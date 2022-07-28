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Финансы
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Новости и тексты на фоне 155 дня «операции»: аэропортам не дадут 10 млрд рублей субсидий, H&M продаёт бизнес в России Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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ТАСС

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 28 июля: доллар — 60,22 рубля, евро — 61 рубль.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 59,9 рубля, евро — 60,78 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,64 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,31 рубля, евро — по 67,23 рубля.

Стало лучше

H&M ведёт поиск покупателя на российскую часть бизнеса, узнал «Ъ». Компания предлагает права аренды на около 170 магазинов, распределительный центр площадью 57,7 тысяч м² и товарные запасы общей стоимостью $210 млн.

Стало хуже

Минфин не согласовал предложенный Минтрансом и Росавиацией проект по выделению 10 млрд рублей субсидий аэропортам, рассказали источники «Ведомостей». Причины такого решения они назвать не смогли. Источник, знакомый с продвижением инициативы, считает, что Минфин изучил отчётности аэропортов и мог прийти к выводу, что пока у них «все не так уж и плохо», и поставил этот проект на паузу.

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«Ведомости» ознакомились с письмом РАТЭК, в которую входят «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Яндекс.Маркет», «Марвел-дистрибуция», — в нём говорится, что участники внешнеторговой деятельности, пострадавшие от распространения информации о поставках санкционных товаров, «могут привлекать к административной ответственности СМИ, распространившие такую информацию, по ст. 13.14 КоАП РФ». К таким товарам сейчас относится любое оборудование, которое содержит американские патенты и решения. Это касается продукции Apple, Samsung, HP, Dell, Asus, Siemens, Bosch, Electrolux, Nikon и других.

Более 51% российских компаний сократили расходы на персонал, следует из опроса представителей бизнеса экспертами «Актион кадры и HR». Около 31,8% респондентов отказались от проведения корпоративных мероприятий, 22,4% сократили расходы на обучение персонала, 18,3% отказались от корпоративных обедов, скидок и кофе за счет работодателя, а каждая десятая компания урезала затраты на ДМС. 20% перестали выплачивать премии.

Правительство Черногории объявило, что в стране начали замораживать недвижимость, принадлежащую гражданам России.

Счётная палата рекомендовала Минфину исключить из портфеля Фонда национального благосостояния евро, фунты, иены как валюты стран, которые ввели санкции против России.

Новости предыдущего дня, 27 июля — здесь.

#новость #днрилнр

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60 комментариев
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 Постнатальный анализ

«Юра, теперь точно все». Роскосмос прокомментировал выход из проекта МКС

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Vladislav S
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Блаженный ящик

до кучи:
Во втором полугодии 2022 года на космодроме «Восточный» не запланировано ни одного пуска.
Впрочем, это не страшно, так как в первом полугодии 2022 тоже не было ни одного пуска.
В 2021 пускали OneWeb.

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Вадим Д.

Роскосмос хочет свою станцию, с блэкджеком, шлюхами и киносъёмками.

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9 комментариев
Слегка Придурковатый

Я правильно понимаю, что теперь СМИ будут виноваты в том, что рассказали о том, что Мвидео-Яндексы банчат санкционкой?

РАТЭК, да вы же там охуевшие все не хуже чиновников.

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Вадим Д.

Самое смешное, что эльдорадам всех мастей это разрешили теперь уже официально, то есть «серой» техники у нас уже не существует, а они всё равно очкуют, что их спалят, ну не бред ли?

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4 комментария
Ежегодный коктейль

Да!

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Sitrakara Brahman Das

Я пропустил тот момент, а с колен то встали?

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Вадим Д.

Давно в коленно-локтевой, Вы что.

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Alex Shevchenko

Сели 😄

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Ежегодный коктейль

Да!

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Maxim Petrukhin

Все в порядке, стоим устойчиво.💪
Нас просто развернули другим отверстием.

