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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на выходные: доллар — 55,29 рублей, евро — 52,73 рубля.

Курсы на Forex на 23:57 мск 30 сентября: доллар — 58,94 рубля, евро — 57,75 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,30 рублей.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 63,69 рубля, евро — по 61,91 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

Большое количество россиян сейчас въезжают в Монголию из-за «сложившейся ситуации» в стране. Обратившиеся за получением вида на жительство получат его, заявил глава монгольского управления иностранного гражданства и натурализации Нэргуйн Ууганбаяр, передаёт ikon.

Правительство России продлило программу поддержки многодетных семей, благодаря которой они могут получить от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

Индийский производитель электрических велосипедов и скутеров LML планирует выйти на российский рынок, пишет ТАСС со ссылкой на компанию.

Контекст

В России заработали новые правила для ОСАГО: теперь автовладельцы обязаны письменно уведомлять страховщика о смене их собственника. Также водителям больше не нужно предъявлять часть документов из ГИБДД при подсчёте убытков и записывать данные очевидцев аварий.

Больнее всего экономические кризисы, включая текущий, бьют не по бедному населению, а по среднему классу, рассказали РБК в «Ромире». В разрезе поколений рациональнее других себя ведут пожилые, а зумеры и миллениалы больше паникуют.

Новости предыдущего дня, 30 сентября — здесь.

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.