Финансы
Немыслимый паук например

«Финам» задумался о покупке банка в Киргизии — чтобы наладить валютные переводы между странами и внутри России Статьи редакции

В конце июня брокер временно ограничил операции с долларами и евро, потому что банк «Уралсиб» перестал проводить валютные платежи клиентов, среди которых был и «Финам».

  • «Мы смотрим на дружественные юрисдикции в части развития банковской деятельности. Например, активно обсуждается идея покупка “Финамом” банка в Киргизии, чтобы упросить операции с валютой», — заявил Frank Media президент компании Владислав Кочетков.
  • Покупка иностранного банка — один из вариантов, как наладить перевод валюты между странами и внутри России. «Мы просто пытаемся максимально увеличить количество партнёров с корсчетами: если вдруг кто-то из банков их отключит, кто-то другой останется», — говорит Кочетков.
  • По его словам, «Финам» изучает несколько активов, какой конкретно банк хочет купить группа, пока неизвестно. Ей нужен «банк с корреспонденскими счетами», потому что для российского банка открыть его в иностранном партнёре — «очень непростой процесс»
  • Сейчас группа ведёт работу по налаживанию SWIFT-переводов через брокера, а не одноименный банк. Сам он пока проводить их не может: покупать и продавать валюту можно, вывести на банковский счёт — нет.
  • В конце июня «Финам» временно ограничил операции с долларами и евро, потому что банк «Уралсиб», клиентом которого был брокер, перестал проводить валютные платежи клиентов. По словам Кочеткова, в «оптимистичном сценарии» проблему смогут решить через две-три недели, но скорее всего, пополнять счета валютой получится только через месяц-полтора.

#новость #финам

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11 комментариев
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 Михаил

Типа никто не узнаёт, что это банк россиян?

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Sanya

И че сделают

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Борис Б

Тоже самое, что и с российскими банками.

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Макс Фактор

А че так можно было🤔

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Алеоп

«Задумался»… Новость топ

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Mike R

ахахах, вот это по-нашему)))
Финам красавчики!

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Evgeny Boyko

Задумался. Вот это ебать новость! Индустрия содрогнулась, конкуренты в панике, госдума досрочно вернулась с каникул.

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Алексей Андреев

!!

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Andre Macareno
В конце июня брокер временно ограничил операции с долларами и евро

Потанин и тут поднасрать успел?

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Вадим Д.

Секретный банк в засаде на территории Кыргызстана? Охохо (-:

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Ха Ха

🤫

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