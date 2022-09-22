Финансы
Полина Лааксо

«Тинькофф» ограничит входящие SWIFT-переводы тремя странами с 12 октября Статьи редакции

Получать доллары и евро клиенты смогут только из Армении, Узбекистана и Азербайджана.

  • Внимание на это обратило издание Frank Media со ссылкой на рассылку банка. На момент публикации в пресс-службе «Тинькофф» не ответили на запрос vc.ru.
  • Теперь переводы российским клиентам «Тинькофф» получится отправить только через армянский «Ардшинбанк», азербайджанские «Юнибанк» и «Международный банк Азербайджана», а также через «Народный банк Узбекистана».
  • В мае 2022 года банк приостановил SWIFT-переводы за границу в евро. В начале июня объявил, что введёт плату за обслуживание валютных счетов, и прекратил открывать накопительные счета не в рублях.
  • 16 июня банк повысил минимальную сумму SWIFT-переводов до $20 тысяч, а 6 июля приостановил исходящие транзакции для физлиц до 1 октября. Юрлица тем временем получили в сентябре возможность переводить деньги в евро и долларах в Армению и Узбекистан.
  • 15 августа «Тинькофф» ввёл комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах — 3% от суммы перевода, но не менее $200. Получать платежи бесплатно можно было из Армении и Китая.
Источник: iXBT

#новость #тинькофф

1598 просмотров
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10 комментариев
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Верующий Илья

Уроды

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Vasiliy coconut

Что ни день то новое дно
Доколе Господи ?

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GanicusCsw

Тинькофф понимает куда все идет, поэтому скоро введут курс самоцветов к древесине. Я кстати грибов насобирал, можем потом договориться об обмене (ягоды не предлагать)

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Alexander Weber

Сколько кубов дерева можно выручить за один айфон?

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Василий Петров

Подскажите, как сейчас еще можно получать Adsense? Или это для физиков

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Никита Зырянов

В Точку получаю. Без проблем

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Margaret Scrinkl

Получаю в Raiffeisen

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Человекопароход

Райфик
Raiffeisen пока норм

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Человекопароход

А вообще пора уже зарубежную открыть
Все сильно упрощает

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Александр Константинов

Премиальный сервис. А в принципе теперь гости страны могут классный финтех-стартап запилить :)

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