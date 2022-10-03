Финансы
Маша Цепелева

ЦБ рассказал, как будет устанавливать курсы валют без биржевых торгов — по данным банков и внебиржевых площадок Статьи редакции

Это часть мер, которые подготовил регулятор на случай санкций в отношении Национального клирингового центра и остановки торгов валютой на Московской бирже.

  • Банк России решил для «более точного отражения ситуации на рынках» использовать дополнительные процедуры установления официальных курсов валют.
  • Новые источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов. Регулятор подготовил проект указания, он на стадии независимой экспертизы.
  • Пока курс доллара и евро устанавливается на основе данных о средневзвешенном курсе по отношению к рублю по сделкам на Московской бирже с 10:00 до 15:30 каждый торговый день.
  • Теперь если данных с Мосбиржи не будет, ЦБ будет устанавливать стоимость валюты на основе средневзвешенного кура по сделкам банков на валютных рынках. Если таких данных нет, то по данным цифровых платформ внебиржевых торгов. Если нет последних — то курс будет равен значению предыдущего дня.
  • В июле 2022-го ЦБ начал готовится к отмене биржевых торгов валютой из-за риска введения санкций против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ), сообщали источники Forbes. В сентябре регулятор подтвердил планы, но не раскрыл их. Санкции в отношении площадок пока не ввели.
  • В августе ЦБ анонсировал новые меры для сокращения операций в долларах и евро банками и компаниями, потому что «блокировка российских активов создаёт риски для граждан и бизнеса» при их использовании.

#новость #цб

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16 комментариев
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Сознательный инструмент

Банки, рисующие свои курсы:

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Alexey Taruntaev

Слава богу, что не как в 90е. Скорее как в любимом некоторыми совке.

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Vitaly Ya

Только хотели поздний совок, а получат ранний.

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Вадим Д.

То есть раньше банки ориентировались на курс ЦБ, накидывая себе за "труды праведные", теперь всё наоборот.
Банки ставят курс $ = 50 ₽. ЦБ рисует: $1 = 50 ₽. Банки накидывают и получается: $1 = 54 ₽, профит!

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Вадим Д.

Бросают кости 4 раза: выпало 4 2 0 9 –> курс $ = 42,09 ₽. Дёшево и быстро
Но даже под такой вариант спецкомитет заведут.

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Александр Смирнов

А как на костях 0 выбросить?

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Вадим Д.

Элементарно! Обновил первый комментарий.

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Захар Зубко

Ну и? 120 или 30?

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Элвис Пресли, поэт-песенник

30 курс ЦБРФ. По предыдущим дням.
120 курс черного рынка. По пятницам.

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Свиридова Наталья

Так зачем вообще они нужны? Оставляйте одни рубли и выдавайте талоны на питание. Идиоту понятно, что правительство крест на могиле поставило на международных отношениях и международной торговли

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Емельян Бабаян

Со всем миром?

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Сознательный инструмент

Там не то что крест, там такой огромный болт положили, что он просто задавит нас всех.

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Data Ardbelava

что значит "на стадии независимой экспертизы" на правильном языке?

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Tsoy Victor

"как карта ляжет"

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Eugene Balandin

Back in the U.S.S.R....

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Иван Золотарев

Как на самом деле будет определяться курс ЦБ

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