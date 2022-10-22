День 241: правительство утвердило налоговые льготы для мобилизованных Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 22-24 октября: доллар — 61,19 рубля, евро — 59,83 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,22 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,74 рубля, евро — по 66,46 рубля.
Кто и как адаптируется к изменениям
Михаил Мишустин подписал постановление о налоговых льготах для мобилизованных. Они смогут заплатить в рассрочку и подать налоговые декларации позже срока без санкций.
Потолок цен на российскую нефть может не затронуть до 80–90% экспорта, узнало Reuters. Чтобы обходить ограничения, Россия может использовать «теневой флот» и перерегистрировать суда, пишет издание.
Сын сооснователя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана опубликовал видеообращение на YouTube, в котором сказал, что считает себя украинцем и попросил снять с него санкции.
Правительство утвердило распоряжение о развитии единой цифровой платформы «ГосТех», она станет основной для всех государственных информационных систем. На её базе в 2023-2024 годах запустят «Госмаркет» – государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений.
Контекст
28 октября ЦБ проведёт заседание по ключевой ставке. Опрошенные Forbes эксперты считают, что с высокой вероятностью она останется на том же уровне — 7,5%, если и снизится, то максимум на 0,25 п.п.
Новости предыдущего дня, 21 октября — здесь.
-Сын сооснователя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана опубликовал видеообращение на YouTube, в котором сказал, что считает себя украинцем и попросил снять с него санкции.
А я считаю себя американцем , мне дадут гражданство и эвакуируют ? Или это так не работает ?
работает, конечно. Звоните в Пентагон, за вами вышлют десантный вертолёт
Щас в моде худи I'm UKRAINIAN, это ещё более сильный аргумент, чем ютуб
Совсем худо сыну стало
"Раньше я был белым"(с)
"Раньше я был русским"
Раньше я был фридманом
Уезжая помирать, не забудь про НОЛОГЕ
Ждали, ждали и наконец дождались!
Чего дождались, не совсем ясно, но поживём увидим
Если доживём
"«Госмаркет» – государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений."
Не понял? Очередной что-ли?
Кланяющийся пингвин в каске
А что случилось?)))