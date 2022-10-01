Новости и тексты на фоне 220 дня «спецоперации»: Монголия пообещала выдавать россиянам виды на жительство Статьи редакции
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Курсы ЦБ на выходные: доллар — 55,29 рублей, евро — 52,73 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,30 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 63,69 рубля, евро — по 61,91 рубля.
Кто и как адаптируется к изменениям
Большое количество россиян сейчас въезжают в Монголию из-за «сложившейся ситуации» в стране. Обратившиеся за получением вида на жительство получат его, заявил глава монгольского управления иностранного гражданства и натурализации Нэргуйн Ууганбаяр, передаёт ikon.
Правительство России продлило программу поддержки многодетных семей, благодаря которой они могут получить от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
Индийский производитель электрических велосипедов и скутеров LML планирует выйти на российский рынок, пишет ТАСС со ссылкой на компанию.
Контекст
В России заработали новые правила для ОСАГО: теперь автовладельцы обязаны письменно уведомлять страховщика о смене их собственника. Также водителям больше не нужно предъявлять часть документов из ГИБДД при подсчёте убытков и записывать данные очевидцев аварий.
Больнее всего экономические кризисы, включая текущий, бьют не по бедному населению, а по среднему классу, рассказали РБК в «Ромире». В разрезе поколений рациональнее других себя ведут пожилые, а зумеры и миллениалы больше паникуют.
Новости предыдущего дня, 30 сентября — здесь.
Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.
Год назад звучало бы как пранк
Я сплю ?
доллар — 55,29 рублей, евро — 52,73 рубля.
И как ощущения?
Везёт
Баярлалаа - спасибо по-монгольски.
А монгольский язык учи, пригодится!