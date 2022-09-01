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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 1 сентября: доллар — 60,24 рублей, евро — 60,21 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 60,22 рубля, евро — 60,44 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,25 рублей.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,23 рублей, евро — по 67,49 рублей.

Стало лучше

По итогам летнего туристического сезона самыми популярными у россиян направлениями стали страны СНГ (Беларусь, Армения, Казахстан), Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Последние две страны использовали в том числе в качестве пересадочного пункта для полёта в другую страну.

Число пользователей сервиса бесконтактной оплаты Mir Pay летом 2022-го выросло более чем в 20 раз по сравнению с летом 2021-го. Точное количество пользователей не раскрывается.

Минпромторг разработал механизм новой льготной программы кредитования для производственных предприятий — промышленную ипотеку. Для инновационных технологических компаний ставка по ней будет 3% годовых и 5% — для других заёмщиков.

Стало хуже

Российское авторское общество подало иски к юрлицам сети кинотеатров «Каро» и объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк». В «Формуле кино» и «Синема Парке» говорят, что предметом спора стали отчисления за использование музыки зарубежных правообладателей, приостановивших деятельность в России. В РАО утверждают, что пытаются взыскать долги, возникшие ещё до начала «спецоперации».

Россию не включили в список стран, которым Таиланд продлил срок безвизового пребывания в стране с 30 до 45 дней.

Страны G7 на встрече министров финансов 2 сентября представят план по установлению предельных цен на нефть из России, выяснила The Wall Street Journal.

Почему так

Какие страны пока продолжают выдавать туристам шенген и как его получить — в инструкции от РБК.

Новости предыдущего дня, 31 августа — здесь.