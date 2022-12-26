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Финансы
Современный рубин

День 306: дилеры хотят создать закон об автобизнесе, Apple не стала адаптировать iPhone 14 под российские сети связи Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 26 декабря: доллар — 68,67 рубля, евро — 73,04 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:47 мск: доллар — 69,9 рублей, евро — 74,46 рубля.

Курсы на Forex на 8:03 мск: доллар — 69,87 рублей, евро — 74,24 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72,99 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 75,87 рубля, евро — по 80,26 рубля.

Кто и как адаптируется

Сделка по продаже фабрики IKEA в Новгороде находится на финальном этапе, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. По его словам, она может состояться до конца первого квартала 2023 года.

Росавиация не собирается требовать от Utair возврата 4,6 млрд руб. «антисанкционной» субсидии, несмотря на то что авиакомпания в апреле-октябре налетала по стране менее 60% от прошлогодних уровней и увеличила полеты за рубеж в 3,6 раза, узнал «Ъ». Исходные требования для получения средств — налёт минимум 72% внутри РФ. Но в Росавиации заявили, что заключили допсоглашение с авиакомпанией и оплатили ей фактический налёт.

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Ассоциация «Российские автодилеры» предложила премьеру Михаилу Мишустину создать закон об автобизнесе, узнали «Ведомости». Она считает, что нынешнее законодательство не регулирует отдельные аспекты взаимоотношений между дилерами, производителями и дистрибьюторами. В новом законе ассоциация предлагает закрепить зоны и размеры ответственности иностранных импортеров и производителей перед дилерами в случае их ухода с российского рынка.

Какие есть проблемы и трудности

После ухода Apple из России российские операторы не смогли договориться с ней о поддержке функций VoLTE и VoWiFi на своих сетях для телефонов линейки iPhone 14, узнал «Коммерсантъ». Эти функции улучшают качество связи, и на звонки через VoLTE в крупных городах России приходится более 60% голосового трафика.

Контекст

Тревожность россиян в 2022 году заметно выросла, следует из очередного доклада в рамках «Национального индекса тревожностей», подготовленного агентством КРОС. Суммарный индекс тревожности в 2022-м вырос более чем в два раза по сравнению с 2021-м — с 9,8 тыс. до 21,4 тыс. «медиаюнгов» (применяемая КРОС единица измерения воспроизводства тревоги), что объясняется «более напряженной повесткой в целом».

ЕС в августе-октябре увеличил поставки вина в Россию на 43%. За три месяца в Россию ввезли 42,7% от того объема, который страны ЕС поставили на российский рынок за предыдущие 12 месяцев.

Руководители российских компаний оценили их состояние за последние полгода. На ухудшение положения в этот период указали менее четверти опрошенных, улучшение отметили более половины респондентов, следует из подсчётов аналитиков компании «Яков и Партнеры».

Новости предыдущего дня, 25 декабря — здесь.

#новость #днрилнр

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18 комментариев
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 Вадим Д.

Для измерения тревожности россиян пора уже вводить новые единицы и величины. По степени охуевания и всепоглощающего 3,14здецы можно исследовательский институт открывать.
Каждый новый год у нас традиционно тяжелее прошлого, страшно представить, чем затмит 2023-й год нынешний.

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Кузьмич

Если уровень тревожности замерять по VC, то тут уровень "пишдец"

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bjorn

Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны

(с) Собачье сердце

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YCbluKOBPbl

Да ну , брось , херня какая-то 😔

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Вадим Д.

А вот и второй вариант единицы измерения тревожности: херня, килохерня, мегахерня и т.д. Первый, конечно, — великий и непревзойдённый Пиздец, но использовать для краткости "здец": килоздец, мегаздец и пр.

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YCbluKOBPbl

Да я к Петровичу подошёл , рассказываю новости дня ..... Ну он навоз перекидывает ....... Херня говорит , какая-то 😮

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Вадим Д.

День 306-й или "Как взять без возврата 4,6 млрд ₽ субсидии".

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Вооруженный Гоша

@Слегка Придурковатый опять будешь громче всех кричать про пидорасы-дилеры?

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Слегка Придурковатый

Я сёдня по вину убиваюсь. Хуй на них, на дилеров, всё равно недолго им осталось.

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Олег Трулев

Бояре плохие, а царь хороший. Надо разбираться не все так однозначно

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Никита Климанов

он уже

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Кузьмич

А они в итоге, лапочки?

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Слегка Придурковатый

Русофобия русофобией, а деняк надо всем.

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Александр Рюмин

Предлагаю заменить "национальный индекс тревожности" на "национальный ахуй пиздеца".
Так будет честнее.

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Слегка Придурковатый

Если уж менять, то на "национальный индекс безмятежности". Звучит даже клёво.

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пешка

Яблочники соснули

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Доктор Богомол Тобогган

С эплом конечно печально, похоже следующий телефон придется брать на андроиде, тем более он и оплату поддерживает через NFC. Какие из них сейчас топовые?

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пешка

Пиксель 7

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