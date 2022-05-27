Обновлено в 19:30. В «Тинькофф» пояснили vc.ru, что отказ от валютных вкладов — это общерыночная тенденция. Банки лишены надёжных вариантов инвестирования в валюте, поэтому будет продолжен «курс на дедолларизацию балансов». Кроме того, в ближайшее время «Тинькофф» увеличит тарифы по SWIFT-переводам, а в будущем банк может ввести отрицательные ставки по валютным вкладам физлиц и юрлиц.