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Источник: galamart.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20 декабря: доллар — 66,34 рубля, евро — 70,61 рубль.

Курсы на Мосбирже на 07:50 мск: доллар — 67,38 рублей, евро — 71,6 рублей.

Курсы на Forex на 07:55 мск: доллар — 67,19 рублей, евро — 71,25 рублей.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 70,44 рублей.

Кто и как адаптируется

Как минимум три крупных российских ритейлера за последние месяцы сменили адрес регистрации своих головных структур, выведя их из «недружественных» стран, выяснили «Ведомости». Так образом они страхуются от возможных санкций и проблем с проведением сделок.

Эксперимент по дистанционной торговле российскими винами, который должен стартовать в ноябре 2023 года, могут расширить на маркетплейсы. Также чиновники решили «проработать целесообразность привлечения к эксперименту» и торговые дома производителей отечественных вин.

Российские операторы дата-центров выходят на рынок Казахстана, ориентируясь в том числе на российский бизнес. Например, RuVDS вложила 50 млн рублей в развитие двух дата-центров в Алма-Ате и Астане. Мощности дата-центров в ближнем зарубежье увеличили «Сбер» и «Яндекс», узнал «Ъ».

Какие есть проблемы и трудности

Выездной организованный турпоток за рубеж в 2022 году может оказаться на уровне 8 млн человек, рассказали «Ъ» в Российском союзе туриндустрии. За январь-ноябрь показатель достиг 7-7,5 млн человек, а декабрь — традиционно активный месяц. Но результат, вероятно, все же окажется ниже уровня 2021 года, когда за рубеж отправились 9 млн организованных туристов, и более чем в два раза будет меньше 2019-го в 19 млн человек.

Контекст

23% компаний в России отказались от планов найма новых сотрудников в 2023 году, говорится в исследовании агентства по подбору кадров для ИТ-отрасли Atsearch Group и «СберЗдоровья». По данным опроса, 350 российских и международных компаний, работающих как внутри страны, так и за её пределами, нанимать людей планируют 58% компаний.

Большинство россиян не ощутили ухода Visa и Mastercard, а также отключения сервисов Apple Pay и Google Pay, говорится в исследовании мнений клиентов банков Б1 (бывшая EY). Карты китайской платежной системы UnionPay есть лишь у 2%.

В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий санкции за покупку акций стратегических предприятий зарубежными инвесторами без согласования профильной правкомиссии, пишет «Ъ». За такое нарушение приобретенный пакет могут изъять в доход государства.