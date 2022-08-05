После ухода из России международных платёжных систем Visa и Mastercard НСПК стала по сути монополистом платёжного рынка.

{"id":476707,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":476707,"gtm":null} 2365 просмотров

Национальная система платёжных карт (НСПК) после ухода из России международных платёжных систем Visa и Mastercard сократила маркетинговый бюджет, который выделялся банкам на совместное продвижение карт «Мир» на российском рынке, пишет РБК со ссылкой на источники в банках.

«Представители платёжной системы открыто сказали, что им это теперь не нужно, так как на рынке нет конкуренции», — говорит один из собеседников издания. Теперь расходы на продвижение карт «Мир» банки будут нести сами. Банки смогут направлять на продвижение «Мира» бюджеты, которые ранее были заложены на продвижение карт Visa и Mastercard, считает источник в одном из банков.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Ранее выделяемые средства могли идти на рекламу, спонсирование акций в рамках программ лояльности (начисление дополнительного кэшбека или предоставление скидок), розыгрыш билетов для держателей карт на события, где «Мир» является спонсором и так далее.

В НСПК изданию подтвердили, что организация пересмотрела подход к маркетинговым и стимулирующим программам для держателей карт «Мир» в связи с изменением ситуации на рынке, отметив, что НСПК инвестирует совместно с банками и магазинами в новые современные технологические решения.

НСПК была создана в 2014 году после санкций из-за присоединения Россией Крыма на случай отключения карт международных платежных систем. Карты «Мир» появились на год позже. В марте 2022 года, после начала «спецоперации» в Украине, из России ушли Visa и Mastercard, которые занимали основные доли на российском платёжном рынке. Сами карты продолжают работать в России, но под управлением НСПК, которая обрабатывает все операции по картам внутри страны.

Сейчас на российском рынке из платёжных систем остались работать только «Мир» и китайская UnionPay, карты которой выдают ограниченное число банков.

По оценке отраслевого издания AdIndex, которую приводит РБК, рекламный бюджет НСПК в 2021 году составил лишь 326 млн рублей. Основная доля рекламных расходов НСПК приходится на интернет (134 млн рублей) и радио (108 млн рублей). Для сравнения, у «Сбербанка», крупнейшего рекламодателя страны, он достигает 14,6 млрд рублей, у ВТБ — 4,6 млрд рублей, «Тинькофф» — 4 млрд рублей, у «Альфа-банка» — 3,2 млрд рублей, а у «Совкомбанка» — 3,1 млрд рублей.