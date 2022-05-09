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Глава дипломатии ЕС Джозеп Боррель

Курсы и биржи

Курс ЦБ на выходные: доллар — 67,38 рубля, евро — 71,09 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 10:00 мск — 69,40 рублей, евро — 73,41 рублей.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,4 рубля.

«Сбер» продаёт доллары от 77,39 рубля, евро — 82,27 рубля. Покупает по 65,61 и 69,28 рубля соответственно.

Санкции

Британия повысила таможенные пошлины до 35% на импорт российских платины и палладия и ввела запрет на экспорт в Россию химикатов, пластмассы, резины и машинного оборудования.

Япония будет постепенно отказываться от импорта российской нефти, но не выйдет из нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», сказал премьер страны Фумио Кисида.

Что происходит

Глава дипломатии ЕС Джозеп Боррель призвал страны Евросоюза рассмотреть передачу Украине замороженных в ЕС резервов России.

Товарооборот России и Китая в январе-апреле 2022 года вырос на 25,9% год к году и достиг $51,09 млрд. Россия в основном экспортирует нефть, природный газ и уголь, а Китай — смартфоны, компьютеры, кондиционеры, детские игрушки и обувь.

События предыдущего дня, 8 мая — здесь.