торганула. В любом случае - в плюсе

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- -

Я больше чем уверен, что даже если завтра РФ нанесет тактический ядерный удар по Латвии, они все соберутся, будут 2 дня пыхтеть и потом выдадут что-нибудь типа: "Это недопустимо, но учитывая однократность применения тактического ядерного оружия, мы приравниваем это к массированному артиллерийскому обстрелу и крайне осуждаем."

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evilnw

Я думаю, что многие также думал про санкции. Что из будут вводить 6 месяцев и ещё столько рассказывать об озабоченности. На деле уже на второй день начали ограничения вводить, о которых никто из российских экспертов даже подумать не мог. Месяц до всей спецоперации рассказывали, что украинская армия вообще не умеет воевать и что путинская армия дойдет до Киева за 2 дня.

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- -

Ок, допустим НАТО вначале боялось поставлять какое-то серьезное вооружение, потому что считали что украина продержится 2-3 дня и потом все оружие просто попадет в руки армии РФ.

А сейчас что? Когда одна из ключевых стран НАТО, Германия заявляет, что вот мы им отправили там 2000 гранатометов времен 70х годов и каски, мы сделали все что могли для победы, больше у нас ничего нет, бундесвер разорен, осталось только 500 шмайсеров и 5 ящиков патронов... это вообще как? Это то НАТО которым нас регулярно пугали по телевизору? Которое "накачивало" Украину оружием?

Я теперь понимаю почему тот же Лавров так хамил всегда и его никто не мог заткнуть. Политики Европы это сборище старых бабок с причитаниями "лишь бы не было войны".

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Василий П

Фейки про операцию в 2-3 дня выбросите из головы и посмотрите на размер страны

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Присцилла Табаки

Вообще-то они уже 40 000 бойцов с тяжелым вооружением накопили по границам. Так что интервенция в Украину (как минимум) вполне себе возможна.

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Василий П

Они даже могут не собраться....засекречивают обычно свои синяки🤣Чтоб старушка не развалилась🤣

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Leo Uvarov

полно оружия присылают с территории стран НАТО, прямо в конфликт они не вмешиваются и правильно делают.

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Isaac Asimov

нато боится ядерки, так то амуниция натовского солдата и россйского - это как бомжа и тимати сравнивать

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SilanseR

Make Russia great again!
Может доживу до этого)

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Сидор

А подскажите, когда Russia успела побывать great?
И что в вашем понимании great для страны?

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SilanseR

Я конечно не историк, но уверен, в нашей истории были светлые пятна

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Сидор

Между «светлыми» пятнами и great всё-таки есть у небольшой просвет

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- -

Да...again конечно лишнее...

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Андрей Николаев

Боже, храни Россию!

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Alfa Sierra

Сатана, забери Царя

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Alex Petrov

Скоро иметь работу , будет роскошью . Если какая и спецоперация и успешна, то это операция по обнищанию народа.

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Alex Petrov

То ли еще будет.

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Сергей Р.

Чем дальше в лес, тем больше дров.

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Вася Пражкин

Им было запрещено заводить яхты в британские порты.
 А что если санкции отменили, чтобы они завели яхты а потом дверца и закроется?

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- -

Тогда Тиньков поедет обратно на велосипеде через Ла-Манш. Доедет от Англии до Москвы и на МКАДе его задавит камаз с подметальной щеткой.

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Nan Nan

Так, друзья, я чето не понял, мы на VC любим Олега или не любим?
Или Олега любим, а банк - нет?

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- -

Олег хороший, но бояре которые его окружают плохие. А Олег хороший. И банк хороший. Но бояре делают банк плохой, обманывают клиентов, тырят деньги. А так банк хороший и Олег хороший. Но на**ывают регулярно. Но это его бояре. Олег ведь не станет.

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Nan Nan

Так это, а бояр то кто расплодил?

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Phonk && Shitpost

Это калька на мнение людей о любой власти. Посмотрите опросы о действии правительства РФ, и, например, Мишустина (его председателя), большинство считает, что правительство РФ работает хреново, и при этом большинство считает, что Мишустин работает хорошо.

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Isaac Asimov

он твой родственник?

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Nan Nan

А таки почему ви спгашиваете?

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Malinka27

сейчас мы все любим олега и его банк потому что пока ..его банк единственный из тех оставшихся единиц не попавших под санкции

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Совет безопасности

Первый раз за месяц другое лицо на обложке.

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Щитпостер на зарплате

Сегодня суббота, так что желаю всем хорошего дня :)

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ukrainewartube.com
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Dmitry Polyanovsky

Первый день что не дед на фото, что случилось? Надоел таки ?

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