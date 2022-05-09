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Финансы
Слава Шегай

Новости и тексты на фоне 75 дня «спецоперации»: Джозеп Боррель призвал передать Украине замороженные в ЕС активы России Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Глава дипломатии ЕС Джозеп Боррель

Курсы и биржи

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Санкции

Британия повысила таможенные пошлины до 35% на импорт российских платины и палладия и ввела запрет на экспорт в Россию химикатов, пластмассы, резины и машинного оборудования.

Япония будет постепенно отказываться от импорта российской нефти, но не выйдет из нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», сказал премьер страны Фумио Кисида.

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Что происходит

Глава дипломатии ЕС Джозеп Боррель призвал страны Евросоюза рассмотреть передачу Украине замороженных в ЕС резервов России.

Товарооборот России и Китая в январе-апреле 2022 года вырос на 25,9% год к году и достиг $51,09 млрд. Россия в основном экспортирует нефть, природный газ и уголь, а Китай — смартфоны, компьютеры, кондиционеры, детские игрушки и обувь.

События предыдущего дня, 8 мая — здесь.

#новость #днрилнр

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112 комментариев
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Oleg Oleg

Жду господ комментаторов. которые нам всё время рассказывают, что замороженные это не значит спиздили.

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Denis Shiryaev

Так путин только сегодня сказал на параде что хочет помочь Украине и людям там? Вот деньги и передадут – на строительство инфраструктуры, городов, защиты от бомб, восстановление больниц и школ и тп.

Все логично?

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13 комментариев
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Сергей Я

Вы не понимаете, это другое.jpeg

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Sergey Vasiliev

За сафари придется заплатить

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13 комментариев
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Андрей Рядькин

специальная репарационная операция

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Дмитрий Алексеевич

Ну надо было наверно экономический блок предупредить перед началом войны чтобы деньги вывели

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1 комментарий
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Timur Abbasov

У нас есть услуги расфигачечных, куда можно прийти, разбить имеющиеся там вещи и по выходу оттуда заплатить, ведь как минимум сами вещи стоят денег и т.д. Здесь же просто куда больший масштаб. Нельзя одной рукой разрушать, а другой ссылаться на то, что мы бедные несчастные, нас всех обидели - это странно

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1 комментарий
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Антон Штадлер

Это писали в первые дни СО. Теперь то понятно, что РФ этих активов больше не увидит

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Волков Павел

Так они же не спиз*или, они только посмотреть

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Ibraim Ibragimov

"а нас-то за что?"

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Olga Barinova

а я жду уникалов который под каждым постом пишут "а что случилось?"

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4 комментария
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Михаил Попов

Умиляет возмущение что цену в контрактах на рубли поменяли это нарушение права.
А деньги со счета украсть это норм, что здесь такое. Международное право не нарушено.

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Волков Павел

Так они ж пока не украли, они только посмотреть ("рассмотреть"), а это не нарушает международного права, ни-ни.
Это как не без очереди, а только спросить)

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Женя Гагарин

Через легальную процедуру репарации.
Или вы хотели разбомбить и съебаться ?

Могут и не изымать замороженное, перечисляйте сами добровольно. Будете ?

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Гигантский калькулятор

А где шильдик «статья дополняется»?
Это всё что ли на сегодня?

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Юрий Буркин

в Европе фантазия закончилась,приходится довольствоваться этими новостями

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Heather Morris

Как нет если вот он карандашик,пишет

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2 комментария
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const
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1 комментарий
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Знатный Тролль

Какой же ты душный пациент.

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1 комментарий
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Волков Павел

Необходимо и достаточно.

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Волков Павел

Вчера шильдик весь день висел, но так и не дополнилась

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Сергей Я

Глава "европейской дипломати" не перестает удивлять своими перлами.

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Андрес Оле

Ну пока до вашего Лаврова ему еще далеко. Есть куда расти. 👍🏻👍🏻

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1 комментарий
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Artur Smolin

День 75 - в армию пока не надо.

