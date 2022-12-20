День 300: россияне не ощутили ухода Visa и Mastercard, маркетплейсы могут подключиться к онлайн-продаже вин Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 20 декабря: доллар — 66,34 рубля, евро — 70,61 рубль.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 70,44 рублей.
Кто и как адаптируется
Как минимум три крупных российских ритейлера за последние месяцы сменили адрес регистрации своих головных структур, выведя их из «недружественных» стран, выяснили «Ведомости». Так образом они страхуются от возможных санкций и проблем с проведением сделок.
Эксперимент по дистанционной торговле российскими винами, который должен стартовать в ноябре 2023 года, могут расширить на маркетплейсы. Также чиновники решили «проработать целесообразность привлечения к эксперименту» и торговые дома производителей отечественных вин.
Российские операторы дата-центров выходят на рынок Казахстана, ориентируясь в том числе на российский бизнес. Например, RuVDS вложила 50 млн рублей в развитие двух дата-центров в Алма-Ате и Астане. Мощности дата-центров в ближнем зарубежье увеличили «Сбер» и «Яндекс», узнал «Ъ».
Какие есть проблемы и трудности
Выездной организованный турпоток за рубеж в 2022 году может оказаться на уровне 8 млн человек, рассказали «Ъ» в Российском союзе туриндустрии. За январь-ноябрь показатель достиг 7-7,5 млн человек, а декабрь — традиционно активный месяц. Но результат, вероятно, все же окажется ниже уровня 2021 года, когда за рубеж отправились 9 млн организованных туристов, и более чем в два раза будет меньше 2019-го в 19 млн человек.
Контекст
23% компаний в России отказались от планов найма новых сотрудников в 2023 году, говорится в исследовании агентства по подбору кадров для ИТ-отрасли Atsearch Group и «СберЗдоровья». По данным опроса, 350 российских и международных компаний, работающих как внутри страны, так и за её пределами, нанимать людей планируют 58% компаний.
Большинство россиян не ощутили ухода Visa и Mastercard, а также отключения сервисов Apple Pay и Google Pay, говорится в исследовании мнений клиентов банков Б1 (бывшая EY). Карты китайской платежной системы UnionPay есть лишь у 2%.
В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий санкции за покупку акций стратегических предприятий зарубежными инвесторами без согласования профильной правкомиссии, пишет «Ъ». За такое нарушение приобретенный пакет могут изъять в доход государства.
Новости предыдущего дня, 19 декабря — здесь.
Всё верно. Не заметили, так как им ничего, кроме куска хлеба, не надо.
Задача минимум большинства - закрыть базовые потребности. Не все же такие удачливые миллиардеры, как мы с тобой, понимать надо.
Да даже если не миллионеры, но еперный театр...
Впн не пользуется популярностью, виза и мк не нужны.
Я тебя наверное удивлю, но в стране живут миллионы людей, которым твои випиэны нахуй не упали. И виза с мк им точно также не нужна. Точнее, для большинства ничего не изменилось от того, что вместо условной визы и мастеркарда стало что-то другое. Карточка работает как и раньше? Работает. Оплатить ей покупки можно? Можно. Ну и всё.
белки-истерички не понимают признаков, когда реально всё хреново. это не виза и мк (учитывая, что большая часть так и так сидела на али), а голодные шахтеры, стучащие касками в москве.
Сейчас есть места, не столь отдаленные, где этих голодных шахтеров очень скоренько превратят в героев. Посмертно.
То есть обещанная борьба с бедностью не фейк
Разумеется нет! И там и там числа.
Вот и 300, за ногу его. Ох, не зря сегодня День работника органов безопасности. С праздником!
Евробаксы всё крепчают.
Продавцы выводят себя из недружественных стран — бережёного всё бережёт.
Винишко могут продавать на маркетплейсах, лишь бы не потравились все.
РФ операторы ДЦ выходят в Казахстан с прицелом на рынок РФ, год назад все бы посмеялись.
Туристов выезжает поменьше, чем раньше. Ну да "туризм" теперь очень разный.
Четверь компаний не будет нанимать новых сотрудников в 23-м.
Большинство россиян ничего не замечают, думает какая-то Б1.
Санкции юудут жёсткими, решили в думе. А нечего стратегические акции продавать вражеским инвесторам без разрешения.
Хорошего дня и роскошного настроения 🤘🏻
И безграмотность большинства, и отсутствие интересов за пределами тв и холодильника.
А ещё довольно сложно заметить отсутствие того, о чём не догадываешься.
Все слышали эту историю про варёную лягуху ?
Если окунуть лягуху в кастрюлю с кипятком, она тут же выпрыгнет. Но если окунуть туже лягуху в воду комнатной температуры и постепенно нагревать воду до состояния кипения, лягуха стерпит и сварится.
Приятного аппетита.
Серьезно, не ощутили?
Да.
Вот вот
"Эксперимент по дистанционной торговле российскими винами, который должен стартовать в ноябре 2023 года, могут расширить на маркетплейсы"
Вся эта идея мертва до тех пор, пока заказанную бутылку (любого) алкоголя через 15 минут на порог дома не будет приносить курьер.
Причем, после 23:00
В Москве была такая фишка, можно было по договору аренды любую бутылку взять. То есть, тебе привозили водку и ты подписывал договор аренды этой бутылки на семь часов. Оставлял по договору залог. Звучит смешно, но работало)
А ипотеку на бутылку водки можно оформить?
Для тебя да
Что за избирательность! В каждый дом! За малый процент, но со страховкой!
Причем, можно было взять что-то из дютифри Домодедовского, тот же канадский айсвайн, которого в России не найти. Если он, конечно, срочно понадобился после 23)
Какой удобный сервис! Жаль, что я лет двадцать как в завязке. Пропустил такой чудо сервис!
Большенство - понятие растяжимое.
Это может быть 51% а может и 99
Трехсотому дню трёхдневный апирации.
Они имели в виду, что большинство россиян банковскими картами не пользуется
Кажется меня вычеркнули из россиян
Россиянами сейчас считаются только кучка мудаков сидящих в кремле и белом доме, остальных они за людей давно не считают 🤬
иногда лучше самовычеркнуться)
Учитывая, сколько сейчас пали на маркетплейсах и как они "отвечают" за продавцов, я бы не рисковал там заказывать вино.
Ощутил уход визы и мастера даже для внутренних покупок, использовал одну интересную карту, которая при пополнении давала не переводной mcc, а покупной в одной частой категории. А потом платил за все с нее (через gp, так как только виртуалка), и имел 5% (минимум) каши на все.
По стечению обстоятельств эта карта только виза, мира они не делают
Отчёт видимо для Бункерного готовили! Ещё им надо было написать, большинство Россиян благодарило правительство, за уход Visa и MasterCard.