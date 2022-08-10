Финансы
Влажный каякер

Около 100 частных инвесторов ВТБ запланировали акцию протеста в офисе банка из-за заморозки активов Статьи редакции

В компании говорят, что настроены на диалог.

  • Клиенты хотят встретиться с топ-менеджерами банка в офисе в Санкт-Петербурге, передаёт «Коммерсантъ» сообщение Reuters. Речь идёт об около 100 клиентах.
  • Как пишет агентство, инвесторы не собираются уходить, пока им не покажут все документы о переводе их активов к другим брокерам и их заморозке, «вплоть до привлечения сотрудников правоохранительных органов».
  • Клиенты планируют провести аналогичные акции и в других городах.
  • В ВТБ сообщили Reuters, что настроены на диалог: «Заблокированными оказались активы 5 млн человек, не только бывших клиентов ВТБ (из порядка 500 тысяч)». На фоне похожих проблем у инвесторов встречи проводили также «Открытие Инвестиции» и «Альфа-банк», пишет газета.
  • В феврале 2022 года ВТБ попал под блокирующие санкции США. Брокеру компании пришлось перевести иностранные акции клиентов другим игрокам. В апреле Forbes сообщал, что «ВТБ Инвестиции» не смог перевести ИИС части клиентов с иностранными активами.

#новость #втб #инвесторы

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26 комментариев
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Модный Слава

«вплоть до привлечения сотрудников правоохранительных органов»

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Alexander Mitryashkin

*в плоть*

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Very Sexy & Beautiful

Противный

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A.K.

С инвестицией в руках

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Андрей Рядькин

это дивиденды

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Very Sexy & Beautiful

Озорник

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Андрей Рядькин

квалифицированный инвестор

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Alexander Mitryashkin

Del

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Ddd

надеюсь они встанут на колени с плакатами "путин помоги"

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Mnemonikus

😂😂😂😂 Он поможет, обязательно. Догонит и еще раз поможет. «Зачем гражданам «деньги», деньги портят людей»…

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Andrew

Сейчас им топ-менеджеры на пальцах объяснят как все это "только на пользу" и вообще "рывок с прорывом"

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Nikolay Ivanov

Пусть лучше свои усилия направят на тех, кто вводил санкции. А также на Apple и Google, которые удаляли приложения даже раньше срока наступления санкций, чтобы прогнуться перед хозяевами.

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Andrew Melnikov

Пусть лучше свои усилия направят на тех, из-за кого ввели санкции))

Ну а apple и google ни перед какими хозяевами не прогибались, ведь они и есть «хозяева».

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Alexander Mitryashkin

Ой, а что случилось?

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A.K.

Смотрю, у вас прямо хобби - писать невпопад

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Вадим Д.

Да хватит уже, ну сколько можно?!

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Alexander Mitryashkin

Это уже вечный мем

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Вадим Д.

Частные инвесторы надеются чего-то добиться? Крайне сомнительно, учитывая, что у банков развязаны руки.

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Dmitry

ЦБ ясно дал понять, что на физлиц вообще пофигу, на их проблемы, так расходный материал. Зато банкам развязали руки и все простят.

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Betty Boop

Хочется что-то написать, но кажется, что этими буквами уже не выразить все то, что происходит. Нам нужен новый алфавит. Росалфавит - с ним каждый сможет выражать мысли точно и по существу!!!

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Модный Слава

хотят встретиться с топ-менеджерами банка на кулаках

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Nick

Как-то так будет?

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Я никто и звать меня никак

У меня аж пиво из руки выпало от смеха

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Мимопрохожий

А чем перфоманс валютных ипотечниц закончился в отделении банка? был такой же лет дофига назад. Этот очень похож.

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Lukas Dexter

А все кричали МММ мошенники 😂

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Михаил Попов

В чем выгода перевода иностранных акций из втб ?
Ну будут замороженные лежать в другом банке

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