«Тинькофф» с 28 мая перестанет открывать валютные вклады и продлевать существующие Статьи редакции
Уже открытые вклады можно будет пополнять.
- С 28 мая зачислять средства в долларах, евро или фунтах стерлингов можно только на накопительный счёт или карту, сообщает «Тинькофф».
- Изменения не коснутся валютных вкладов, открытых до этой даты. Они будут действовать до окончания их срока. Продлить вклад нельзя.
- Как только срок вклада истечёт, деньги автоматически поступят на счёт в той валюте, в которой его открывали.
- Решение принято для «оптимизации продуктового предложения и снижения доли валютных пассивов».
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Я правильно понимаю это как мягкое принуждение к обмену имеющейся валюты на рубли?
Там такие проценты по этим валютным вкладам, что смысла в их существовании никакого Когда-то по EUR вкладам было 4% - это хоть что-то существенное.
Министр финансов РФ Антон Силуанов:
Доллар и евро стали для России токсичной валютой.
Тинькофф:
Важная новость: с 28 мая мы временно перестаем открывать вклады в валюте.
Как это касается лично вас:
1. Если задумывались об открытии валютного вклада: присмотритесь к вкладам в рублях. Их доходность сильно выше валютных, а минимальная сумма пополнения всего 50 000 ₽. Рассчитать выгоду и открыть вклад в рублях можно в любое время по ссылке: https://l.tinkoff.ru/dep2705
2. Если вклад в валюте уже открыт: пополнить его можно до конца действия, а вот пролонгировать такой вклад уже не получится. Когда срок действия валютного вклада истечет, деньги автоматически зачислятся на ваш счет в той валюте, в которой вы его открывали.
Как это касается лично вас:
1. Если задумывались об открытии валютного вклада: присмотритесь к вкладам в рублях. Их доходность сильно выше валютных, а минимальная сумма пополнения всего 50 000 ₽. Рассчита...
Как это касается лично вас:
1. Если задумывались об открытии валютного вклада: присмотритесь к вкладам в рублях. Их доходность сильно выше валютных, а минимальная сумма пополнения всего 50 000 ₽. Рассчитать выгоду и открыть вклад в рублях можно в любое время по ссылке: https://l.tinkoff.ru/dep2705
2. Если вклад в валюте уже открыт: пополнить его можно до конца действия, а вот пролонгировать такой вклад уже не получится. Когда срок действия валютного вклада истечет, деньги автоматически зачислятся на ваш счет в той валюте, в которой вы его открывали.
💛
похуже.
Хуясе "мягкое" 😄
А нах тогда Тинькофф нужен?)
Чтобы как можно больше косячить, а сммщик на vc врать)
А какой банк тогда лучше выбрать и почему?
Нах и не нужен)
Открывать открывать - два раза в заголовке
Это призыв к действию. Просто завуалированный.
Нейролингвистическое программирование
я исправила! спасибо
Поздно, вы обвалили курс валют.
Это намёк, ещё есть время
Великая победа Потанина?
Лично мне открывать открывать
Дуров, верни стену.
Тиньков, вернись сам
я правильно понимаю, что люди которые открыли вклады до 9 марта могут снять валюту налом, а сейчас эти вклады не пролонгируют и закроют и валюта уйдет на новый счет, и эту валюту уже можно будет снять только в рублях?
Пока ещё можно попытаться SWIFT-ом перевести на иностранный счёт, включая конвертированное после 9 марта. Или снять с карточки мир в банкомате Стамбула.
На какой новый счёт в рублях? «Как только срок вклада истечёт, деньги автоматически поступят на счёт в той валюте, в которой его открывали.»
Збс пост норм новость … хотя бы лицензии не лишают …. А если переименуют банк? БИК и ост реквизы тож меняются и как следствие у юриков?🤷🏼♀️🙄
НАчало конца?
давно всё ясно стало. поздно вы батенька )
ну я пока пользуюсь без проблем) хотелось бы продолжить
Ну вот и санкции подъехали
Как это трактовать? В июне заканчивается время повышенных процентов и их конвертнут в рубли?) Или если есть счет в валюте, то на него и упадет сумма. Ждать в приемной статьи что была привязана карта к рублевому счету и все конвертнулось?)
неплохо написано, но, считаю, зря они отвергают классику. Гораздо лучше звучало бы: "Решение принято по просьбам трудящихся".
24 февраля: денацификация Украины
27 мая: дедолларизация балансов в банках РФ
Банк повторит успех салонов мобильной связи Евросеть
Я так понимаю _если_продолжить_линию_ в определенный момент времени активы в $ в инвестициях тоже начнут в рублях выдавать. В независимости от того, что и как. Прискорбно.
А что значит "прекращение обслуживания". принудительный перевод по курсу в рублях?
Видимо, переведут на простой валютный накопительный счет.
Каким нужно быть непоследовательным убогим дегенератом чтобы открыть накопительный счёт в "Туфте" да ещё и в валюте ? Ну такое себе развлечение!
Держите меня семеро ! 🤦