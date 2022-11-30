«Тинькофф» объявил о закрытии фонда для инвестиций в SPAC-компании Статьи редакции
Среди причин — падение популярности самих SPAC.
- «Тинькофф SPAC» (TSPV) прекратит работу 23 декабря 2022 года, рассказали в банке. Инвесторы могут продать свои паи сейчас или дождаться закрытия фонда и получить вложенные деньги в течение двух-шести месяцев со дня остановки торгов.
- Расформировать фонд решили потому, что число стартапов, желающих разместить акции на американских биржах, сократилось. А SPAC-компании — «пустышки», которые создаются именно для вывода проектов на фондовый рынок через слияние, — всё чаще ликвидируют.
- TSPV запустили в апреле 2021 года. Предполагалось, что инвесторы смогут заработать на росте акций в момент, когда SPAC находит перспективную фирму для слияния.
2377 просмотров
Но нет.
Вадим, твой коммент перестал быть первым, что-то случилось? Может тебя мобилизовали?
Или работу нашел
Ага, нормальную )
Почему перестал? Всё идёт по плану.
Ну это просто добрые эксперты VC тебе плюсиков по старой памяти и доброте накидали )
Тинькофф ваш представитель здесь говорил, что до конца ноября вы запросите у Минфина Бельгии лицензию на разблокировку обособленных активов, завтра 1 декабря, но никаких новостей в ваших официальных каналах по этому вопросу нет, учитывая, что рассмотрение данной заявки проходит в течении 30 дней, а все вопросы нужно решить до первых чисел января. Мы через пару дней здесь прочитаем новость, что вы не успели и вы закрываете всех обособленных инвесторов в фантиках навсегда?До конца ноября мы запросим у Минфина Бельгии лицензию. При появлении дополнительной информации дадим знать в своих официальных каналах.
Здравствуйте. От своих планов не отказываемся, направить запрос должны сегодня. Может быть сделаем обновление по ситуации отдельным постом, следите за новостями, пожалуйста.
сегодня 30 ноября
You made my day, правда забавно, если совпадение
(В общем, остается надеяться только на то, что это хотя бы будут правильные фантики.)
шо ты делаешь? свело олдскулу
персиками запахло...
Фонд СПАС спас бы ситуацию
Жду не дождусь заголовка из первых четырех слов данного.
И что тогда будет?
Хорошее настроение у меня какое-то время тогда будет.
Ну глупо было бы
Предполагалось что будут предположения