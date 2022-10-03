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Финансы
Принятый микроскоп

Новости и тексты на фоне 222 дня «спецоперации»: Samsung взяла на работу сотрудников ушедшей из России Electrolux Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3 октября: доллар — 55,29 рублей, евро — 52,73 рубля.

Курсы на Forex на 8:05 мск: доллар — 58,05 рубля, евро — 56,63 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 59,29 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 64,35 рубля, евро — по 62,87 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

Samsung наняла в российский офис менеджеров по развитию бизнеса, а также продажам в сфере крупной бытовой техники из ушедшей из России Electrolux, рассказали источники «Коммерсанта». Компании нанимают новых специалистов на случай мобилизации действующих, считают опрошенные изданием эксперты.

Какие есть проблемы и трудности

Платёжные карты для зачисления денежного довольствия россиянам, призванным по мобилизации для участия в «спецоперации», выдают три банка — ВТБ, ПСБ и «Сбер», узнал «Ъ». При этом, по словам очевидцев, в военкоматах у мобилизованных нередко, забрав паспорта, не выдают на руки военные билеты, из-за чего возникают проблемы с оформлением банковских карт.

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РЖД увидели риски потерять более 60% рабочей силы для проекта расширения Восточного полигона из-за мобилизации сотрудников подрядных организаций. По мнению опрошенных «Ъ» экспертов, работникам инфраструктурных проектов, таких как расширение БАМа и Транссиба, нужно предоставить бронь — как для выполнения работ в срок, так и для стимулирования притока кадров на объекты.

Edtech-компании, специализирующиеся на обучении взрослых, зафиксировали падение трафика на 10–30% с начала частичной мобилизации в России. Падает интерес даже к самым востребованным курсам — в том числе Data Science и иностранных языков.

Новости предыдущего дня, 2 октября — здесь.

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.

#новость #днрилнр

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25 комментариев
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 Alex Draxler

Всем доброго понедельника!

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Alex Shevchenko

Вы слушаете курс антистрессовой терапии. Вас ждёт прекрасный день 😁

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вапроапеноапоап

И, возможно, ядерная зима

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Может быть, может и такое тоже

Местами

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Сергей С.

Вы - самая обаятельная и привлекательная. Все мужчины оборачиваются и смотрят вам вслед безумными глазами.

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Слегка Придурковатый

Даже если ты - мужик.

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Илья Разбашин

или книгу "Магия утра"
не верю во всю эту хрень кстати

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Мария Назарова

Доброго понедельника! Пусть всё будет хорошо!

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Евгений
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Aleks
как для выполнения работ в срок, так и для стимулирования притока кадров на объекты.

ну офигеть доруководились. Не улучшением условий работы, не соблюдением прав граждан, а запугиванием привлекают. Максимальное на что способны оказались за столько лет?

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Слегка Придурковатый

Не, ещё не максимальное. Максимальное будет, когда будут не "привлекать", а "принуждать". Без возможности отказаться, канеш.

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Антон

Привет насильно перемещенным украинцам на дальний восток с трудовой повинностью

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Вадим Д.

День 13-й нового исчисления странный образом совпал с Всемирным днём трезвости и борьбы с алкоголизмом, а зря. С праздником!

Самсунг планирует развивать бизнес в РФ и даже набрала спец. сотрудников для этого.
Банки берут новый уровень: спецкарты для мобилизованных. Чипы ковыряют из трофейных?
РЖД, как и все остальные, может потерять сотрудников из-за мобилизации.
Оказывается, чудо-курсы не так уж популярны. Будь их хоть 30 — и мобилизуют, и деньги отдашь.

Спокойствия всем 🤘🏻

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Aleksandr Bovin

Как-то страшно, что уже так много отраслей испытывают нехватку специалистов

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Вадим Д.

Пока больше боятся её испытать. Но во многих, если не повсеместно, настоящих специалистов действительно не хватает. Где-то просто хотелось бы чуть больше, а где-то — катастрофическая нехватка.

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Может быть, может и такое тоже

Ога, учитывая сколько народу было задействовано в российском подразделении Electrolux, стоило об этом упомянуть конечно))))

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Слегка Придурковатый

То есть РЖД только за подрядчиков "волнуется"? Или в это множество входят и "свои" сотрудники? Ссылки на источник нет, непонятно.

А вообще, подсказываю. В лучших традициях, так сказать, на расширение БАМа и Транссиба нужно отправлять заключённых. Но не всех, а тех, кто отказался идти в пригожинский "Вагнер". Решится сразу множество проблем. гг

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DosRaven

Корейцы начали шевелиться, почувствовав уход из ног рынка из-за активизировавшихся китайцев чтоли…

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роман долгополов

Кстати прошлые просьбы в освобождении от мобилизаций на ливонскую и др. войны закончились опричниной,в результате которой таких просьб больше не поступало

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Никита

Жду символического окончания "СВО" на 228 день

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Alex Shevchenko

"Народный" день))

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Слегка Придурковатый

Тогда логичнее на 282-й.

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Никита

Так долго ждать не готов

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Benza

Надеемся и верим, что как-то чудом ситуация стабилизируется....

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Vasek Romanov

Число красивое, ситуация страшная

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