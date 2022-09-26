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Таджикистанский Dushanbe City приостановил обслуживание карт «Мир» Статьи редакции

Это один из двух банков в Таджикистане, который работает с российской платёжной системой.

  • Банк Dushanbe City приостановил обслуживание карт на фоне технических неполадок в работе платёжной системы «Мир», пишет «Прайм» со ссылкой на релиз.
  • Согласно сообщению, неполадки возникли с 24 сентября. Сейчас карты не обслуживают ни в банкоматах, ни в РОS-терминалах Dushanbe City.
  • Dushanbe City — один из двух банков в Таджикистане, который работает с системой «Мир». Второй — «Амонатбонк».
  • 19 сентября 2022 года Reuters и «РИА Новости» сообщили, что обслуживание карт «Мир» приостановили турецкие İşbank и DenizBank. 21 сентября «Известия» рассказали, что так же поступил вьетнамский BIDV. 23 сентября «по техническим причинам» обслуживание карт «Мир» приостановили в Узбекистане.
  • 24 сентября «Коммерсант» сообщил, что платёжная система «Мир» и её оператор НСПК подверглись масштабной DDoS-атаке. Её цель — перегрузить систему и вызвать сбой в обслуживании карт.

#новость #таджикистан #мир

2903 просмотров
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29 комментариев
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 Михаил Толстых

Очередной удар в псину?

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Grandzlo

Доигрались со своими «только для славян».

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Артём Подгорный

сутулую

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Александр Соколов

Случайная описка?)) Так даже смешнее

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Aleksey Bobkov

С подключением

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Оля Янко

Очередной удар в ПСИНУ)))))))) вы тролль высшего порядка.

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Mike

А на что еще надеялись после угроз со стороны США. Вот где сила, а не в ржавых танках и автоматах.

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роман долгополов

А чего тогда амеры Афганистану просто не отключили мастеркард?

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Иван

"По техническим причинам Таджикистан ни при каких условиях не признает результаты так называемых "референдумов" на захваченных РФ территориях" - заявил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин

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Иван Грозный

По "техническим", лол )) По очень техническим и очень причинам.

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Roman Moskovskiy

🤣🤣🤣🤣🤣

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дискотека 80-х
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Юридический яд

величие

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Aleksandr Bovin

Мир - всё?

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Шалтай Болтай

Труд - на очереди. Май - не наступит

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Вадим Д.

А точно ли неполадки именно «технические»?

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Dimitri

Ага, как и у Газпрома.

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Шишмарев

Ну, понеслась...

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Виктор Шаманов

И кто следующий откажется работать с картой «Мир»?

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Oleg Samoil

Россия

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Оля Янко

Хотя возможно Беларусь. Это без сарказма, батька то не таким дураком оказался на деле.

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Andre Macareno

Эти будут белорусов ждать

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Oleg Samoil

Думаю Лукашенко пытаясь усидеть на всех стульях и жопу не порвать выйдет позже РФ на всякий случай

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Юридический яд

Вы последний в Сберкассу? Я за Вами займу?

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Kv4Nt

Да очевидно же что это делают что бы наши не уезжали туда на время призыва. Потом все эти карты возобновят работу как и обычно

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Поджог Сараев
это делают что бы наши не уезжали туда на время призыва

Закрыть выезд куда проще.

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Айрат Галиуллин

Технические неполадки? Ну бред а …

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Слегка Придурковатый

Закрывайте уже.

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Оптимальный Женя

Для пользователей сайта the.tj карты МИР продолжат свою работу, - заявили представители Таджикистана

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