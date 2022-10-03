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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3 октября: доллар — 55,29 рублей, евро — 52,73 рубля.

Курсы на Forex на 8:05 мск: доллар — 58,05 рубля, евро — 56,63 рублей.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 59,29 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 64,35 рубля, евро — по 62,87 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

Samsung наняла в российский офис менеджеров по развитию бизнеса, а также продажам в сфере крупной бытовой техники из ушедшей из России Electrolux, рассказали источники «Коммерсанта». Компании нанимают новых специалистов на случай мобилизации действующих, считают опрошенные изданием эксперты.

Какие есть проблемы и трудности

Платёжные карты для зачисления денежного довольствия россиянам, призванным по мобилизации для участия в «спецоперации», выдают три банка — ВТБ, ПСБ и «Сбер», узнал «Ъ». При этом, по словам очевидцев, в военкоматах у мобилизованных нередко, забрав паспорта, не выдают на руки военные билеты, из-за чего возникают проблемы с оформлением банковских карт.

РЖД увидели риски потерять более 60% рабочей силы для проекта расширения Восточного полигона из-за мобилизации сотрудников подрядных организаций. По мнению опрошенных «Ъ» экспертов, работникам инфраструктурных проектов, таких как расширение БАМа и Транссиба, нужно предоставить бронь — как для выполнения работ в срок, так и для стимулирования притока кадров на объекты.

Edtech-компании, специализирующиеся на обучении взрослых, зафиксировали падение трафика на 10–30% с начала частичной мобилизации в России. Падает интерес даже к самым востребованным курсам — в том числе Data Science и иностранных языков.

Новости предыдущего дня, 2 октября — здесь.

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.