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Невкусно и грустно
Правительство Черногории объявило, что в стране начали замораживать недвижимость, принадлежащую гражданам России.

Никогда такого не было, и вот опять сербобратушки нож в псину!

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Yaroslav Kamolin

получается получают статус недружественной страны

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Дмитрий Филиппов
Правительство Черногории объявило, что в стране начали замораживать недвижимость, принадлежащую гражданам России.

Ушлепки

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Сергей С.

Заморозили собственность двух граждан РФ, попавших под санкции ЕС.

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1 комментарий
Lauris

Логичное решение, ввиду того, что Черногория тоже является кандидатом в ЕС. Честно говоря, после той же Хорватии и Боснии, меня неприятно удивила Черногория, которая грубо говоря поделена на две части - русскую и западную. Я только за то, чтобы Черногория вся стала западной

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Слегка Придурковатый

Ну этими действиями они сами себе поднасрали. Причём большую кучу навалили прямо посреди гостиной.

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3 комментария
Vladislav S

Красавцы)

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Zamir Saidov

Вроде заморозка недвижимости в Черногории для тех, кто под санкциями. По ссылкам пишут, что несколько десятков объектов. Уточните.

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Юрий Б.

Вот именно. Надо самому все уточнять каждый раз. Не верю, что тот, кто это копипастил, не понимал смысл того, что именно он скописатил.

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Вадим Д.

Счётная палата сообразила, что хранить резервы в ресурсах, которые отбирают, не такая удачная мысль? Им всего-то 5 месяцев понадобилось (-:

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Вадим Парамонов

Зато посмотри, какой длинный тормозной путь, видать быстро ехали до этого… а не, просто резина лысая и водитель идиот…

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Salena_ya

"стало лучше" можно было не писать

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Очередной алмаз

Ну все. Зарастет Элиста как Ижма

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Илья Попов

Ходора тоже так думал, но увы.

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Пётр Комментов

"H&M ведёт поиск покупателя на российскую часть бизнеса"- не уверен что эта единственная новость в "стало лучше" действительно хорошая

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Вадим Д.

И сколько же H&M хочет за всё это добро?
«Причины такого решения они назвать не смогли» — простого "не дадим" им уже мало?
То мвидео и прочие хотя вообще всех привлекать? Ибо другой-то техники у них и не будет (узбекская и китайская ещё, конечно).
«51% российских компаний сократили расходы на персонал» — это теперь сокращения и урезания з/п так называют?
И ведь в такой день: День PR-специалиста в России и Всемирный день борьбы с гепатитом!

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Слегка Придурковатый

Никого не волнует, сколько хочет H&M. Сколько дадут - столько и возьмут.

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3 комментария
Salena_ya

.

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Иван Петрович

Стабильно ничего хорошего.

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Андрей

155 дней 🤦🏻‍♂️
Даже эти ежедневные новости стали лучше, но не страна

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Uuno Turhopuru

Что то "стало лучше" все короче, а "стало хуже" все длиннее...

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Oleksiy Rubin

прокси экономика

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Genio Genio

Это такие же чипсы в мире одежды, только вместо картофеля хлопок из отсталых стран и использование их труда, двух зайцев с одного выстрела

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Николай Гуд

Допустим, это так.
Заяц 1: отсталые страны потеряли часть рынка сбыта своего хлопка
Заяц 2: отсталые страны потеряли часть работы и, соответственно, оплаты труда

Ну, такие себе зайцы.

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Слегка Придурковатый

Ты про H&M? Нормальные тряпки продавали, чё ты гонишь.

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Vladimir Ivanov

Со словом "хлопок"можно аккуратнее. Я трижды перечитал, пока понял о чём речь

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Ежегодный коктейль

"Счётная палата рекомендовала Минфину исключить из портфеля Фонда национального благосостояния евро, фунты, иены как валюты стран, которые ввели санкции против России."
И что там тогда останется то...

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Oleksiy Rubin

долляры

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