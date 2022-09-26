Таджикистанский Dushanbe City приостановил обслуживание карт «Мир» Статьи редакции
Это один из двух банков в Таджикистане, который работает с российской платёжной системой.
- Банк Dushanbe City приостановил обслуживание карт на фоне технических неполадок в работе платёжной системы «Мир», пишет «Прайм» со ссылкой на релиз.
- Согласно сообщению, неполадки возникли с 24 сентября. Сейчас карты не обслуживают ни в банкоматах, ни в РОS-терминалах Dushanbe City.
- Dushanbe City — один из двух банков в Таджикистане, который работает с системой «Мир». Второй — «Амонатбонк».
- 19 сентября 2022 года Reuters и «РИА Новости» сообщили, что обслуживание карт «Мир» приостановили турецкие İşbank и DenizBank. 21 сентября «Известия» рассказали, что так же поступил вьетнамский BIDV. 23 сентября «по техническим причинам» обслуживание карт «Мир» приостановили в Узбекистане.
- 24 сентября «Коммерсант» сообщил, что платёжная система «Мир» и её оператор НСПК подверглись масштабной DDoS-атаке. Её цель — перегрузить систему и вызвать сбой в обслуживании карт.
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Очередной удар в псину?
Доигрались со своими «только для славян».
сутулую
Случайная описка?)) Так даже смешнее
С подключением
Очередной удар в ПСИНУ)))))))) вы тролль высшего порядка.
А на что еще надеялись после угроз со стороны США. Вот где сила, а не в ржавых танках и автоматах.
А чего тогда амеры Афганистану просто не отключили мастеркард?
"По техническим причинам Таджикистан ни при каких условиях не признает результаты так называемых "референдумов" на захваченных РФ территориях" - заявил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин
По "техническим", лол )) По очень техническим и очень причинам.
🤣🤣🤣🤣🤣
величие
Мир - всё?
Труд - на очереди. Май - не наступит
А точно ли неполадки именно «технические»?
Ага, как и у Газпрома.
Ну, понеслась...
И кто следующий откажется работать с картой «Мир»?
Россия
Хотя возможно Беларусь. Это без сарказма, батька то не таким дураком оказался на деле.
Эти будут белорусов ждать
Думаю Лукашенко пытаясь усидеть на всех стульях и жопу не порвать выйдет позже РФ на всякий случай
Вы последний в Сберкассу? Я за Вами займу?
Да очевидно же что это делают что бы наши не уезжали туда на время призыва. Потом все эти карты возобновят работу как и обычно
Закрыть выезд куда проще.
Технические неполадки? Ну бред а …
Закрывайте уже.
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Для пользователей сайта the.tj карты МИР продолжат свою работу, - заявили представители Таджикистана