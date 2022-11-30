Финансы
Остальной Илья

«Тинькофф» объявил о закрытии фонда для инвестиций в SPAC-компании Статьи редакции

Среди причин — падение популярности самих SPAC.

  • «Тинькофф SPAC» (TSPV) прекратит работу 23 декабря 2022 года, рассказали в банке. Инвесторы могут продать свои паи сейчас или дождаться закрытия фонда и получить вложенные деньги в течение двух-шести месяцев со дня остановки торгов.
  • Расформировать фонд решили потому, что число стартапов, желающих разместить акции на американских биржах, сократилось. А SPAC-компании — «пустышки», которые создаются именно для вывода проектов на фондовый рынок через слияние, — всё чаще ликвидируют.
  • TSPV запустили в апреле 2021 года. Предполагалось, что инвесторы смогут заработать на росте акций в момент, когда SPAC находит перспективную фирму для слияния.

#новость #тинькофф #инвестиции

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19 комментариев
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 Вадим Д.
Предполагалось, что инвесторы смогут заработать

Но нет.

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Вася Пражкин

Вадим, твой коммент перестал быть первым, что-то случилось? Может тебя мобилизовали?

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Интеллигентный шар

Или работу нашел

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Вася Пражкин

Ага, нормальную )

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Вадим Д.

Почему перестал? Всё идёт по плану.

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Вася Пражкин

Ну это просто добрые эксперты VC тебе плюсиков по старой памяти и доброте накидали )

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Михаил

Тинькофф ваш представитель здесь говорил, что до конца ноября вы запросите у Минфина Бельгии лицензию на разблокировку обособленных активов, завтра 1 декабря, но никаких новостей в ваших официальных каналах по этому вопросу нет, учитывая, что рассмотрение данной заявки проходит в течении 30 дней, а все вопросы нужно решить до первых чисел января. Мы через пару дней здесь прочитаем новость, что вы не успели и вы закрываете всех обособленных инвесторов в фантиках навсегда?

До конца ноября мы запросим у Минфина Бельгии лицензию. При появлении дополнительной информации дадим знать в своих официальных каналах.
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Тинькофф Инвестиции

Здравствуйте. От своих планов не отказываемся, направить запрос должны сегодня. Может быть сделаем обновление по ситуации отдельным постом, следите за новостями, пожалуйста.

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Andre Macareno
до конца ноября
сегодня 30 ноября

You made my day, правда забавно, если совпадение

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Император Нолимоций

(В общем, остается надеяться только на то, что это хотя бы будут правильные фантики.)

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Успешный Мика

шо ты делаешь? свело олдскулу

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Торговый меч

персиками запахло...

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Владимир Орлов

Фонд СПАС спас бы ситуацию

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Император Нолимоций

Жду не дождусь заголовка из первых четырех слов данного.

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ИгорьOK

И что тогда будет?

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Император Нолимоций

Хорошее настроение у меня какое-то время тогда будет.

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Вася Пражкин
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ILIYA BAUER

Ну глупо было бы

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Армен Арзуманян

Предполагалось что будут предположения

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