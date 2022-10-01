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Финансы
Собачий якорь

Новости и тексты на фоне 220 дня «спецоперации»: Монголия пообещала выдавать россиянам виды на жительство Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: wikiway.com

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на выходные: доллар — 55,29 рублей, евро — 52,73 рубля.

Курсы на Forex на 23:57 мск 30 сентября: доллар — 58,94 рубля, евро — 57,75 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,30 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 63,69 рубля, евро — по 61,91 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

Большое количество россиян сейчас въезжают в Монголию из-за «сложившейся ситуации» в стране. Обратившиеся за получением вида на жительство получат его, заявил глава монгольского управления иностранного гражданства и натурализации Нэргуйн Ууганбаяр, передаёт ikon.

Правительство России продлило программу поддержки многодетных семей, благодаря которой они могут получить от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

Индийский производитель электрических велосипедов и скутеров LML планирует выйти на российский рынок, пишет ТАСС со ссылкой на компанию.

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Контекст

В России заработали новые правила для ОСАГО: теперь автовладельцы обязаны письменно уведомлять страховщика о смене их собственника. Также водителям больше не нужно предъявлять часть документов из ГИБДД при подсчёте убытков и записывать данные очевидцев аварий.

Больнее всего экономические кризисы, включая текущий, бьют не по бедному населению, а по среднему классу, рассказали РБК в «Ромире». В разрезе поколений рациональнее других себя ведут пожилые, а зумеры и миллениалы больше паникуют.

Новости предыдущего дня, 30 сентября — здесь.

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.

#новость #днрилнр

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6 комментариев
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 GanicusCsw
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Невкусно и грустно
Монголия пообещала выдавать россиянам виды на жительство

Год назад звучало бы как пранк

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BLVCK SQUARE

Я сплю ?

доллар — 55,29 рублей, евро — 52,73 рубля.

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Пабы старой Руси

И как ощущения?

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Всемирный ящик

Везёт

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Саша G

Баярлалаа - спасибо по-монгольски.

А монгольский язык учи, пригодится!

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