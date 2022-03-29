Финансы
Турецкий кран

Минэкономразвития предложило провести делистинг бумаг российских компаний с иностранных бирж — «Интерфакс» Статьи редакции

И конвертировать их в российские акции.

  • Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с законопроектом, который разработало Минэкономразвития. Ведомство предлагает провести делистинг депозитарных расписок на ценные бумаги компаний из России с иностранных площадок с последующей конвертацией в российские ценные бумаги.
  • В Минэкономразвития в ответ на запрос «Интерфакса» сообщили, что «механизм прорабатывается», но не рассказали детали.
  • Инициатива появилась после падения стоимости депозитарных расписок крупных российских компаний на Лондонской фондовой бирже, из-за которого она 3 марта приостановила торги акциями компаний из России, пишет издание.
  • С помощью делистинга Минэкономразвития рассчитывает «снизить риск перераспределения корпоративного контроля в связи с нерыночной продажей таких ценных бумаг», говорит источник.
  • Если закон вступит в силу, в течение пяти дней после этого компании должны предпринять действия для расторжения договоров о размещении расписок. Ещё пять дней отводится на предоставление подтверждающих документов ЦБ. При этом делистинг могут провести не для всех компаний — возможны исключения.
  • Держатели расписок, установленные на дату вступления в силу закона, автоматически получат вместо них акции соответствующих российских компаний.

#новость #минэкономразвития

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4 комментария
Алексей Борисовский

Мне интересно, кто быстрее закроет для торгов недружественными акциями Санкт-Петербургскую биржу.
Мы или они? Ваши предположения?

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Василий Степанофф

Дивы уже перестали ходить на СпбБиржу

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Фрейм Иванов

Тут главные игроки Тау Кита И Альдебаран.
Я ставлю на Таукитайцев.

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Radna

Всё движется по Иранскому сценарию, закрытая экономика, плохой доступ к технологиям и мировой экономике, экспорт максимально простых товаров с низкой добавленной стоимостью(потому что экономика страны не способна родить ничего сложнее болта и гайки или нефти с газом), закрытый фондовый рынок который не подчиняется рыночным механизмам оценки входящих в её индекс компаний, исключительно спекулятивная история где граждане Ирана пытаются хоть как то спасти свои накопления от галопирующей инфляций.

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