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ТАСС

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 28 июля: доллар — 60,22 рубля, евро — 61 рубль.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 59,9 рубля, евро — 60,78 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,64 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,31 рубля, евро — по 67,23 рубля.

Стало лучше

H&M ведёт поиск покупателя на российскую часть бизнеса, узнал «Ъ». Компания предлагает права аренды на около 170 магазинов, распределительный центр площадью 57,7 тысяч м² и товарные запасы общей стоимостью $210 млн.

Стало хуже

Минфин не согласовал предложенный Минтрансом и Росавиацией проект по выделению 10 млрд рублей субсидий аэропортам, рассказали источники «Ведомостей». Причины такого решения они назвать не смогли. Источник, знакомый с продвижением инициативы, считает, что Минфин изучил отчётности аэропортов и мог прийти к выводу, что пока у них «все не так уж и плохо», и поставил этот проект на паузу.

«Ведомости» ознакомились с письмом РАТЭК, в которую входят «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Яндекс.Маркет», «Марвел-дистрибуция», — в нём говорится, что участники внешнеторговой деятельности, пострадавшие от распространения информации о поставках санкционных товаров, «могут привлекать к административной ответственности СМИ, распространившие такую информацию, по ст. 13.14 КоАП РФ». К таким товарам сейчас относится любое оборудование, которое содержит американские патенты и решения. Это касается продукции Apple, Samsung, HP, Dell, Asus, Siemens, Bosch, Electrolux, Nikon и других.

Более 51% российских компаний сократили расходы на персонал, следует из опроса представителей бизнеса экспертами «Актион кадры и HR». Около 31,8% респондентов отказались от проведения корпоративных мероприятий, 22,4% сократили расходы на обучение персонала, 18,3% отказались от корпоративных обедов, скидок и кофе за счет работодателя, а каждая десятая компания урезала затраты на ДМС. 20% перестали выплачивать премии.

Правительство Черногории объявило, что в стране начали замораживать недвижимость, принадлежащую гражданам России.

Счётная палата рекомендовала Минфину исключить из портфеля Фонда национального благосостояния евро, фунты, иены как валюты стран, которые ввели санкции против России.

Новости предыдущего дня, 27 июля — здесь.