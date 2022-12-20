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Финансы
Системный цветок

День 300: россияне не ощутили ухода Visa и Mastercard, маркетплейсы могут подключиться к онлайн-продаже вин Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: galamart.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20 декабря: доллар — 66,34 рубля, евро — 70,61 рубль.

Курсы на Мосбирже на 07:50 мск: доллар — 67,38 рублей, евро — 71,6 рублей.

Курсы на Forex на 07:55 мск: доллар — 67,19 рублей, евро — 71,25 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 70,44 рублей.

Кто и как адаптируется

Как минимум три крупных российских ритейлера за последние месяцы сменили адрес регистрации своих головных структур, выведя их из «недружественных» стран, выяснили «Ведомости». Так образом они страхуются от возможных санкций и проблем с проведением сделок.

Эксперимент по дистанционной торговле российскими винами, который должен стартовать в ноябре 2023 года, могут расширить на маркетплейсы. Также чиновники решили «проработать целесообразность привлечения к эксперименту» и торговые дома производителей отечественных вин.

Российские операторы дата-центров выходят на рынок Казахстана, ориентируясь в том числе на российский бизнес. Например, RuVDS вложила 50 млн рублей в развитие двух дата-центров в Алма-Ате и Астане. Мощности дата-центров в ближнем зарубежье увеличили «Сбер» и «Яндекс», узнал «Ъ».

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Какие есть проблемы и трудности

Выездной организованный турпоток за рубеж в 2022 году может оказаться на уровне 8 млн человек, рассказали «Ъ» в Российском союзе туриндустрии. За январь-ноябрь показатель достиг 7-7,5 млн человек, а декабрь — традиционно активный месяц. Но результат, вероятно, все же окажется ниже уровня 2021 года, когда за рубеж отправились 9 млн организованных туристов, и более чем в два раза будет меньше 2019-го в 19 млн человек.

Контекст

23% компаний в России отказались от планов найма новых сотрудников в 2023 году, говорится в исследовании агентства по подбору кадров для ИТ-отрасли Atsearch Group и «СберЗдоровья». По данным опроса, 350 российских и международных компаний, работающих как внутри страны, так и за её пределами, нанимать людей планируют 58% компаний.

Большинство россиян не ощутили ухода Visa и Mastercard, а также отключения сервисов Apple Pay и Google Pay, говорится в исследовании мнений клиентов банков Б1 (бывшая EY). Карты китайской платежной системы UnionPay есть лишь у 2%.

В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий санкции за покупку акций стратегических предприятий зарубежными инвесторами без согласования профильной правкомиссии, пишет «Ъ». За такое нарушение приобретенный пакет могут изъять в доход государства.

Новости предыдущего дня, 19 декабря — здесь.

#новость #днрилнр

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31 комментарий
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 Различный нос

Всё верно. Не заметили, так как им ничего, кроме куска хлеба, не надо.

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Слегка Придурковатый

Задача минимум большинства - закрыть базовые потребности. Не все же такие удачливые миллиардеры, как мы с тобой, понимать надо.

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Различный нос

Да даже если не миллионеры, но еперный театр...
Впн не пользуется популярностью, виза и мк не нужны.

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Слегка Придурковатый

Я тебя наверное удивлю, но в стране живут миллионы людей, которым твои випиэны нахуй не упали. И виза с мк им точно также не нужна. Точнее, для большинства ничего не изменилось от того, что вместо условной визы и мастеркарда стало что-то другое. Карточка работает как и раньше? Работает. Оплатить ей покупки можно? Можно. Ну и всё.

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fffggg gggfff

белки-истерички не понимают признаков, когда реально всё хреново. это не виза и мк (учитывая, что большая часть так и так сидела на али), а голодные шахтеры, стучащие касками в москве.

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Александр Голубев

Сейчас есть места, не столь отдаленные, где этих голодных шахтеров очень скоренько превратят в героев. Посмертно.

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Alex Anselm Melnikoff

То есть обещанная борьба с бедностью не фейк

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Александр Голубев

Разумеется нет! И там и там числа.

