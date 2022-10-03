Минфин предложил единый налоговый вычет — без ограничений ежегодного взноса на индивидуальный инвестиционный счёт Статьи редакции
Ведомство также предлагает разрешить выводить деньги со счёта досрочно — в «тяжёлых жизненных ситуациях».
- Минфин разработал новый формат индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) — на смену ИИС первого типа придут ИИС третьего типа. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на разработанную ведомством концепцию развития такой системы. Об её обсуждении издание писало 13 сентября — так ведомство планирует вернуть доверие инвесторов.
- Два первых типа ИИС появились в 2015 году. По данным Мосбиржи, на конец июля они открыты у 5,6 млн человек. Первый позволяет вернуть 13% от суммы, которую внесли на ИИС в течение года (в расчёт идёт пополнение максимум на 400 тысяч рублей), получить налоговый вычет можно через год при оплате НДФЛ. Второй позволяет не платить НДФЛ с дохода от ценных бумаг, но чтобы получить вычет, нужно продержать деньги на счету не меньше трёх лет. Максимальная сумма пополнения по обоим счетам — 1 млн рублей.
Что предлагает Минфин
- Установить единый налоговый вычет из налога на доходы физлиц (НДФЛ) при условии, что полученные по ним средства идут на «целевые выплаты». Их перечень определит правительство, по первому типу порог в 400 тысяч рублей сохранится, по остальным — не оговаривается.
- Вычет будет распространяться на ИИС третьего типа, 10-летние договоры негосударственного пенсионного обеспечения, а «в дальнейшем» — на полисы страхования жизни сроком не менее 10 лет. Для получения льготы можно иметь не больше трёх долгосрочных инструментов одновременно.
- В течение установленного срока деньги выводить с ИИС нельзя, но будет исключения: досрочно снять деньги можно «в случае тяжёлых жизненных ситуаций». Их список определит Минфин. Сейчас досрочный вывод средств недоступен.
- Лимита на размер ежегодных взносов не будет, а налоговые преференции будут комбинацией льгот: вычета на «вход» (с внесенных средств по итогам первого года работы счета) и «выход» (освобождение от налога на полученный на инвестиции доход после закрытия счета).
- На первом этапе единый налоговый вычет к ИИС третьего типа будет применяться на меньший срок с постепенным его увеличением до 10 лет. Минимальный срок действия счёта в документе не указан.
- По плану Минфина, третий тип ИИС должен привести к постепенной отмене первого. Но резких изменений не будет — ведомство хочет начать с запрета открывать ИИС первого типа с 2024 года.
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Поздно пить "Боржоми", когда почки отказали.
Во-во
На бронежилеты - это целевые выплаты?
Это тяжелые жизненные обстоятельства
В России вкладывать в акции это по любому минус. Постоянно то война, то мобилизация и российские акции просидают на 30-50%. А иностранные акции покупать запретили.
покупайте облигации
Сначала растеряли доверен всех инвесторов путём изъятия пенсионных накоплений и всяких СВО. А теперь предлагают ещё вложить, чтобы потом забрать. Нет уж. Даже вычет в двойном размере неслась Защита
Ну а вдруг?
налоговые преференции будут комбинацией льгот: вычета на «вход» (с внесенных средств по итогам первого года работы счета) и «выход» (освобождение от налога на полученный на инвестиции доход после закрытия счета).
Я правильно понимаю, что это комбинация обоих типов действующих ИИС с более долгим минимальным сроком жизни самого ИИСУСА? Но зачем тогда льготы "на выход" нужны, ведь срок владения активами будет уже больше трех лет?
Возможно льгота будет на остаток с неограниченных приходов и выводов.
Вряд ли разрешат выводить до истечения минимального срока.
Зачем запрещать, если на сумму вывода снимается льгота.
Ого, как диабет, но уже третьего типа.
А перечень "целевых выплат" в нынешнее время можно просто радикально расширить.
Хорошая попытка, но нет... Смотреть на минус 60-80% как то не очень идея...
Попахивает очередным кидаловом
Сейчас выбор типа вычета по ИИС определяется при подаче заявления на вычет. В конце статьи описка мол открывать ИИС первого типа запретят... Да не ИИС скорее всего открывать первого типа запретят, а обращаться за вычетом типа А, начиная с операций к вычету в течение 2024 года.
Надо инвестировать в гробы. Скоро спрос превысит предложение.
Скупаем акции Сегежи.
Минфин:
"Кручу верчу - обмануть хочу. У кого хорошее зрение - получает денежную премию"