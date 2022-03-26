Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 31: транспортные санкции против Олега Тинькова отменили Статьи редакции
Собираем новости и события тридцать первого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
Официальные курсы валют на 26-28 марта: доллар — 95,66 рубля, евро — 105,27 рубля.
На рынке Forex доллар стоит 102 рубля, евро — 112,09 рубля.
Санкции
Великобритания отменила транспортные санкции против Олега Тинькова и партнера Романа Абрамовича Евгения Швидлера. Им было запрещено заводить яхты в британские порты.
Японские банки Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho решили приостановить долларовые операции со «Сбербанком» из-за санкций США, пишет газета The Sankei News. «Сбер» нарушает американские правила, связанные с транзакциями в долларах. Это может повлиять на расчеты по энергетическим и другим торговым операциям между японскими компаниями и Россией.
Сервисы
Google приостановила работу над подключением карт «Мир» к Google Pay, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Национальной системы платежных карт».
Реакция бизнеса и правительства
Глобальная ассоциация операторов связи и производителей оборудования GSMA исключила «Мегафон», пишут «Ведомости». GSMA определяет технические стандарты связи и другое. Из российских компаний помимо «Мегафона» в ассоциации состоят МТС, «Билайн» и Tele2.
X5 Group сократила часть работников «X5 Медиа», которые занимались развитием food.ru, рассказали vc.ru в компании. Группа определила «приоритетные проекты, направленные на обеспечение непрерывности бизнеса и доступности товара на полке». Сотрудникам предложили перейти на новые должности в компании или уйти «со всеми необходимыми выплатами по ТК».
Путин подписал закон о налоговых льготах из-за западных санкций. По нему ИТ-компании могут не платить налог на прибыль до 2024 года, отменяется налог на проценты со вкладов и другое.
События предыдущего дня, 24 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Каждый из HR-департамента сейчас имеет дело с огромным количеством проблем (хорошо, задач) и думает, как со всем этим быть. Релокация команды. Тревожное состояние сотрудников. Сокращение бюджета. Или даже сокращение кадров и зарплат — трудно выбрать что-то одно. Дайте десять.
Питер Линч по праву носит звание успешного инвестора нашего времени. Привлекает внимание он не только умением находить компании, которые в последующие годы многократно росли. Особый акцент инвестор уделяет своим неудачам, а точнее тому, как он упустил растущие компании у себя под носом.
Мы попросили издательства — Individuum, «Самокат», «Азбуку-Аттикус», «Альпину Паблишер» и другие — выбрать книгу, которую стоит прочитать именно сейчас. Получилась подборка самых разных историй — от летней поездки в Ереван до размышлений немца о нацистской Германии . Хорошие книги помогут на время вынырнуть из новостей.
Например, отмене налога на доход с банковских вкладов.
Дагестан. г. Буйнакск 2022. Меня зовут Руслан. Недавно у меня прошел телефонный разговор с мамой и я услышал "Я давно хотела тебе сказать, что твои эти книжки не пойдут!" Тяжелый был разговор. Я ее понимаю, она тоже переживает и желает мне лучшего. Но я желаю себе лучшего не меньше ее. Ведомый идеей, что нужно заниматься тем, к чему лежит душа и…
Два года назад OTUS выпустил онлайн-курс «JavaScript Developer. Basic». Наши преподаватели его постоянно улучшали. Несмотря на это, многие сталкиваются с трудностями в обучении. Если хотите записаться на этот курс и беспрепятственно дойти до конца, прочтите советы тех, кто уже вступил на этот путь.
В ближайшее время компания объявит о назначении трёх новых директоров.
Украинцы, братья, выходите на улицы с плакатами «Нет санкциям против России!»
Не будьте равнодушными!
Только ВЫ можете спасти мировую экономику.
Да, вам сейчас непросто, но кому сейчас легко?
Посмотрите какие сейчас цены в Европе и США. Люди на западе и востоке сейчас страдают из-за вас!
Спасите мировую экономику!
Прошу максимально распространить.
Тоненько...)
