Новости и тексты на фоне 210 дня «спецоперации»: МТС и «Сколтех» исключили из альянса по разработке оборудования для 5G Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 21 сентября: доллар — 60,01 рубля, евро — 60,05 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,15 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 72,77 рублей, евро — по 73,14 рублей.
Кто и как адаптируется к изменениям
В августе объем экспорта телефонов и смартфонов из Китая в Россию вырос на 5,5% по сравнению с тем же месяцем 2021 года и достиг $421 млн (25,4 млрд рублей по среднему курсу ЦБ за тот месяц), следует из данных китайской таможни, с которыми ознакомился РБК. При этом количественно экспорт вырос до 2,9 млн штук в августе. Это в 4,8 раза выше по сравнению с мартом и на 40% больше по сравнению с январем.
ЦБ Армении заявил, что коммерческие банки страны должны сами принимать решения об обслуживании карт платёжной системы «Мир».
Ограничения со стороны онлайн-магазинов компьютерных игр привели к росту интереса в России к играм на физических носителях. За восемь месяцев 2022 года рынок коробочных игр для консолей и ПК вырос на 10% — до 1,1 млн штук.
При этом российские геймеры с марта по август вдвое снизили число покупок компьютерных и мобильных игр год к году. А трафик на стриминговых платформах вырос на 30%.
Какие есть проблемы и трудности
Вьетнамский BIDV и казахстанский Halyk Bank приостановили приём карт «Мир», передают «Известия» со ссылкой на информацию, полученную в их кол-центрах. «РИА Новости» сообщают, что Halyk Bank не принимает карты в банкоматах, но их можно использовать для покупок.
Минэкономразвития отправило на доработку проект стратегии развития автопрома до 2035 года, который подготовил Минпромторг. Основными целями ведомство выбрало удовлетворение потребностей российского рынка в локализованных не менее чем на 80% машинах и обеспечение технологического суверенитета отечественного автопрома. Минэкономразвития же посчитало, что реалии автопрома — нарушение производственно-логистических цепочек и падение спроса — не отражены в документе.
Международный альянс разработчиков телекоммуникационного оборудования OpenRAN приостановил членство «Сколтеха» и МТС. Идея альянса — в совместной разработке оборудование для сетей 5G и последующих поколений связи на базе открытой архитектуры.
Контекст
На фоне новостей об ограничении приёма карт «Мир» может увеличиться спрос на туры за зарубежными картами, говорится в исследовании B2B.Ostrovok.ru. Сейчас запросы на «карточные туры» получают 53% российских турагентов: 35% участников рынка продают их, 18% — нет. У 36% компаний обращений нет.
Новости предыдущего дня, 20 сентября — здесь.
Кажется, что такой альянс должен быть про технологии, а не про политику.
Там просто МТС и Сколково не собо добавляют технологичности, вот их и выбросили
Когда там гарант выступает?
Ждет, когда кто-то влиятельный на Дальнем Востоке проснется.
Успею в обменник, значит
Я бы не торопился
Ждём выступление солнцеликого.
Повангую, что там будет сказано:
1. Посконные земли направляются в родную гавань.
2. Всеобщей мобилизации, как я и говорил раньше, не будет (лёгкая, чуть незаметная ухмылка). Границы на выезд пока тоже закрывать в планах нет.
3. Вводим частичное военное положение в граничащих с Украиной регионах. Список регионов, ясно дело, скоро увеличится.
4. Срочники, после того, как референдумы состоятся, вполне законно будут направлены в новые регионы страны для службы (можно будет неплохо сэкономить на гробовых и вообще контрактниках).
Хотя 4-й пункт наверное вслух сказан не будет.
А так же половцы и печенеги?
Он уже вчера выступил.
Это было лучшее его выступление.