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Финансы
Маша Цепелева

День 241: правительство утвердило налоговые льготы для мобилизованных Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы ЦБ на 22-24 октября: доллар — 61,19 рубля, евро — 59,83 рубля.

Курсы на Forex на 10:40 мск 22 октября: доллар — 61,14 рубля, евро — 60,15 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,22 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,74 рубля, евро — по 66,46 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

Михаил Мишустин подписал постановление о налоговых льготах для мобилизованных. Они смогут заплатить в рассрочку и подать налоговые декларации позже срока без санкций.

Потолок цен на российскую нефть может не затронуть до 80–90% экспорта, узнало Reuters. Чтобы обходить ограничения, Россия может использовать «теневой флот» и перерегистрировать суда, пишет издание.

Сын сооснователя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана опубликовал видеообращение на YouTube, в котором сказал, что считает себя украинцем и попросил снять с него санкции.

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Правительство утвердило распоряжение о развитии единой цифровой платформы «ГосТех», она станет основной для всех государственных информационных систем. На её базе в 2023-2024 годах запустят «Госмаркет» – государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений.

Контекст

28 октября ЦБ проведёт заседание по ключевой ставке. Опрошенные Forbes эксперты считают, что с высокой вероятностью она останется на том же уровне — 7,5%, если и снизится, то максимум на 0,25 п.п.

Новости предыдущего дня, 21 октября — здесь.

#новость #днрилнр

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13 комментариев
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 Sharik Sharikov

-Сын сооснователя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана опубликовал видеообращение на YouTube, в котором сказал, что считает себя украинцем и попросил снять с него санкции.

А я считаю себя американцем , мне дадут гражданство и эвакуируют ? Или это так не работает ?

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S8dAS

работает, конечно. Звоните в Пентагон, за вами вышлют десантный вертолёт

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Ещё чуть-чуть потерпеть

Щас в моде худи I'm UKRAINIAN, это ещё более сильный аргумент, чем ютуб

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Ещё чуть-чуть потерпеть

Совсем худо сыну стало

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роман долгополов

"Раньше я был белым"(с)

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Allestor Klei

"Раньше я был русским"

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роман долгополов

Раньше я был фридманом

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Никита Климанов

Уезжая помирать, не забудь про НОЛОГЕ

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Семен Дудник
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FigarrrrrrrRo Butchinini

Ждали, ждали и наконец дождались!
Чего дождались, не совсем ясно, но поживём увидим
Если доживём

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Российский дым

"«Госмаркет» – государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений."
Не понял? Очередной что-ли?

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Soulis

Кланяющийся пингвин в каске

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Allestor Klei
Сын сооснователя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана опубликовал видеообращение на YouTube, в котором сказал, что считает себя украинцем и попросил снять с него санкции.

А что случилось?)))

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