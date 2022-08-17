Правительство анонсировало льготные кредиты для малого и среднего бизнеса на перестройку и развитие производства Статьи редакции
Приоритет отдадут сферам переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса.
- Малый и средний бизнес сможет получить льготные кредиты при действующей ставке ЦБ под 4,5% и 3% годовых соответственно. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.
- Деньги можно будет направить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств.
- Приоритет на выдачу льготых кредитов отдадут МСБ, работающим в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса.
- Срок действия льготной программы — три года. Сам кредит можно будет взять на срок до десяти лет.
- Глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил в августе 2022 года, что льготный период составит до пяти лет. Оператором кредитной программы станет «Корпорация МСП». Для консультаций бизнеса она в ближайшие недели запустит специальный центр на платформе «МСП.рф».
- Правительство планирует, что до конца 2022 года банки выдадут кредитов на 50 млрд рублей.
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Ура, товарищи!
cringe
Но получить их конечно же не возможно!
Почему вы так решили?
что вы! наоборот…
Возможно, но под 30%! Под 3% получат свои, для скупки активов ушедших из РФ компаний. И пох.. что там будут бизнесмены за которых стыдно и те которые буквы в слова с трудом складывают, типа покупателя Макдональдса. Зато свои, карманные!
Перестройка не на военные рельсы, случаем и под оборонзаказы, от которых невозможно отказаться?
А чем сейчас кормят солдат?
Хоть кто-то (Мишустин) занят делом и думает о экономике и лоббирует интересы МСП.
Если вы про одноименную корпорацию, то да. 1% кредитов (и то аффилированным лицам) при зарплате в корпорации в 600 тысяч - вот это я понимаю, поддержали так поддержали...себя. https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/427937-schetnaya-palata-obnaruzhila-v-korporacii-msp-vysokie-zarplaty-pri
50 млрд.рублей это конечно слезы, но и на том спасибо.
И их никто не увидит, впрочем, как всегда: главное - громко заявить об этом.
Вспоминается поговорка про овец, клоки и паршивых.
Боюсь вот только, что эти лярды не дойдут туда где они действительно нужны, а осядут по длинной, извилистой дороге.
Мог бы получить, но опять что-то пойдет не так
Опять введут какие-нибудь требования под которые подходит только бизнес, принадлежащий определенным людям
Про производство как таковое забыли. Основа экономики.
С какой это радости производство - основа экономики?
Мы же не в 19 веке.
Деньги можно будет направить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств.
громкие заявления это любимый вид деятельности чиновников, по факту все будет на много сложнее чем написано в статье
Расскажите детали? Почему сложнее?
Пока рано судить, вроде. Постановление только сейчас вышло, до банков через месяц дойдёт. Пока продукты разработают...
Малый бизнес и так весь перекредитован после Ковидов и других событий! Загнать в ещё большие долги, вот так поддержка 👏🏽 Лучше бы помогли выжившим бизнесам разгрести уже взятые обязательства и остановились топить запретами и ограничениями всего! Другими словами - мы вам все поhерим щас, что вы строили годами, и потом денег в долг дадим на восстановление, а потом повторим ✊🏽
Был у меня опыт попытки получения поддержки от государства.... печальный оказался.
Сделали бы просто доступными принтеры, почему лазерный принтер ранее стоивший 50 т.р., теперь 250 т.р., ведь доллар значительно ниже чем был ранее и кто то на этом зарабатывает сверхприбыли. Бумагу, ну сСветокопи, да да эта пыльная экономная ерунда была 170 р., но теперь 500 и более.... и здесь понятно что без спекуляций на ситуации не обошлось, просто все захотели заработать и может быть просто взять и не сложным образом проверить ценообразование и снизив себестоимость малому бизнесу возможно будет попроще...
Сделали бы просто доступными принтеры, почему лазерный принтер ранее стоивший 50 т.р., теперь 250 т.р.,
Извините конечно но это как просто так взять и сделать товар дешевле? Если логистика загнулась и производитель свалил с российского рынка? Приходиться теперь в 10 раз меньше привозить в РФ и со странами СНГ конкурировать на закупку товара.
Тут нет простого решения. Есть только одно глобальное, которое нельзя в слух произносить.
Даже в Красном и Белом обычная лежит по 300 с копейкой, Эко по 300 емнип.
Производители практически все китайские, это и Киосера и т.д. и что в самом начале ещё старые закупки продавцы умножили на 5, что сейчас новые уже по другому курсу купленные всеравно.... А логистика, да согласен, но даже с увеличением хоть на 50 процентов на логистику цены могли взлететь максимум на 20 процентов)