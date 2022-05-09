Новости и тексты на фоне 75 дня «спецоперации»: Джозеп Боррель призвал передать Украине замороженные в ЕС активы России Статьи редакции
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Санкции
Британия повысила таможенные пошлины до 35% на импорт российских платины и палладия и ввела запрет на экспорт в Россию химикатов, пластмассы, резины и машинного оборудования.
Япония будет постепенно отказываться от импорта российской нефти, но не выйдет из нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», сказал премьер страны Фумио Кисида.
Что происходит
Глава дипломатии ЕС Джозеп Боррель призвал страны Евросоюза рассмотреть передачу Украине замороженных в ЕС резервов России.
Товарооборот России и Китая в январе-апреле 2022 года вырос на 25,9% год к году и достиг $51,09 млрд. Россия в основном экспортирует нефть, природный газ и уголь, а Китай — смартфоны, компьютеры, кондиционеры, детские игрушки и обувь.
События предыдущего дня, 8 мая — здесь.
Жду господ комментаторов. которые нам всё время рассказывают, что замороженные это не значит спиздили.
Так путин только сегодня сказал на параде что хочет помочь Украине и людям там? Вот деньги и передадут – на строительство инфраструктуры, городов, защиты от бомб, восстановление больниц и школ и тп.
Все логично?
Вы не понимаете, это другое.jpeg
За сафари придется заплатить
специальная репарационная операция
Ну надо было наверно экономический блок предупредить перед началом войны чтобы деньги вывели
У нас есть услуги расфигачечных, куда можно прийти, разбить имеющиеся там вещи и по выходу оттуда заплатить, ведь как минимум сами вещи стоят денег и т.д. Здесь же просто куда больший масштаб. Нельзя одной рукой разрушать, а другой ссылаться на то, что мы бедные несчастные, нас всех обидели - это странно
Это писали в первые дни СО. Теперь то понятно, что РФ этих активов больше не увидит
Так они же не спиз*или, они только посмотреть
"а нас-то за что?"
а я жду уникалов который под каждым постом пишут "а что случилось?"
Умиляет возмущение что цену в контрактах на рубли поменяли это нарушение права.
А деньги со счета украсть это норм, что здесь такое. Международное право не нарушено.
Так они ж пока не украли, они только посмотреть ("рассмотреть"), а это не нарушает международного права, ни-ни.
Это как не без очереди, а только спросить)
Через легальную процедуру репарации.
Или вы хотели разбомбить и съебаться ?
Могут и не изымать замороженное, перечисляйте сами добровольно. Будете ?
А где шильдик «статья дополняется»?
Это всё что ли на сегодня?
в Европе фантазия закончилась,приходится довольствоваться этими новостями
Как нет если вот он карандашик,пишет
Какой же ты душный пациент.
Необходимо и достаточно.
Вчера шильдик весь день висел, но так и не дополнилась
Глава "европейской дипломати" не перестает удивлять своими перлами.
Ну пока до вашего Лаврова ему еще далеко. Есть куда расти. 👍🏻👍🏻
День 75 - в армию пока не надо.
зная как моль действует
наивно думать о официальной мобилизации
Для восстановления Украины этого может оказаться мало и будущим поколениям россиян придется платить репарации
Боррель совсем ....? Он хочет распорядиться чужими деньгами по какому-то своему усмотрению, на основе каких-то своих принципов и понятий справедливости?
Теперь точно уверен, что Москва на самом деле была уверена, что могла захватить Киев за 2 дня и закончить спецоперацию*. Если был не так, они бы начали спецоперацию* на 2 дня раньше, чтобы 77 дней совпали с 77 годами великой победы. В Кремле же любят такие темы..
Так если считать от признания ЛДНР, а это фактически начало спецоперации было - как раз 77 день выходит.
И число тогда было 22.02.2022
Сорвалось что то у них
Прикольно кстати РФ "придумала", что Донбасс очевидно будет восстанавливаться силами РФ (в том числе силами налогоплательщиков РФ😡), а остальная часть Украины - ну как-нибудь сами. Слово "прикольно" я тут даже сам ее определился, в хорошем или плохом смысле.
так на Донбасс и так ежегодно по триллиончику тратили, как будто что то изменится
Оплатит дважды. И прямой конфискацией денег с выплатой недостающих в виде репараций (в объёмах в которых суд скажет) и заплатит за упыризьм zooтечественников снижением уровня жизни россиян вместе с сокращением рождаемости и ростом смертности. И это лет на 15-20 в лучшем случае. В худшем случае жители Москвы успеют понаблюдать как томагавки влетают в башни сити и в останкинскую заодно. А потом будет как у Глуховского в книжке «Метро..»
какой суд? и кто заставит исполнять его решения? Мне правда интересно, расскажите.
Вместо того что бы договариваться лучше вообще все тормоза у РФ забрать и мотивировать дойти до Одессы, Сум, Харькова вместе с портами и ресурсами, самые плодородные земли например. Запорожская АЭС по всей видимости электричество в Украину теперь только в рамках экспорта будет направлять.
Где вся хваленая дипломатия?
Главная новость - важных новостей нет (про мобилизацию и войну не сказали).
Так это и есть главная новость. Мангуст обосрался и залёг на дно в Калуге. Санкции свои разгребайте сами
Да успокойтесь уже. Для того, чтобы объявить мобилизацию, не нужна никакая война.
Очевидно, что восстановление будет по остаточному принципе. Боррель потратит эти деньги на возмещение помощи Украине от европейских партнёров в рамках ленд-лиза. Как говоритьсч, там Украине только по усам потечёт.
то есть на vc не день победы, а новости и тексты на фоне счётчика
У нас не день победы во всей стране, а вы про сайт.
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Почему не выйдет?
Как интересно, когда надувная щёчки делишь чужое имущество...
А что случилось?
Нельзя! Нельзя такое спрашивать! А то сейчас вам тут будет Большой и Страшный нефритовый стержень!
75! Маленький юбилей!
Получается, двойной праздник сегодня)
"Россия в основном экспортирует нефть, природный газ и уголь, а Китай — смартфоны, компьютеры, кондиционеры, детские игрушки и обувь"
А как же дерево?
А дерево просто пиз*ят.
А где воздушный парад?)
Ничего они не будут передавать, будут выделять небольшими траншами помощь для поддержания пульса клиента.