Толсто что псец
Да ладно. С 24.02 свои украинские корни вспомнили даже те, кто к Украине не имел никакого отношения. И рот у этих людей, далёких от всех проблем, не закрывается уже месяц. Так что когда новые мигранты в Европе увидят расчету за ЖКХ не удивлюсь, что выйдут требовать льготы за оплату и т.д., что в принципе одно и тоже с вашим текстом
Видал одного такого в Питнерском метро. Стоял в вагоне, бубнел под нос про ветеранов донбасса, неуважение, как там три пули и бла-бла-бла. А сам пьяный в говно.
Зато я понял как выглядят диванные войска)
Сотрудники "Музея Новороссии" привезли в Петербург папаху погибшего командира ополчения ДНР Арсения Павлова, известного под позывным Моторола. Позже в Петербург должны доставить боевое знамя батальона бойца ДНР.
Как рассказали представители музея ИА "Росбалт", когда команда возвращалась из Донбасса около двух часов ночи, неподалеку от деревни Зизино Торжовского района Тверской области автомобиль попал в аварию. По словам представителей музея, их машину подрезала фура. Автомобиль влетел в дорожный отбойник и начал крутиться по трассе, едва не вылетев на встречку.
"Придя в себя мы его догнали и у деревни Зизино остановили, вину свою злоумышленник не признал, скрылся в кабине машины ударил по газам и уехал", — рассказали сотрудники музея.
Уточняется также, что папаха подарена и. о. обязанности батальона "Спарта" Ваха и боевым командиром Матросом.
Вагонные войска
Специального пахмельного подразделения
вот щас прям все из бомбоубежищ побежали
- Русские, выходите на акции протеста, свергните Путина, чтобы мы перестали прятаться в метро!
- Мы не можем, мы на гиляках болтаемся🤷🏻♂️
после общения с несколькими своими родственниками на тему происходящего уже второй месяц п-ца все больше желания забыть всех этих родственников и поехать волонтером в Украину
и таких в провинции 90%, призывать к чему-либо таких бесполезно
О, обожаю призывателей. И особенно доставило - "хочется поехать волонтером". Как всегда, только языком молоть.
Обязательно пришлите фото волонтерства. Люблю таких людей, которые сразу не словом, а делом!
Так хотя бы про "братский норот" стоит перестать звездеть тогда.
А можно новости от «операции» для народа.
Каким олигархам и что там запретили/разрешили не интересно.
Уверен, что они смогут перетерпеть этот кризис.
Операция проходит успешно. С 18 марта цены выросли. Если морковь немытая 18 марта стоила 35 рублей, а белокочанная капуста 65, то сегодня эта же самая морковь стоит 54 рубля, а капуста 92. Так что все идет успешно, а главное практически так и предсказывали. Помните ЦБ говорил, что инфляция будет 20%? Только они забыли упомянуть, что это еженедельная инфляция.
Вам жалко что ли? Если бы не начали спецоперацию моркови и капусты вообще бы не было, все бы сгрызли нацисты из биолабораторий или солдаты НАТО.
А потом прибежали бы печенеги и половцы и оставшуюся ботву сожрали бы.
реальный заголовок из новостей мылру сейчас:
"За три недели спецоперации огурцы в РФ подешевели почти на 9%"
цену на огурцы надо держать, там сила земли, а силы сейчас нужны как никогда
Угу, пожухлые со склада. А все остальное на 90% взлетело))
А что вы хотели? Все верно, министерство правды работает.
Капустный фронт наступает с опережением плана!
🤔
Ну как сказать. У народа вот проблемы с сахаром и бананами, а у олигархов миллиарды заморожены!1
Согласен, олигархам сегодня сложнее всего. Давайте скинемся им, пусть хоть икры купят...
Или помочь им с оплатами через Apple Pay, как-то.
Так и будет, всех поддержим, особенно друзей самизнаетекого, можете в этом не сомневаться.
Тогда надо ИТ грант просить для организации фонда помощи олигархам🤣
Чтоб все полученные гранты им направили
Ну или уборщицу себе в зАмок
И вот на фоне этого нам так любят втирать, что НАТО это прям волки, оплот зла в мире, прям день и ночь видят как бы подползти к нашим границам, вооруженные до зубов самым ужасным оружием.
Такая же беззубая и бесполезная контора, как и ООН, которая помимо "мы выступаем с осуждением" может еще прислать 100 касок и 500 пар теплых носков.
