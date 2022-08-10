Около 100 частных инвесторов ВТБ запланировали акцию протеста в офисе банка из-за заморозки активов Статьи редакции
В компании говорят, что настроены на диалог.
- Клиенты хотят встретиться с топ-менеджерами банка в офисе в Санкт-Петербурге, передаёт «Коммерсантъ» сообщение Reuters. Речь идёт об около 100 клиентах.
- Как пишет агентство, инвесторы не собираются уходить, пока им не покажут все документы о переводе их активов к другим брокерам и их заморозке, «вплоть до привлечения сотрудников правоохранительных органов».
- Клиенты планируют провести аналогичные акции и в других городах.
- В ВТБ сообщили Reuters, что настроены на диалог: «Заблокированными оказались активы 5 млн человек, не только бывших клиентов ВТБ (из порядка 500 тысяч)». На фоне похожих проблем у инвесторов встречи проводили также «Открытие Инвестиции» и «Альфа-банк», пишет газета.
- В феврале 2022 года ВТБ попал под блокирующие санкции США. Брокеру компании пришлось перевести иностранные акции клиентов другим игрокам. В апреле Forbes сообщал, что «ВТБ Инвестиции» не смог перевести ИИС части клиентов с иностранными активами.
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«вплоть до привлечения сотрудников правоохранительных органов»
*в плоть*
Противный
С инвестицией в руках
это дивиденды
Озорник
квалифицированный инвестор
Del
надеюсь они встанут на колени с плакатами "путин помоги"
😂😂😂😂 Он поможет, обязательно. Догонит и еще раз поможет. «Зачем гражданам «деньги», деньги портят людей»…
Сейчас им топ-менеджеры на пальцах объяснят как все это "только на пользу" и вообще "рывок с прорывом"
Пусть лучше свои усилия направят на тех, кто вводил санкции. А также на Apple и Google, которые удаляли приложения даже раньше срока наступления санкций, чтобы прогнуться перед хозяевами.
Пусть лучше свои усилия направят на тех, из-за кого ввели санкции))
Ну а apple и google ни перед какими хозяевами не прогибались, ведь они и есть «хозяева».
Ой, а что случилось?
Смотрю, у вас прямо хобби - писать невпопад
Да хватит уже, ну сколько можно?!
Это уже вечный мем
Частные инвесторы надеются чего-то добиться? Крайне сомнительно, учитывая, что у банков развязаны руки.
ЦБ ясно дал понять, что на физлиц вообще пофигу, на их проблемы, так расходный материал. Зато банкам развязали руки и все простят.
Хочется что-то написать, но кажется, что этими буквами уже не выразить все то, что происходит. Нам нужен новый алфавит. Росалфавит - с ним каждый сможет выражать мысли точно и по существу!!!
хотят встретиться с топ-менеджерами банка на кулаках
Как-то так будет?
У меня аж пиво из руки выпало от смеха
А чем перфоманс валютных ипотечниц закончился в отделении банка? был такой же лет дофига назад. Этот очень похож.
А все кричали МММ мошенники 😂
В чем выгода перевода иностранных акций из втб ?
Ну будут замороженные лежать в другом банке