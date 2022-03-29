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Финансы
Рая Хачатрян

Расписки VK на Мосбирже выросли на 72,3% за день: почему и что будет дальше Статьи редакции

Возможно, это однодневный эффект.

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29 марта Мосбиржа возобновила торговлю бумагами VK — впервые с 25 февраля. В первый же день торгов расписки компании подросли на 72,3% с 235 рублей до 510 рублей.

Стоимость акций вернулась к значениям до 21 февраля — когда Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Но бумаги VK падали и до этого: 3 января они стоили по 878 рублей, а на пике в 2020 году торговались по 2448 рублей за штуку.

Динамика стоимости акций VK (бывшая Mail.ru Group) за последние шесть месяцев

Почему взлетела стоимость акций 29 марта

Как говорят эксперты «Атона», «Финама» и «Велес Капитала», инвесторы заинтересовались VK на фоне запрета Instagram* и Facebook* в стране. Из-за этого выросло количество пользователей «ВКонтакте»: 14 марта компания отчиталась, что дневная аудитория соцсети увеличилось на 4 млн — до рекордных 50 млн.

Но на динамику акций VK повлияли и технические факторы: после перерыва в месяц накопился большой спрос, короткие продажи запрещены, нерезеденты не участвуют в торгах, а бумаги компании — крайне дешевые, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Тем временем журналист и заместитель главреда Forbes Елена Тофанюк со ссылкой на одного из управляющих компании пишет в своём Telegram-канале Fun&Profit, что фундаментальных причин для роста котировок бумаги нет. А взлёт она связывает с шорт-сквизом — вынужденым выкупом коротких позиций.

До 24 февраля VK, а вместе с ним и Ozon, были лучшими акциями для шорта российского рынка. Но сейчас, когда иностранцы больше не могут торговать российскими акциями, эти объемы откупаются обратно.

Елена Тофанюк

А создатель Telegram-канала «ИнвестТема» Владимир Литвинов считает, что в акциях были манипуляции. «На минимальных объёмах торгов такие доходности — это манипуляция, с которой не справляется или не хочет справляться маркетмейкер. В США за такое отправляют в тюрьму. Называется — инсайдерская торговля, запрещенная законодательством», приводит его слова «Финам».

По словам аналитика «Велес Капитала», нет оснований полагать, что на рынке присутствуют какие-то крупные игроки. Основная часть сделок проходит среди частных инвесторов. Объёмы на рынке пока небольшие, и большую долю имеют частные инвесторы, подтверждают в «Атоне».

Объем торгов 29 марта составил около 3,6 млн штук. 21 февраля, в день признания ДНР и ЛНР, он составил 10 млн. Из-за запрета на торговлю нерезидентами рынок немного в «сам в себе», подтверждает гендиректор финтех-компании «Ньютон Технологии» и автор канала «Вредный Инвестор» Назар Щетинин.

Что будет дальше

Резкий взлет VK и других компаний можно назвать в том числе спекулятивным, и в любой день он может смениться такой же быстрой коррекцией, говорит аналитик «Велес Капитала». Тем не менее, если за бизнесом компаний стоят фундаментально обоснованные факторы роста, среднесрочный и долгосрочный интерес к ним вполне может сохраниться.

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У «БКС Мир инвестиций» есть сомнения в устойчивости такого скачка, хотя и вероятность того, что ценового дно пройдено, тоже есть, говорят эксперты компании. По их словам, долгосрочный рост зависит от финансовых результатов VK за 2022 год — а он свою очередь связан с динамикой рекламного рынка, который окажется под давлением.

Дальнейшая стоимость акций российских компаний будет напрямую зависеть от переговорного процесса между Россией и Украиной, отмечают в «Финаме». Это также повлияет на решение нерезидентов продавать или оставить бумаги эмитентов из России, подтверждают в «Велес Капитале».

По словам эксперта компании, в случае выхода нерезидентов может упасть весь рынок: но пока непонятно, как сильно и долго. Но иностранных инвесторов могут и не пустить на Мосбиржу ещё несколько недель или даже месяцев.

*Meta, которой принадлежат Instagram и Facebook, признана экстремистской в России.

#акции #мосбиржа #vk

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46 комментариев
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Егор Томин

У ВКонтакте действительно сильный потенциал. С таким темпами и Ютуб заменит, если медлить не будут...

