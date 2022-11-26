День 276: «Аэрофлот» запустил регулярные рейсы в Бангкок и Пхукет из Владивостока Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 26 ноября: доллар — 60,47 рублей, евро — 62,87 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,10 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,75 рубля, евро — по 69,71 рубля.
Кто и как адаптируется
«Аэрофлот» запустил первые регулярные рейсы в Бангкок и Пхукет из Владивостока. Они будут выполняться два раза в неделю. В ноябре 2022 года перевозчик сообщил, что в декабре начнёт выполнять прямые перелёты из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталию.
Контекст
В ноябре 2022 года количество объявлений о продаже складов увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, следует из данных «Авито Недвижимости». По информации NF Group, за год число предложений о продаже складских активов выросло на 30–50%.
РБК рассказало, как приток россиян изменил экономику Казахстана. Она не показала такого роста, как армянская или грузинская, зато выросли цены и появились «двойные» прейскуранты для нерезидентов.
Новости предыдущего дня, 19 ноября — здесь.
Хорошо.
Международный день сапожника, также известный у нас как 276-й. С праздником!
Вдадик-Таиланд Аэрофлотом уже, Питер-Турция чуть позже.
Никому не нужны склады, нечего складывать, видимо.
Экономика Казахстана показывает отличный рост цен и вторые прайсы для приезжих "боначей".
Хорошего дня и замечательного настроения 🤘🏻
С днем... новосибирского трамвая
А обратно, что везут?
Доллары наликом.