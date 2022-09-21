Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":505758,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":505758,"gtm":null} 549 просмотров

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21 сентября: доллар — 60,01 рубля, евро — 60,05 рублей.

Курсы на Forex к 07:50 мск: доллар — 60,73 рублей, евро — 60,5 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,15 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 72,77 рублей, евро — по 73,14 рублей.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Кто и как адаптируется к изменениям

В августе объем экспорта телефонов и смартфонов из Китая в Россию вырос на 5,5% по сравнению с тем же месяцем 2021 года и достиг $421 млн (25,4 млрд рублей по среднему курсу ЦБ за тот месяц), следует из данных китайской таможни, с которыми ознакомился РБК. При этом количественно экспорт вырос до 2,9 млн штук в августе. Это в 4,8 раза выше по сравнению с мартом и на 40% больше по сравнению с январем.

ЦБ Армении заявил, что коммерческие банки страны должны сами принимать решения об обслуживании карт платёжной системы «Мир».

Ограничения со стороны онлайн-магазинов компьютерных игр привели к росту интереса в России к играм на физических носителях. За восемь месяцев 2022 года рынок коробочных игр для консолей и ПК вырос на 10% — до 1,1 млн штук.

При этом российские геймеры с марта по август вдвое снизили число покупок компьютерных и мобильных игр год к году. А трафик на стриминговых платформах вырос на 30%.

Какие есть проблемы и трудности

Вьетнамский BIDV и казахстанский Halyk Bank приостановили приём карт «Мир», передают «Известия» со ссылкой на информацию, полученную в их кол-центрах. «РИА Новости» сообщают, что Halyk Bank не принимает карты в банкоматах, но их можно использовать для покупок.

Минэкономразвития отправило на доработку проект стратегии развития автопрома до 2035 года, который подготовил Минпромторг. Основными целями ведомство выбрало удовлетворение потребностей российского рынка в локализованных не менее чем на 80% машинах и обеспечение технологического суверенитета отечественного автопрома. Минэкономразвития же посчитало, что реалии автопрома — нарушение производственно-логистических цепочек и падение спроса — не отражены в документе.

Международный альянс разработчиков телекоммуникационного оборудования OpenRAN приостановил членство «Сколтеха» и МТС. Идея альянса — в совместной разработке оборудование для сетей 5G и последующих поколений связи на базе открытой архитектуры.

Контекст

На фоне новостей об ограничении приёма карт «Мир» может увеличиться спрос на туры за зарубежными картами, говорится в исследовании B2B.Ostrovok.ru. Сейчас запросы на «карточные туры» получают 53% российских турагентов: 35% участников рынка продают их, 18% — нет. У 36% компаний обращений нет.

Новости предыдущего дня, 20 сентября — здесь.