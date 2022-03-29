Минэкономразвития предложило провести делистинг бумаг российских компаний с иностранных бирж — «Интерфакс» Статьи редакции
И конвертировать их в российские акции.
- Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с законопроектом, который разработало Минэкономразвития. Ведомство предлагает провести делистинг депозитарных расписок на ценные бумаги компаний из России с иностранных площадок с последующей конвертацией в российские ценные бумаги.
- В Минэкономразвития в ответ на запрос «Интерфакса» сообщили, что «механизм прорабатывается», но не рассказали детали.
- Инициатива появилась после падения стоимости депозитарных расписок крупных российских компаний на Лондонской фондовой бирже, из-за которого она 3 марта приостановила торги акциями компаний из России, пишет издание.
- С помощью делистинга Минэкономразвития рассчитывает «снизить риск перераспределения корпоративного контроля в связи с нерыночной продажей таких ценных бумаг», говорит источник.
- Если закон вступит в силу, в течение пяти дней после этого компании должны предпринять действия для расторжения договоров о размещении расписок. Ещё пять дней отводится на предоставление подтверждающих документов ЦБ. При этом делистинг могут провести не для всех компаний — возможны исключения.
- Держатели расписок, установленные на дату вступления в силу закона, автоматически получат вместо них акции соответствующих российских компаний.
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