«Тинькофф» ограничит входящие SWIFT-переводы тремя странами с 12 октября Статьи редакции
Получать доллары и евро клиенты смогут только из Армении, Узбекистана и Азербайджана.
- Внимание на это обратило издание Frank Media со ссылкой на рассылку банка. На момент публикации в пресс-службе «Тинькофф» не ответили на запрос vc.ru.
- Теперь переводы российским клиентам «Тинькофф» получится отправить только через армянский «Ардшинбанк», азербайджанские «Юнибанк» и «Международный банк Азербайджана», а также через «Народный банк Узбекистана».
- В мае 2022 года банк приостановил SWIFT-переводы за границу в евро. В начале июня объявил, что введёт плату за обслуживание валютных счетов, и прекратил открывать накопительные счета не в рублях.
- 16 июня банк повысил минимальную сумму SWIFT-переводов до $20 тысяч, а 6 июля приостановил исходящие транзакции для физлиц до 1 октября. Юрлица тем временем получили в сентябре возможность переводить деньги в евро и долларах в Армению и Узбекистан.
- 15 августа «Тинькофф» ввёл комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах — 3% от суммы перевода, но не менее $200. Получать платежи бесплатно можно было из Армении и Китая.
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Уроды
Что ни день то новое дно
Доколе Господи ?
Тинькофф понимает куда все идет, поэтому скоро введут курс самоцветов к древесине. Я кстати грибов насобирал, можем потом договориться об обмене (ягоды не предлагать)
Сколько кубов дерева можно выручить за один айфон?
Подскажите, как сейчас еще можно получать Adsense? Или это для физиков
В Точку получаю. Без проблем
Получаю в Raiffeisen
Райфик
Raiffeisen пока норм
А вообще пора уже зарубежную открыть
Все сильно упрощает
Премиальный сервис. А в принципе теперь гости страны могут классный финтех-стартап запилить :)