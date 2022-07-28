Новости и тексты на фоне 155 дня «операции»: аэропортам не дадут 10 млрд рублей субсидий, H&M продаёт бизнес в России Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 28 июля: доллар — 60,22 рубля, евро — 61 рубль.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,64 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,31 рубля, евро — по 67,23 рубля.
Стало лучше
H&M ведёт поиск покупателя на российскую часть бизнеса, узнал «Ъ». Компания предлагает права аренды на около 170 магазинов, распределительный центр площадью 57,7 тысяч м² и товарные запасы общей стоимостью $210 млн.
Стало хуже
Минфин не согласовал предложенный Минтрансом и Росавиацией проект по выделению 10 млрд рублей субсидий аэропортам, рассказали источники «Ведомостей». Причины такого решения они назвать не смогли. Источник, знакомый с продвижением инициативы, считает, что Минфин изучил отчётности аэропортов и мог прийти к выводу, что пока у них «все не так уж и плохо», и поставил этот проект на паузу.
«Ведомости» ознакомились с письмом РАТЭК, в которую входят «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Яндекс.Маркет», «Марвел-дистрибуция», — в нём говорится, что участники внешнеторговой деятельности, пострадавшие от распространения информации о поставках санкционных товаров, «могут привлекать к административной ответственности СМИ, распространившие такую информацию, по ст. 13.14 КоАП РФ». К таким товарам сейчас относится любое оборудование, которое содержит американские патенты и решения. Это касается продукции Apple, Samsung, HP, Dell, Asus, Siemens, Bosch, Electrolux, Nikon и других.
Более 51% российских компаний сократили расходы на персонал, следует из опроса представителей бизнеса экспертами «Актион кадры и HR». Около 31,8% респондентов отказались от проведения корпоративных мероприятий, 22,4% сократили расходы на обучение персонала, 18,3% отказались от корпоративных обедов, скидок и кофе за счет работодателя, а каждая десятая компания урезала затраты на ДМС. 20% перестали выплачивать премии.
Правительство Черногории объявило, что в стране начали замораживать недвижимость, принадлежащую гражданам России.
Счётная палата рекомендовала Минфину исключить из портфеля Фонда национального благосостояния евро, фунты, иены как валюты стран, которые ввели санкции против России.
Новости предыдущего дня, 27 июля — здесь.
«Юра, теперь точно все». Роскосмос прокомментировал выход из проекта МКС
до кучи:
Во втором полугодии 2022 года на космодроме «Восточный» не запланировано ни одного пуска.
Впрочем, это не страшно, так как в первом полугодии 2022 тоже не было ни одного пуска.
В 2021 пускали OneWeb.
Роскосмос хочет свою станцию, с блэкджеком, шлюхами и киносъёмками.
Я правильно понимаю, что теперь СМИ будут виноваты в том, что рассказали о том, что Мвидео-Яндексы банчат санкционкой?
РАТЭК, да вы же там охуевшие все не хуже чиновников.
Самое смешное, что эльдорадам всех мастей это разрешили теперь уже официально, то есть «серой» техники у нас уже не существует, а они всё равно очкуют, что их спалят, ну не бред ли?
Да!
Я пропустил тот момент, а с колен то встали?
Давно в коленно-локтевой, Вы что.
Сели 😄
Да!
Все в порядке, стоим устойчиво.💪
Нас просто развернули другим отверстием.
Никогда такого не было, и вот опять сербобратушки нож в псину!
получается получают статус недружественной страны
Ушлепки
Заморозили собственность двух граждан РФ, попавших под санкции ЕС.
Логичное решение, ввиду того, что Черногория тоже является кандидатом в ЕС. Честно говоря, после той же Хорватии и Боснии, меня неприятно удивила Черногория, которая грубо говоря поделена на две части - русскую и западную. Я только за то, чтобы Черногория вся стала западной
Ну этими действиями они сами себе поднасрали. Причём большую кучу навалили прямо посреди гостиной.
Красавцы)
Вроде заморозка недвижимости в Черногории для тех, кто под санкциями. По ссылкам пишут, что несколько десятков объектов. Уточните.
Вот именно. Надо самому все уточнять каждый раз. Не верю, что тот, кто это копипастил, не понимал смысл того, что именно он скописатил.
Счётная палата сообразила, что хранить резервы в ресурсах, которые отбирают, не такая удачная мысль? Им всего-то 5 месяцев понадобилось (-:
Зато посмотри, какой длинный тормозной путь, видать быстро ехали до этого… а не, просто резина лысая и водитель идиот…
"стало лучше" можно было не писать
Ну все. Зарастет Элиста как Ижма
Ходора тоже так думал, но увы.
"H&M ведёт поиск покупателя на российскую часть бизнеса"- не уверен что эта единственная новость в "стало лучше" действительно хорошая
И сколько же H&M хочет за всё это добро?
«Причины такого решения они назвать не смогли» — простого "не дадим" им уже мало?
То мвидео и прочие хотя вообще всех привлекать? Ибо другой-то техники у них и не будет (узбекская и китайская ещё, конечно).
«51% российских компаний сократили расходы на персонал» — это теперь сокращения и урезания з/п так называют?
И ведь в такой день: День PR-специалиста в России и Всемирный день борьбы с гепатитом!
Никого не волнует, сколько хочет H&M. Сколько дадут - столько и возьмут.
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Стабильно ничего хорошего.
155 дней 🤦🏻♂️
Даже эти ежедневные новости стали лучше, но не страна
Что то "стало лучше" все короче, а "стало хуже" все длиннее...
прокси экономика
Это такие же чипсы в мире одежды, только вместо картофеля хлопок из отсталых стран и использование их труда, двух зайцев с одного выстрела
Допустим, это так.
Заяц 1: отсталые страны потеряли часть рынка сбыта своего хлопка
Заяц 2: отсталые страны потеряли часть работы и, соответственно, оплаты труда
Ну, такие себе зайцы.
Ты про H&M? Нормальные тряпки продавали, чё ты гонишь.
Со словом "хлопок"можно аккуратнее. Я трижды перечитал, пока понял о чём речь
"Счётная палата рекомендовала Минфину исключить из портфеля Фонда национального благосостояния евро, фунты, иены как валюты стран, которые ввели санкции против России."
И что там тогда останется то...
долляры