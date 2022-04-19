В App Store появилось приложение «Баланс Онлайн» — копия «ВТБ Онлайн» от «дочки» госбанка Статьи редакции
Приложение «ВТБ Онлайн» пропало из магазина в конце марта из-за попадания ВТБ под санкции США.
Банк «Возрождение», контрольный пакет которого в 2018 году купил ВТБ, выпустил бесплатное мобильное приложение «Баланс Онлайн» для iOS. Внимание на это обратили Telegram-каналы Financial Headlines и «Злой финансист».
Они пишут, что приложение полностью повторяет функции «ВТБ Онлайн», которое было удалено из App Store в конце марта 2022 года после попадания ВТБ под блокирующие санкции США. В комментариях в App Store один из пользователей пишет, что «пользоваться услугами банка можно как прежде».
Редакция vc.ru также скачала «Баланс Онлайн» и смогла зайти по номеру карты ВТБ, банк прислал SMS с кодом. Интерфейс приложения повторяет «ВТБ Онлайн», сохранились также актуальный баланс и чат с поддержкой.
На момент написания заметки в ВТБ не ответили на запрос.
- ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» и «Новикомбанк» находятся под «полными блокирующими санкциями» с конца февраля.
- Их приложения пропали из магазинов App Store и Google Play, так как санкции запрещают работу с американскими контрагентами. Уже установленные приложения работают. ВТБ предлагает скачать приложение для Android в обход магазина со своего сайта.
- В апреле под блокирующие санкции также попали «Сбер» и «Альфа-банк». Они также предлагают скачивать приложения для Android на своих сайтах, а на iOS пользоваться веб-версией.
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«Вы думали я вас не переиграю»?🤣
Не стала бы вводить личные данные в приложение, легитимность которого банк никак не комментирует
Согласен. Добавлю, что если бы я был хороший банк, я бы не стал молчать и прокомментировал - нормальное это приложение или фейк, чтобы пользователи не вводили свои данные куда попало.
Ну если ты как банк это подтвердишь, приложение удалят. Поэтому и не подтверждают.
Теория игр, которую мы не ожидали
Хорошо что американские санциологи подписаны на канал банка в телеграме, но не сидят на виси, да?
Хоть бы смс втихоря разослали. А что если кто-то просто использует схожесть, чтобы обмануть кучу людей и украсть деньги. Это лучше?
Лучше!
Можно на официальном уровне подтвердить партнерство. Санкции через партнерство не передаются
Фух, а то я без резиновых перчаток прикасался к телефону с приложением Сбера
Хороших банков не бывает.
Именно. Потом появится Балабанс, Дилижанс, Карабас Онлайн и прочая.
Шутка с долей шутки.
Зелёный фонарь забыли
Если честно, то это тупая идея, которая ударит по самим пользователям. Через пару недель заблокирует и это приложение, а потом появится ещё одно и так по кругу. Только на фоне так же будут появляться приложения, которые будут воровать данные и пользователям будет очень трудно отличить их всего зоопарка, который наплодит ВТБ.
Ну думаю юристы учли формальности, да и Эппл не заинтересован в создании проблем.
Поэтому если это юридически чисто (издатель не под санкциями), то почему бы и не «да»?!
Эпл не заинтересован в проблемах только со стороны правительства сша :) ну может китая еще. российский говнобанк ему не сильно интересен.
Для использования новых функций нашего приложения пожалуйста перейдите в app store, найдите там через поиск "эт0т0чн0н3б4нк#" и установите.
Приложение удалят через 3 2 1 .....
Типа сначала модерация пропускает, а потом удаляет? Это что за охуенная логика?
Приложение ВТБ прошло модерацию, что не помешало его удалить
Еще одна охуенная логика =) Модерацию оно прошло до того, как против банка ввели санкции.
автор, удали статью, будь человеком
Хитрюшки какие
Вот это я понимаю подход))
кидаем репорты :)
Мне вот интересно, а что мешает выпустить такое приложение компании никак не аффилированной с подсанкционным банком? Ведь по идее никаких санкций оно нарушать не будет.
Вторичные санкции мешают.
Я три дня гналась за вами, чтобы сказать как вы мне безразличны...
Какие-то полумеры!
Вторичные санкции мешают.
"Голь на выдумки хитра" (с) :)
В офисе ВТБ мне сказали, что они планируют вернуть приложение на все платформы, но никто из сотрудников не понимает как. Видимо, вот так.
Жду такое же решение от Альфы)
Интересный подход к вопросу. Я бы неверное не рекомендовал Альфе и Сберу идти по пути ВТБ, так как пользователи в поисках такого *****онлайн могут найти совсем не то, на что рассчитывали, а так как банки массовые - то и фишинг будет не менее массовым.