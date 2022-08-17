Джо Байден подписал закон о снижении инфляции в США, который вводит минимальный налог в 15% на прибыль для корпораций Статьи редакции
Сейчас ставка выше, но компании разными способами могут снизить её и платить меньше.
- Президент США Джо Байден подписал закон, который должен способствовать снижению инфляции в США. Он предусматривает инвестиции в размере $369 млрд в климатическую и энергетическую политику и $64 млрд — на поддержку медицины.
- Также он устанавливает минимальный налог в 15% для корпораций, чья прибыль превышает $1 млрд в год. Согласно документу, в 2020 году около 55 крупных компаний не заплатили «ни цента налогов». Сейчас ставка около 21%, но корпорации могут снизить его путём различных вычетов.
- По оценкам, эти меры помогут сократить дефицит бюджета США на $300 млрд в течение десяти лет.
- В частности, американцы смогут получить скидку или налоговые льготы за покупку и установку тепловых насосов или солнечных панелей на крышах домов. Также снизится стоимость лекарств для обладателей медицинской страховки, а для людей, чей доход превышает $400 тысяч в год, изменится ставка налога — она будет выше.
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Оказывается, можно было просто принять закон о снижении инфляции! И это не прикол, в оригинале так и называется: Inflation Reduction Act. Я думал, законодатели упоротые только у нас.
Статью почитайте, там конкретные меры, а не просто "инфляция стой раз, два".
конечно, достаточно просто подписать закон и все сразу изменится, все же в мире именно так и работает
А зачем Америке сокращать дефицит бюджета? Экономия жалких 300 млрд за 10 лет. Это все равно что получить скидку в пять рублей при покупке мерседеса. Не проще ли потолок госдолга поднять, как обычно?
Если потолок госдолга поднять, холопы будут ругаться, что страну в долги загоняют.
А так инфляция преподносится как явление непреодолимой силы, а бравый президент с этим денно и нощно борется
Да США и так инфляция ниже чем в России...
Немного инфляции им не повредит. Это толкнет потребительский спрос и инвестиции.
Проблема в том что инфляция США размазывается по всему миру. Это базовая валюта, а у всех остальных стран получается инфляция доллара + своя собственная.
Зато у нас победы, рывки и подскоки. Минэкономики вон прогнозирует прогнозы как всё снизится, а жизнь улучшается "опережающими темпами".
А загнивающие капиталисты инвестируют в поддержку медицины и климат.
Сарказм, конечно, присутствует.
Слабо хоть один день прожить без "зато у нас"?)
Что ж за глисты такие, если охота повсюду с поводом и без приплетать "нас".
По климату вы забыли, видимо, что тренд на зеленую энергетику изначально преподносился в контексте экологии, озонового слоя и борьбы с потеплением.
А вылилось это в раздутые маркеткапы Tesla и Rivian, и увеличенный углеродный след при производстве аккумов
Климат? США срать на климат, они об этом публично заявили.
а 700 ярдов на военку у штатов - из воздуха берутся?
Удивительно, что ВВП не фигурирует в названии акта.
Putin's Tax Reduction Act.
Очень здравый закон. Заставит миллиардеров начать платить налоги. А то всякие Безосы буквально 0 долларов налогов платят благодаря налоговой оптимизации.
И это действительно благотворно скажется на снижении инфляции. Наконец-то приняли закон для блага рядовых граждан. До этого инфляция сжирала весь реальный рост доходов населения, в то время как корпорации били все возможные рекорды по доходам. Бедные беднели, а богатые богатели еще быстрее. Сейчас все в равных условиях будут.
Спорный момент. США сильна благодаря корпорациям. Если Безос скажет "ибись оно всё конём, я улетаю вместе с Илоном на Марс" США станут сильнее?
Ободрать буржуев и раздать всё нищебродам наша страна уже проходила сто лет назад.
И чем это плохо? Они для экономики пользу гигантскую создают, и налоги по всей цепочке тоже. Такие как Безос должны быть вознаграждены обществом, а не наказаны.
Социалисты-популисты добьют США похоже... жесть
У нас в штате налоги уже сократили. Причем сразу и за прошлый год, так что в конце года еще возврат сделают.
А как увеличение налогов остановит инфляцию? Это же наоборот её разгонит в разы, т.к. корпорации будут вынуждены повысить цены на товары для сохранения прибыли.
а так можно было?
Инфляция стоять раз-два!
*тут картинка с майором и подписью "останавливайсируй"
А в итоге юристы опять найдут способ этот закон обойти?