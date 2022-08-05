НСПК перестала платить банкам за продвижение карт «Мир» Статьи редакции
После ухода из России международных платёжных систем Visa и Mastercard НСПК стала по сути монополистом платёжного рынка.
Национальная система платёжных карт (НСПК) после ухода из России международных платёжных систем Visa и Mastercard сократила маркетинговый бюджет, который выделялся банкам на совместное продвижение карт «Мир» на российском рынке, пишет РБК со ссылкой на источники в банках.
«Представители платёжной системы открыто сказали, что им это теперь не нужно, так как на рынке нет конкуренции», — говорит один из собеседников издания. Теперь расходы на продвижение карт «Мир» банки будут нести сами. Банки смогут направлять на продвижение «Мира» бюджеты, которые ранее были заложены на продвижение карт Visa и Mastercard, считает источник в одном из банков.
Ранее выделяемые средства могли идти на рекламу, спонсирование акций в рамках программ лояльности (начисление дополнительного кэшбека или предоставление скидок), розыгрыш билетов для держателей карт на события, где «Мир» является спонсором и так далее.
В НСПК изданию подтвердили, что организация пересмотрела подход к маркетинговым и стимулирующим программам для держателей карт «Мир» в связи с изменением ситуации на рынке, отметив, что НСПК инвестирует совместно с банками и магазинами в новые современные технологические решения.
НСПК была создана в 2014 году после санкций из-за присоединения Россией Крыма на случай отключения карт международных платежных систем. Карты «Мир» появились на год позже. В марте 2022 года, после начала «спецоперации» в Украине, из России ушли Visa и Mastercard, которые занимали основные доли на российском платёжном рынке. Сами карты продолжают работать в России, но под управлением НСПК, которая обрабатывает все операции по картам внутри страны.
Сейчас на российском рынке из платёжных систем остались работать только «Мир» и китайская UnionPay, карты которой выдают ограниченное число банков.
По оценке отраслевого издания AdIndex, которую приводит РБК, рекламный бюджет НСПК в 2021 году составил лишь 326 млн рублей. Основная доля рекламных расходов НСПК приходится на интернет (134 млн рублей) и радио (108 млн рублей). Для сравнения, у «Сбербанка», крупнейшего рекламодателя страны, он достигает 14,6 млрд рублей, у ВТБ — 4,6 млрд рублей, «Тинькофф» — 4 млрд рублей, у «Альфа-банка» — 3,2 млрд рублей, а у «Совкомбанка» — 3,1 млрд рублей.
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Как это нет конкуренции. Господа из ФАС, ваш выход
У нас в 90-е некоторые банки пытались свои системы сделать. Но потом виза и мастер все похоронили.
ЦБ может стоит дать разрешение на открытие дополнительных систем карточных. Чтобы хоть конкуренция действительно была на рынке.
Сразу вспомнил "Cберкарт". Слава б-гу это сдохло :)
Неаккуратны они в своих высказываниях
Думаю, что НСПК надо задуматься о продвижении своих карт за пределами России - на это и тратить маркетинговый бюджет, а то получится, что они как собака на сене будут.
Кому они нужны заграницей? Эритрее?
Странам, куда ездят туристы из России. Например Турции и прочим.
А где ещё, кроме России, выпускают свои карты Мир?
Постоянно сообщается о паре стран где будут вводить мир. И какой смысл в рекламе? Вот если в эту страну например будет большой поток туристов, у которых из карт только мир, то там вполне вероятно появится услуга по их приёму.
Кстати, бренд «НСПК» для иностранцев звучит и воспринимается лучше, чем какой-то агрессивный русский «Мир»)
Так у них же не Мир а Пись будет...
Осталось ебануть плату за обслуживание мира в 1500 в год/месяц)
Вы приняты в отдел маркетинга НСПК.
Зачем продвигать, если нет конкурентов внутры страны? Рано или поздно все клиенты будут обеспечены картами мир.
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Зачем продвигать и так схавают…как это по русски
К сожалению, так и получилось.
Зачем рекламировать то, что и без рекламы будет востребовано из-за отсутствия выбора
Тут скорее конкуренция с ржд. А у мира с кем конкуренция? С наличкой?
Можно еще полететь кукухой)
А зачем Газпром рекламируется в рпл?
У них и собственное "продвижение" было такое, что вообще вопросы есть ))))
И что здесь не так?
Реклама карт, агитирующая оплачивать ими блага Гиффена (товары для бедных) - это то же самое, что реклама "Летайте самолётами Аэрофлота" в СССР
логичный ход
Ну бюджет весь ушел на футбол. Мир спонсор премьер лиги по футболу России. Цена вопроса 800 000 000 рублей. При этом тенькофф платил только 300 000 000 в год. Вот такой вот эффективный менеджмент .
Думаете они по своей воле платят? Я вот думаю их "вежливо попросили".
Ну как там было на самом деле , нам не пресс релизов не напишут))
Хотя толк от такой акции есть. Футбол нынче в топе. И отдачи больше идет, чем от рекламы с Агутиным )))
@Тинькофф , когда запустите кобейджинговую карту «Мир» - UnionPay? Люди ждут аж с марта месяца, а вы не торопитесь (
Пока у нас нет точной информации. Если что-то изменится - мы обязательно сообщим в официальных источниках.
@Тинькофф в твиттерах от зарубежных компаний и то можно услышать больше полезной информации, чем от вас в комментариях)
"Банки смогут направлять на продвижение «Мира» бюджеты, которые ранее были заложены на продвижение карт Visa и Mastercard"
А смысл?
Если всё равно нет конкуренции))