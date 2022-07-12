«Финам» задумался о покупке банка в Киргизии — чтобы наладить валютные переводы между странами и внутри России Статьи редакции
В конце июня брокер временно ограничил операции с долларами и евро, потому что банк «Уралсиб» перестал проводить валютные платежи клиентов, среди которых был и «Финам».
- «Мы смотрим на дружественные юрисдикции в части развития банковской деятельности. Например, активно обсуждается идея покупка “Финамом” банка в Киргизии, чтобы упросить операции с валютой», — заявил Frank Media президент компании Владислав Кочетков.
- Покупка иностранного банка — один из вариантов, как наладить перевод валюты между странами и внутри России. «Мы просто пытаемся максимально увеличить количество партнёров с корсчетами: если вдруг кто-то из банков их отключит, кто-то другой останется», — говорит Кочетков.
- По его словам, «Финам» изучает несколько активов, какой конкретно банк хочет купить группа, пока неизвестно. Ей нужен «банк с корреспонденскими счетами», потому что для российского банка открыть его в иностранном партнёре — «очень непростой процесс»
- Сейчас группа ведёт работу по налаживанию SWIFT-переводов через брокера, а не одноименный банк. Сам он пока проводить их не может: покупать и продавать валюту можно, вывести на банковский счёт — нет.
- В конце июня «Финам» временно ограничил операции с долларами и евро, потому что банк «Уралсиб», клиентом которого был брокер, перестал проводить валютные платежи клиентов. По словам Кочеткова, в «оптимистичном сценарии» проблему смогут решить через две-три недели, но скорее всего, пополнять счета валютой получится только через месяц-полтора.
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Типа никто не узнаёт, что это банк россиян?
И че сделают
Тоже самое, что и с российскими банками.
А че так можно было🤔
«Задумался»… Новость топ
ахахах, вот это по-нашему)))
Финам красавчики!
Задумался. Вот это ебать новость! Индустрия содрогнулась, конкуренты в панике, госдума досрочно вернулась с каникул.
!!
Потанин и тут поднасрать успел?
Секретный банк в засаде на территории Кыргызстана? Охохо (-:
🤫