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Вадим Д.

Вот и 300, за ногу его. Ох, не зря сегодня День работника органов безопасности. С праздником!

Евробаксы всё крепчают.
Продавцы выводят себя из недружественных стран — бережёного всё бережёт.
Винишко могут продавать на маркетплейсах, лишь бы не потравились все.
РФ операторы ДЦ выходят в Казахстан с прицелом на рынок РФ, год назад все бы посмеялись.
Туристов выезжает поменьше, чем раньше. Ну да "туризм" теперь очень разный.
Четверь компаний не будет нанимать новых сотрудников в 23-м.
Большинство россиян ничего не замечают, думает какая-то Б1.
Санкции юудут жёсткими, решили в думе. А нечего стратегические акции продавать вражеским инвесторам без разрешения.

Хорошего дня и роскошного настроения 🤘🏻

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Вадим Д.
Большинство россиян не заметили ухода...

И безграмотность большинства, и отсутствие интересов за пределами тв и холодильника.
А ещё довольно сложно заметить отсутствие того, о чём не догадываешься.

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Виктор Люлька

Все слышали эту историю про варёную лягуху ?
Если окунуть лягуху в кастрюлю с кипятком, она тут же выпрыгнет. Но если окунуть туже лягуху в воду комнатной температуры и постепенно нагревать воду до состояния кипения, лягуха стерпит и сварится.
Приятного аппетита.

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Navigart Max

Серьезно, не ощутили?

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Александр Хрусталев

Да.

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Navigart Max

Вот вот

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Слегка Придурковатый

"Эксперимент по дистанционной торговле российскими винами, который должен стартовать в ноябре 2023 года, могут расширить на маркетплейсы"

Вся эта идея мертва до тех пор, пока заказанную бутылку (любого) алкоголя через 15 минут на порог дома не будет приносить курьер.

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Иван Дэвидсон

Причем, после 23:00

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Navigart Max

В Москве была такая фишка, можно было по договору аренды любую бутылку взять. То есть, тебе привозили водку и ты подписывал договор аренды этой бутылки на семь часов. Оставлял по договору залог. Звучит смешно, но работало)

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Слегка Придурковатый

А ипотеку на бутылку водки можно оформить?

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Navigart Max

Для тебя да

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Александр Голубев

Что за избирательность! В каждый дом! За малый процент, но со страховкой!

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Navigart Max

Причем, можно было взять что-то из дютифри Домодедовского, тот же канадский айсвайн, которого в России не найти. Если он, конечно, срочно понадобился после 23)

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Александр Голубев

Какой удобный сервис! Жаль, что я лет двадцать как в завязке. Пропустил такой чудо сервис!

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Anatoliy Nikulin

Большенство - понятие растяжимое.
Это может быть 51% а может и 99

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Александр Голубев

Трехсотому дню трёхдневный апирации.

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John Nash

Они имели в виду, что большинство россиян банковскими картами не пользуется

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Кавказский фитиль
россияне не ощутили ухода Visa и Mastercard, а также отключения сервисов Apple Pay и Google Pay

Кажется меня вычеркнули из россиян

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Космонавт

Россиянами сейчас считаются только кучка мудаков сидящих в кремле и белом доме, остальных они за людей давно не считают 🤬

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Alex Anselm Melnikoff

иногда лучше самовычеркнуться)

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Mista

Учитывая, сколько сейчас пали на маркетплейсах и как они "отвечают" за продавцов, я бы не рисковал там заказывать вино.

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Alex Anselm Melnikoff

Ощутил уход визы и мастера даже для внутренних покупок, использовал одну интересную карту, которая при пополнении давала не переводной mcc, а покупной в одной частой категории. А потом платил за все с нее (через gp, так как только виртуалка), и имел 5% (минимум) каши на все.
По стечению обстоятельств эта карта только виза, мира они не делают

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Космонавт

Отчёт видимо для Бункерного готовили! Ещё им надо было написать, большинство Россиян благодарило правительство, за уход Visa и MasterCard.

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