Возможно, это однодневный эффект.

{"id":390138,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":390138,"gtm":null} 6019 просмотров Слушать

29 марта Мосбиржа возобновила торговлю бумагами VK — впервые с 25 февраля. В первый же день торгов расписки компании подросли на 72,3% с 235 рублей до 510 рублей.

Стоимость акций вернулась к значениям до 21 февраля — когда Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Но бумаги VK падали и до этого: 3 января они стоили по 878 рублей, а на пике в 2020 году торговались по 2448 рублей за штуку.

Динамика стоимости акций VK (бывшая Mail.ru Group) за последние шесть месяцев

Почему взлетела стоимость акций 29 марта

Как говорят эксперты «Атона», «Финама» и «Велес Капитала», инвесторы заинтересовались VK на фоне запрета Instagram* и Facebook* в стране. Из-за этого выросло количество пользователей «ВКонтакте»: 14 марта компания отчиталась, что дневная аудитория соцсети увеличилось на 4 млн — до рекордных 50 млн.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Но на динамику акций VK повлияли и технические факторы: после перерыва в месяц накопился большой спрос, короткие продажи запрещены, нерезеденты не участвуют в торгах, а бумаги компании — крайне дешевые, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Тем временем журналист и заместитель главреда Forbes Елена Тофанюк со ссылкой на одного из управляющих компании пишет в своём Telegram-канале Fun&Profit, что фундаментальных причин для роста котировок бумаги нет. А взлёт она связывает с шорт-сквизом — вынужденым выкупом коротких позиций.

До 24 февраля VK, а вместе с ним и Ozon, были лучшими акциями для шорта российского рынка. Но сейчас, когда иностранцы больше не могут торговать российскими акциями, эти объемы откупаются обратно. Елена Тофанюк

А создатель Telegram-канала «ИнвестТема» Владимир Литвинов считает, что в акциях были манипуляции. «На минимальных объёмах торгов такие доходности — это манипуляция, с которой не справляется или не хочет справляться маркетмейкер. В США за такое отправляют в тюрьму. Называется — инсайдерская торговля, запрещенная законодательством», приводит его слова «Финам».

По словам аналитика «Велес Капитала», нет оснований полагать, что на рынке присутствуют какие-то крупные игроки. Основная часть сделок проходит среди частных инвесторов. Объёмы на рынке пока небольшие, и большую долю имеют частные инвесторы, подтверждают в «Атоне».

Объем торгов 29 марта составил около 3,6 млн штук. 21 февраля, в день признания ДНР и ЛНР, он составил 10 млн. Из-за запрета на торговлю нерезидентами рынок немного в «сам в себе», подтверждает гендиректор финтех-компании «Ньютон Технологии» и автор канала «Вредный Инвестор» Назар Щетинин.

Что будет дальше

Резкий взлет VK и других компаний можно назвать в том числе спекулятивным, и в любой день он может смениться такой же быстрой коррекцией, говорит аналитик «Велес Капитала». Тем не менее, если за бизнесом компаний стоят фундаментально обоснованные факторы роста, среднесрочный и долгосрочный интерес к ним вполне может сохраниться.

У «БКС Мир инвестиций» есть сомнения в устойчивости такого скачка, хотя и вероятность того, что ценового дно пройдено, тоже есть, говорят эксперты компании. По их словам, долгосрочный рост зависит от финансовых результатов VK за 2022 год — а он свою очередь связан с динамикой рекламного рынка, который окажется под давлением.

Дальнейшая стоимость акций российских компаний будет напрямую зависеть от переговорного процесса между Россией и Украиной, отмечают в «Финаме». Это также повлияет на решение нерезидентов продавать или оставить бумаги эмитентов из России, подтверждают в «Велес Капитале».

По словам эксперта компании, в случае выхода нерезидентов может упасть весь рынок: но пока непонятно, как сильно и долго. Но иностранных инвесторов могут и не пустить на Мосбиржу ещё несколько недель или даже месяцев.