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Международный аэропорт Владивостока

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 26 ноября: доллар — 60,47 рублей, евро — 62,87 рублей.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,10 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,75 рубля, евро — по 69,71 рубля.

Кто и как адаптируется

«Аэрофлот» запустил первые регулярные рейсы в Бангкок и Пхукет из Владивостока. Они будут выполняться два раза в неделю. В ноябре 2022 года перевозчик сообщил, что в декабре начнёт выполнять прямые перелёты из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталию.

Контекст

В ноябре 2022 года количество объявлений о продаже складов увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, следует из данных «Авито Недвижимости». По информации NF Group, за год число предложений о продаже складских активов выросло на 30–50%.

РБК рассказало, как приток россиян изменил экономику Казахстана. Она не показала такого роста, как армянская или грузинская, зато выросли цены и появились «двойные» прейскуранты для нерезидентов.