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Финансы
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Новости и тексты на фоне 190 дня «спецоперации»: число пользователей Mir Pay за год выросло в 20 раз Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 1 сентября: доллар — 60,24 рублей, евро — 60,21 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 60,22 рубля, евро — 60,44 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,25 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,23 рублей, евро — по 67,49 рублей.

Стало лучше

По итогам летнего туристического сезона самыми популярными у россиян направлениями стали страны СНГ (Беларусь, Армения, Казахстан), Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Последние две страны использовали в том числе в качестве пересадочного пункта для полёта в другую страну.

Число пользователей сервиса бесконтактной оплаты Mir Pay летом 2022-го выросло более чем в 20 раз по сравнению с летом 2021-го. Точное количество пользователей не раскрывается.

Минпромторг разработал механизм новой льготной программы кредитования для производственных предприятий — промышленную ипотеку. Для инновационных технологических компаний ставка по ней будет 3% годовых и 5% — для других заёмщиков.

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Стало хуже

Российское авторское общество подало иски к юрлицам сети кинотеатров «Каро» и объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк». В «Формуле кино» и «Синема Парке» говорят, что предметом спора стали отчисления за использование музыки зарубежных правообладателей, приостановивших деятельность в России. В РАО утверждают, что пытаются взыскать долги, возникшие ещё до начала «спецоперации».

Россию не включили в список стран, которым Таиланд продлил срок безвизового пребывания в стране с 30 до 45 дней.

Страны G7 на встрече министров финансов 2 сентября представят план по установлению предельных цен на нефть из России, выяснила The Wall Street Journal.

Почему так

Какие страны пока продолжают выдавать туристам шенген и как его получить — в инструкции от РБК.

Новости предыдущего дня, 31 августа — здесь.

#новость #днрилнр

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 Александр Петренко

«Число пользователей мир пэй выросло в 20 раз»

С 2 пользователей до 40

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Alexandr Gunich

Мир пэй это замена бесконтактной оплате в Google Pay.
На андроиде юзают, а яблодрочеры с картами ходят.

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Aridjen

Купить яблоко не можешь, вот и подгорает

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Евгений Широков

Что вас заставляет так реагировать на комментарии о яблоке с утра пораньше. Что такого может быть в яблоке, что вы так возбуждаетесь как кролики перед сексом?)

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Платон Щукин

Удобство:)

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Александр Иванов

У меня у родных у половины яблоко у половины андрюха. Так как "яж программист", то по много приходится общаться с обоими операционками. Так вот, удобство и телефон с яблоком это сильно преувеличенный факт, скорее подойдёт слово "привычка"

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Александр Голубев

Я стопроцентный потомственный андроидчик, от слова всегда.
От себя лично могу сказать, в яблоке есть магия удобства. Без шуток.

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Александр Соколов

не знаю, всю жизнь на андроиде, супруга на яблоке
возможно, с ним надо долго ходить, чтобы привыкнуть, но мне нифига не удобно с ним работать

на андроиде управление жестами, 120 Гц (у жены 13й без 120), поиск приложений (у жены 4 стола с кучей папок и тп)

По быстродействию спорить не буду, но мой телефон за 20к уж точно не хуже, чем 13й эппл в повседневной жизни

Но зато на айфон камера без вопросов, поэтому и беру ей для того, чтоб были отличные снимки детей и отдыха (мне в повседневе хаватает и бомж камеры)

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Ололоша ололоев

У меня яблоко, в планах перейти на андройд из-за бесконтактной оплаты

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Кофёйный Человек

я продал айфон через неделю после отключения эпл пей и прочих ништяков. не из тех, кому нравится платить и страдать.

да и к слову топовые андроиды на порядок удобнее в использовании, чем огрызки, застрявшие своим айосом в 2000-ых.

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simpotyaga

Можно примеры таких андроидов?

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Александр Соколов

любой флагман от Xiaomi, 1+

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Семен Смирнов

Правильно, только исходный пост не сильно опровергает

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Игорь З.

Факт остается фактом - число пользователей выросло

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Семен Смирнов

В 20 раз!11

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Александр Голубев

Железобетонно!

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Александр Голубев

Может и с 1 до 20. Число пользователей не раскрывается )

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Alex Shevchenko

Маск, приди 😁

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nkmstudio

©️ По итогам летнего туристического сезона самыми популярными у россиян направлениями стали страны СНГ (Белоруссия, Армения, Казахстан), Турция и Объединенные Арабские Эмираты.

Судя по выбору направлений, главной экскурсией было пристроить свои финансы или получить виза/мастеркад

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роман долгополов

Как распознать сверхразум
Пристраивают свои финансы там где их только что конфисковали!

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Александр Голубев

Какая из вышеперечисленных стран конфисковала российские активы?
Заранее благодарен.

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Вадим Д.

Туризм на заработки, это не совсем турим, но страны СНГ рады.

Всем привет и с Днём знаний! Сегодня мы всё узнаем (-:

Пользователей мир пэй всё больше: оно и неудивительно, альтернатив-то нет.
Минпромторг и предприятия тащит в кабалу — выдумали пром. ипотеку.
Авторы хотят денег с кинотеатров, а кто не хочет? Но у кинотеатров и так не густо.
РФ - Таиланд нет любовь.
Нефт из РФ оценят Г7 страны. Любопытно, однако.