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Давид Михайлов

Вы серьёзно?)

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Павел

В случае бана YouTube и самых популярных vpn - почему нет?

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Давид Михайлов

Ну VPN уже у всех есть.
И превратиться ВК с Одноклассники.

Почему у вас тогда инсту не забанят на телефоне ?)

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Павел

Ну VPN уже у всех есть.
 В случае бана топ 10 - будет не у всех.
И превратиться ВК с Одноклассники.
 Ну превратиться и превратиться, ещё превратиться в инсту, ютубчик, твиттер и твич. Такое бывает когда конкуренцию убивают.
Почему у вас тогда инсту не забанят на телефоне ?)
 Ее уже забанили и отток аудитории есть. Закрутят тестикулы нативке - совсем загнётся в плане авторов.

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Давид Михайлов

Топ-10 VPN ?)

У нас нету торента?

Или вы думаете что люди не найдут обхода или телеграмма где все скачать можно ?)

Он то превратиться, но через сколько?)
1, 2, 5 лет ?)
Когда это уже не то время ?)
Или вы думаете ютуб и фб такие.
Емае, нужно вк подождать)

Вы же понимаете, что это нельзя за будет сделать ?)
Как вы сказали про нативки, так как есть алгоритм, который нам не принадлежит)

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Павел

У нас нету торента?
 На iPhone нет, да и для большинства 5 минут исследования предел, ну и бонусом необходимость менять впнку каждые n-часов. И кстати, про возможность поднять свой личный впн вы даже не заикнулись.
Он то превратиться, но через сколько?)
 Через время миграции основной аудитории.
Ютуб это про деньги контент мейкеров, отрубили монетизацию - уже пошли проблемы, рубанут аудиторию - большинство помашет ручкой.

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Владислав Сластушевский

Так а контента станет меньше в разы, толку от впн

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Павел

Может и так, но пока ещё, судя по призывам контент мейкеров, площадка удобна для них, даже с учётом блокировки монетизации.

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Егор Томин

Да, серьезно! Ещё бы больше оптимизации и увеличения скорости загрузки и качества отображения...

Да и хорошую систему для монетизации для блогеров и других авторов видео-контента... А то с телефона например стримы вообще нельзя монетизировать... - нет технической возможности задонатить автору...

А значит нет мотивации делать хороший контент для части авторов

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Нехороший Человек

так не будет там хорошей системы монетизации, да и не зачем ее вводить (хорошую систему), особенно если конкуренты будут забанены ))

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Давид Михайлов

Согласен, иронично ахаххаахахах

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Егор Томин

Конкуренты УЖЕ не спят!

TenChat например, слышали:
https://tenchat.ru/egortomin?utm_source=bfe245aa-73f8-4557-9451-5ba8e48a2c48

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Давид Михайлов

Вк и Ютуб, стартовали одинаково.

Но, где ютуб и где вк ?

Что ВК делала все это время когда ушёл Дуров ?
Если бы да ко бы, дед был бы бабкой, а бабка дедкой.

Только суть в том, что пока ВК будет делать, Ютуб не будет ждать.

Я очень надеюсь на ВК что они соберутся и начнут норм делать все.

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Егор Томин

Чтобы быть точным - шансы равны!
Но всё-таки перевес на стороне ВК... Так как сеть российская

Сейчас монетизация на ютубе отключена + моменты с переводами...
В ВК ее нет.

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Александр

Уже готовы, на днях они представили свое приложение "VK Видео" на Smart TV и оно очень даже похоже на YouTube.

А сегодня они заявили, что добавили функцию "Режим экономии трафика" при просмотре VK Видео на смартфонах

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Давид Михайлов

чудеса, вот чудеса

И грузится будет век, как Рутуб.

А то что для бизнеса все надопатопных технологиях, это нормально?

И вовлечегность людей, при условиях, что инста "заблокирована", никакущая и что отток также имеется от ВК на на данный момент, как юзера, это много о чем говорит.

Я могу сказать, ВК ещё как минимум год нужно сделать норм площадку для всех.

Более того, что делает ФБ для вовлеченности людей.
NFT, Маркитплейс, помогает в поиске товар (искусственный интелект).

Что делает ВК.
Такси, зачем ?
Заказ еды, зачем?
Звонки, зачем ?

