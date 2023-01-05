Чем заменить Visa и Mastercard, как открыть карту в Беларуси или купить криптовалюту.

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Оплатить иностранные сервисы

Весной Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России — выпущенными в стране картами нельзя оплачивать иностранные сервисы и пользоваться ими за границей. Одним из вариантов решения проблемы стали карты UnionPay — в марте рассказывали, какие банки их оформляли.

А после этого автор Telegram-канала «Китайцы: руководство по применению» Алексей Рязанцев, который много лет работает с Китаем, поговорил с китайскими партнёрами и русскоязычными владельцами UnionPay об их опыте использования карты.

Оплатить иностранные подписки можно и другими способами — например, завести виртуальные карты в зарубежных банках, воспользоваться специальными сервисами для оплаты подписок или открыть банковскую карту за границей. Текст написан в конце марта, поэтому не все способы остались рабочими.

В апреле Tiger.Trade Copy App сделал подборку зарубежных банков, в которых можно открыть счёт — в Казахстане, Болгарии, Армении, Грузии и других странах. С тех пор какие-то банки могли усложнить работу с россиянами, поэтому vc.ru рекомендует перепроверять информацию.

Владимир Севрук в конце августа завёл карту для оплаты зарубежных сервисов и покупок за границей в одном из банков Беларуси и поделился опытом — по шагам. В комментариях — другие советы и лайфхаки по открытию белорусской банковской карты.

Автор фото Владимир Севрук

Купить криптовалюту

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Автор Telegram-канала RationalAnswer Павел Комаровский в октябре составил гайд с нюансами и рисками всех основных способов легальной покупки криптовалюты в России. А также рассказал, где хранить стейблкоины, как выбрать кошелёк и как обращаться с криптой за границей.

А в конце марта Комаровский рассказывал, чем отличаются стейблкоины друг от друга, и анализировал пять самых популярных и крупных на тот момент токенов — риски резкого обесценения и санкционных заморозок.

Команда DeFiHelper в марте составила гайд, когда нужно и не нужно платить налоги с криптовалюты, нужно ли декларировать владение таким активом и можно ли продавать товары и услуги за криптовалюту в России.

Ещё в январе 2022 года Алексей Леонов рассказывал про работу с Binance: о регистрации, верификации аккаунта, пополнении счёта, торговле и выводе средств. Всё это с детально описанными шагами и скриншотами.

Избежать неприятностей

Ещё один текст от Павла Комаровского — это октябрьский гайд о возможных способах вывода денег: от физического вывоза наличных до переводов с помощью Unistream и валютного «бартера». А если остались в России — у него есть материал о том, что делать с деньгами в условиях неопределённости.

Июльский материал об азах валютного регулирования и историях тех, кто его нарушал: например, как взять в кредит 127 млн рублей и отдать их государству или заплатить штраф 18 млн рублей со сделки по продаже квартиры за 12 млн.

Айтишница Юлия эмигрировала в Эстонию — но, предположительно, работала на американскую компанию, которая платила ей на счёт ИП в Грузии. Павел Комаровский вместе с FTL Advisers разбирался — что в этой истории могло пойти не так и кто в итоге должен платить налоги, сколько и кому.

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