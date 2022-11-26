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Финансы
Длинный Данила

День 276: «Аэрофлот» запустил регулярные рейсы в Бангкок и Пхукет из Владивостока Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Международный аэропорт Владивостока

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 26 ноября: доллар — 60,47 рублей, евро — 62,87 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,10 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,75 рубля, евро — по 69,71 рубля.

Кто и как адаптируется

«Аэрофлот» запустил первые регулярные рейсы в Бангкок и Пхукет из Владивостока. Они будут выполняться два раза в неделю. В ноябре 2022 года перевозчик сообщил, что в декабре начнёт выполнять прямые перелёты из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталию.

Контекст

В ноябре 2022 года количество объявлений о продаже складов увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, следует из данных «Авито Недвижимости». По информации NF Group, за год число предложений о продаже складских активов выросло на 30–50%.

РБК рассказало, как приток россиян изменил экономику Казахстана. Она не показала такого роста, как армянская или грузинская, зато выросли цены и появились «двойные» прейскуранты для нерезидентов.

Новости предыдущего дня, 19 ноября — здесь.

#новость #днрилнр

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5 комментариев
Duck

Хорошо.

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Вадим Д.

Международный день сапожника, также известный у нас как 276-й. С праздником!

Вдадик-Таиланд Аэрофлотом уже, Питер-Турция чуть позже.
Никому не нужны склады, нечего складывать, видимо.
Экономика Казахстана показывает отличный рост цен и вторые прайсы для приезжих "боначей".

Хорошего дня и замечательного настроения 🤘🏻

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Allestor Klei

С днем... новосибирского трамвая

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Ware Wow
«Аэрофлот» запустил регулярные рейсы в Бангкок и Пхукет из Владивостока

А обратно, что везут?

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Цкуро Бесцветный

Доллары наликом.

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