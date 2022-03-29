Как написать резюме и найти работу

Я не рекрутёр, просто человек который менял работу почти 40 раз, а последние 10 лет нанимаю людей. Так получилось, что помог нескольким друзьям найти работу, хотя самостоятельно у них не получалось. Сейчас для многих эта проблема актуальна, делюсь тем как это сделать.