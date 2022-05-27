Финансы
Патриотический бас

«Тинькофф» с 28 мая перестанет открывать валютные вклады и продлевать существующие Статьи редакции

Уже открытые вклады можно будет пополнять.

  • С 28 мая зачислять средства в долларах, евро или фунтах стерлингов можно только на накопительный счёт или карту, сообщает «Тинькофф».
  • Изменения не коснутся валютных вкладов, открытых до этой даты. Они будут действовать до окончания их срока. Продлить вклад нельзя.
  • Как только срок вклада истечёт, деньги автоматически поступят на счёт в той валюте, в которой его открывали.
  • Решение принято для «оптимизации продуктового предложения и снижения доли валютных пассивов».
Обновлено в 19:30. В «Тинькофф» пояснили vc.ru, что отказ от валютных вкладов — это общерыночная тенденция. Банки лишены надёжных вариантов инвестирования в валюте, поэтому будет продолжен «курс на дедолларизацию балансов». Кроме того, в ближайшее время «Тинькофф» увеличит тарифы по SWIFT-переводам, а в будущем банк может ввести отрицательные ставки по валютным вкладам физлиц и юрлиц.

#новость #тинькофф

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34 комментария
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Максим Ефимов

Я правильно понимаю это как мягкое принуждение к обмену имеющейся валюты на рубли?

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Daily Science

Там такие проценты по этим валютным вкладам, что смысла в их существовании никакого Когда-то по EUR вкладам было 4% - это хоть что-то существенное.

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Alex Gurulli

Министр финансов РФ Антон Силуанов:
Доллар и евро стали для России токсичной валютой.

Тинькофф:
Важная новость: с 28 мая мы временно перестаем открывать вклады в валюте.

Как это касается лично вас:

1. Если задумывались об открытии валютного вклада: присмотритесь к вкладам в рублях. Их доходность сильно выше валютных, а минимальная сумма пополнения всего 50 000 ₽. Рассчитать выгоду и открыть вклад в рублях можно в любое время по ссылке: https://l.tinkoff.ru/dep2705

2. Если вклад в валюте уже открыт: пополнить его можно до конца действия, а вот пролонгировать такой вклад уже не получится. Когда срок действия валютного вклада истечет, деньги автоматически зачислятся на ваш счет в той валюте, в которой вы его открывали.

Тинькофф
Важная новость: с 28 мая мы временно перестаем открывать вклады в валюте.

Как это касается лично вас:

1. Если задумывались об открытии валютного вклада: присмотритесь к вкладам в рублях. Их доходность сильно выше валютных, а минимальная сумма пополнения всего 50 000 ₽. Рассчита...
Важная новость: с 28 мая мы временно перестаем открывать вклады в валюте.

Как это касается лично вас:

1. Если задумывались об открытии валютного вклада: присмотритесь к вкладам в рублях. Их доходность сильно выше валютных, а минимальная сумма пополнения всего 50 000 ₽. Рассчитать выгоду и открыть вклад в рублях можно в любое время по ссылке: https://l.tinkoff.ru/dep2705

2. Если вклад в валюте уже открыт: пополнить его можно до конца действия, а вот пролонгировать такой вклад уже не получится. Когда срок действия валютного вклада истечет, деньги автоматически зачислятся на ваш счет в той валюте, в которой вы его открывали.

💛
"Доллар и евро - токсичные фантики…
Доллар и евро стали для России токсичной валютой. Такое мнение высказал министр финансов РФ Антон…
vc.ru
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Yunus Emre

похуже.

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Alexander Weber

Хуясе "мягкое" 😄

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Никита Кривых

А нах тогда Тинькофф нужен?)

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Мурад Муртазалиев

Чтобы как можно больше косячить, а сммщик на vc врать)

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Тимур Швецов

А какой банк тогда лучше выбрать и почему?

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Sergey Fedostsev

Нах и не нужен)

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Andrew Alexeyev

Открывать открывать - два раза в заголовке

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Алексей Борисовский

Это призыв к действию. Просто завуалированный.

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Пришелец

Нейролингвистическое программирование

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Патриотический бас

я исправила! спасибо

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Alex Gurulli

Поздно, вы обвалили курс валют.

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Не Олег

Это намёк, ещё есть время

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Alexander Bet

Великая победа Потанина?

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Джахор Дырдырдаев

Лично мне открывать открывать

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Александр Яковлев

Дуров, верни стену.
Тиньков, вернись сам

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Roman Turkin

я правильно понимаю, что люди которые открыли вклады до 9 марта могут снять валюту налом, а сейчас эти вклады не пролонгируют и закроют и валюта уйдет на новый счет, и эту валюту уже можно будет снять только в рублях?

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Сергей Низовцев

Пока ещё можно попытаться SWIFT-ом перевести на иностранный счёт, включая конвертированное после 9 марта. Или снять с карточки мир в банкомате Стамбула.

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Gre Li

На какой новый счёт в рублях? «Как только срок вклада истечёт, деньги автоматически поступят на счёт в той валюте, в которой его открывали.»

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Alena Ducatt

Збс пост норм новость … хотя бы лицензии не лишают …. А если переименуют банк? БИК и ост реквизы тож меняются и как следствие у юриков?🤷🏼‍♀️🙄

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Александр Соколов

НАчало конца?

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Yunus Emre

давно всё ясно стало. поздно вы батенька )

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Александр Соколов

ну я пока пользуюсь без проблем) хотелось бы продолжить

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Дима Романофф

Ну вот и санкции подъехали

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Jeronimo
Как только срок вклада истечёт, деньги автоматически поступят на счёт в той валюте, в которой его открывали

Как это трактовать? В июне заканчивается время повышенных процентов и их конвертнут в рубли?) Или если есть счет в валюте, то на него и упадет сумма. Ждать в приемной статьи что была привязана карта к рублевому счету и все конвертнулось?)

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Миша Магадан
Решение принято для «оптимизации продуктового предложения и снижения доли валютных пассивов»

неплохо написано, но, считаю, зря они отвергают классику. Гораздо лучше звучало бы: "Решение принято по просьбам трудящихся".

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Валерий Кондрашин

24 февраля: денацификация Украины
27 мая: дедолларизация балансов в банках РФ

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Oleksiy Rubin

Банк повторит успех салонов мобильной связи Евросеть

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Vlad Romanchenko

Я так понимаю _если_продолжить_линию_ в определенный момент времени активы в $ в инвестициях тоже начнут в рублях выдавать. В независимости от того, что и как. Прискорбно.

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Псков Бурито

А что значит "прекращение обслуживания". принудительный перевод по курсу в рублях?

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Ivan Off

Видимо, переведут на простой валютный накопительный счет.

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Yunus Emre

Каким нужно быть непоследовательным убогим дегенератом чтобы открыть накопительный счёт в "Туфте" да ещё и в валюте ? Ну такое себе развлечение!
Держите меня семеро ! 🤦

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