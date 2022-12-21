Финансы
Московский яд

Суд на Багамах одобрил экстрадицию основателя криптобиржи FTX в США Статьи редакции

Когда его отправят в США — неизвестно, но сделать это могут в любой момент.

  • Основатель и бывший гендиректор FTX Сэм Бэнкман-Фрид согласился на экстрадицию в США. Суд на Багамах также одобрил перевод его из местной тюрьмы в другую страну, пишет Reuters.
  • Теперь Бэнкмана-Фрида должны выслать в США, где он предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в отношении клиентов, отмывании денег и нарушении законов о финансировании избирательных кампаний.
  • Когда это произойдёт — неизвестно, но Reuters и The New York Times отмечают, что отправить Бэнкмана-Фрида в США могут уже 21 декабря. Его адвокат также отметил, что Бэнкман-Фрид «очень хотел бы покинуть» Багамы в тот же день.
  • В начале ноября 2022 года у FTX начались проблемы с ликвидностью. Чтобы справиться с кризисом, Бэнкман-Фрид пытался найти от $6-8 млрд и хотел продать часть бизнеса бирже Binance, но она после проверки и на фоне новостей о нецелевом использовании клиентских средств отказалась от сделки.
  • После этого криптобиржа подала заявление о банкротстве в США. Назначенный управляющий заявил, что ни разу не видел «такого провала в корпоративном контроле и полного отсутствия любой финансовой документации». В частности, траты в компании подтверждались эмодзи, а документы не вызвали доверия.
  • 12 декабря Сэма Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по запросу США. Судья не разрешил ему выйти под залог из-за «высокого риска побега». Обвинения против Бэнкмана-Фрида выдвинули Минюст США, Комиссия по ценным бумагам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами. Всего ему грозит до 115 лет тюрьмы, если его признают виновным по всем пунктам обвинения.
Eva Marie Uzcategui для The New York Times

#новость #ftx

492 просмотров
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9 комментариев
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 Олег Макаров

Вот тебе и Багамы. А с сбежал бы к берёзкам, глядишь, всё иначе бы повернулось

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Веб Инструменты

В России это был бы национальный герой. Собственно кто у власти такие и герои.

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Ildjarn

Чушь пишешь. Мало ли банкиров, например, из России сбежало с капиталами, и получили убежище в "лондонах" всяких? Сергей Пугачев, Андрей Бородин, Борис Булочник...

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Евгений Широков

Погуглить кто такой Виктор Бут, а ещё популярный пример Сноуден

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Вася Пражкин

Пухляш на фото улыбается, как будто домой едет, а не в тюрячку лет на 20.

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Дальнейший бокал
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Генетический кубок

Ну это изначально было понятно, что его отдадут без долгих "прощаний". Влип пор самые помидоры

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Andrey Dmitriev

Ну еще бы он блин не одобрил)

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Спелый Арбуз

кто бы сомневался)))

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