США и Евросоюз готовят новые санкции против России, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В частности, США могут ввести более масштабные санкции на финансовый рынок России. Среди возможных объектов санкций: Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и платёжная система «Мир». Санкции также могут быть введены против Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчётного депозитария (НРД), которые входят в группу «Московская биржа».

Америка также рассматривает возможность отключения от системы SWIFT ещё нескольких российских банков. К тому же США могут расширить число товаров, запрещённых к экспорту в Россию и ввести санкций против нескольких российских компаний.

Еврокомиссия намерена предложить новые экспортно-импортные ограничения, включая запрет на импорт части российских алмазов. Евросоюз также намерен расширить санкционный лист фамилиями российских официальных лиц и граждан, которые связаны с проведением референдумов в ДНР, ЛНР и других областях.

Последний раз США расширяли санкционный список 15 сентября — тогда OFAC внесло в SDN-List новую партию российских граждан, среди которых были руководители НРД, НСПК и АСВ. Также Минфин пригрозил санкциями компаниям, сотрудничающим с НСПК (оператор «Мира»).

Ранее глава набсовета «Мосбиржи» Сергей Швецов говорил, что группа при подготовке к возможным санкциям рассматривает риски введения ограничительных мер в отношении всех своих основных структур, включая НКЦ и саму биржу, а также риски санкций США в отношении НРД. О рисках возможных санкций в отношении НКЦ говорил и первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.