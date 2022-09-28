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США могут ввести санкции против структур Мосбиржи, АСВ и системы «Мир» — WSJ Статьи редакции

О новых ограничениях могут объявить уже 28 сентября, пишет издание.

  • США и Евросоюз готовят новые санкции против России, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

  • В частности, США могут ввести более масштабные санкции на финансовый рынок России. Среди возможных объектов санкций: Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и платёжная система «Мир». Санкции также могут быть введены против Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчётного депозитария (НРД), которые входят в группу «Московская биржа».

  • Америка также рассматривает возможность отключения от системы SWIFT ещё нескольких российских банков. К тому же США могут расширить число товаров, запрещённых к экспорту в Россию и ввести санкций против нескольких российских компаний.

  • Еврокомиссия намерена предложить новые экспортно-импортные ограничения, включая запрет на импорт части российских алмазов. Евросоюз также намерен расширить санкционный лист фамилиями российских официальных лиц и граждан, которые связаны с проведением референдумов в ДНР, ЛНР и других областях.

  • Последний раз США расширяли санкционный список 15 сентября — тогда OFAC внесло в SDN-List новую партию российских граждан, среди которых были руководители НРД, НСПК и АСВ. Также Минфин пригрозил санкциями компаниям, сотрудничающим с НСПК (оператор «Мира»).

  • Ранее глава набсовета «Мосбиржи» Сергей Швецов говорил, что группа при подготовке к возможным санкциям рассматривает риски введения ограничительных мер в отношении всех своих основных структур, включая НКЦ и саму биржу, а также риски санкций США в отношении НРД. О рисках возможных санкций в отношении НКЦ говорил и первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

  • Санкции в отношении НРД уже ввели Евросоюз и Швейцария в начале июня 2022 года.

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#новость #санкции

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12 комментариев
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 Вадим Д.

США против "Мира", не люб он им.

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Андрей Волхонский
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Мурад Муртазалиев

Сейчас должен придти ярый патриот Антон Piter и рассказать, почему это хорошо и какая от этого польза)

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Alexei Ageyev

Тоха Питерский рубится сегодня на нескольких фронтах в ветках про эмиграцию. Ему не до того

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Duck

Чёт как-то уже похую на такие новости))

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Максим Закревский

Никогда такого не было, и вот опять

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roboto

Нужен капитан очевидность

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Вася Пражкин

Очевидно, что капитана призвали уже

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СвяТой_ТапоК

Ещё больше санкций. Маразм какой-то.

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Забор крови

Вроде уже были санкции на алмазы.

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Валера...Валерия
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Allestor Klei
Санкции также могут быть введены против Национального клирингового центра (НКЦ)

Зачем, а главное нахуя? Пускай пока люди бегут, им дадут возможность с деньгами уйти

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