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kernel panic

зная как моль действует
наивно думать о официальной мобилизации

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4 комментария
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Ibraim Ibragimov

Для восстановления Украины этого может оказаться мало и будущим поколениям россиян придется платить репарации

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Дмитрий Ятченя

Боррель совсем ....? Он хочет распорядиться чужими деньгами по какому-то своему усмотрению, на основе каких-то своих принципов и понятий справедливости?

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const

Теперь точно уверен, что Москва на самом деле была уверена, что могла захватить Киев за 2 дня и закончить спецоперацию*. Если был не так, они бы начали спецоперацию* на 2 дня раньше, чтобы 77 дней совпали с 77 годами великой победы. В Кремле же любят такие темы..

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Андрей Мельник

Так если считать от признания ЛДНР, а это фактически начало спецоперации было - как раз 77 день выходит.

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1 комментарий
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Vladimir Medvedev

И число тогда было 22.02.2022
Сорвалось что то у них

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Сергей Я

Прикольно кстати РФ "придумала", что Донбасс очевидно будет восстанавливаться силами РФ (в том числе силами налогоплательщиков РФ😡), а остальная часть Украины - ну как-нибудь сами. Слово "прикольно" я тут даже сам ее определился, в хорошем или плохом смысле.

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Иван Шеметов

так на Донбасс и так ежегодно по триллиончику тратили, как будто что то изменится

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5 комментариев
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Demyan Belyakov

Оплатит дважды. И прямой конфискацией денег с выплатой недостающих в виде репараций (в объёмах в которых суд скажет) и заплатит за упыризьм zooтечественников снижением уровня жизни россиян вместе с сокращением рождаемости и ростом смертности. И это лет на 15-20 в лучшем случае. В худшем случае жители Москвы успеют понаблюдать как томагавки влетают в башни сити и в останкинскую заодно. А потом будет как у Глуховского в книжке «Метро..»

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TbMA

какой суд? и кто заставит исполнять его решения? Мне правда интересно, расскажите.

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6 комментариев
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Blackrock

Вместо того что бы договариваться лучше вообще все тормоза у РФ забрать и мотивировать дойти до Одессы, Сум, Харькова вместе с портами и ресурсами, самые плодородные земли например. Запорожская АЭС по всей видимости электричество в Украину теперь только в рамках экспорта будет направлять.
Где вся хваленая дипломатия?

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Andrey Dmitriev

Главная новость - важных новостей нет (про мобилизацию и войну не сказали).

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Sergey Vasiliev

Так это и есть главная новость. Мангуст обосрался и залёг на дно в Калуге. Санкции свои разгребайте сами

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2 комментария
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Oleg Oleg

Да успокойтесь уже. Для того, чтобы объявить мобилизацию, не нужна никакая война.

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5 комментариев
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Сегодняшний Макс

Очевидно, что восстановление будет по остаточному принципе. Боррель потратит эти деньги на возмещение помощи Украине от европейских партнёров в рамках ленд-лиза. Как говоритьсч, там Украине только по усам потечёт.

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неформат

то есть на vc не день победы, а новости и тексты на фоне счётчика

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Александр Хорошилов

У нас не день победы во всей стране, а вы про сайт.

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Аккаунт заморожен

Комментарий недоступен

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Юности вольная птица

Почему не выйдет?

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Максим Попов

Как интересно, когда надувная щёчки делишь чужое имущество...

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Дмитрий Иванов

А что случилось?

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Makar Homenko

Нельзя! Нельзя такое спрашивать! А то сейчас вам тут будет Большой и Страшный нефритовый стержень!

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Makar Homenko

75! Маленький юбилей!

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Волков Павел

Получается, двойной праздник сегодня)

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kernel panic

"Россия в основном экспортирует нефть, природный газ и уголь, а Китай — смартфоны, компьютеры, кондиционеры, детские игрушки и обувь"
А как же дерево?

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Волков Павел

А дерево просто пиз*ят.

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Неизвестный Неизвестный

А где воздушный парад?)

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Andrei Samuilik

Ничего они не будут передавать, будут выделять небольшими траншами помощь для поддержания пульса клиента.

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