Зачем НАТО воевать за страну, которая никогда не было в ее составе ?
Она не беззубая, а вполне себе прагматичная. Оружие поставляет. Если выгорит - получит еще плюшки.
А не выгорит дело - хотя оружием торганула. В любом случае - в плюсе
Я больше чем уверен, что даже если завтра РФ нанесет тактический ядерный удар по Латвии, они все соберутся, будут 2 дня пыхтеть и потом выдадут что-нибудь типа: "Это недопустимо, но учитывая однократность применения тактического ядерного оружия, мы приравниваем это к массированному артиллерийскому обстрелу и крайне осуждаем."
Я думаю, что многие также думал про санкции. Что из будут вводить 6 месяцев и ещё столько рассказывать об озабоченности. На деле уже на второй день начали ограничения вводить, о которых никто из российских экспертов даже подумать не мог. Месяц до всей спецоперации рассказывали, что украинская армия вообще не умеет воевать и что путинская армия дойдет до Киева за 2 дня.
Ок, допустим НАТО вначале боялось поставлять какое-то серьезное вооружение, потому что считали что украина продержится 2-3 дня и потом все оружие просто попадет в руки армии РФ.
А сейчас что? Когда одна из ключевых стран НАТО, Германия заявляет, что вот мы им отправили там 2000 гранатометов времен 70х годов и каски, мы сделали все что могли для победы, больше у нас ничего нет, бундесвер разорен, осталось только 500 шмайсеров и 5 ящиков патронов... это вообще как? Это то НАТО которым нас регулярно пугали по телевизору? Которое "накачивало" Украину оружием?
Я теперь понимаю почему тот же Лавров так хамил всегда и его никто не мог заткнуть. Политики Европы это сборище старых бабок с причитаниями "лишь бы не было войны".
Фейки про операцию в 2-3 дня выбросите из головы и посмотрите на размер страны
Вообще-то они уже 40 000 бойцов с тяжелым вооружением накопили по границам. Так что интервенция в Украину (как минимум) вполне себе возможна.
Они даже могут не собраться....засекречивают обычно свои синяки🤣Чтоб старушка не развалилась🤣
полно оружия присылают с территории стран НАТО, прямо в конфликт они не вмешиваются и правильно делают.
нато боится ядерки, так то амуниция натовского солдата и россйского - это как бомжа и тимати сравнивать
Make Russia great again!
Может доживу до этого)
А подскажите, когда Russia успела побывать great?
И что в вашем понимании great для страны?
Я конечно не историк, но уверен, в нашей истории были светлые пятна
Между «светлыми» пятнами и great всё-таки есть у небольшой просвет
Да...again конечно лишнее...
Боже, храни Россию!
Сатана, забери Царя
Скоро иметь работу , будет роскошью . Если какая и спецоперация и успешна, то это операция по обнищанию народа.
То ли еще будет.
Чем дальше в лес, тем больше дров.
Им было запрещено заводить яхты в британские порты.
А что если санкции отменили, чтобы они завели яхты а потом дверца и закроется?
Тогда Тиньков поедет обратно на велосипеде через Ла-Манш. Доедет от Англии до Москвы и на МКАДе его задавит камаз с подметальной щеткой.
Так, друзья, я чето не понял, мы на VC любим Олега или не любим?
Или Олега любим, а банк - нет?
Олег хороший, но бояре которые его окружают плохие. А Олег хороший. И банк хороший. Но бояре делают банк плохой, обманывают клиентов, тырят деньги. А так банк хороший и Олег хороший. Но на**ывают регулярно. Но это его бояре. Олег ведь не станет.
Так это, а бояр то кто расплодил?
Это калька на мнение людей о любой власти. Посмотрите опросы о действии правительства РФ, и, например, Мишустина (его председателя), большинство считает, что правительство РФ работает хреново, и при этом большинство считает, что Мишустин работает хорошо.
он твой родственник?
А таки почему ви спгашиваете?
сейчас мы все любим олега и его банк потому что пока ..его банк единственный из тех оставшихся единиц не попавших под санкции
Первый раз за месяц другое лицо на обложке.
Сегодня суббота, так что желаю всем хорошего дня :)
Первый день что не дед на фото, что случилось? Надоел таки ?