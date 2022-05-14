Новости и тексты на фоне 80 дня «спецоперации»: США предостерегли иностранные банки от помощи России в обходе санкций Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курс ЦБ на выходные: доллар — 63,77 рублей, евро — 65,79 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 76,59 рублей.
Онлайн-курсы «Сбера»: продаёт доллары по 71,78 рублей, евро — 74,26 рублей. Покупает по 61,01 и 62,97 рублей соответственно.
Что происходит
Союзмолоко ждёт роста себестоимости производства молока до 15% в 2022 году. Ещё одним риском в организации считают разрыв логистических цепочек: доля импортозависимых товаров для молочной отрасли из «недружественных» стран составляет около 60% общего импорта
Минтранс предложил помочь бизнесу перестроить логистику в условиях санкций, сообщил источник «Интерфакса».
Мосбиржа может запустить торги новыми валютами, в том числе арабским дирхамом, рассказали источники РБК. Обсуждение ведется на фоне западных санкций, снижения объемов торгов долларом и мер валютного контроля в России.
Минфин США пригрозил санкциями зарубежным банкам, которые помогают россиянам обходить американские ограничения.
Frank Media разбирался в плюсах и минусах льготной программы ипотеки для ИТ-специалистов. Ей должен соответствовать не только сам заёмщик, но и компания, где он работает.
Новости предыдущего дня, 13 мая — здесь.
МИД России заказал «Гознаку» изготовление 175 тысяч новых дипломатических паспортов, хотя в ведомстве работает около 15 тысяч человек.
Закончится тем, что диппаспорта в жэппу себе будут засовывать.
Абузить системы весело, но не в таком масштабе, этого даже буржуи не любят.
за деньги буржуи всё любят, для вида будут васю пупкина из магадана тормозить на таможне, а условные чубайсы будут с диппаспортами посмеиваться над быдлом
Логично. Чтоб элита не бунтовала.
И вновь сокращаю:
- союзмолоко: молоко-то импортное на 60%!
- минтранс вставляет палки в колёса бизнеса
- мосбиржа береходит на арабский дирхам (вот куда вывозят грузовые велосипеды из вчерашней сводки!)
- США пригрозили и строго смотрят на банки-помогальщики
- льготная ит-ипотека не так хороша (а то ведь все поверили, да).
Хорошего дня всем! Улыбок, радости и отдыха!
после таких новостей день не факт, что будет хороший)))
а вообще спасибо, что пишите все простым, человеческим языком!
Стараюсь. Благодарю за поддержку!
Ну ведь совсем же и так уныло вокруг уже почти 3 месяца, надо чуть разбавлять уныние. Лучше обстановка от этого не станет, но кому-то, возможно, чуть полегче станет, кто-то улыбнётся - и это уже очень хорошо!
забыли написать что 80 ого дня летоисчисления по виси
Почти как в Годвилле (есть такая игра). Благодарю, буду впредь учитывать!
лучший стиль комментов на виси! Благодарю за хорошее настроение.
Благодарю за оценку!
Ну а чего унывать, правильно? Мы сами создаём свой настрой.
Хорошего дня Вам!
Про IT интересно. Нужен диплом, определенный возраст, уровень дохода и чтобы работодатель был в реестре.
А сколько гонору было. Спасем ойти.
В итоге пшик.
А еще боже упаси уволиться (быть уволенным) и не найти работу в компании из реестра ИТ за 3 месяца, пересчитают ставку так, что мама не горюй.
Короче понемногу узаконивают крепостное право))
Юрьев день будет?
Важно уточнить, что это курс для онлайн-покупки. В отделении купить бумажные баксы стоит на 10₽ дороже заявленного курса.
В банках никогда нельзя было купить валюту по курсу ЦБ или биржи, всегда был спред) только почему-то сейчас все делают большие глаза и иронизируют, что по биржевому курсу доллар не купить
Так-то оно так. Только теперь спред 50% от биржевого курса. Не жирно?
Да, но:
Курс ЦБ на выходные: доллар — 63,77
«Сбер» продаёт доллары по 71,78 рублей.
Уже спред нехилый за бесполезные циферки на счёте, а тут:
В отделении купить бумажные баксы стоит на 10₽ дороже заявленного курса.
Главное в российском молоке -это импортное пальмовое масло .
не знал, что молоко делают из пальмового масла
Ещё больше удивитесь, когда узнаете из чего делают пальмовое масло
Из российского молока?
Ребята не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте что тут писалось. Я вполне понимаю что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп. Остальных просто не найдут.
провоцируете всплеск запросов "из чего делают пальмовое масло")
Благодаря усилиям правительства значительно отрицательно сократилась доля пальмового масла в российском молоке
"Минфин США пригрозил санкциями зарубежным банкам, которые помогают россиянам обходить американские ограничения."
детский сад какой-то, если вы с ними будете работать, мы с вами дружить не будем
ну там скорее всего что-то по жестче, чем дружба
Вы просто не понимаете, что это не о дружбе, а о пистолете у виска.
Есть подозрение, что они говорят следующее: Если вы поможете России, то тогда мы используем свои рычаги влияния и вы знаете, что вам поплохеет
Не хилые такие новости, что ж поживем увидим.