Хорошего дня всем, не болейте 🤘🏻

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Игорь З.

И вам не хворать!

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Илья Ефимов

Если тебя не пускают в туристические страны, сделай вид, что ты просто выбираешь другие страны.

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Иной щит

" Последние две страны использовали в том числе в качестве пересадочного пункта для полёта в другую страну."

А первые три из списка (я бы туда ещё Узбекистан добавил), это все за картами ломанули..
Такой вот туризм нынче.

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Слегка Придурковатый

Был гастротуризм, теперь картотуризм.

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Александр Рюмин

CardChallenge

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Александр Иванов

Я летал в Узбекистан в качестве туриста, карты мне не интересны. Почему сейчас, а не раньше? Все просто, билеты туда резко подешевели.

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Иной щит

Вот вы и есть тот единственный настоящий турист! ))

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антон кожевников

этот ваш мир пэй сто лет в обед никому не нужен. пользуются из-за отсутствия выбора. да и обплевался весь от него. то карта не регистрируется, то оплата не проходит, то вообще оплата временно недоступна, ибо потому что. мир пэй перезагрузи, подожди немного, мож заработает. особенно классно, когда ты всё это делаешь, а за тобой очередь стоит

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Виктор Егоров

Из-за последних обновлений да, на нескольких телефонах полетело всё. Хоть что делай, ничего не помогает. Ждём следующую обнову.

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ur spam

Samsung Pay прекрасно работает, если что.

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Пришелец 10

Нужно переименовать Mir Pay в War Pay, так как война - это единственная причина столь резкого роста популярности данного сервиса.

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Александр Рюмин

Кто-нибудь пользуется MirPay?
Поделитесь своими ощущениями, насколько удобно?

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Noblesse. tv

Пользуюсь уже пол года, не заметил никаких неудобств.

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Игорь З.

Все на мастеркарде сижу, вроде не испытываю каких-либо неудобств и необходимости переходить на другую платежную систему)

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Платон Щукин

Вы сидите на мире, а не на мастеркарде - все процессится через мир. От мастеркард только иконка на карте.

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Фильтр для воды Aquawhore

Через НСПК

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Платон Щукин

Оке, через НСПК, но визы и мастера де факто нет, одни иконки.

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ur spam

Вопрос про приложение для оплаты был, а не про бренд карты.

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Борис Фёдоров

хотите увеличить число пользователей в 3 раза?))

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Vitaliy O

Пользуюсь около полугода. Чаще всего проблем нет. Но ...
1. За это время было два перерыва по 2 и 3 дня, когда приложение говорило, что оплата не может быть произведена по техническим причинам. Т.е. карту с собой всё-таки носить приходится. В любой момент может не сработать.
2. Возвраты покупок это что-то с чем-то.
2.1. На экране отображается как покупка, что может сбивать.
2.2. Возврат может произойти частично, потом придет новый возврат на полную сумму, затем спишется частичный возврат.
2.3. В истории транзакций возврат можете видеть, а на банковском счету денег нет (через 3 недели зачислились)
3. Мне не понятна схема взаимодействия НСПК (mir pay) и банков. Транзакции в приложении не всегда соответствуют транзакциям в банке и всегда не соответствуют при возвратах и оплате СберСпасибо.

Но, как говорится, "При всем богатстве выбора, другой альтернативы нет" - либо миришься с мир пей (возможное состояние девелоперов), либо таскаешь мешок с картами и монетками.

PS: Против войны в любых ее проявлениях.

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Слегка Придурковатый

РАО и РСП - двое из ларца одинаковы с лица. Надеюсь, когда-нибудь настанет тот день, когда погонят ссаными тряпками всю эту михалковщину, плотно окопавшуюся десятилетиями на самых хлебных местах.

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MT Advanced

"Минпромторг разработал механизм новой льготной программы кредитования для производственных предприятий — промышленную ипотеку."
Если я правильно понял суть данного заявление, то будет кредитоваться приобретение ГОТОВЫХ производственных площадок в том числе и для "инновационных технологических компаний".
Т.е. в России имеется достаточное количество производственных площадок на любой вкус, цвет и размер, которые изнывают и простаивают в ожидании инновационного технологического владельца?

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Слава Мохов

Samsung Pay работает кстати

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Serge Galan

Как говорится, бабло победит зло.

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Михаил Мн

Мир Пей работает отлично, по карте Мир куча акций (ощутимых) с кэшбэком. Но мне лично приходится открывать приложение для оплаты, не получается как с Гугл Пей прикладывать телефон (даже с выключенным экраном). У всех там с Мир Пей?

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Black7

Все отлично работает без открытия.

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Dmitriy Dmitriev

Поскольку уже несколько лет кошелёк для меня - это смартфон, то я пользуюсь Mir Pay с момента добровольного отказа Visa и Mastercard от проведения бесконтактных транзакций для россиян. Пару раз весной не проходили платежи. С тех пор никаких нареканий.

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