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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 26 декабря: доллар — 68,67 рубля, евро — 73,04 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:47 мск: доллар — 69,9 рублей, евро — 74,46 рубля.

Курсы на Forex на 8:03 мск: доллар — 69,87 рублей, евро — 74,24 рублей.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72,99 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 75,87 рубля, евро — по 80,26 рубля.

Кто и как адаптируется

Сделка по продаже фабрики IKEA в Новгороде находится на финальном этапе, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. По его словам, она может состояться до конца первого квартала 2023 года.

Росавиация не собирается требовать от Utair возврата 4,6 млрд руб. «антисанкционной» субсидии, несмотря на то что авиакомпания в апреле-октябре налетала по стране менее 60% от прошлогодних уровней и увеличила полеты за рубеж в 3,6 раза, узнал «Ъ». Исходные требования для получения средств — налёт минимум 72% внутри РФ. Но в Росавиации заявили, что заключили допсоглашение с авиакомпанией и оплатили ей фактический налёт.

Ассоциация «Российские автодилеры» предложила премьеру Михаилу Мишустину создать закон об автобизнесе, узнали «Ведомости». Она считает, что нынешнее законодательство не регулирует отдельные аспекты взаимоотношений между дилерами, производителями и дистрибьюторами. В новом законе ассоциация предлагает закрепить зоны и размеры ответственности иностранных импортеров и производителей перед дилерами в случае их ухода с российского рынка.

Какие есть проблемы и трудности

После ухода Apple из России российские операторы не смогли договориться с ней о поддержке функций VoLTE и VoWiFi на своих сетях для телефонов линейки iPhone 14, узнал «Коммерсантъ». Эти функции улучшают качество связи, и на звонки через VoLTE в крупных городах России приходится более 60% голосового трафика.

Контекст

Тревожность россиян в 2022 году заметно выросла, следует из очередного доклада в рамках «Национального индекса тревожностей», подготовленного агентством КРОС. Суммарный индекс тревожности в 2022-м вырос более чем в два раза по сравнению с 2021-м — с 9,8 тыс. до 21,4 тыс. «медиаюнгов» (применяемая КРОС единица измерения воспроизводства тревоги), что объясняется «более напряженной повесткой в целом».

ЕС в августе-октябре увеличил поставки вина в Россию на 43%. За три месяца в Россию ввезли 42,7% от того объема, который страны ЕС поставили на российский рынок за предыдущие 12 месяцев.

Руководители российских компаний оценили их состояние за последние полгода. На ухудшение положения в этот период указали менее четверти опрошенных, улучшение отметили более половины респондентов, следует из подсчётов аналитиков компании «Яков и Партнеры».