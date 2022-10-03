Новости и тексты на фоне 222 дня «спецоперации»: Samsung взяла на работу сотрудников ушедшей из России Electrolux Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 3 октября: доллар — 55,29 рублей, евро — 52,73 рубля.
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Кто и как адаптируется к изменениям
Samsung наняла в российский офис менеджеров по развитию бизнеса, а также продажам в сфере крупной бытовой техники из ушедшей из России Electrolux, рассказали источники «Коммерсанта». Компании нанимают новых специалистов на случай мобилизации действующих, считают опрошенные изданием эксперты.
Какие есть проблемы и трудности
Платёжные карты для зачисления денежного довольствия россиянам, призванным по мобилизации для участия в «спецоперации», выдают три банка — ВТБ, ПСБ и «Сбер», узнал «Ъ». При этом, по словам очевидцев, в военкоматах у мобилизованных нередко, забрав паспорта, не выдают на руки военные билеты, из-за чего возникают проблемы с оформлением банковских карт.
РЖД увидели риски потерять более 60% рабочей силы для проекта расширения Восточного полигона из-за мобилизации сотрудников подрядных организаций. По мнению опрошенных «Ъ» экспертов, работникам инфраструктурных проектов, таких как расширение БАМа и Транссиба, нужно предоставить бронь — как для выполнения работ в срок, так и для стимулирования притока кадров на объекты.
Edtech-компании, специализирующиеся на обучении взрослых, зафиксировали падение трафика на 10–30% с начала частичной мобилизации в России. Падает интерес даже к самым востребованным курсам — в том числе Data Science и иностранных языков.
Новости предыдущего дня, 2 октября — здесь.
Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.
Всем доброго понедельника!
Вы слушаете курс антистрессовой терапии. Вас ждёт прекрасный день 😁
И, возможно, ядерная зима
Местами
Вы - самая обаятельная и привлекательная. Все мужчины оборачиваются и смотрят вам вслед безумными глазами.
Даже если ты - мужик.
или книгу "Магия утра"
не верю во всю эту хрень кстати
Доброго понедельника! Пусть всё будет хорошо!
ну офигеть доруководились. Не улучшением условий работы, не соблюдением прав граждан, а запугиванием привлекают. Максимальное на что способны оказались за столько лет?
Не, ещё не максимальное. Максимальное будет, когда будут не "привлекать", а "принуждать". Без возможности отказаться, канеш.
Привет насильно перемещенным украинцам на дальний восток с трудовой повинностью
День 13-й нового исчисления странный образом совпал с Всемирным днём трезвости и борьбы с алкоголизмом, а зря. С праздником!
Самсунг планирует развивать бизнес в РФ и даже набрала спец. сотрудников для этого.
Банки берут новый уровень: спецкарты для мобилизованных. Чипы ковыряют из трофейных?
РЖД, как и все остальные, может потерять сотрудников из-за мобилизации.
Оказывается, чудо-курсы не так уж популярны. Будь их хоть 30 — и мобилизуют, и деньги отдашь.
Спокойствия всем 🤘🏻
Как-то страшно, что уже так много отраслей испытывают нехватку специалистов
Пока больше боятся её испытать. Но во многих, если не повсеместно, настоящих специалистов действительно не хватает. Где-то просто хотелось бы чуть больше, а где-то — катастрофическая нехватка.
Ога, учитывая сколько народу было задействовано в российском подразделении Electrolux, стоило об этом упомянуть конечно))))
То есть РЖД только за подрядчиков "волнуется"? Или в это множество входят и "свои" сотрудники? Ссылки на источник нет, непонятно.
А вообще, подсказываю. В лучших традициях, так сказать, на расширение БАМа и Транссиба нужно отправлять заключённых. Но не всех, а тех, кто отказался идти в пригожинский "Вагнер". Решится сразу множество проблем. гг
Корейцы начали шевелиться, почувствовав уход из ног рынка из-за активизировавшихся китайцев чтоли…
Кстати прошлые просьбы в освобождении от мобилизаций на ливонскую и др. войны закончились опричниной,в результате которой таких просьб больше не поступало
Жду символического окончания "СВО" на 228 день
"Народный" день))
Тогда логичнее на 282-й.
Так долго ждать не готов
Надеемся и верим, что как-то чудом ситуация стабилизируется....
Число красивое, ситуация страшная