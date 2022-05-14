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Источник: AP Photo / Jacquelyn Martin

Курсы и биржи

Курс ЦБ на выходные: доллар — 63,77 рублей, евро — 65,79 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 76,59 рублей.

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Онлайн-курсы «Сбера»: продаёт доллары по 71,78 рублей, евро — 74,26 рублей. Покупает по 61,01 и 62,97 рублей соответственно.

Что происходит

Союзмолоко ждёт роста себестоимости производства молока до 15% в 2022 году. Ещё одним риском в организации считают разрыв логистических цепочек: доля импортозависимых товаров для молочной отрасли из «недружественных» стран составляет около 60% общего импорта

Минтранс предложил помочь бизнесу перестроить логистику в условиях санкций, сообщил источник «Интерфакса».

Мосбиржа может запустить торги новыми валютами, в том числе арабским дирхамом, рассказали источники РБК. Обсуждение ведется на фоне западных санкций, снижения объемов торгов долларом и мер валютного контроля в России.

Минфин США пригрозил санкциями зарубежным банкам, которые помогают россиянам обходить американские ограничения.

Frank Media разбирался в плюсах и минусах льготной программы ипотеки для ИТ-специалистов. Ей должен соответствовать не только сам заёмщик, но и компания, где он работает.

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