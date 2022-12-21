Суд на Багамах одобрил экстрадицию основателя криптобиржи FTX в США Статьи редакции
Когда его отправят в США — неизвестно, но сделать это могут в любой момент.
- Основатель и бывший гендиректор FTX Сэм Бэнкман-Фрид согласился на экстрадицию в США. Суд на Багамах также одобрил перевод его из местной тюрьмы в другую страну, пишет Reuters.
- Теперь Бэнкмана-Фрида должны выслать в США, где он предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в отношении клиентов, отмывании денег и нарушении законов о финансировании избирательных кампаний.
- Когда это произойдёт — неизвестно, но Reuters и The New York Times отмечают, что отправить Бэнкмана-Фрида в США могут уже 21 декабря. Его адвокат также отметил, что Бэнкман-Фрид «очень хотел бы покинуть» Багамы в тот же день.
- В начале ноября 2022 года у FTX начались проблемы с ликвидностью. Чтобы справиться с кризисом, Бэнкман-Фрид пытался найти от $6-8 млрд и хотел продать часть бизнеса бирже Binance, но она после проверки и на фоне новостей о нецелевом использовании клиентских средств отказалась от сделки.
- После этого криптобиржа подала заявление о банкротстве в США. Назначенный управляющий заявил, что ни разу не видел «такого провала в корпоративном контроле и полного отсутствия любой финансовой документации». В частности, траты в компании подтверждались эмодзи, а документы не вызвали доверия.
- 12 декабря Сэма Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по запросу США. Судья не разрешил ему выйти под залог из-за «высокого риска побега». Обвинения против Бэнкмана-Фрида выдвинули Минюст США, Комиссия по ценным бумагам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами. Всего ему грозит до 115 лет тюрьмы, если его признают виновным по всем пунктам обвинения.
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Вот тебе и Багамы. А с сбежал бы к берёзкам, глядишь, всё иначе бы повернулось
В России это был бы национальный герой. Собственно кто у власти такие и герои.
Чушь пишешь. Мало ли банкиров, например, из России сбежало с капиталами, и получили убежище в "лондонах" всяких? Сергей Пугачев, Андрей Бородин, Борис Булочник...
Погуглить кто такой Виктор Бут, а ещё популярный пример Сноуден
Пухляш на фото улыбается, как будто домой едет, а не в тюрячку лет на 20.
Ну это изначально было понятно, что его отдадут без долгих "прощаний". Влип пор самые помидоры
Ну еще бы он блин не одобрил)
кто бы сомневался)))