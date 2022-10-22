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Курсы ЦБ на 22-24 октября: доллар — 61,19 рубля, евро — 59,83 рубля.

Курсы на Forex на 10:40 мск 22 октября: доллар — 61,14 рубля, евро — 60,15 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,22 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,74 рубля, евро — по 66,46 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

Михаил Мишустин подписал постановление о налоговых льготах для мобилизованных. Они смогут заплатить в рассрочку и подать налоговые декларации позже срока без санкций.

Потолок цен на российскую нефть может не затронуть до 80–90% экспорта, узнало Reuters. Чтобы обходить ограничения, Россия может использовать «теневой флот» и перерегистрировать суда, пишет издание.

Сын сооснователя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана опубликовал видеообращение на YouTube, в котором сказал, что считает себя украинцем и попросил снять с него санкции.

Правительство утвердило распоряжение о развитии единой цифровой платформы «ГосТех», она станет основной для всех государственных информационных систем. На её базе в 2023-2024 годах запустят «Госмаркет» – государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений.

Контекст

28 октября ЦБ проведёт заседание по ключевой ставке. Опрошенные Forbes эксперты считают, что с высокой вероятностью она останется на том же уровне — 7,5%, если и снизится, то максимум на 0,25 п.п.

Новости предыдущего дня, 21 октября — здесь.