И т.д

Нет, нормальной манитизации, искусственного интеллекта, хорошего юзабилити и т.д

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Руслан Абушаев

слушайте, ну с чего то же надо начинать верно? ... Я думаю все у них будет грузить как надо...

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Давид Михайлов

Я не сомневаюсь, конечно, только мы живём здесь и сейчас, а у людей кроме, как посмотреть и поугарать, есть бизнес и что-то нужно делать.
И нужно брать клиентов и т.д

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Парламентский рак

Очнись. Бизнес с маркетингом строится не на фейсбук и ютуб. Если кто-то себя или бизнес заточил под один инструментом, то он просто глупый. Это как инвестировать в один проект и держать деньги в одном месте, а не раскидывать по разным.

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Сергей Кайзер

Как это "в одном месте"? Инстаграм минус, тикток практически минус, ютуб на подходе.

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Парламентский рак

Звонки есть также в фейсбук, что зачем? Вопрос нахрена была делать фейсбук мессенджер, а не делать всё у одной платформе, как делает вк. Маркетплейс и у вк есть. Понятное дело, что расти сервису нужно. Но таким нытиком как ты быть нельзя.

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Александр

Нормальная скорость!
Только сейчас тестил на ТВ через Wi-Fi загрузку одного видео, что на Vk Видео, что на YouTube одинаковая.

А по поводу приложения на смартфонах, Вы не обратили внимания, что это функция, т.е. её можно отключить, если вам не жалко мобильного интернет трафика.

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Илья Волочков

У меня ВК ассоциируется с дремучими временами. Как будто в прошлой жизни было, возвращаться нет никакого желания.

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Егор Томин

Понимаю! Но сейчас ВКонтакте многое поменялось...

Если нет желания возвращаться в ВК, создавайте аккаунт в TenChat: https://tenchat.ru/egortomin?utm_source=bfe245aa-73f8-4557-9451-5ba8e48a2c48

Социальная сеть суперская, мне очень понравилась 🚀

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Илья Волочков

Судя по описанию, это скорее подобие Линкедин.

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Цкуро Бесцветный

Когда папашка сидит в АП-шечке и может сынке помогать бизнес развивать, запрещая конкурентов.

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Volodya Agadzhanov

Второго дна хочется!) надо же людей накуканить ещё в обратную сторону!)

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2tzoom

Вк это большой кукан. Жаль, что реально создающие ввп компании летят в яму, а это г растёт. Реальность - отстой.

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TLGM x Event

Если деньги вливаются, шорты запрещены. Условия для принудительного наращивания стоимости созданы. Вот когда цена достигнет своего медианного значения, и запустят "медведей", тогда поговорим)

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Vladimir Medvedev

А может и не запустят в ближайший год. И нерезов тоже не факт, что выпустят пока действуют взаимные санкции.

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TLGM x Event

все зависит от того, насколько это затянется.

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Руслан Абушаев

Либералы, ваш выход..

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eugene

"СЛЫШ РАСТИ"

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hakhagmon

Лол, это уже как с курсом доллара у цб в ссср

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Евгений Кузнецов

Давайте посчитаем кто поддерживает кремлевскую соц сеть?))

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Тимур Петров

Я бы шортил ВК до упора, как и Аэрофлот.

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Тимур Петров

14 марта компания отчиталась, что дневная аудитория соцсети увеличилось на 4 млн
 Украинцам разблокировали соц. сеть, они там играют в информационную войну, но вряд ли будут зависать и общаться. Так что не думаю, что это реальный прирост.

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Павел Воронов

Акции Meta падают, когда останавливается ПРИТОК пользователей.
Акции VK взлетают, когда останавливается ОТТОК пользователей

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Vladimir Medvedev

Пока украинцы ведут в ВК информационную войну, реклама-то им крутится, бабки мутятся)

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Константин Панфилов

Сейчас короткие продажи запрещены.

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Тимур Петров

Жаль.

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Илья Куколев

ВК готовился к устранению конкурентов много лет, в общем выглядит всё очевидно.

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Цкуро Бесцветный

Учитывая, что в него не так давно зашел Газпром - вряд ли много лет)))

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Den Red

А что если нерезы не обвалят а наоборот поднимут ? При смени центра силы такое возможно

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Илья Попов

Воздух!

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